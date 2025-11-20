Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

На думку Володимира Зеленського, тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяне та американці. Про це Зеленський сказав під час зустрічі із народними депутатами фракції "Слуга народу".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Качають зараз скандал росіяни, та і трохи американці приєдналися. Але ми знаємо хто це робить в середині, вже розслідуємо це ….хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію", - навів слова президента нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Як я і говорив, навіть не думають звільняти Єрмака. Хоча були питання", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ