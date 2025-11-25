"Миндичгейт": Комитет ВР проводит заседание по промежуточным выводам операции "Мидас". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики проводит заседание с участием представителей НАБУ, САП, НАЗК, АРМА и СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Анастасия Радина.

На нем планируют, в частности:

заслушать НАБУ и САП по промежуточным выводам операции "Мидас" и другим результатам работы;

выяснить, было ли препятствование расследованию, в частности со стороны других правоохранительных органов;

выяснить, какие предпосылки преступлений выявили НАБУ и САП и как закрыть эти коррупционные "дыры";

заслушать НАПК и АРМА по промежуточным выводам служебных расследований по "20 в НАПК" и дому Захарченко, которым пользовался бывший министр юстиции;

узнать у СБУ о результатах и успехах исследования, анонсированного в июле, о вероятном российском влиянии на антикоррупционные органы.

