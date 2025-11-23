7 167 51
Было два шанса уволить Ермака // Что будет дальше? // Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В этом выпуске проекта "Что будет дальше" на Цензор.НЕТ журналистки Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко говорят об освобождении Андрея Ермака и о том, как "дело Миндича" обнажает слабые места системы во время войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
О чем в выпуске?
- какие схемы до сих пор работают в оборонной промышленности;
- возможны ли реальные кадровые изменения во властной верхушке;
- как коррупционные скандалы влияют на переговорные позиции Украины с партнерами;
- что ждет Украину в политическом и дипломатическом плане в ближайшие месяцы.
Топ комментарии
+17 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий23.11.2025 18:50 Ответить Ссылка
+16 Ksenia VB
показать весь комментарий23.11.2025 18:55 Ответить Ссылка
+13 Ksenia VB
показать весь комментарий23.11.2025 18:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Первый сезон имел ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ УСПЕХ!!!!
Шютка
якщо шо
Потому что договаривается о Магамедрасулове
Малюк лично договаривается
А вот если детектива отпустят
У НАБУ развязаны руки
История могла пойти по другому сценарию....
у білому- стюардеса , а позаду хто - УМЄРОВ?
Звільнити блазня!
Єрмак добре тримає Володю за ✋🍅🍅🤚
Зеля скоріше Лєнку з дітьми покине, чим звільнить Єрмака.
Вони обоє від влади підуть тільки ногами вперед.
Від старості або від "народної любові та підтримки".
Дивлячись, що скоріше постукає до них в гості.
Танцуют Наташа Ростова споручиком Ржевским на балу.
Наташа игриво:
-Поручик, Ржевский, отгадайте загадку: чёрное , блестящее, об что яйца бьются.
-Седло.
-Поручик Ржевский, какой вы, однако, пошлый. Я имела ввиду сковородку.
-Сковородкой по яйцам-это орригинально!
Нарід, зомбований наріде
Ти вибрав смерть, замість життя.
Трусилося від сміху підборіддя,
Як вибирав своє буття.
Коли у дев'ятнадцятому році
Поставив свою галочку не там,
А щастя пролетіло десь у кроці
Сміялося, але уже не нам!
Сьогодні вже із долею важкою,
По шию у зеленому лайні.
Стоїш без черги за ганьбою,
Не забувай про ті квітневі дні!!!
23.11.2025
Анатолій Березенський
рассказал о своих еврейских корнях...
Вона їх усіх трьох найближчим часом відправить на той світ.
В "омані" все було домовлено. Підтверджено у Стамбулі. Зараз у Женеві -- майже узаконено.
я куею з наших військових та спецури
таке враження або ідіоти або сцикуни
путінєрмак - є росіяУкраїна...