Было два шанса уволить Ермака // Что будет дальше? // Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В этом выпуске проекта "Что будет дальше" на Цензор.НЕТ журналистки Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко говорят об освобождении Андрея Ермака и о том, как "дело Миндича" обнажает слабые места системы во время войны.

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О чем в выпуске?

какие схемы до сих пор работают в оборонной промышленности;

возможны ли реальные кадровые изменения во властной верхушке;

как коррупционные скандалы влияют на переговорные позиции Украины с партнерами;

что ждет Украину в политическом и дипломатическом плане в ближайшие месяцы.

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