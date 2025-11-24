Свириденко вместе с депутатами согласует кандидатуры на должности глав Минюста и Минэнерго, - Зеленский
Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Обсудили подбор кадров
"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции. Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров", – рассказал глава государства.
Зеленский добавил, что это обсуждалось на встрече с фракцией, которая состоялась на прошлой неделе.
Увольнение Галущенко и Гринчук
Напомним, что 19 ноября Верховная Рада Украины поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
19 ноября ВР также поддержала увольнение Галущенко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВР є в Україні - якщо коротко?
Зовні ж все зашибісь
ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ
Підбере з дЕрьмаком на посаду барана.
Це той, який нікуди не втручається і нічого не знає!
З тими, що за конверт з баксами свою дружину під Єрмака покладуть?
Тому це знов тупо кулуарні договорняки ОП.