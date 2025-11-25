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"Міндічгейт": Комітет ВР провів засідання щодо проміжних висновків операції "Мідас". ВIДЕО
Комітет ВР з питань антикорупційної політики провів засідання за участі представників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова Комітету Анастасія Радіна.
На ньому планують, зокрема:
- заслухати НАБУ і САП щодо проміжних висновків операції "Мідас" та інших результатів роботи;
- зʼясувати, чи було перешкоджання розслідуванням, зокрема з боку інших правоохоронних органів;
- з’ясувати які передумови злочинів виявили НАБУ та САП та як закрити ці корупційні "дірки";
- заслухати НАЗК та АРМА щодо проміжних висновків службових розслідувань щодо "20 у НАЗК" та будинку Захарченка, яким користувався колишній міністр юстиції;
- дізнатися у СБУ про результати і успіхи дослідження анонсованого у липні ймовірного російського впливу на антикорупційні органи.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+9 Ostap Hor
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дурачків з себе корчать ..ВИ Ж СУКИ В ВР ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗАКОН ЩОБ ЗНИЩИТИ НАБУ ТА САП !
В Україні Зеленський ще може казати, що він (зеленський) делегував повноваження президента своєму завгоспу, але для європейських лідерів він(завгосп) ніхто і звати його ніяк. Ні Єрмак, ні Умеров не мають права підпису навіть на меморандумах. Відповідно все, що вони там базарять - це не більше ніж звукові хвилі.
Згадаймо: Трамп відмовився їхати до Туреччини на переговори, бо там не буде Путіна. Чи не його рівень. Атут раптом із Завгоспом Зеленського план миру обговорює! Це його рівень?
А чому СБУ не помічали ведення діамантового бізнесу на росії бізнес-парнетром Зеленського міндічем до кінця 2024 року? Чи в них немає війни з росією? А чому СБУ геть не бачили, як дві іранські компанії в Києві і Харкові закупали комплектуючі до шахедів, вільно переправляли їх до Ірану, а ті на росію? А росія вже у вигляді "подарунків" повертала їх на голови українців!
Сьогодні у парламенті відбулося засідання Антикорупційного комітету по масштабній корупції в енергетиці. Депутати задавали чисельні питання голові НАБУ Семену Кривоносу та детективу Олександру Абакумову. Ось головне з їх слів:
Масштаб та докази. Слідство має 1000 годин записів розмов. Вилучено купу цифрових носіїв та фінансових документів, які підтверджують "відмивання" коштів. Пои цьому енергетика була пріоритетною, але не єдиною годівницею для банди Міндіча. Кількість підозрюваних буде зростати, причому найближчим часом.
Тотальне стеження. У так званому бек-офісі в центрі Києва виявлено 527 досьє з конфіденційними даними (адреси, паспорти, переміщення). Відбувалося незаконне стеження за всіма, хто заважав або був цікавий. Зокрема це 15 детективів НАБУ, 16 нардепів, 18 міністрів та їх заступників, 10 журналістів-розслідувачів, 9 співробітників СБУ, в також топменеджери держкомпаній, зокрема таких як Укренерго і Нафтогаз.
Тиск на слідство. Збиралися дані про переміщення детективів через закриті реєстри. Залучали "своїх" правоохоронців для тиску. Також фінмоніторинг досі не надав звітів, хоча рух таких величезних сум через банки не міг бути непоміченим.
Втеча фігурантів. Тімур Міндіч був "на олівці" у прикордонників (талон з літерою "К"), але разом із Цукерманом перетнув кордон за лічені хвилини.
Не лише енергетика. Кривонос підтвердив розслідування щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОДА, там зараз триває експертиза. "Ми не серіал знімаємо. Публікуємо те, що допоможе слідству, а не зашкодить. Тиску через геополітику немає" - заявив директор НАБУ.
Також будуть розслідування і по інших галузях, а енергетика злочинною бандою була обрана тому, що вона найбільш закрита зараз область діяльності
Сенсаційна інформація від директора НАБУ Семена Кривоноса знову трусонула суспільством. Виявляється, із записів у квартирі Міндича стало відомо про приватну розвідку - незаконне стеження за громадянами України!
Якщо серйозно, це можна називати словом МАФІЯ і я не вірю, що це можна було організувати без участі Алі-Баби (Єрмака).
"Директор НАБУ розказав, що «бек-офіс Міндича та Деркача» зібрав довідки з конфіденційними даними на 527 людей.
Там все: домашні адреси, домашні адреси родичів, ІПН, власність, все, що може слугувати для шантажу.
Причому стиль інформації недвозначно вказує, що інформацію для приватної розвідки Міндіча-Єрмака збирали правоохоронці.
Серед 527 довідок мафія зібрала інформацію про:
• 15 детективів НАБУ;
• 16-ть народних депутатів (в тому числі Анастасія Радіна та Ярослав Железняк);
• 18 Міністрів та їх заступників
• 10 журналістів (Юрій Ніколов, Олекса Шалайський+ та інші, хто пише, або писав про корупцію )
• 9 співробітників СБУ
Колишнього голову «Укренерго» та колишнього голову «Нафтогазу» Заступника міністра юстиції, службовців Державної виконавчої служби, судових експертів (остання інформація почала зʼявлятися після призначення Галущенко міністром юстиції).
Інформація, зібрана бек-офісом Міндича (Єрмака), постійно поширювалась анонімними телеграм-каналами, які обслуговують Офіс президента.
Це доводить звʼязок телеграм-каналів з корупціонерами, а точніше координацію з Офісу президента незаконного збору та поширення інформації."