Золотой унитаз Миндыча — позор, который уменьшает шансы на нормальный мир // Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Деньги на победу" Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с гостями говорят о том, что такое "Миндичгейт" и почему его последствия опасны для Украины во время полномасштабной войны. Скандалы вокруг окружения власти, теневые схемы и попытки монополизировать доступ к ресурсам — все это напрямую влияет на нашу обороноспособность и доверие международных партнеров.

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Гости эфира

Елена Галушка — соучредительница Международного центра украинской победы (ICUV), эксперт по международной адвокации;

Дарья Каленюк — исполнительный директор Центра противодействия коррупции, одна из самых известных украинских антикоррупционных деятельниц;

Марина Данилюк-Ярмолаева — журналистка и ведущая, которая задает самые острые вопросы.

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О чем идет речь в выпуске

Разбираем, как коррупционные связи и непрозрачные решения ослабляют государство, кто стоит за схемами в оборонной промышленности и что может сделать гражданское общество, чтобы изменить ситуацию. Вместе мы объясняем, почему "Миндичгейт" — не просто об одном бизнесмене, а о системных угрозах, которые влияют на оружие, прозрачность закупок и способность Украины побеждать.

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