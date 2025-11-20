РУС
4 874 99

Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

Президент Украины Владимир Зеленский

По мнению Владимира Зеленского, тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы. Об этом Зеленский сказал во время встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это ... кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", - привел слова президента нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Как я и говорил, даже не думают увольнять Ермака. Хотя были вопросы", - добавил он.

Зеленский Владимир (22650) Слуга народа (2684) Ермак Андрей (1354) Железняк Ярослав (505)
Топ комментарии
+35
20.11.2025 23:31 Ответить
+28
20.11.2025 23:33 Ответить
+25
Качають човен рашисти та американці,- Зеля.
Серьозно?
А просто не красти не можна, щоб не було таких скандалів?
20.11.2025 23:33 Ответить
Отака ***** малята ....
20.11.2025 23:30 Ответить
....ще Майдан той міндичгет не качав.

а Майдан таки закачає - тоді точно ЗЄльону крису зтошнить !

.
20.11.2025 23:50 Ответить
ми знаємо хто це робить в середині, вже розслідуємо це ….хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію

горбатого НЕ виправить вже ніхто і ніщо !
тільки в расход !

.
21.11.2025 00:00 Ответить
Ну, зеленський, пішов шляхом отого, двічі не судимого, перед втечею з України!! Яник теж Захарченка відмовлявся звільнити!! Але єрмак, таки поїде на родіну, до сім'ї та родичів, на болота!!
21.11.2025 00:33 Ответить
Так це Трамп з *******, заставили міндіча з цукерманами та купою урядовців Свириденко, красти, як бариги на крові, сотні млн дол США в Україні а потім, під охороною агентів деркача з УДО, тікати в Ізраїль ???
Забрехався зелупень?!!?? Шоу зелупня на крові Українців, має закінчитися!!
21.11.2025 00:37 Ответить
20.11.2025 23:31 Ответить
якщо трампу не вдастся розчавити укр корупціонерів то україна може повторити долю унр.
20.11.2025 23:44 Ответить
НЕ виноватая я !
міндич сам ко мне пришьол !
20.11.2025 23:57 Ответить
А твої "сотоваріщі" шо качають? - бабло в мішках за кордон
20.11.2025 23:32 Ответить
Не виключаю , що росіяне в теме . Але Ермака міг би і звільнити
20.11.2025 23:32 Ответить
Та да, це ж" роісяни" підкинули Міндіча Зеленьському, щоб Міндіч крав гроші на спільні офшори із Зеленьським
20.11.2025 23:38 Ответить
Не виключаю що вони заставили Міндіча красти, шантажуючи заручниками в Ізраїлі - тьотьою Сарою і дядьком Мойшею.
20.11.2025 23:43 Ответить
20.11.2025 23:43 Ответить
Так. Агентура орди спровокувала ОПу президента на крадіжки а потім почала розкручувати скандал. Щоб зняти найкращого головнокомандуючого, другого Наполеона, стратега і тактика Вову Зеленського. Пора вже Малюку зайнятись внутрішніми ворогами які пляшуть під дудку орків та викривають корупцію.
20.11.2025 23:40 Ответить
Деркач, Сивкович у мацкві та їх колеги в Україні Галущенко Гетьманцев, Миронюк.
ВИ мабуть наївний . БЕНЯ сказав, що Миндич тількі хорошо котлети жарит .
Тобто не все так просто
Я вважаю що це спецоперація
1. Вона схожа на операцію з радарами при кучмі - зробили його ізгоеем на западе
2. Януковичу дали 3 млрд і злили інфу на запад
3. Зе попався на гачок корупції.

Скажить, а ви разве не передбачали що раша шото готовить і зілле у потрібний час ? А час состикован с мирним планом Трампа. А ви забули як гибли від новичка, як березовського убрали і т п . А тут раша веде війну в Україні і нічого не робить по дескридетації?Так вона усі роки світ проти бандерівців науськувала. Мацква однозначно у перших рядах любих скандалів в Україні
20.11.2025 23:57 Ответить
Я так і знав. Не здадім нашого головкома! І Єрмака. Станем груддю як один. Один краде за всіх - всі віддуваються за одного!
21.11.2025 00:02 Ответить
Нееть. Ви не чуєте головного - в Україні вільне діє ФСБ., усі роки. І ніхто( з журналістів) не збирає реєстрів з їх дій і систематично не оприлюднює . Тому спільнота живе у розових окулярах
а те що вони піймали баригу Міндича на крючок - так це техніка. ось наприклад , хто прийшов до Міндича , Ермака, галущенко з пропозицією знімати откати з енергетики? Деркач? Йому ж теж платили у мацкву. СБУ МАЄ розібратись - хто ініціатор.
Никого не захищаю - але ФСБ в схемі. Це моя особиста думка.
21.11.2025 00:12 Ответить
Добре що хоч Ви знімаєте ті рожеві окуляри і чешете правду-матку спільноті.
А то всі накинулись на Вову з Єрмаком.
21.11.2025 00:18 Ответить
Я не виключаю, що головний Алі баба . До речі у Братиславі є готель Алі баба - може Ермак купив коли з Пинчуком прилітав рік чи два тому.
21.11.2025 00:22 Ответить
Де вас дебілів народжують?
21.11.2025 00:07 Ответить
Вас точно у кацапіі .

Реєстрація: 31.08.2025
21.11.2025 00:13 Ответить
21.11.2025 року у алібаби він же дєрьмак - день народження. Тому ні про яке звільнення і мови не йшло. Питання лише в тому, що зе буде дарувати своєму улюбленцю, враховуючи що той має все, в тому числі і зе.
20.11.2025 23:58 Ответить
Може звільнити після дня народження? Ермак - токсічен не тількі для Зе, а і для України. Досвідчені політики не допускають токсичність коло себе. ДаЖЕ ідіот Трамп
21.11.2025 00:02 Ответить
Ооо то вже нерозхитуйте лодку? Оо скурвився ти ***** вальодя.
20.11.2025 23:32 Ответить
20.11.2025 23:33 Ответить
Качають човен рашисти та американці,- Зеля.
Серьозно?
А просто не красти не можна, щоб не було таких скандалів?
20.11.2025 23:33 Ответить
-" не раскачивайте лодку,а то путин нападьот"..шо- знову та сама риторика..?!!😡
20.11.2025 23:48 Ответить
Це було б дуже просто і без приколу. А квартал95 таке не любить.
21.11.2025 00:06 Ответить
Так русские как раз и рады, что двушечка на Москву идет. Им то зачем?
20.11.2025 23:33 Ответить
Если посмотреть на всех блогеров, кто прямо сейчас защищает Зеленского это перекрасившиеся рыги. Теперь их нутро вылезло. Для них двушечка это самое то..
20.11.2025 23:35 Ответить
П
20.11.2025 23:34 Ответить
Тимур Міндич в ніч з 9 на 10 листопада о 2:09 перетнув українсько-польський кордон.
Миндич був попереджений про намір агентів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провести обшук у його будинку, що дозволило Міндичу втекти, перш ніж відповідні спеціалісти постукали до його дверей.
День 10 листопада Міндич провів у Варшаві: він зареєструвався у розкішному готелі Raffles European, помолився в синагозі Хабад-Любавич, а потім - ніби це була звичайна ділова поїздка - вилетів до Тель-Авіва бортом Boeing 737-800 чартерної ізраїльської авіакомпанії Sundor.

Там Міндич пройшов стандартну процедуру реєстрації, у процесі якої система прикордонної служби фіксує дані пасажирів.
Українські власті офіційно не вимагали затримання Міндича, тому для прикордонників він був звичайним пасажиром, а не людиною, яка перебуває у розшуку.
20.11.2025 23:34 Ответить
Ну нашо турбувати кума , летить на родіну ну і нехай. А шо там Порошенко?
20.11.2025 23:37 Ответить
І не було ні одної польської газети, яка б про це не написала.
20.11.2025 23:39 Ответить
BBC

Скандал з "плівками Міндіча" змінив якщо не все, то дуже багато. Він показав, що минула кадрова політика не просто далека від досконалості, вона приводить на вершини державної влади корупціонерів та мародерів.

Що українське суспільство вже не вірить у розповіді про те, що всі біди в країні - це справа рук клятих попередників. Зрештою, що в момент, коли потрібно давати відповіді на важкі питання, то брати відповідальність за наслідки не своїх рішень і гріхи не своїх друзів мають депутати парламенту, а не реальні вершителі влади в країні.
20.11.2025 23:44 Ответить
Блазень боїться залишитись без няньки - Єрмака.
20.11.2025 23:52 Ответить
воно само - абсолютно нікчемне
21.11.2025 00:04 Ответить
Давай маленький черчілль, відпізді ще раз Трампа в обличчя.
20.11.2025 23:34 Ответить
Зеля як той кацап якій обсрався , - А які ваши докази ?
20.11.2025 23:34 Ответить
В любой невыгодной ситуации валить всё на россию?
20.11.2025 23:35 Ответить
не , такі цей зеленський 🤡 малорос ...позорний...
20.11.2025 23:36 Ответить
Покидьок всратий. Йому і всьому його кагалу місце на палі.
20.11.2025 23:36 Ответить
Це чмо таки підпише капітуляцію та здасть Україну пуйлу.
Чи є ще досі люди, які не вірять в оманський договорняк зелі та пуйла?
20.11.2025 23:36 Ответить
Ну так тут і тупому ясно, як це одоробло небрите летить в чергове турне за кордон, як по команді ракетами фігачать простий народ.
21.11.2025 00:18 Ответить
А ще порошенка забув. Ох і мразота , самі намародерили а тут бачете їх качають.
20.11.2025 23:36 Ответить
"прийде весна, будемо саджати росіян і трохи американців" (С)
20.11.2025 23:37 Ответить
Коли вже це зелешобло будуть качати за шию на мотузці..
20.11.2025 23:39 Ответить
Фракція козлів,язик до жопи затягнуло.Американці з кацапами качають,а ще скажи що Міндича незаконно переслідують, а Чернишова оговорили.Та в тебе всі твої друзі та куми корупціонери та зрадники Мерзота!
20.11.2025 23:39 Ответить
Ва фсьом віноват Парашенка...
20.11.2025 23:41 Ответить
це пиз...ц!!! нама шо сказати ... він тягненас у прірву.
20.11.2025 23:41 Ответить
Францію тягне у прірву?
20.11.2025 23:43 Ответить
То реально так і є...заради гарантій власної безпеки він відверто "топить" Україну!☹️
20.11.2025 23:43 Ответить
вам давно капец. Просто консвульсии наблюдаем.
20.11.2025 23:44 Ответить
Не дочекаєтеся...а от Польща схоже слідуюча в планах пуйла...готуйся,поц...
20.11.2025 23:51 Ответить
він такий поляк, як я - нанаєць

кацап !

.
21.11.2025 00:07 Ответить
Не дочекаєшся, рашист.
21.11.2025 00:04 Ответить
Підкажіть хто в курсі,а вечірні "відосікі" ще виходять на ТБ?
20.11.2025 23:41 Ответить
Так Зеленский пообещал очень быстро принять план капитуляции по агрессивному графику. Он собирается сдать страну?
20.11.2025 23:42 Ответить
он не легитимный. все, что он подпишет не имеет юридической силы. и народ Украины этого не примет. Главная власть по конституции народ. Без народного согласия он может только на пианино играть болтом. шут гороховый.
20.11.2025 23:49 Ответить
От тільки на думку українців світу байдуже.
21.11.2025 00:08 Ответить
ну так, здасть рашці в оренду Громадян України, трішки, сотню тисяч з Краматорська-Словьянська

.
21.11.2025 00:09 Ответить
Да. Говорят, для того чтоб отвлечь внимание от дела Миндича.
21.11.2025 00:13 Ответить
А " двушечку" в мацкву хто відправляв..?!!
А де ж тоді " енергозахист" на який виділяли з Українського бюджету мільярди гривень..?!
Зеленський вже просто відверто знущається з тих кому присягав на Конституції в 2019...це вже ганьба...!
20.11.2025 23:42 Ответить
Бажаю тобі, зЄпадла, найшвидшого передозу!
20.11.2025 23:45 Ответить
20.11.2025 23:46 Ответить
Зелений виродок має бути усунений від посади президента України, заарештований та засуджений за зраду та мародерство. Злочинне угруповання, яке складається з єрмака, цукермана, шифіра, щпітельмана та яке очолює зеленський, має бути заарештоване правоохоронними органами та спецслужбами за скоєні злочини: за зраду та мародерство під час війни. Якщо цього не відбудеться, тоді правоохоронні органи та спецслужби, після усунення народом злочинного угруповання від влади, мають понести покарання за те, що не виконували свої обов"язки. Україна не твій офісний бардачок з намародериним баблом, ЗЕлений ти уйобок!!!
20.11.2025 23:47 Ответить
Так силовики належать до того ж ОЗУ. Як же вони своїх братушок заарештують?
20.11.2025 23:50 Ответить
от тобі і 1 корупціонер у всій красі-він ще і яника переплюне-цікаво чи буде бити людей на майдані?
20.11.2025 23:48 Ответить
Кончена мразота. То це кацапня з американццями двушку в Маскву відправляла, через що в нас тепер уся країна в блекаутах? Цю ******* гундосу вже слід просто лінчувати!
20.11.2025 23:48 Ответить
Хтось дійсно думав, що буде інакше?
20.11.2025 23:53 Ответить
73%...і мабуть не всі дожили до сьогодні...
20.11.2025 23:58 Ответить
Самое веселое что он наверное не понимает что задвинув такую речь перед своими он достиг противоположного эффекта. Ведь те кто там собрались - они не очень хорошие люди, но клинические идиоты там не все. И они прекрасно понимают что все что есть в деле Миндича - все это правда. И что если в дело влезли американцы - естественно ни в каких россиян они не верят - то лучше со сбитым летчиком не связываться. Его то может и не тронут чтобы уж совсем не ломать систему, но быть в розыске ФБР мало кому хочется. Тем более что для них и Ростов закрыт, бежать им особо некуда и не на что.
20.11.2025 23:54 Ответить
Професійний балабол .
20.11.2025 23:54 Ответить
Крысеныш мародер.
20.11.2025 23:56 Ответить
Доцарювався Зе до ручки...таке говорити Українцям яких він підставив у 24.02 22- це вже верх цинізму...і неповаги до наших загиблих Громадян,Військових ЗСУ..
Та навіть тих хто вчора загинув в Тернополі а сьогодні в Запоріжжі..!!!
Це зрада свого електорату..бо Народ України він зрадив ще в Омані...
20.11.2025 23:56 Ответить
Нє, ну якщо сам владімір ссанич так сказав, то так воно і є, правда ж? Він же ніколи нікому не бреше, кришталево чесна людська особина... )
20.11.2025 23:56 Ответить
Те що він зараз каже і буде казати буде використано проти нього в суді...бо любити владу більше аніж Країну та Народ що її йому демократично (!) надав , під час кривавої війни- то Зрада..!!!
21.11.2025 00:05 Ответить
Качають? Хтось винний що ти і твої вилупки ******* як не в собі?
так не кради і віддповідай за все і «не качатимуть»..
21.11.2025 00:00 Ответить
Тобто карлсон не винний,то все росіяни качають ))))
21.11.2025 00:00 Ответить
Значить нема корупції. А міндічі і фламіндічі то таке, куди поділись, від кого сховались і чому, хтозна. Може у відрядженні і скоро повернуться?
21.11.2025 00:01 Ответить
Ну да, прийме умови капітуляціі від Трампа, а там за 100 днів вибори
21.11.2025 00:02 Ответить
Ну що, мудрий нарід? Порошенко був поганий?
21.11.2025 00:09 Ответить
Так хто йому в штани міндіча наклав: рашисти купку і четвертинку американці? Тільки не зрозуміло, як вони це зробили, якщо в штанах Зе Алла Борисівна ходить. При чому коли Зе в них вдягнений.
21.11.2025 00:15 Ответить
Зеленого щура дуже хитає, не читайте човен, майте совість! І від взагалі... міндічгейт це ші, фейки іпсо, і наклепи..не на часі!
21.11.2025 00:16 Ответить
воно невиліковне.
21.11.2025 00:18 Ответить
Без Американської зброї і грошей ми би і два місяці не протримались би, краще би заткнув пельку..пуйло хоч має ресурси і заначку на війну і може її вести а ти що маєш крім похереної ракетної програми в 2020 році? Гундосі потужності?
21.11.2025 00:20 Ответить
Не тільки корупції, а й держзради.

Міністри Зеленського перераховували мільйони доларів в РФ. А, оскільки нічого у Шапітолії не відбувається без погодження ОП, то або Єрмак, або Зеленський точно це курували.

Тому ЗЄ треба обирати - разом з Єрмаком на цугундер, або без Єрмака добути до кінця війни на посаді.
21.11.2025 00:22 Ответить
Як він звільнить свого господаря свого хазяїна, ну що ви...воно і гавкнути лишнього без нього не посміє.
21.11.2025 00:23 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60307 Борислав Береза:
Сьогодні в ефірі з Ігорем Рейтеровичем я сказав, що Володимир Зеленський зі всіх варіантів обере найгірший. Пан Ігор вислов думку, що інстинкт самозбереження повинен не дати Зе скоїти помилку. Так от, мені тут "злі язики з Банкової" нашепотіли, що планує друзяка Міндіча. Схоже, що інстинкт самозбереження все ж відмовив Зеленському.
1. Бунт в "Слузі народу" і спробу слуг повернути країну до парламентсько-президентської моделі будуть гасити. Конфлікт Єрмака з Арахамією загострився і Давида хочуть не лише зняти з Голови фракції, а і позбавити мандату на законних підставах. Він не був громадянином України 5 років, коли приймав участь в виборах. Тож порушення закону. Чи знали про це раніше? Так. Але раніше царя все влаштовувало. Мені невідомо про те, чи будуть на нього накладені санкції та чи буде він ще і позбавлений громадянства, але геть не буду здивований атому в тому серпентарії.
2. Протидія НАБУ і САП дійсно планується. Але Банкову лякає можлива реакція з боку наших європейських партнерів, які вже один раз, після атаки Зеленського на незалежність НАБУ та САП, припинили надавати ВСЮ фінансову допомогу Україні. Наш шоумен розуміє, що це можливо, але йому кортить провести обшуки в антикорупційних органах, вилучити плівки, які не змогли знайти останнім разом та вручити підозри тим, кому треба закрити рота. І хоча остаточне рішення ще не прийняте, але СБУ готова знову відпрацювати, як з детективом НАБУ Магомедрасуловим.
3. А ще злі язики з Банкової кажуть, що для відволікання увги деякі "генії" ОП пропонують вручити підозру Залужному. Суспільство буде в ярості від цього, але це зможе відволікти увагу від запланованого треша з НАБУ та САП. Потім Зе втрутиться і зіграє в доброго батька, який все відкатає назад по Залужному. Але нюанс у тому, що це нагадує гасіння пожежи бензином. Бо так може статися, що на тлі Міндічгейту, політичної кризи та всього іншого - це може призвести до соціального вибуху. Але схоже, що шоумени це прорахувати не можуть. Як і Янукович в 2013 році.
Окрім первого пункту, все інше - лише ідеї і думки, які є на Банкової. І сподіваюся, що їх озвучування на загал допоможе їм залишатися лише думками, не бути реалізованими та не дадуть довбограям скоїти помилку, яку вже буде не виправити. До речі, коли вчора злі язики з Банкової повідомили є, що Зеленський вирішив не звільняти Єрмака, то я написав про це. Сьогодні це вже підтвердили багато інших джерел. Тож, не варто недооцінювати ці злі язики. Хоча може зараз брешуть? Як думаєте?
21.11.2025 00:26 Ответить
час мемчиків вже давно сплив, цю хрипату ******* падлу прийдеться виносити так само, як януковича, бо воно йде по бєспрєдєлу, внаглу, сподіваючись, що всіх переламає через коліно... воно вже навіть не криється, демонстративно витирає ноги о закони та правила... якщо народ все це проковтне (а зеленопідар на це дуже сподівається) то самі власними руками перетворимо Україну на малоросію, на хахляндію, якою це гидотне ЗЕлене падло і показувало Україну в своїх антиукраїнських квартальних пародіях. "Вован-двушка на москву" пора вже тобі, курва, відповісти за зраду та мародерство!!!
21.11.2025 00:35 Ответить
https://t.me/babchenko77/13241 Аркадій Бабченко:
Нда, конечно, Миндичгейт именно сейчас - это не просто козырь, это джокер, поднесенный и Путину и Трампу на блюдечке. Теперь ***** может вливать Донни в уши все, что угодно, предлагать какие угодной условия прекращения войны - ну ты же видишь, друг Донни, что у них происходит, они воруют твои деньги, ну какие еще условия Зеленского в мирном плане - и это Рыжей Халве ляжет на душу, как мед.
Подсуропили Карлсон с Али-Бабой сказочку, конечно, ********...
21.11.2025 00:42 Ответить
хто і шо качають ,ми і самі знаємо ,а ти падло 🤡 здав пів України, та розводиш муйню , отморозок кремлівський !!!
21.11.2025 01:09 Ответить
https://t.me/sam_svit/9609 Павло Розенко:
⚡️БОГІ. ЯКА ПРІМІТИВНА МАНІПУЛЯЦІЯ!!
Оце от: «вони спеціально хочуть послабити Президента, щоби він підписав капітуляцію України».

СЕРЙОЗНО??

❗️Тобто, встає зранку такий ослаблений з 5% рейтингу Президент і думає:
«Я такий слабий щось, а давай я капітуляцію України ще підпишу».
Ну камон!!! Ну ви серйозно?? А далі шо???
Да українці його тим більше «винесуть» за це!!
Думайте, а не ведіться на ці прімітивні маніпуляуії!!
❗️❗️❗️ Корупціонери, рішали та їх посібники - геть із своїх посад, ЗА ГРАТИ!
Без варіантів.
21.11.2025 01:17 Ответить
 
 