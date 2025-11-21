Співвласник Fire Point Штілерман: Міндіч хотів купити 50% акцій

Бізнесмен Тимур Міндіч претендував на 50% акцій збройової компанії Fire Point, яка серед іншого виробляє далекобійні ракети Flamingo.

Про це заявив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Переговори з Міндічем

Штілерман розповів, що Міндіч та "інші люди" прийшли з пропозицією стати співвласниками після того, як вироби Fire Point успішно пройшли випробування у березні 2024 року. Але, мовляв, грошей бізнесмен пропонував "мало" і в компанії дійшли висновку, що "його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна".

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", — заявив Штілерман.

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Працевлаштування Фурсенка

Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ і САП "Мідас" Ігор Фурсенко працював в компанії.

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії й не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора", — каже Штілерман.

Відносини з Цукерманом

Також, за його словами, Михайло Цукерман — брат ще одного фігуранта розслідування антикорупційних органів про розкрадання в енергетиці, Олександра Цукермана, — є його особистим банкіром.

Співзасновник Fire Point визнав, що ходив у бек-офіс, на зустрічі з Цукерманом і стверджує, що востаннє відвідував його у 2024 році. Причини візитів — "він мій банкір, якому я довірив свої гроші й вони в нього лежать".

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Окрім того, засновники Fire Point розповіли, що НАБУ не проводило у них обшуків, але вони передавали документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи шістьма іншими фірмами.

Міндічгейт