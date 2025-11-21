Співвласник Fire Point Штілерман: Міндіч хотів купити 50% акцій
Бізнесмен Тимур Міндіч претендував на 50% акцій збройової компанії Fire Point, яка серед іншого виробляє далекобійні ракети Flamingo.
Про це заявив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Переговори з Міндічем
Штілерман розповів, що Міндіч та "інші люди" прийшли з пропозицією стати співвласниками після того, як вироби Fire Point успішно пройшли випробування у березні 2024 року. Але, мовляв, грошей бізнесмен пропонував "мало" і в компанії дійшли висновку, що "його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна".
"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", — заявив Штілерман.
Працевлаштування Фурсенка
Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ і САП "Мідас" Ігор Фурсенко працював в компанії.
"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії й не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора", — каже Штілерман.
Відносини з Цукерманом
Також, за його словами, Михайло Цукерман — брат ще одного фігуранта розслідування антикорупційних органів про розкрадання в енергетиці, Олександра Цукермана, — є його особистим банкіром.
Співзасновник Fire Point визнав, що ходив у бек-офіс, на зустрічі з Цукерманом і стверджує, що востаннє відвідував його у 2024 році. Причини візитів — "він мій банкір, якому я довірив свої гроші й вони в нього лежать".
Окрім того, засновники Fire Point розповіли, що НАБУ не проводило у них обшуків, але вони передавали документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи шістьма іншими фірмами.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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А пики у них всякі бувають, деякі не так виражені, на перший погляд від наших не відрізниш.... Той же зелья, не так в очі кидається його шидівство.
Як виявилося із розслідування Михайла Ткача та Української правди: найбільший нафтохімічний завод України «Карпатинафтохім», що повномасштабного вторгнення перебував у власності LUKOIL, і який після вторгнення РФ був арештований, раптово опинився у приватних руках. Таким чином, Єрмак фактично відбирав у АРМА арештовану російську власність.
Формальним власником стала структура бізнесмена Андрія Веселого. Його брат Василь - радник у наглядовій раді держбанку Sense Bank, який повʼязують із Тімуром Міндичем - людиною, що, за даними джерел УП, виконувала політичні указівки Єрмака.
Такі рішення щодо російських активів неможливі без погодження Зеленського та голови його ОП. Тому всі спроби ліпити Порошенку «трубу Медведчука» - виглядають вже повною фантастикою.
Зеленський отримав свою «трубу Медведчука» - «веселий нафтохім». Ця історія потребує негайного розслідування.
А всі ці кошерні пейсаті, яких привело до влади тупе бидло - надзвичайно дружні, один за одного стоять горою, на відміну від нас, українців, тому нема чого дивуватись, що їхні діла поступово розвалюються і ніхто, крім КАЛ.омойського не в камері, і то це під тиском США.
"… - Первый наш выход был прямо перед переговорами нашего президента с [президентом США Дональдом] Трампом. И мы считали, что нам нужно дать какие-то козырные карты нашему правительству … … И мы вышли. Ирина [Терех, генеральный директор компании] вышла, показала свое лицо, потому что только показать ракету - не показать производство, не показать людей, которые за этим стоят, никакого доверия бы не было к этой ракете … … Потом, когда мы вышли в паблик, мы поняли, что мы еще предупредили… Мы вышли, потом выяснилось, что уже строились какие-то публикации против нас. Вышла статья в Kyiv Independent, где впервые в паблике засветилось мое имя и фамилия. И мы поняли, что хорошо, что мы вышли первые …." из интервью Д. Штилермана. ))))
Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету - это 6 лет, американскую Tomahawk - 8 лет, российскую Калибр - 12 лет».
Ото й маємо.
Ми дуже втрачаємо від них, зате світ може побачити що твориться, коли отаким дається можливість.
Але боюсь, що по всьму світі пишуть, що це українці все творять.
в цьому вислові все.....
хто небудь дивився відео з цим, навіть не знаю, як того штіля назвати https://www.youtube.com/watch?v=CR0AsPCqCSw&t=2582s
там те чучело норм речення скласти не може
ОПА вже підключила для вибілювання того недоінженера та всю ту шарашкіну контору Fire Point мосейчук-скабеєву, ціле інтерв"ю на ютубі сьогодні вийшло
Ті хто придумав слово "противсіхи" і ті хто використовував його в негативному плані і казали, що обов'язково треба за когось голосувати, одні з тих хто злочинно винний в тому до чого докотились в резьтаті виборів
Коли б людям пояснили, що є ще й інший варіант голосування ніж обов'язково за когось голосувати, то можливо все було б набагато краще..
Я, *****, повірив. :-/
Чортяка повинен доєднатися до тих хто повинен висіти на алеї зрадників.
Значить він НЕ фізик. І в ракетах він нуль. Прокладка.