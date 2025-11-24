РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9260 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 013 21

Свириденко вместе с депутатами согласует кандидатуры на должности глав Минюста и Минэнерго, - Зеленский

Зеленский: Свириденко согласует с депутатами кандидатуры на должности министров юстиции и энергетики

Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обсудили подбор кадров

"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции. Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что это обсуждалось на встрече с фракцией, которая состоялась на прошлой неделе.

Читайте также: Кабмин назначил руководителем Минэнерго первого заместителя экс-министра Гринчук

Увольнение Галущенко и Гринчук

Напомним, что 19 ноября Верховная Рада Украины поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

19 ноября ВР также поддержала увольнение Галущенко.

Миндичгейт

Читайте также: Кабмин назначил временного руководителя Минюста после увольнения Галущенко

Автор: 

Зеленский Владимир (22709) Кабмин (14162) Свириденко Юлия (300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А потім не виявиться, що ці кандидатури погоджені на штаб-квартирі дєркача ще вчора?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:59 Ответить
+7
Це замість того щоб піти у всім скопом? Потужно.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:07 Ответить
+4
А який стосунок до цих посад має зеленський згідно законодавства?
Це той, який нікуди не втручається і нічого не знає!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потім не виявиться, що ці кандидатури погоджені на штаб-квартирі дєркача ще вчора?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:59 Ответить
от цікаво - нашкребуть вони більшість своєї зЄРИГОкааліці? ( як та БЮТ та взагалі хто поіменно дасть голоси) ... Стюардеса Алібаби котра будучи міністеркою економіки КРИШУВАЛА МІДНДІЧмародерів прийде представляти кандидатів на міністрів ?

ВР є в Україні - якщо коротко?
показать весь комментарий
24.11.2025 19:00 Ответить
Чим Людочка не вгодила?
Зовні ж все зашибісь
показать весь комментарий
24.11.2025 19:01 Ответить
якість сосни оцінюється не на зовнішній вигляд - потрібно зняти кору і подивитися якість деревини або, як варіант, оцінити на зріз...
показать весь комментарий
24.11.2025 20:15 Ответить
Ну я ж кажу, що ви гурман і гедоніст по життю)
показать весь комментарий
24.11.2025 20:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3KJwLNm825A https://www.youtube.com/watch?v=
ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ
показать весь комментарий
24.11.2025 19:04 Ответить
зараз наживо інтерв"ю
показать весь комментарий
24.11.2025 19:06 Ответить
Що б не було - свист в залі,кидання гнилими помідорами,тупання ногами - шоу мусить продовжуватись.І справжній артист не повинен на то звертати увагу.Один з постулатів театрального мистецтва.Не звертати уваги,але уважно дивитись щоб тебе за ноги не стягнули зі сцени.Чкурнути за п"ять секунд до того.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:05 Ответить
Стюардеса по ім'ні Юля,
Підбере з дЕрьмаком на посаду барана.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:06 Ответить
Це замість того щоб піти у всім скопом? Потужно.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:07 Ответить
я і разом
показать весь комментарий
24.11.2025 19:08 Ответить
Строк годності тим паче гідності у вас вже вичерпався тому потрібно узгоджувати все з народом і захисниками, так би мовити вводити пряме народне правління, доречі яке не протеворічить ні Конституції ні виборчій програмі кандитата Зеленського що все буде вирішуваться через референдум а не особисто без погодження з народом. Все докерувалися ідіть вже.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:10 Ответить
А Марʼяна не заперечувала? Значить треба брати
показать весь комментарий
24.11.2025 19:36 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 19:40 Ответить
А який стосунок до цих посад має зеленський згідно законодавства?
Це той, який нікуди не втручається і нічого не знає!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:57 Ответить
Головне, щоб Карлсон та Алібаба погодили, депутати від зеленої банди просто статисти і терпіли
показать весь комментарий
24.11.2025 20:12 Ответить
Юля це шавка Єрмака. Що вона може погоджувати з депутатами?
показать весь комментарий
24.11.2025 20:34 Ответить
І з якими депутатами?
З тими, що за конверт з баксами свою дружину під Єрмака покладуть?
показать весь комментарий
24.11.2025 22:12 Ответить
самое обязательное- фамилия типа мудельман
показать весь комментарий
24.11.2025 21:02 Ответить
Да какая разница, кто будет министром? Главное, чтобы не оставались ночевать друг у друга!
показать весь комментарий
24.11.2025 22:01 Ответить
Це брехня. Нема вже більщості.

Тому це знов тупо кулуарні договорняки ОП.
показать весь комментарий
24.11.2025 22:11 Ответить
 
 