Владелец Квартала-95" Миндич объявлен в международный розыск

Владельца "Квартала-95" и партнера Зеленского Тимура Миндича, а также бизнесмена Александра Цукермана, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, объявили в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие данные 22 ноября появились в базе МВД.

Профили подозреваемых отображаются в разделе "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения Миндича указано 10 ноября 2025 года, а Цукермана – 26 октября 2025 года.

Миндичгейт