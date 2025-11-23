Було два шанси звільнити Єрмака // Що далі буде? // Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У цьому випуску проєкту "Що далі буде" на Цензор.НЕТ журналістки Марина Данилюк-Ярмолаєва та Тетяна Ніколаєнко говорять про незвільнення Андрія Єрмака та те, як "справа Міндіча" оголює слабкі місця системи під час війни.

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Про що у випуску?

які схеми досі працюють в оборонній промисловості;

чи можливі реальні кадрові зміни у владній верхівці;

як корупційні скандали впливають на переговорні позиції України з партнерами;

що чекає Україну політично й дипломатично у найближчі місяці.

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