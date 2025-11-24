УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4300 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
1 424 24

Свириденко разом із депутатами узгодить кандидатури на посади глав Мін’юсту та Міненерго, - Зеленський

Зеленський: Свириденко узгодить із депутатами кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорили підбір кадрів 

"Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня.

Читайте також: Кабмін призначив керівником Міненерго першого заступника ексміністерки Гринчук

Звільнення Галущенка та Гринчук 

Нагадаємо, що 19 листопада Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка.

Міндічгейт

Читайте також: Кабмін призначив тимчасового керівника Мін’юсту після звільнення Галущенка

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Кабмін (14240) Свириденко Юлія (925)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А потім не виявиться, що ці кандидатури погоджені на штаб-квартирі дєркача ще вчора?
показати весь коментар
24.11.2025 18:59 Відповісти
+7
Це замість того щоб піти у всім скопом? Потужно.
показати весь коментар
24.11.2025 19:07 Відповісти
+4
А який стосунок до цих посад має зеленський згідно законодавства?
Це той, який нікуди не втручається і нічого не знає!
показати весь коментар
24.11.2025 19:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім не виявиться, що ці кандидатури погоджені на штаб-квартирі дєркача ще вчора?
показати весь коментар
24.11.2025 18:59 Відповісти
от цікаво - нашкребуть вони більшість своєї зЄРИГОкааліці? ( як та БЮТ та взагалі хто поіменно дасть голоси) ... Стюардеса Алібаби котра будучи міністеркою економіки КРИШУВАЛА МІДНДІЧмародерів прийде представляти кандидатів на міністрів ?

ВР є в Україні - якщо коротко?
показати весь коментар
24.11.2025 19:00 Відповісти
Чим Людочка не вгодила?
Зовні ж все зашибісь
показати весь коментар
24.11.2025 19:01 Відповісти
якість сосни оцінюється не на зовнішній вигляд - потрібно зняти кору і подивитися якість деревини або, як варіант, оцінити на зріз...
показати весь коментар
24.11.2025 20:15 Відповісти
Ну я ж кажу, що ви гурман і гедоніст по життю)
показати весь коментар
24.11.2025 20:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3KJwLNm825A https://www.youtube.com/watch?v=
ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ
показати весь коментар
24.11.2025 19:04 Відповісти
зараз наживо інтерв"ю
показати весь коментар
24.11.2025 19:06 Відповісти
Що б не було - свист в залі,кидання гнилими помідорами,тупання ногами - шоу мусить продовжуватись.І справжній артист не повинен на то звертати увагу.Один з постулатів театрального мистецтва.Не звертати уваги,але уважно дивитись щоб тебе за ноги не стягнули зі сцени.Чкурнути за п"ять секунд до того.
показати весь коментар
24.11.2025 19:05 Відповісти
Стюардеса по ім'ні Юля,
Підбере з дЕрьмаком на посаду барана.
показати весь коментар
24.11.2025 19:06 Відповісти
Це замість того щоб піти у всім скопом? Потужно.
показати весь коментар
24.11.2025 19:07 Відповісти
я і разом
показати весь коментар
24.11.2025 19:08 Відповісти
Строк годності тим паче гідності у вас вже вичерпався тому потрібно узгоджувати все з народом і захисниками, так би мовити вводити пряме народне правління, доречі яке не протеворічить ні Конституції ні виборчій програмі кандитата Зеленського що все буде вирішуваться через референдум а не особисто без погодження з народом. Все докерувалися ідіть вже.
показати весь коментар
24.11.2025 19:10 Відповісти
А Марʼяна не заперечувала? Значить треба брати
показати весь коментар
24.11.2025 19:36 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2025 19:40 Відповісти
А який стосунок до цих посад має зеленський згідно законодавства?
Це той, який нікуди не втручається і нічого не знає!
показати весь коментар
24.11.2025 19:57 Відповісти
Головне, щоб Карлсон та Алібаба погодили, депутати від зеленої банди просто статисти і терпіли
показати весь коментар
24.11.2025 20:12 Відповісти
Юля це шавка Єрмака. Що вона може погоджувати з депутатами?
показати весь коментар
24.11.2025 20:34 Відповісти
І з якими депутатами?
З тими, що за конверт з баксами свою дружину під Єрмака покладуть?
показати весь коментар
24.11.2025 22:12 Відповісти
самое обязательное- фамилия типа мудельман
показати весь коментар
24.11.2025 21:02 Відповісти
Да какая разница, кто будет министром? Главное, чтобы не оставались ночевать друг у друга!
показати весь коментар
24.11.2025 22:01 Відповісти
Це брехня. Нема вже більщості.

Тому це знов тупо кулуарні договорняки ОП.
показати весь коментар
24.11.2025 22:11 Відповісти
Знову чиїхось полюбовниць в міністри пошлють?
показати весь коментар
24.11.2025 22:21 Відповісти
Чому не вводять військово-цивільний уряд з новими обличчями??
показати весь коментар
24.11.2025 22:47 Відповісти
Всі ці кандидатури будуть залежні від тих, хто призначит, та й знов у схеми! Така в країні Зе-система! Якщо змінювати, то з голови!
показати весь коментар
25.11.2025 02:55 Відповісти
 
 