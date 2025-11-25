РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
866 6

"Миндичгейт": Комитет ВР проводит заседание по промежуточным выводам операции "Мидас". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики проводит заседание с участием представителей НАБУ, САП, НАЗК, АРМА и СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Анастасия Радина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На нем планируют, в частности:

  • заслушать НАБУ и САП по промежуточным выводам операции "Мидас" и другим результатам работы;
  • выяснить, было ли препятствование расследованию, в частности со стороны других правоохранительных органов;
  • выяснить, какие предпосылки преступлений выявили НАБУ и САП и как закрыть эти коррупционные "дыры";
  • заслушать НАПК и АРМА по промежуточным выводам служебных расследований по "20 в НАПК" и дому Захарченко, которым пользовался бывший министр юстиции;
  • узнать у СБУ о результатах и успехах исследования, анонсированного в июле, о вероятном российском влиянии на антикоррупционные органы.

Читайте: В СБУ и ОГП заявили, что информация о подготовке подозрения Арахамии и Клименко не соответствует действительности (дополнено)

Миндичгейт

Читайте: После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4736) ВР (29481) САП (2361) Радина Анастасия (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зʼясувати, чи було перешкоджання розслідуванням ))

дурачків з себе корчать ..ВИ Ж СУКИ В ВР ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗАКОН ЩОБ ЗНИЩИТИ НАБУ ТА САП !
показать весь комментарий
25.11.2025 12:07 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 12:11 Ответить
Це все чудово, але де ракети???
показать весь комментарий
25.11.2025 12:12 Ответить
Якщо з Кацапією домовлять декілька пунктів, які пробує змінити Європа, то Зеленскій Трампу підпише все в обмін на те, що Трамп зупинить НАБУ і САП.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:17 Ответить
Відмивають зе з єрмаком
показать весь комментарий
25.11.2025 12:19 Ответить
Так зразу з міндічем, шугарменом і алі-бабою проведіть засідання. Навіщо ці посередники.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:32 Ответить
 
 