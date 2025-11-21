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Новини Бізнес Міндіча Міндічгейт
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Співвласник Fire Point Штілерман: Міндіч хотів купити 50% акцій

Міндіч та Цукерман

Бізнесмен Тимур Міндіч претендував на 50% акцій збройової компанії Fire Point, яка серед іншого виробляє далекобійні ракети Flamingo.

Про це заявив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Переговори з Міндічем

Штілерман розповів, що Міндіч та "інші люди" прийшли з пропозицією стати співвласниками після того, як вироби Fire Point успішно пройшли випробування у березні 2024 року. Але, мовляв, грошей бізнесмен пропонував "мало" і в компанії дійшли висновку, що "його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна".

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", — заявив Штілерман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанією "Fire Point" володіє Скалига, який займався організацією зйомок фільмів, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

Працевлаштування Фурсенка

Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ і САП "Мідас" Ігор Фурсенко працював в компанії.

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії й не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора", — каже Штілерман.

Відносини з Цукерманом

Також, за його словами, Михайло Цукерман — брат ще одного фігуранта розслідування антикорупційних органів про розкрадання в енергетиці, Олександра Цукермана, — є його особистим банкіром.

Співзасновник Fire Point визнав, що ходив у бек-офіс, на зустрічі з Цукерманом і стверджує, що востаннє відвідував його у 2024 році. Причини візитів — "він мій банкір, якому я довірив свої гроші й вони в нього лежать".

Також читайте: Фурсенка влаштували у "Fire Point", щоб той міг вільно їздити за кордон

Окрім того, засновники Fire Point розповіли, що НАБУ не проводило у них обшуків, але вони передавали документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи шістьма іншими фірмами.

Міндічгейт

Автор: 

Міндіч Тімур (335) ракета Фламінго (27) Fire Point (32) Фурсенко Ігор (13) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+32
Міндічі, штілєрмани, зєльцмани, умєрови, єрмакі - ми точно в Україні живемо?
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22.11.2025 00:23 Відповісти
+31
https://t.me/nusspavlo/22714 Павло NUSS:
Як виявилося із розслідування Михайла Ткача та Української правди: найбільший нафтохімічний завод України «Карпатинафтохім», що повномасштабного вторгнення перебував у власності LUKOIL, і який після вторгнення РФ був арештований, раптово опинився у приватних руках. Таким чином, Єрмак фактично відбирав у АРМА арештовану російську власність.
Формальним власником стала структура бізнесмена Андрія Веселого. Його брат Василь - радник у наглядовій раді держбанку Sense Bank, який повʼязують із Тімуром Міндичем - людиною, що, за даними джерел УП, виконувала політичні указівки Єрмака.
Такі рішення щодо російських активів неможливі без погодження Зеленського та голови його ОП. Тому всі спроби ліпити Порошенку «трубу Медведчука» - виглядають вже повною фантастикою.
Зеленський отримав свою «трубу Медведчука» - «веселий нафтохім». Ця історія потребує негайного розслідування.
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22.11.2025 00:09 Відповісти
+26
Які козацьки пики)))
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22.11.2025 00:08 Відповісти
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Які козацьки пики)))
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22.11.2025 00:08 Відповісти
Отож. Але тепер їх навіть і не вичистиш бо вони інтегрувалися, нема в них тепер окремої вираженої мови і релігії...
А пики у них всякі бувають, деякі не так виражені, на перший погляд від наших не відрізниш.... Той же зелья, не так в очі кидається його шидівство.
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22.11.2025 00:15 Відповісти
зеля??? не кидаеться? ахахаха
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22.11.2025 04:22 Відповісти
Тепер стало зрозуміло, для чого прийняли Закон про антисемітизм.
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22.11.2025 06:43 Відповісти
Про множиннє громадянство , який вимагав , ***** , ще в Януковича , а , зейло ісполніл , пожеланіє , старших таварісчей 🇷🇺
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23.11.2025 07:46 Відповісти
😂
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22.11.2025 01:02 Відповісти
А у Чернишова, Галущенко, Свиридннко тощо яки пики?
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22.11.2025 07:14 Відповісти
То Ви ніс чорнишова не бачили, в профіль.
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22.11.2025 08:52 Відповісти
Чого це не бачив? Бачив, бачив. І Кучму ніс бачив, і Ющенко ніс бачив і його любих друзів носи бачив, багато бачив носів тіх хто грабував країну. Ви ще форму черепа почніть роздивлятись, як вже було ранійше.
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22.11.2025 10:33 Відповісти
А тепер порівняйте профілі куйчми та ахметова, щоб зрозуміти секрет його успіху в бізнесі)
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22.11.2025 10:45 Відповісти
А мені нема чого робить як порівнювати профілі різних 3,14дорасів?
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22.11.2025 14:53 Відповісти
Дубинский кажє , що він еврей і має право , розповідати всю піднаготну зекаганата: Чернишов ( Шварцман) , Ермак , Шурма , Тимошенко , який змародерив 50 гуманітарних автівок всі вони евреі , які зневажають і геноцидять українців
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23.11.2025 07:51 Відповісти
https://t.me/nusspavlo/22714 Павло NUSS:
Як виявилося із розслідування Михайла Ткача та Української правди: найбільший нафтохімічний завод України «Карпатинафтохім», що повномасштабного вторгнення перебував у власності LUKOIL, і який після вторгнення РФ був арештований, раптово опинився у приватних руках. Таким чином, Єрмак фактично відбирав у АРМА арештовану російську власність.
Формальним власником стала структура бізнесмена Андрія Веселого. Його брат Василь - радник у наглядовій раді держбанку Sense Bank, який повʼязують із Тімуром Міндичем - людиною, що, за даними джерел УП, виконувала політичні указівки Єрмака.
Такі рішення щодо російських активів неможливі без погодження Зеленського та голови його ОП. Тому всі спроби ліпити Порошенку «трубу Медведчука» - виглядають вже повною фантастикою.
Зеленський отримав свою «трубу Медведчука» - «веселий нафтохім». Ця історія потребує негайного розслідування.
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22.11.2025 00:09 Відповісти
як завжди ви 100% та разів в яблучко ...
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22.11.2025 01:04 Відповісти
Але не забувайте, що прогундосила зелена субстанція: "Я нічого не знав, це не я!"
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22.11.2025 08:29 Відповісти
Похоже кто-то явно мутит. Каким же образом тогда Миндич элементарно засовывал своего человека в компанию ради брони и все вокруг него бегали на цирлах? Если он там был никто.
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22.11.2025 00:11 Відповісти
Чому у ніку немає імені Микола? Ну щоб було більш пафосно. Миколи Захарчуки проти юд! Рівно українці проти євреїв. Рівно українці нацисти. Рівно українців потрібно денацифікувати. Це ти хотіло висрать, чмо закацапськофеесбешне?
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22.11.2025 00:25 Відповісти
Зі всієї цієї ''санта-барбари'' з братами Цукерманами випливає, що реальним власником всього цього корупційного бізнесу є - Зеленський, а все решта то просто підставні особи - фунти, і пусті слова та риторика - пилюка в обличчя ''мудрому'' народові.
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22.11.2025 00:13 Відповісти
Міндічі, штілєрмани, зєльцмани, умєрови, єрмакі - ми точно в Україні живемо?
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22.11.2025 00:23 Відповісти
H@-h@
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22.11.2025 05:50 Відповісти
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22.11.2025 08:30 Відповісти
Знаючи з 2019 року, про всі злочинніСхематози КабМіндічів тамінш осіб з його «брател», громадянин зеленський, лупаючи очима на служок з ВРУ, журналістів, несе якусь дичину, що він НІЧОГО не ЗНАВ!!??! Навіть сам починає в цю брехню вірити, інколи!! Входить в роль, по тексту….
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22.11.2025 00:23 Відповісти
інколи , він завжди брехав , бреше , як тільки відкриває рота , як не брехне , то не дихнє Вам, що " шашличків" було не достатньо ? Вагнергейту докатилися до прірви з міндічгейтом
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23.11.2025 07:56 Відповісти
Щось цей дядя плотно так прибріхує.
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22.11.2025 00:25 Відповісти
Яка різниця хотів він купити 50% акцій чи ні, в Енергоатомі він взагалі ніяких акцій не мав, а 50% від прибутку постачальників отримував, тому що корупціонери у вищих ешелонах влади управляють країною в тому числі бюджетом в ручному режимі .
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22.11.2025 00:27 Відповісти
Вражає те, що він не має головної акції - він НЕ громадянин України, а гроші загрібав лопатою, ні, екскаватором.
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22.11.2025 01:54 Відповісти
Азохєн вей, і танкі наші бІстрІ....
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22.11.2025 00:32 Відповісти
Миндичи, Цукерманы, Штилерманы... не страна а Одесский привоз)
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22.11.2025 00:45 Відповісти
Штілерман??? Ну-ну, звичайно віримо кожному слову.
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22.11.2025 01:05 Відповісти
таке враження шо іудеї це всесвітьня секта по збагачуванню своєї секти ...і пох...за який рахунок , та шо на крові , а нафіг їм стільки грошей ,генетика в них перехерена ,а за рахунок кругової поруки та чистого звіздежа та аферізму ,збагачуються ,так вони з такою поведінкою ,здається дожилися шо і законом атісімітизму вже неприкриються , бандюгі без совісті до їнших ...
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22.11.2025 01:10 Відповісти
Всюди де є хоть один штілєрман гроші у гоїв будуть вкрадені. Читайте Тору.
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22.11.2025 01:11 Відповісти
Я так розумію, українці є тільки в ЗСУ. А біля корита - одні міндічі, ефіри, цукермани, штілермани, умєрови, арахамії, алахвєрдієви...таке трапляється, коли голосуєш шоб поржать. Тепер країна в руках євреїв, мусульман, осетинів, та кого блін завгодно, тільки не українців
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22.11.2025 01:16 Відповісти
Мусульмани, осетини є де завгодно, а євреї лише в русскам мірє.
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22.11.2025 05:34 Відповісти
Який м'яко кажучи "іспанський сором" я відчуваю, щоразу відкриваючи новини, я український єврей і мені дуже болить від того що ці суки наробили з Україною і відношенням до єврейського народу! Спотворючи уявлення про народ нащадками якого є Енштейн, Нільс Хенрик Давид Бор, Густав Людвиг Герц, Ялоу Розалин Сасмен... втомлюсь перераховувати вчених, які здійснили прориви світового масштабу у різноманітних науках... але тут **** ЗЕміндічі ******!!!
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22.11.2025 03:09 Відповісти
В країні тупе бидло вибрало ЗЕлену блювотину на всі можливі управлінські пости. Особисто я ні під яким приводом не голосував за дебіла-блазня, випердиша Бені КАЛ.омойського, тому що я завжди, починаючи з 2014 року являюсь лютим порохоботом, тому що прекрасно бачу, що лозунг Армія Мова Віра - це основа існування України.
А всі ці кошерні пейсаті, яких привело до влади тупе бидло - надзвичайно дружні, один за одного стоять горою, на відміну від нас, українців, тому нема чого дивуватись, що їхні діла поступово розвалюються і ніхто, крім КАЛ.омойського не в камері, і то це під тиском США.
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22.11.2025 06:12 Відповісти
"Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи.." (с)
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22.11.2025 07:07 Відповісти
Не там, а тут.
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22.11.2025 07:20 Відповісти
і там і тут
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23.11.2025 08:00 Відповісти
Злочинне міжнародне єврейське угруповання з російським слідом.
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22.11.2025 07:42 Відповісти
Українська народна казка: єврей хотів перехитрити єврея.
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22.11.2025 07:44 Відповісти
Все це схоже на велику аферу. Фінансування отримали якісь дилетанти друзі Міндіча, які зробили ракету, яка нікуди не долетіла. Потратили мільярди гривень на це. В нас же є вдалий приклад ракет, які потопили крейсер Москва, на початок 22 року, ракетна прогама була, є ж той самий Южмаш, який в радянські часи робив балістичні ракети як пиріжки. А тут купка євраїв взялася освоювати мільярдні гранти. Потрібен аудин НБУ і МО, що вони таке зробили і скільки пішло на це грошей. Касянова порвали не дарма, коли він озвучив правду.
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22.11.2025 08:04 Відповісти
Одні євреї керують інші крадуть
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22.11.2025 08:26 Відповісти
"Жінка не дуже хотіла повертатись з росії". То її мабуть як христенка чи чауса в трусах вивозили?
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22.11.2025 08:57 Відповісти
да, щось не зрозуміло з жінкою. Вони що, її викрали ? Вона хоч жива ?
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22.11.2025 23:52 Відповісти
Главный конструктор Fire Point и разработчик крылатой ракеты «Фламинго»Денис Штилерман отметил, что является физиком по образованию, но всю жизнь занимался различными бизнесами, а ракетостроение и авиамоделизм были его хобби.

"… - Первый наш выход был прямо перед переговорами нашего президента с [президентом США Дональдом] Трампом. И мы считали, что нам нужно дать какие-то козырные карты нашему правительству … … И мы вышли. Ирина [Терех, генеральный директор компании] вышла, показала свое лицо, потому что только показать ракету - не показать производство, не показать людей, которые за этим стоят, никакого доверия бы не было к этой ракете … … Потом, когда мы вышли в паблик, мы поняли, что мы еще предупредили… Мы вышли, потом выяснилось, что уже строились какие-то публикации против нас. Вышла статья в Kyiv Independent, где впервые в паблике засветилось мое имя и фамилия. И мы поняли, что хорошо, что мы вышли первые …." из интервью Д. Штилермана. ))))

Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету - это 6 лет, американскую Tomahawk - 8 лет, российскую Калибр - 12 лет».
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22.11.2025 09:53 Відповісти
Якщо в селі поселявся Мошко, він відкривав шинок .В результаті село вимирало. Якщо в Україні обрали Зє, він організував ОПу на чолі з Алібабою. В результаті ...
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22.11.2025 10:17 Відповісти
Перед виборами 2019 прихильниці Зе хтось написав, що в нього хитре лице, то значить, що обмане. Вона відповіла, що може путіна обмане. Їй відповіли, що путін і сам хитрий і розумніший ніж Зе, то його не обмане.
Ото й маємо.

Ми дуже втрачаємо від них, зате світ може побачити що твориться, коли отаким дається можливість.
Але боюсь, що по всьму світі пишуть, що це українці все творять.
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22.11.2025 10:22 Відповісти
ЗЕля оранізовав ФСБшно-єврейське злочине угруповання
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22.11.2025 10:23 Відповісти
"він мій банкір, якому я довірив свої гроші й вони в нього лежать"
в цьому вислові все.....
хто небудь дивився відео з цим, навіть не знаю, як того штіля назвати https://www.youtube.com/watch?v=CR0AsPCqCSw&t=2582s
там те чучело норм речення скласти не може

ОПА вже підключила для вибілювання того недоінженера та всю ту шарашкіну контору Fire Point мосейчук-скабеєву, ціле інтерв"ю на ютубі сьогодні вийшло
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22.11.2025 10:30 Відповісти
вся зелень вилізла в коментах під тим інтерв'ю, вихваляють зеленського та штілермана, як рятівників України....а всі хто проти них (злочиного угрупування), то все агенти кремля....
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22.11.2025 10:39 Відповісти
боти , в яких руки в крові , фінансує їх Падаль-ляк з общака виродка зейла
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23.11.2025 08:04 Відповісти
- «Он очень заинтересовался этим бизнесом сразу. Ну не бизнесом, а этим, как его… производством в общем»… ))))))) АХАХАХАААА!)))))))))))
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22.11.2025 11:36 Відповісти
зелені покидьки знищили Державне ККБ "Луч", які були розробниками ПТРК "Скіф", "Стугна-П", "Корсар", РЗСВ "Вільха", крилатих ракет "Нептун",зенітних ракет "Корал", ударних безпілотників та ін...., щоб відкрити контору Fire Point та красти мільярди у Держави....
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22.11.2025 10:33 Відповісти
Зе&Міндічи , ермаки, крали і у міжнародних партнерів сотні мільйнів , Швеція , коли почула про скандал , вимагає звіт , а , ці мерзотні виродки відмовили , Шведи , призупинили фінансування
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23.11.2025 08:07 Відповісти
Далеко не всі могли налаштуватись голосувати за Порошенко. То краще б вони проголосували проти всіх, пошкоджуючи бюлетені викреслюючи всіх, ніж голосувати за зелених.

Ті хто придумав слово "противсіхи" і ті хто використовував його в негативному плані і казали, що обов'язково треба за когось голосувати, одні з тих хто злочинно винний в тому до чого докотились в резьтаті виборів

Коли б людям пояснили, що є ще й інший варіант голосування ніж обов'язково за когось голосувати, то можливо все було б набагато краще..
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22.11.2025 10:39 Відповісти
Жи2...
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22.11.2025 10:45 Відповісти
Зєля в церкві! Ніколи такого не бачив! Він же не християнин? Стоїть по центру, ледве не співає... Таки ще сподівається на вибори?
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22.11.2025 11:38 Відповісти
Чувак типу був не в курсі, що там робиться...
Я, *****, повірив. :-/
Чортяка повинен доєднатися до тих хто повинен висіти на алеї зрадників.
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22.11.2025 11:48 Відповісти
Ще раз нагадую - якщо Ізраїль не видає Україні ціх манди-чив та цукерманів, які повинні відшкодувати державі збитки та повернути те що напи.дили, хасиди більше не їдуть в Умань. Все просто. І хай євреї при владі обоснують відмови від цього плану.
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22.11.2025 12:31 Відповісти
Не треба вірити. Штілерман, Міндіч і т.п. нам мало чим відрізняються.
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23.11.2025 00:47 Відповісти
Здається десь я читав, що Штілерман говорив, що по освіті він фізик, але займався бізнесом. Одна тільки освіта не означає, що він фізик, якщо він не працював в тій області.
Значить він НЕ фізик. І в ракетах він нуль. Прокладка.
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23.11.2025 01:09 Відповісти
 
 