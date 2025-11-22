4 326 56
Владелец Квартала-95" Миндич объявлен в международный розыск
Владельца "Квартала-95" и партнера Зеленского Тимура Миндича, а также бизнесмена Александра Цукермана, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, объявили в розыск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие данные 22 ноября появились в базе МВД.
Профили подозреваемых отображаются в разделе "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения Миндича указано 10 ноября 2025 года, а Цукермана – 26 октября 2025 года.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Цікаво, їм теж дадуть втекти на Батьківщину в Ізраїль?
Може, краще вже не чекати?
https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
А тепер грає комедію.
Сам себе арештує за це?
" ... Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»
Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал...."
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
втічеспокійно виїде, тоді и почнуть шукати
Бо Ізраїль своїх не видає. А якщо ні то санкції введені всього на 3 роки із 10 можливих. А потім домовятся з новою владою скорійш за все.
А чо, він же агентомадянин? ой, ну просто громадянин.
І чи такий поганий Ердоган, який каже що може ввести війська в Ізраїль?
ЯКОГО ПРОСТО х.! - Ізраїль тупо дає прихисток вбивцям, мародерам? Спитайте людей, як Зеля казав. - СПИТАЙТЕ - чи хтось загинув за, ой, через те що не поставили стільки то дронів і не збудували НІХУ..., ну як кажуть. ??
ну тоді в Китаї наприклад і за 1% таких "діяньєв" - знищують, але ніхто від того що знищувані люди зробили - не загинув. А тут тупо приховують виродків, які обманули Володимира Зеленського та завдали шкоди державі(Зеленський всі ночі плаче усвідомлюючи що це зробили його друзі, котрі підло вдарили в потужну спину....).... ..... не знаю, скільки треба бабла, шоб я от так от написав.. совість не продаси, цінність понад усе, блаблабла.
хоча реально хз. виправдовував би цю зграю, чи ні, якби був блогером звичайно. А то Горький Лук і голодомор виправдовував. реально. мільйон євро(якщо він не дебілом був) змінює багато що, але не в Невзорова, той блін задарма облизав Бубочку(он в общєм та, нікагда нє бил пойман на лжи(це цитата!)). так що путін правий - в основному ми продажні. певно. ну, як орки в основному більшовикоімперці, чи там чехи в основному атеїсти, чи там в Алабамі в основному всі знають назву того шо в корови на шиї. Ні, не Джо, а грива. чи то у коня. ну, з мене фермер такий собі, давайте краще про Трампа. Антрактида! Антракт!
20.11.2025
Місце зникнення:
Прізвище:
ЦУКЕРМАН
І'мя:
ОЛЕКСАНДР
По батькові:
ДАВИДОВИЧ а чому в цій статті Дата зникнення: 26.10.2025?
..
Весь Захід буде говорити "то є файлед стейт"...
А міндічі-шафіри втішатись та примножувати капітали Ізраїлю та власні статки
- Тимурчик, мИ их обули по полной. Ми щас - свободные люди. Х..й с ними.
)))