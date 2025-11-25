866 6
"Миндичгейт": Комитет ВР проводит заседание по промежуточным выводам операции "Мидас". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики проводит заседание с участием представителей НАБУ, САП, НАЗК, АРМА и СБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Анастасия Радина.
На нем планируют, в частности:
- заслушать НАБУ и САП по промежуточным выводам операции "Мидас" и другим результатам работы;
- выяснить, было ли препятствование расследованию, в частности со стороны других правоохранительных органов;
- выяснить, какие предпосылки преступлений выявили НАБУ и САП и как закрыть эти коррупционные "дыры";
- заслушать НАПК и АРМА по промежуточным выводам служебных расследований по "20 в НАПК" и дому Захарченко, которым пользовался бывший министр юстиции;
- узнать у СБУ о результатах и успехах исследования, анонсированного в июле, о вероятном российском влиянии на антикоррупционные органы.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
