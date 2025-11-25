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Новини Міндічгейт
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"Міндічгейт": Комітет ВР провів засідання щодо проміжних висновків операції "Мідас". ВIДЕО

Комітет ВР з питань антикорупційної політики провів засідання за участі представників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова Комітету Анастасія Радіна.

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На ньому планують, зокрема:

  • заслухати НАБУ і САП щодо проміжних висновків операції "Мідас" та інших результатів роботи;
  • зʼясувати, чи було перешкоджання розслідуванням, зокрема з боку інших правоохоронних органів;
  • з’ясувати які передумови злочинів виявили НАБУ та САП та як закрити ці корупційні "дірки";
  • заслухати НАЗК та АРМА щодо проміжних висновків службових розслідувань щодо "20 у НАЗК" та будинку Захарченка, яким користувався колишній міністр юстиції;
  • дізнатися у СБУ про результати і успіхи дослідження анонсованого у липні ймовірного російського впливу на антикорупційні органи.

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5743) ВР (15166) САП (2615) Радіна Анастасія (58)
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Топ коментарі
+9
зʼясувати, чи було перешкоджання розслідуванням ))

дурачків з себе корчать ..ВИ Ж СУКИ В ВР ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗАКОН ЩОБ ЗНИЩИТИ НАБУ ТА САП !
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25.11.2025 12:07 Відповісти
+6
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25.11.2025 12:11 Відповісти
+4
Якщо з Кацапією домовлять декілька пунктів, які пробує змінити Європа, то Зеленскій Трампу підпише все в обмін на те, що Трамп зупинить НАБУ і САП.
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25.11.2025 12:17 Відповісти
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зʼясувати, чи було перешкоджання розслідуванням ))

дурачків з себе корчать ..ВИ Ж СУКИ В ВР ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗАКОН ЩОБ ЗНИЩИТИ НАБУ ТА САП !
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25.11.2025 12:07 Відповісти
Невже "видатним українським мужам" від політики не прийшла в їхні світлі голови така проста думка: націоналізувати компанію "Файр пойнт".Контора створена виключно на вкрадені в України гроші і буде вищою справедливістю передати її у власність українського народу. Поскільки вона має важливе значення для національної оборони, то проблем з націоналізацією компанії взагалі не повинно бути. Заодно показати суспільству,що красти - негарно, бо буде покарання. І крім того це стало б остаточною перевіркою Вови ********** на вошивість. Це дуже погана прикмета, коли мародери і аферисти проникають в сферу оборони держави. Така держава не життєздатна.
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25.11.2025 13:00 Відповісти
замітають сліди
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25.11.2025 13:51 Відповісти
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25.11.2025 12:11 Відповісти
Це все чудово, але де ракети???
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25.11.2025 12:12 Відповісти
Якщо з Кацапією домовлять декілька пунктів, які пробує змінити Європа, то Зеленскій Трампу підпише все в обмін на те, що Трамп зупинить НАБУ і САП.
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25.11.2025 12:17 Відповісти
Ніхто жодного "мирного плану" не узгодить. У США повним ходом йде розкрутка справи Епштейна (педофілія). Анітрохи не гірше нашого міндічгейту. І Трамп там один із фігурантів. Ось і з'їхалися фігуранти ганебних кримінальних справ з якімось неможливими планами для утилізації уваги громадськості на непридатний об'єкт.
В Україні Зеленський ще може казати, що він (зеленський) делегував повноваження президента своєму завгоспу, але для європейських лідерів він(завгосп) ніхто і звати його ніяк. Ні Єрмак, ні Умеров не мають права підпису навіть на меморандумах. Відповідно все, що вони там базарять - це не більше ніж звукові хвилі.
Згадаймо: Трамп відмовився їхати до Туреччини на переговори, бо там не буде Путіна. Чи не його рівень. Атут раптом із Завгоспом Зеленського план миру обговорює! Це його рівень?
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25.11.2025 16:35 Відповісти
Відмивають зе з єрмаком
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25.11.2025 12:19 Відповісти
Так зразу з міндічем, шугарменом і алі-бабою проведіть засідання. Навіщо ці посередники.
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25.11.2025 12:32 Відповісти
А навіщо туди запросили СБУ? Нормальна частина СБУ на фронті, а ці готові фальшувати справу на кожного, на кого покаже пальцем Зеленський і єрмак. Як там рухається справа по "російському сліду в діях Магомедрасулова"? В діях бізнес-партнерів і друзів російського сліду не залишилося, коли ті передавали "двушку" на росію?
А чому СБУ не помічали ведення діамантового бізнесу на росії бізнес-парнетром Зеленського міндічем до кінця 2024 року? Чи в них немає війни з росією? А чому СБУ геть не бачили, як дві іранські компанії в Києві і Харкові закупали комплектуючі до шахедів, вільно переправляли їх до Ірану, а ті на росію? А росія вже у вигляді "подарунків" повертала їх на голови українців!
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25.11.2025 12:52 Відповісти
Неначасі ))
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25.11.2025 13:12 Відповісти
Висновкі комиссии: "Это что ***,теперь нам пухлых конвертов с кэшэм выдавать не будут?"
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25.11.2025 13:20 Відповісти
В що вони можуть?) Це ж одна команда, в важелі впливу на силові структури то всі офісі, у якогось ФСБ-шного тіпочка... Ну і звичайно, всі замазані по самі вуха.
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25.11.2025 13:38 Відповісти
https://t.me/dozdop/5440 Нові деталі МІНДІЧГЕЙТУ: мільярдні схеми, тотальне стеження
Сьогодні у парламенті відбулося засідання Антикорупційного комітету по масштабній корупції в енергетиці. Депутати задавали чисельні питання голові НАБУ Семену Кривоносу та детективу Олександру Абакумову. Ось головне з їх слів:
Масштаб та докази. Слідство має 1000 годин записів розмов. Вилучено купу цифрових носіїв та фінансових документів, які підтверджують "відмивання" коштів. Пои цьому енергетика була пріоритетною, але не єдиною годівницею для банди Міндіча. Кількість підозрюваних буде зростати, причому найближчим часом.
Тотальне стеження. У так званому бек-офісі в центрі Києва виявлено 527 досьє з конфіденційними даними (адреси, паспорти, переміщення). Відбувалося незаконне стеження за всіма, хто заважав або був цікавий. Зокрема це 15 детективів НАБУ, 16 нардепів, 18 міністрів та їх заступників, 10 журналістів-розслідувачів, 9 співробітників СБУ, в також топменеджери держкомпаній, зокрема таких як Укренерго і Нафтогаз.
Тиск на слідство. Збиралися дані про переміщення детективів через закриті реєстри. Залучали "своїх" правоохоронців для тиску. Також фінмоніторинг досі не надав звітів, хоча рух таких величезних сум через банки не міг бути непоміченим.
Втеча фігурантів. Тімур Міндіч був "на олівці" у прикордонників (талон з літерою "К"), але разом із Цукерманом перетнув кордон за лічені хвилини.
Не лише енергетика. Кривонос підтвердив розслідування щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОДА, там зараз триває експертиза. "Ми не серіал знімаємо. Публікуємо те, що допоможе слідству, а не зашкодить. Тиску через геополітику немає" - заявив директор НАБУ.
Також будуть розслідування і по інших галузях, а енергетика злочинною бандою була обрана тому, що вона найбільш закрита зараз область діяльності
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25.11.2025 16:59 Відповісти
https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/pfbid0FDZ1RkSNdzVFALfMw4AmqrZgaNsgUJBbC6EofPmXfwxKezk9hUg3ctDP8Q7e6cVBl?__cft__[0]=AZXJsKj5erur9pOCJuMU0FepvrpiFP8fm1l9Hbk5j9zPupKCtzC080bz8KLW1BTMXFzKsJMoTjpNgoE_qyPadeeqO3KIhYXjk2slLa7gjnHGvX3_D82iv5VprB1l9REWt9KDyHPU3Ob2Z5gp7snJ9ziNN-5c2xzO8DyU5cbFnBJXvQ&__tn__=%2CO%2CP-R Віктор Уколов:
Сенсаційна інформація від директора НАБУ Семена Кривоноса знову трусонула суспільством. Виявляється, із записів у квартирі Міндича стало відомо про приватну розвідку - незаконне стеження за громадянами України!
Якщо серйозно, це можна називати словом МАФІЯ і я не вірю, що це можна було організувати без участі Алі-Баби (Єрмака).
"Директор НАБУ розказав, що «бек-офіс Міндича та Деркача» зібрав довідки з конфіденційними даними на 527 людей.
Там все: домашні адреси, домашні адреси родичів, ІПН, власність, все, що може слугувати для шантажу.
Причому стиль інформації недвозначно вказує, що інформацію для приватної розвідки Міндіча-Єрмака збирали правоохоронці.
Серед 527 довідок мафія зібрала інформацію про:
• 15 детективів НАБУ;
• 16-ть народних депутатів (в тому числі Анастасія Радіна та Ярослав Железняк);
• 18 Міністрів та їх заступників
• 10 журналістів (Юрій Ніколов, Олекса Шалайський+ та інші, хто пише, або писав про корупцію )
• 9 співробітників СБУ
Колишнього голову «Укренерго» та колишнього голову «Нафтогазу» Заступника міністра юстиції, службовців Державної виконавчої служби, судових експертів (остання інформація почала зʼявлятися після призначення Галущенко міністром юстиції).
Інформація, зібрана бек-офісом Міндича (Єрмака), постійно поширювалась анонімними телеграм-каналами, які обслуговують Офіс президента.
Це доводить звʼязок телеграм-каналів з корупціонерами, а точніше координацію з Офісу президента незаконного збору та поширення інформації."
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25.11.2025 17:44 Відповісти
 
 