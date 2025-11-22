РУС
4 326 56

Владелец Квартала-95" Миндич объявлен в международный розыск

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана за коррупцию

Владельца "Квартала-95" и партнера Зеленского Тимура Миндича, а также бизнесмена Александра Цукермана, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, объявили в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие данные 22 ноября появились в базе МВД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Профили подозреваемых отображаются в разделе "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения Миндича указано 10 ноября 2025 года, а Цукермана – 26 октября 2025 года.

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана за коррупцию

Цукерман объявлен в розыск.

Читайте: Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

Миндичгейт

Автор: 

Миндич Тимур (133) Цукерман Александр (8)
Топ комментарии
+19
Чекаємо, поки така сама новина з'явиться про Зеленського, Єрмака, Татарова й інших?
Цікаво, їм теж дадуть втекти на Батьківщину в Ізраїль?
Може, краще вже не чекати?
22.11.2025 12:38
+14
Почекали поки облаштується та зашифрується, потім об'явили... А чого ХВото мАндича немає?
22.11.2025 12:43
+11
Пройшов тиждень як Зеля їх переправив в Ізраїль.
А тепер грає комедію.
Сам себе арештує за це?
22.11.2025 12:45
Чекаємо, поки така сама новина з'явиться про Зеленського, Єрмака, Татарова й інших?
Цікаво, їм теж дадуть втекти на Батьківщину в Ізраїль?
Може, краще вже не чекати?
22.11.2025 12:38
Зєрмакоміндічам потрібно боятися екстрадиції із Ізраіля не в Україну , а в США, бо між Ізраілем і США працює договір про екстрадицію. США обов'язково відкриє криінальну справу проти незаконних корупційних операцій з долларами США. Такими справами займаються ФБР і Міністерство фінансів. Тим паче, що вже випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам.
22.11.2025 12:47
До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями

https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
22.11.2025 12:55
А ким стане твій улюбленець Зеленьський, коли втіче?
22.11.2025 13:00
Це дивлячись на те куди втече.
22.11.2025 13:44
... нікуди він уже не втече , він уже чесний як і все його кодло , .. трампило дає індульгенцію в обмін на потужну " перемогу " у вигляді здачі Краматорська , Словянська та остатків динеччини .. , а ще російську мову , російську церкву , неНАТУ , скорочення армії.... здається вже скоро ..
22.11.2025 14:28
дурниці. Ізраїль це хвіст,який крутить великим дурним псом,Америкою. яка екстрадиція?
22.11.2025 13:07
Хаахах
22.11.2025 12:40
Та ты шо итак можно было?Вау!!!
22.11.2025 12:41
Почекали поки облаштується та зашифрується, потім об'явили... А чого ХВото мАндича немає?
22.11.2025 12:43
Згідно купленим білетам. )
22.11.2025 12:48
Поки майно та бабло поховають, а потім, можна й у розшук
22.11.2025 13:50
Пройшов тиждень як Зеля їх переправив в Ізраїль.
А тепер грає комедію.
Сам себе арештує за це?
22.11.2025 12:45
Сказати де шукати?
22.11.2025 12:45
"- Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело..." (х/ф)
22.11.2025 12:46
Дуже оперативно спрацювали.
22.11.2025 12:46
Раз, два, три, четыре, пять, - я иду искать. )))
22.11.2025 12:47
А Шефіра, хоча би одного?? Ще ні?
22.11.2025 12:50
Подивився на фото, бачу козаки та й козаки, нічого особливого,чимось даже на нашого гетьмана зє схожі
22.11.2025 12:50
Аж проситься кусок тексту з пісеньки "Когда еврейское казачество восстало".
" ... Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»

Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.

На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал...."
22.11.2025 12:53
спочатку випустили, а потім розшукують
22.11.2025 12:52
Заховали, а тепер шукають ))
22.11.2025 13:41
зєля, етА нє смєшно..
22.11.2025 12:52
😂😂😂

Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

22.11.2025 12:54
У Цукермана таке честное лице. Одразу хочеться отдать йому всі гроші.
22.11.2025 12:55
«Главный конструктор» «крылатой ракеты» «Фламинго» так и сделал. ))))))))))
22.11.2025 14:43
Їх знайдуть, але вже в мішках. Такі тіпи не живуть довго, занадто багато знають. Сам беня вже сказав, що то ходячі мерці.
22.11.2025 12:56
Чому так звані "правоохоронні органи" завжди чекають чарівного пендаля від народу у вигляді розголосу чи відвертого бунту?
22.11.2025 12:57
Вопрос риторический, я надеюсь.
22.11.2025 13:03
Тому що такі ж безбожники, як і їх клієнти
22.11.2025 13:06
Прикриваючись вірою люди чинять самі важкі злочини. Облиште віру, вона тут ні до чого.
22.11.2025 13:34
В зелених покідьків ще багато є тих кому красти з ними во главі, а чому "ні", якщо за шість років цієї влади ніхто не відповів по закону, хтось встиг звалити з країни а хтось навіть так і залишився на владних постах, тільки змінив одне крісло на інше в іншому кабінеті іншого міністерства.
22.11.2025 13:03
Кися та ося вже сховалися? Таді мона
22.11.2025 13:05
Головне щоб до весни їх знайшли, ботсаджати нікого буде.
22.11.2025 13:05
а чи нема тут ознак нацизму і антисемітизму? ютубер і великий "друг" України Тамар,вже про це так і каже!
22.11.2025 13:08
Клоуни бл** зелені, дешева вистава для холопів
22.11.2025 13:10
Такого як цукерман зустрінеш уночі, можна інфаркт отримати
22.11.2025 13:11
Знімусь у фільмі жахів без гриму
22.11.2025 14:53
А Єрмака ? Він же всім керував
22.11.2025 13:17
от коли втіче спокійно виїде, тоді и почнуть шукати
22.11.2025 13:26
А інтерпол знає? І громадянство анулювали на рнбо? Якщо так, то їм навіть краще.
Бо Ізраїль своїх не видає. А якщо ні то санкції введені всього на 3 роки із 10 можливих. А потім домовятся з новою владою скорійш за все.
22.11.2025 13:19
як зручно, пограбували українців і дали дьору в ізраїль, який своїх громадян не видає
22.11.2025 13:36 Ответить
Умовно відправляєм умовного Мундіча, умовно він там творить діла всякі, і навіть на користь Ізраїлю(ну наприклад такого як Трамп), потім тікає, і ми його не видаємо.
А чо, він же агентомадянин? ой, ну просто громадянин.
І чи такий поганий Ердоган, який каже що може ввести війська в Ізраїль?
ЯКОГО ПРОСТО х.! - Ізраїль тупо дає прихисток вбивцям, мародерам? Спитайте людей, як Зеля казав. - СПИТАЙТЕ - чи хтось загинув за, ой, через те що не поставили стільки то дронів і не збудували НІХУ..., ну як кажуть. ??
ну тоді в Китаї наприклад і за 1% таких "діяньєв" - знищують, але ніхто від того що знищувані люди зробили - не загинув. А тут тупо приховують виродків, які обманули Володимира Зеленського та завдали шкоди державі(Зеленський всі ночі плаче усвідомлюючи що це зробили його друзі, котрі підло вдарили в потужну спину....).... ..... не знаю, скільки треба бабла, шоб я от так от написав.. совість не продаси, цінність понад усе, блаблабла.
хоча реально хз. виправдовував би цю зграю, чи ні, якби був блогером звичайно. А то Горький Лук і голодомор виправдовував. реально. мільйон євро(якщо він не дебілом був) змінює багато що, але не в Невзорова, той блін задарма облизав Бубочку(он в общєм та, нікагда нє бил пойман на лжи(це цитата!)). так що путін правий - в основному ми продажні. певно. ну, як орки в основному більшовикоімперці, чи там чехи в основному атеїсти, чи там в Алабамі в основному всі знають назву того шо в корови на шиї. Ні, не Джо, а грива. чи то у коня. ну, з мене фермер такий собі, давайте краще про Трампа. Антрактида! Антракт!
22.11.2025 13:19
А Тімура шукатимуть по походке, що фото немає в розшуковому листі?
22.11.2025 13:29
Дата зникнення:

20.11.2025

Місце зникнення:

Прізвище:

ЦУКЕРМАН

І'мя:

ОЛЕКСАНДР

По батькові:

ДАВИДОВИЧ а чому в цій статті Дата зникнення: 26.10.2025?
22.11.2025 13:36
Спочатку самі сприйняли їого бігству, а зараз оголошуюь в розшук. Знущаются з Українців потвори зелені.
22.11.2025 13:37
бізнесмен? КРАДІЙ.
22.11.2025 13:52
Готовий сюжет для нових серій "кварталу" - "Алі-Баба та 40 менеджерів".)
22.11.2025 13:53
Як своєчасно... Піпець
..
Весь Захід буде говорити "то є файлед стейт"...
А міндічі-шафіри втішатись та примножувати капітали Ізраїлю та власні статки
22.11.2025 14:01
Фото свіже і надійшло спецзв'зком
22.11.2025 14:05
А коли будуть чекати Зеленського ?
22.11.2025 14:33
- Саня, ну ты тока посмотри! Я же тока раскладывал бабули по пакетам, а этот поц мИня у розыск!

- Тимурчик, мИ их обули по полной. Ми щас - свободные люди. Х..й с ними.

)))
22.11.2025 14:40
Якщо в мене знайдуть мого Свинарчука, я піду ( Хроніки потужної потужності том 1,. Зелений поц).
22.11.2025 15:16
 
 