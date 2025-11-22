Золотой унитаз Миндыча — позор, который уменьшает шансы на нормальный мир // Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В новом выпуске проекта "Деньги на победу" Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с гостями говорят о том, что такое "Миндичгейт" и почему его последствия опасны для Украины во время полномасштабной войны. Скандалы вокруг окружения власти, теневые схемы и попытки монополизировать доступ к ресурсам — все это напрямую влияет на нашу обороноспособность и доверие международных партнеров.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Гости эфира
Елена Галушка — соучредительница Международного центра украинской победы (ICUV), эксперт по международной адвокации;
Дарья Каленюк — исполнительный директор Центра противодействия коррупции, одна из самых известных украинских антикоррупционных деятельниц;
Марина Данилюк-Ярмолаева — журналистка и ведущая, которая задает самые острые вопросы.
О чем идет речь в выпуске
Разбираем, как коррупционные связи и непрозрачные решения ослабляют государство, кто стоит за схемами в оборонной промышленности и что может сделать гражданское общество, чтобы изменить ситуацию. Вместе мы объясняем, почему "Миндичгейт" — не просто об одном бизнесмене, а о системных угрозах, которые влияют на оружие, прозрачность закупок и способность Украины побеждать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пригадай з 91 року багато українофобних гнид було ліквідовано? Отож !
нема в нас спецури, бо інакшеб дерьмак щез принаймні
В Криму в 2014, 90% СБУ перейшло служити кремлю.
Якщо зараз таких подонків і залишилось 10%, то вони вже всі хенерали і полковники.
2 ляма баксів собівартість принаймні
жінка його принципово ні слова укоаїнською не сказала
я її нахер послав
він дзвонив председателю кооператива, жалівся
зеленський хіба не міндіч?
Як вже ці зелені боти зєлєхоронителі остогидли...
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html «Незважаючи на наданий шанс, обвинувачена не лише скоїла новий тяжкий злочин, а й систематично ухилялася від суду. Через неодноразові неявки її оголосили у розшук, а суд дав дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки», - йдеться у повідомленні.
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html На розгляді суду перебуває інше кримінальне провадження - за звинуваченням жінки у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України). За даними слідства, шляхом обману вона оволоділа велосипедом потерпілого вартістю 5000 грн.
Вони вкрали нашу перемогу, наш мир, наші землі, наші життя, наше майбутнє
Оця зелена банда