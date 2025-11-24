Свириденко разом із депутатами узгодить кандидатури на посади глав Мін’юсту та Міненерго, - Зеленський
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорили підбір кадрів
"Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів", - розповів глава держави.
Зеленський додав, що це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня.
Звільнення Галущенка та Гринчук
Нагадаємо, що 19 листопада Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.
19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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ВР є в Україні - якщо коротко?
Зовні ж все зашибісь
ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ
Підбере з дЕрьмаком на посаду барана.
Це той, який нікуди не втручається і нічого не знає!
З тими, що за конверт з баксами свою дружину під Єрмака покладуть?
Тому це знов тупо кулуарні договорняки ОП.