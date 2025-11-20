4 874 99
Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк
По мнению Владимира Зеленского, тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы. Об этом Зеленский сказал во время встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это ... кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", - привел слова президента нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Как я и говорил, даже не думают увольнять Ермака. Хотя были вопросы", - добавил он.
CrossFirenko
20.11.2025 23:31
Dic Dolovo
20.11.2025 23:33
svojak70
20.11.2025 23:33
а Майдан таки закачає - тоді точно ЗЄльону крису зтошнить !
горбатого НЕ виправить вже ніхто і ніщо !
тільки в расход !
Забрехався зелупень?!!?? Шоу зелупня на крові Українців, має закінчитися!!
міндич сам ко мне пришьол !
ВИ мабуть наївний . БЕНЯ сказав, що Миндич тількі хорошо котлети жарит .
Тобто не все так просто
Я вважаю що це спецоперація
1. Вона схожа на операцію з радарами при кучмі - зробили його ізгоеем на западе
2. Януковичу дали 3 млрд і злили інфу на запад
3. Зе попався на гачок корупції.
Скажить, а ви разве не передбачали що раша шото готовить і зілле у потрібний час ? А час состикован с мирним планом Трампа. А ви забули як гибли від новичка, як березовського убрали і т п . А тут раша веде війну в Україні і нічого не робить по дескридетації?Так вона усі роки світ проти бандерівців науськувала. Мацква однозначно у перших рядах любих скандалів в Україні
а те що вони піймали баригу Міндича на крючок - так це техніка. ось наприклад , хто прийшов до Міндича , Ермака, галущенко з пропозицією знімати откати з енергетики? Деркач? Йому ж теж платили у мацкву. СБУ МАЄ розібратись - хто ініціатор.
Никого не захищаю - але ФСБ в схемі. Це моя особиста думка.
А то всі накинулись на Вову з Єрмаком.
Реєстрація: 31.08.2025
Серьозно?
А просто не красти не можна, щоб не було таких скандалів?
Миндич був попереджений про намір агентів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провести обшук у його будинку, що дозволило Міндичу втекти, перш ніж відповідні спеціалісти постукали до його дверей.
День 10 листопада Міндич провів у Варшаві: він зареєструвався у розкішному готелі Raffles European, помолився в синагозі Хабад-Любавич, а потім - ніби це була звичайна ділова поїздка - вилетів до Тель-Авіва бортом Boeing 737-800 чартерної ізраїльської авіакомпанії Sundor.
Там Міндич пройшов стандартну процедуру реєстрації, у процесі якої система прикордонної служби фіксує дані пасажирів.
Українські власті офіційно не вимагали затримання Міндича, тому для прикордонників він був звичайним пасажиром, а не людиною, яка перебуває у розшуку.
Скандал з "плівками Міндіча" змінив якщо не все, то дуже багато. Він показав, що минула кадрова політика не просто далека від досконалості, вона приводить на вершини державної влади корупціонерів та мародерів.
Що українське суспільство вже не вірить у розповіді про те, що всі біди в країні - це справа рук клятих попередників. Зрештою, що в момент, коли потрібно давати відповіді на важкі питання, то брати відповідальність за наслідки не своїх рішень і гріхи не своїх друзів мають депутати парламенту, а не реальні вершителі влади в країні.
Чи є ще досі люди, які не вірять в оманський договорняк зелі та пуйла?
А де ж тоді " енергозахист" на який виділяли з Українського бюджету мільярди гривень..?!
Зеленський вже просто відверто знущається з тих кому присягав на Конституції в 2019...це вже ганьба...!
Та навіть тих хто вчора загинув в Тернополі а сьогодні в Запоріжжі..!!!
Це зрада свого електорату..бо Народ України він зрадив ще в Омані...
так не кради і віддповідай за все і «не качатимуть»..
Міністри Зеленського перераховували мільйони доларів в РФ. А, оскільки нічого у Шапітолії не відбувається без погодження ОП, то або Єрмак, або Зеленський точно це курували.
Тому ЗЄ треба обирати - разом з Єрмаком на цугундер, або без Єрмака добути до кінця війни на посаді.
Сьогодні в ефірі з Ігорем Рейтеровичем я сказав, що Володимир Зеленський зі всіх варіантів обере найгірший. Пан Ігор вислов думку, що інстинкт самозбереження повинен не дати Зе скоїти помилку. Так от, мені тут "злі язики з Банкової" нашепотіли, що планує друзяка Міндіча. Схоже, що інстинкт самозбереження все ж відмовив Зеленському.
1. Бунт в "Слузі народу" і спробу слуг повернути країну до парламентсько-президентської моделі будуть гасити. Конфлікт Єрмака з Арахамією загострився і Давида хочуть не лише зняти з Голови фракції, а і позбавити мандату на законних підставах. Він не був громадянином України 5 років, коли приймав участь в виборах. Тож порушення закону. Чи знали про це раніше? Так. Але раніше царя все влаштовувало. Мені невідомо про те, чи будуть на нього накладені санкції та чи буде він ще і позбавлений громадянства, але геть не буду здивований атому в тому серпентарії.
2. Протидія НАБУ і САП дійсно планується. Але Банкову лякає можлива реакція з боку наших європейських партнерів, які вже один раз, після атаки Зеленського на незалежність НАБУ та САП, припинили надавати ВСЮ фінансову допомогу Україні. Наш шоумен розуміє, що це можливо, але йому кортить провести обшуки в антикорупційних органах, вилучити плівки, які не змогли знайти останнім разом та вручити підозри тим, кому треба закрити рота. І хоча остаточне рішення ще не прийняте, але СБУ готова знову відпрацювати, як з детективом НАБУ Магомедрасуловим.
3. А ще злі язики з Банкової кажуть, що для відволікання увги деякі "генії" ОП пропонують вручити підозру Залужному. Суспільство буде в ярості від цього, але це зможе відволікти увагу від запланованого треша з НАБУ та САП. Потім Зе втрутиться і зіграє в доброго батька, який все відкатає назад по Залужному. Але нюанс у тому, що це нагадує гасіння пожежи бензином. Бо так може статися, що на тлі Міндічгейту, політичної кризи та всього іншого - це може призвести до соціального вибуху. Але схоже, що шоумени це прорахувати не можуть. Як і Янукович в 2013 році.
Окрім первого пункту, все інше - лише ідеї і думки, які є на Банкової. І сподіваюся, що їх озвучування на загал допоможе їм залишатися лише думками, не бути реалізованими та не дадуть довбограям скоїти помилку, яку вже буде не виправити. До речі, коли вчора злі язики з Банкової повідомили є, що Зеленський вирішив не звільняти Єрмака, то я написав про це. Сьогодні це вже підтвердили багато інших джерел. Тож, не варто недооцінювати ці злі язики. Хоча може зараз брешуть? Як думаєте?
Нда, конечно, Миндичгейт именно сейчас - это не просто козырь, это джокер, поднесенный и Путину и Трампу на блюдечке. Теперь ***** может вливать Донни в уши все, что угодно, предлагать какие угодной условия прекращения войны - ну ты же видишь, друг Донни, что у них происходит, они воруют твои деньги, ну какие еще условия Зеленского в мирном плане - и это Рыжей Халве ляжет на душу, как мед.
Подсуропили Карлсон с Али-Бабой сказочку, конечно, ********...
⚡️БОГІ. ЯКА ПРІМІТИВНА МАНІПУЛЯЦІЯ!!
Оце от: «вони спеціально хочуть послабити Президента, щоби він підписав капітуляцію України».
СЕРЙОЗНО??
❗️Тобто, встає зранку такий ослаблений з 5% рейтингу Президент і думає:
«Я такий слабий щось, а давай я капітуляцію України ще підпишу».
Ну камон!!! Ну ви серйозно?? А далі шо???
Да українці його тим більше «винесуть» за це!!
Думайте, а не ведіться на ці прімітивні маніпуляуії!!
❗️❗️❗️ Корупціонери, рішали та їх посібники - геть із своїх посад, ЗА ГРАТИ!
Без варіантів.