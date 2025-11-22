РУС
Совладелец Fire Point Штилерман: Миндич хотел купить 50% акций

Миндич и Цукерман

Бизнесмен Тимур Миндич претендовал на 50% акций оружейной компании Fire Point, которая, среди прочего, производит дальнобойные ракеты Flamingo.

Об этом заявил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Переговоры с Миндичем

Штилерман рассказал, что Миндич и "другие люди" пришли с предложением стать совладельцами после того, как изделия Fire Point успешно прошли испытания в марте 2024 года. Но, мол, денег бизнесмен предлагал "мало" и в компании пришли к выводу, что "его предложение совсем не конкурентоспособно".

"Один из тех, кто предлагал стать нашим совладельцем, был Миндич. Переговоры длились достаточно долго, он проявлял живой интерес, но мы ему в конце отказали, да и остались с ним знакомыми", — заявил Штилерман.

Трудоустройство Фурсенко

Штилерман также признал, что фигурант пленок операции НАБУ и САП "Мидас" Игорь Фурсенко работал в компании.

"Игорь Фурсенко и его подчиненная занимались эвакуацией моей жены из России. Моя бывшая жена с двумя детьми проживала в России и не очень хотела оттуда уезжать. С Игорем я общался, пожалуй, три раза в жизни. Он этим занимался. Он был трудоустроен на должность администратора", — говорит Штилерман.

Отношения с Цукерманом

Также, по его словам, Михаил Цукерман — брат еще одного фигуранта расследования антикоррупционных органов о хищениях в энергетике, Александра Цукермана, — является его личным банкиром.

Соучредитель Fire Point признал, что ходил в бэк-офис, на встречи с Цукерманом и утверждает, что последний раз посещал его в 2024 году. Причины визитов — "он мой банкир, которому я доверил свои деньги и они у него лежат".

Кроме того, основатели Fire Point рассказали, что НАБУ не проводило у них обысков, но они передавали документы детективам по делу о возможных фактах завышения цен на беспилотные системы шестью другими фирмами.

