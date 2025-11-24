Свириденко вместе с депутатами согласует кандидатуры на должности глав Минюста и Минэнерго, - Зеленский

Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства.

Обсудили подбор кадров

"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции. Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что это обсуждалось на встрече с фракцией, которая состоялась на прошлой неделе.

Увольнение Галущенко и Гринчук

Напомним, что 19 ноября Верховная Рада Украины поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

19 ноября ВР также поддержала увольнение Галущенко.

