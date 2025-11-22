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Золотой унитаз Миндыча — позор, который уменьшает шансы на нормальный мир // Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Деньги на победу" Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с гостями говорят о том, что такое "Миндичгейт" и почему его последствия опасны для Украины во время полномасштабной войны. Скандалы вокруг окружения власти, теневые схемы и попытки монополизировать доступ к ресурсам — все это напрямую влияет на нашу обороноспособность и доверие международных партнеров.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Гости эфира

Елена Галушка — соучредительница Международного центра украинской победы (ICUV), эксперт по международной адвокации;

Дарья Каленюк — исполнительный директор Центра противодействия коррупции, одна из самых известных украинских антикоррупционных деятельниц;

Марина Данилюк-Ярмолаева — журналистка и ведущая, которая задает самые острые вопросы.

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О чем идет речь в выпуске

Разбираем, как коррупционные связи и непрозрачные решения ослабляют государство, кто стоит за схемами в оборонной промышленности и что может сделать гражданское общество, чтобы изменить ситуацию. Вместе мы объясняем, почему "Миндичгейт" — не просто об одном бизнесмене, а о системных угрозах, которые влияют на оружие, прозрачность закупок и способность Украины побеждать.

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (456) Каленюк Дарья (48)
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Топ комментарии
+18
Українські спецслужби стали обслугою у чма!
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22.11.2025 21:10 Ответить
+7
Єрмак йому зробить передоз...
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22.11.2025 21:04 Ответить
+6
Невже українські спецслужби не можуть дістати це чмо?
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22.11.2025 21:05 Ответить
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Янукович з золотим батоном мабуть зараз вже в ростові, цікаво куди буде тікати "слуга наріду"?
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22.11.2025 21:02 Ответить
Туди , куди Міндіч втік.
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22.11.2025 22:16 Ответить
"Золотий унітаз Міндіча - сором, який зменшує шанси на нормальний мир " . Треба уточняти: сором для кого? Сором для жидівської нації , яка породила цю жидівську етнічну банду мародерів, на чолі з синами коліна Ізраїлева: Вовою ***********, д'Єрьмаком , Міндічем. Жиди повинні покаятися за своїх "блудних синів" і видати Україні всіх злочинців, які здриснули в Ізраїль. Звичайно, треба притягнути до відповідальності всіх їхніх шабесгоїв, і в першу чергу Глущенка, Сенюка, ВасюДвамагазина, Рьошика-Фурсенка.
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23.11.2025 12:21 Ответить
Єрмак йому зробить передоз...
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22.11.2025 21:04 Ответить
Невже українські спецслужби не можуть дістати це чмо?
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22.11.2025 21:05 Ответить
Українські спецслужби стали обслугою у чма!
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22.11.2025 21:10 Ответить
Це верхівка у них в шістках ходить.А специ у нас є дуже навіть ідейні!Можуть показово покарати!
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22.11.2025 21:13 Ответить
Сам по собі ідейний спец нічого не вартий і не в змозі на щось вплинути, повинна бути система, а вона є от тільки не українсько центрична

пригадай з 91 року багато українофобних гнид було ліквідовано? Отож !
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22.11.2025 21:18 Ответить
Ідейні специ зробили північні потоки.А в 2022 на початку повномаштабки саме люди в тіні не дали нелоху здати Україну.
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22.11.2025 21:43 Ответить
як кажуть - не кажи гоп...
нема в нас спецури, бо інакшеб дерьмак щез принаймні
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23.11.2025 09:32 Ответить
Справжні (патріотичні) Українські спецслужби вже давно б знайшли за що вигнати блазня з його злодійським кодлом.
В Криму в 2014, 90% СБУ перейшло служити кремлю.
Якщо зараз таких подонків і залишилось 10%, то вони вже всі хенерали і полковники.
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22.11.2025 21:53 Ответить
в мене поряд будинок полкана сбу
2 ляма баксів собівартість принаймні
жінка його принципово ні слова укоаїнською не сказала
я її нахер послав
він дзвонив председателю кооператива, жалівся
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23.11.2025 09:34 Ответить
Типовий менталітет бидла.
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22.11.2025 21:17 Ответить

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22.11.2025 21:20 Ответить
Щоб ти ....
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22.11.2025 21:25 Ответить
...здох!!! Я правильно зрозумів? То чого боятися реальних бажань зеленому покидьку?
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22.11.2025 22:09 Ответить
Коли підеш будуть багато порваних баянів.
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23.11.2025 09:10 Ответить
Владі уже не відмитися від зашквару
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22.11.2025 21:25 Ответить
Воно і не збирається.
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22.11.2025 21:26 Ответить
" зашквар" ? цє повний провал вашого " потужного " дутого таргана Ганьбища на весь Світ‼️Каганат збоченців , мародерів , на крові ЗСУ , українців , в змові з рашистами :" двушка ушла на москву" , " мільйн в ізраїль" Провал всіх спецслужб , в воюючий країні під носом СБУ , 7 рік діє бек офіс зрадника сенатора РФ Деркача, якому Державний Єнергоатом відсилає дань
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22.11.2025 21:53 Ответить
тих людей яких вбила русня ,дякуючі тобі 🤡бидло зелене ,після шашликів та Чонгара , і сьогодні шо ти здаєш українську землю ху* ло ти малороське ...плакати люди будуть ,коли ти підеш ,від болю та горя ,яке ти їм приніс , зманіпулювавши їх довірою , грабуючі ЗСУ ...прокляте ти творіння зла !!! продав свою душу коксу ,тому тобі нормальних людей не шкода , бо ти чорт !!! Геть потвора!!! ...
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22.11.2025 21:30 Ответить
Чудові панянки .
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22.11.2025 21:37 Ответить
Золотий унітаз гарантує наглу смерть. Давід Жванія з того світу підтвердить.
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22.11.2025 21:41 Ответить
Впервые скажу здесь (мы еще не опубликовали эту информацию на канале "Гулагу-нет", но здесь я скажу). У вас очень большая аудитория, вас многие везде смотрят. Давайте проговорим. Наш источник из Москвы сообщает о том, что в ближайшие дни они готовятся активизировать и активизируют уже всю агентурную сеть, которую они создавали годами в Украине для того, чтобы создать условия для возможного государственного переворота и смещения президента Украины Зеленского. Реализация этих коварных планов в Украине поставит под угрозу будущее самой Украины как независимого демократического государства", - рассказал о намерениях Кремля создатель проект "Гулагу-нет" Осечкин
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22.11.2025 21:45 Ответить
Чушь , операція " 🤢🤥спасти клоуна" такого второго " буратінкі" больше рашистам, нікогда не вистругать Он с ермаком і есть агентурная сеть
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22.11.2025 21:57 Ответить
Поживемо,побачимо...Тут буде йти за принципом: головне не результат,а процес...
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22.11.2025 22:10 Ответить
І нахера нам ця маячня? Відомо що сам зеленський був впроваджений за допомою нині здохшого маслякова, як агент впливу!
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22.11.2025 22:18 Ответить
Нє смєшитє мої капці. Такого президента України, ниівигіднішого рашці, не було і більше ніколи не буде.
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23.11.2025 02:01 Ответить
Спецслужби продались єврейській мафії і понесуть покарання за це! Як же соромно за них. Продали країну за копійки...
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22.11.2025 22:04 Ответить
Тому що в долі....
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23.11.2025 06:27 Ответить
А морди міндічів які захопили Україну хіба не сором?
зеленський хіба не міндіч?
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22.11.2025 22:15 Ответить
У Львівській області матір-одиначку засудили до 5 років тюрми за крадіжку продуктів із супермаркету. Ця ворогиня України нагло і злочинно вкрала дві палки ковбаси, дві пачки плавленого сиру і кока-колу. Загальна сума збитків становила 575 грн.
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23.11.2025 06:17 Ответить
Ви справді не знаєте, за що саме її засудили, чи свідомо брешете, що до п'яти років ув'язнення її засудили саме за крадіжку цих двох палиць ковбаси, дві пачки плавленого сиру та кока-колу?
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23.11.2025 08:23 Ответить
Таваріщь Полєвой, краще вже помовч...
Як вже ці зелені боти зєлєхоронителі остогидли...
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23.11.2025 08:27 Ответить
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html У прес-службі Львівської обласної прокуратури додали, що засуджена обікрала незрячого потерпілого - ветерана-військовослужбовця з інвалідністю І групи. Вона шахрайським шляхом заволоділа його мобільним телефоном та банківською карткою, з якої зняла понад 6000 грн.
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html «Незважаючи на наданий шанс, обвинувачена не лише скоїла новий тяжкий злочин, а й систематично ухилялася від суду. Через неодноразові неявки її оголосили у розшук, а суд дав дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки», - йдеться у повідомленні.
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html На розгляді суду перебуває інше кримінальне провадження - за звинуваченням жінки у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України). За даними слідства, шляхом обману вона оволоділа велосипедом потерпілого вартістю 5000 грн.
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25.11.2025 14:42 Ответить
..проффесор.. януковощ був таки порядним бандюганом і жив по понятіям бо у нього був золотий батон . а зелена ******** придумала срати в золотий унітаз а ето не по понятіям
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23.11.2025 08:03 Ответить
Тепер зрозуміло чого орки під час вторгнення тирили унітази, шукали той золотий унітаз.
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23.11.2025 09:07 Ответить
Про унітаз ми не вчора дізнались, але висновків не зробили.
Вони вкрали нашу перемогу, наш мир, наші землі, наші життя, наше майбутнє
Оця зелена банда
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23.11.2025 10:16 Ответить
Ця банда завжди крала, в ім'я гешефту ,головне що Гарант "був" не при справах..,Або що не так...
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23.11.2025 11:34 Ответить
 
 