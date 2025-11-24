Свириденко разом із депутатами узгодить кандидатури на посади глав Мін’юсту та Міненерго, - Зеленський

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорили підбір кадрів

"Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня.

Читайте також: Кабмін призначив керівником Міненерго першого заступника ексміністерки Гринчук

Звільнення Галущенка та Гринчук

Нагадаємо, що 19 листопада Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка.

Міндічгейт

Читайте також: Кабмін призначив тимчасового керівника Мін’юсту після звільнення Галущенка