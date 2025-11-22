Совладелец Fire Point Штилерман: Миндич хотел купить 50% акций
Бизнесмен Тимур Миндич претендовал на 50% акций оружейной компании Fire Point, которая, среди прочего, производит дальнобойные ракеты Flamingo.
Об этом заявил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Переговоры с Миндичем
Штилерман рассказал, что Миндич и "другие люди" пришли с предложением стать совладельцами после того, как изделия Fire Point успешно прошли испытания в марте 2024 года. Но, мол, денег бизнесмен предлагал "мало" и в компании пришли к выводу, что "его предложение совсем не конкурентоспособно".
"Один из тех, кто предлагал стать нашим совладельцем, был Миндич. Переговоры длились достаточно долго, он проявлял живой интерес, но мы ему в конце отказали, да и остались с ним знакомыми", — заявил Штилерман.
Трудоустройство Фурсенко
Штилерман также признал, что фигурант пленок операции НАБУ и САП "Мидас" Игорь Фурсенко работал в компании.
"Игорь Фурсенко и его подчиненная занимались эвакуацией моей жены из России. Моя бывшая жена с двумя детьми проживала в России и не очень хотела оттуда уезжать. С Игорем я общался, пожалуй, три раза в жизни. Он этим занимался. Он был трудоустроен на должность администратора", — говорит Штилерман.
Отношения с Цукерманом
Также, по его словам, Михаил Цукерман — брат еще одного фигуранта расследования антикоррупционных органов о хищениях в энергетике, Александра Цукермана, — является его личным банкиром.
Соучредитель Fire Point признал, что ходил в бэк-офис, на встречи с Цукерманом и утверждает, что последний раз посещал его в 2024 году. Причины визитов — "он мой банкир, которому я доверил свои деньги и они у него лежат".
Кроме того, основатели Fire Point рассказали, что НАБУ не проводило у них обысков, но они передавали документы детективам по делу о возможных фактах завышения цен на беспилотные системы шестью другими фирмами.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
