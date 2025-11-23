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Было два шанса уволить Ермака // Что будет дальше? // Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В этом выпуске проекта "Что будет дальше" на Цензор.НЕТ журналистки Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко говорят об освобождении Андрея Ермака и о том, как "дело Миндича" обнажает слабые места системы во время войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

О чем в выпуске?

  • какие схемы до сих пор работают в оборонной промышленности;
  • возможны ли реальные кадровые изменения во властной верхушке;
  • как коррупционные скандалы влияют на переговорные позиции Украины с партнерами;
  • что ждет Украину в политическом и дипломатическом плане в ближайшие месяцы.

Смотрите также: Золотой унитаз Миндича - позор, который уменьшает шансы на нормальный мир // Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Автор: 

Николаенко Татьяна (453) Данилюк-Ярмолаева Марина (456)
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Топ комментарии
+17
Придется НАБУ продлить сериал на второй сезон
Первый сезон имел ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ УСПЕХ!!!!
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23.11.2025 18:50 Ответить
+16
Треба їм створювати відділ тихої ліквідації, всіх в ліс потіхонєчку уходіть
Шютка
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23.11.2025 18:55 Ответить
+13
Ясно ж що самі не підуть з влади, хіба винести вперед ногами
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23.11.2025 18:54 Ответить
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Придется НАБУ продлить сериал на второй сезон
Первый сезон имел ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ УСПЕХ!!!!
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23.11.2025 18:50 Ответить
Треба їм створювати відділ тихої ліквідації, всіх в ліс потіхонєчку уходіть
Шютка
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23.11.2025 18:55 Ответить
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23.11.2025 19:01 Ответить
В кожному жарті, як відомо, є доля ПРАВДИ !!!
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23.11.2025 19:32 Ответить
в кожному жарті є доля жарту
якщо шо
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24.11.2025 19:38 Ответить
Думаю, серіал від НАБУ буде, поки Магаметрасулова не відпустять. А потім - тиша.
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23.11.2025 18:58 Ответить
НАБУ как раз остановило сериал
Потому что договаривается о Магамедрасулове
Малюк лично договаривается
А вот если детектива отпустят
У НАБУ развязаны руки
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23.11.2025 19:02 Ответить
Їм треба для тренінгу покликати Белінгкота - той сезонно обіцяв вагнергейт показати...
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23.11.2025 19:05 Ответить
Зря не показал
История могла пойти по другому сценарию....
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23.11.2025 19:27 Ответить
алі баба зображений верхи на віслюку в казках. тобто він активний а зе віслюк той во.....
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23.11.2025 18:51 Ответить

у білому- стюардеса , а позаду хто - УМЄРОВ?
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23.11.2025 18:57 Ответить
Тільки турецький пейзаж на картинці , а маємо зараз Швейцарію й без Умєрова ...
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23.11.2025 18:59 Ответить
Кислиця - матимемо надію що не сукрвився, він в делегації під головування Алібаби
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23.11.2025 19:01 Ответить
цікаво подивиться на стюардесу верхи на віслюку
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23.11.2025 18:59 Ответить
не ламайте традицію "бункерного спарінгу"
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23.11.2025 19:03 Ответить
Єрмака потрібно ліквідувати. Крапка.
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23.11.2025 18:52 Ответить
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23.11.2025 18:52 Ответить
Непотопляємий? - потрібен ше захІд - винирне Татаринов - там всі підарешти
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23.11.2025 18:53 Ответить
Ясно ж що самі не підуть з влади, хіба винести вперед ногами
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23.11.2025 18:54 Ответить
Що далі?

Звільнити блазня!
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23.11.2025 18:57 Ответить
Ой, я вас прошу... Ізраїль своїх не видає.
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23.11.2025 18:57 Ответить
віддає, ще как ... тим паче в США тих, хто крав гроші їхніх платників податків ))
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23.11.2025 19:25 Ответить
Видає тільки американцям від яких цілком і повністю залежить існування цієї країни. Наприклад Бєня Коломойський, який обікрав двох американських євреїв і, за звичкою набутою в Україні, став погрожувати їм вбивством. Бєня втік в Ізраїль, але американці вимагали його видачі американському правосуддю під загрозою позбавлення військової допомоги. Тому Бєня вибрав сидіти під протекцією Зєлєнского в українській камері санаторно-курортного типу, а не в американській вязниці і повернувся в Україну.
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23.11.2025 19:27 Ответить
Ні-ху-.... не буде!
Єрмак добре тримає Володю за ✋🍅🍅🤚
Зеля скоріше Лєнку з дітьми покине, чим звільнить Єрмака.
Вони обоє від влади підуть тільки ногами вперед.
Від старості або від "народної любові та підтримки".
Дивлячись, що скоріше постукає до них в гості.
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23.11.2025 19:00 Ответить
Це обговорення порожнє.Єрмак збудував автократію і керує нею.Не може зе звільнити свого начальника
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23.11.2025 19:00 Ответить
А була можливість не обирати блазня Малороса у 2019 році ?
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23.11.2025 19:06 Ответить
Малороса? Сковородкой по яйцам-это орригинально!
Танцуют Наташа Ростова споручиком Ржевским на балу.
Наташа игриво:
-Поручик, Ржевский, отгадайте загадку: чёрное , блестящее, об что яйца бьются.
-Седло.
-Поручик Ржевский, какой вы, однако, пошлый. Я имела ввиду сковородку.
-Сковородкой по яйцам-это орригинально!
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23.11.2025 19:59 Ответить
Зю не звільнить Йермака, бо той Йермак багато знає, ВСЕ знає.
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23.11.2025 19:08 Ответить
ЗОМБОВАНОМУ НАРІДУ!
Нарід, зомбований наріде
Ти вибрав смерть, замість життя.
Трусилося від сміху підборіддя,
Як вибирав своє буття.

Коли у дев'ятнадцятому році
Поставив свою галочку не там,
А щастя пролетіло десь у кроці
Сміялося, але уже не нам!

Сьогодні вже із долею важкою,
По шию у зеленому лайні.
Стоїш без черги за ганьбою,
Не забувай про ті квітневі дні!!!
23.11.2025
Анатолій Березенський
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23.11.2025 19:14 Ответить
..."The Times of Israel" сообщает, что Ермак в интервью изданию
рассказал о своих еврейских корнях...
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23.11.2025 19:16 Ответить
Бліда з косою (не юлька) вже дуже близько до *****, трампона і зеленського.
Вона їх усіх трьох найближчим часом відправить на той світ.
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23.11.2025 19:23 Ответить
Звільнення аґента кремля єрмака означало, що державою стала б керувати "табуретка" (ЗЄ). Він фізично не може залишитися без єрмака.

В "омані" все було домовлено. Підтверджено у Стамбулі. Зараз у Женеві -- майже узаконено.
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23.11.2025 19:27 Ответить
він очолив переговори,від імені України,......?
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23.11.2025 19:29 Ответить
Третій - посадити на гострий і довгий кіл.
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23.11.2025 19:34 Ответить
Ні зеленський, а ні його поводир з Оманщини, про Україну неЗнали, ще з 2014 року, коли від повісток з військкомату зеленський ховався, за подолами жінок в Україні та на московії, упродовж 3 років!!
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23.11.2025 19:36 Ответить
Щоб змінити дєрьмака, потрібен ще один дерьмак, або ********! А поки, янелох такого не знайшов! Ще запам'ятай янелох, з бандюками ні яких перемов бути не може, це казав Великий шпаньониш з лененграду!!!
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23.11.2025 20:17 Ответить
... алібаба поки не виконає завдання мордору, до тих пір залишиться.
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23.11.2025 20:54 Ответить
Далі буде кінець України на жаль!
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23.11.2025 21:26 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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23.11.2025 21:50 Ответить
Дерьмак крепко держит янелоха за яйца.Связанные одной цепью.
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23.11.2025 22:30 Ответить
ціла країна обдристаних терпіл яка не здатна вивезти у ліс якогось підара-зрадника...
я куею з наших військових та спецури
таке враження або ідіоти або сцикуни
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24.11.2025 00:07 Ответить
💯
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24.11.2025 01:22 Ответить
Дві великі помилки Зеленського: перша- звільнення Залужного, друга- не звільнення Єрмака
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24.11.2025 05:08 Ответить
нач.офісу -- мін. закордонних справ . віце-пєрєсідєнт . криворагульний квартальний дружбан . нач. відділу кадрів . тіньовий прем.єр міністр . смотрящій за общаком і просто ..алібаба.. який ніде і ніколи не ставить свій підпис як фофан може звільнити такого ..кадра..
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24.11.2025 06:39 Ответить
Є путін єрмак - є росія Україна...
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24.11.2025 09:58 Ответить
Мудрий нарід вже вибрав - Єрмака.
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24.11.2025 11:29 Ответить
Нещодавно слухав одне з інтервью Червинського - так от він сказав - здача операції по вагнерам - це державна зрада - так сбушники сказали - а ми будемо виконувати накази дерьмака.
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24.11.2025 13:16 Ответить
 
 