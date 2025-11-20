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Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Президент України Володимир Зеленський

На думку Володимира Зеленського, тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяне та американці. Про це Зеленський сказав під час зустрічі із народними депутатами фракції "Слуга народу".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Качають зараз скандал росіяни, та і трохи американці приєдналися. Але ми знаємо хто це робить в середині, вже розслідуємо це ….хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію", - навів слова президента нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Як я і говорив, навіть не думають звільняти Єрмака. Хоча були питання", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ

железняк

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Слуга народу (2866) Єрмак Андрій (1779) Железняк Ярослав (743)
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Топ коментарі
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20.11.2025 23:31 Відповісти
+50
А твої "сотоваріщі" шо качають? - бабло в мішках за кордон
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20.11.2025 23:32 Відповісти
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20.11.2025 23:33 Відповісти
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Лише Путін може зупинити цю війну, тому В УКРАЇНИ НЕМАЄ ІНШОГО ВИБОРУ, ОКРІМ ЯК ІТИ З НИМ НА ПЕРЕГОВОРИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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21.11.2025 12:28 Відповісти
Зеленський нікчема і потолоч, брехун і злодій.
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21.11.2025 12:38 Відповісти
А якщо підпише ще й бамагу, яку нам підсовують, то буде ще й державний зрадник.
Там вистачає пунктів, які тягнуть державну зраду
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21.11.2025 12:42 Відповісти
Його не цікавить що буде з Україною, його цікавить лише своя дупа.

Ця його поведінка підкреслює, що заради "себя любимого" він здасть Україну
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21.11.2025 12:46 Відповісти
корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці" ,

а сам я (и мои друзя) кристально чистый и в белом пальте

Вова, ти вже скочуєшся все нижче і нижче
Як тобі не соромно навіть показувати свою фізію у гундосиках і дивитися в очі українцям ?
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21.11.2025 12:52 Відповісти
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21.11.2025 12:56 Відповісти
Вова, твоє бєлоє пальто вже дуже об..ране.

І в цьому винен ти сам і твої друзя, не падай ще нижче, бо дно вже й так пробите
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21.11.2025 12:58 Відповісти
ЕСТЕСТВЕННО коррупционный скандал вредит репутации Украины.
СООТВЕТСТВЕННО Расия заинтересована в раздувании темы.
Но не стоит гавниться и делать вид что ВООБЩЕ ВСЁ придумали враги!
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21.11.2025 13:03 Відповісти
Не надо уже падать ниже плинтуса.

Это уже похоже на то, как ребенок , который сломал что-то, говорит - "это не я, это оно само".

Не позорьтесь , а это уже стыдно за вас народу Украины.
Испанский стыд

Не позорьте Украину окончательно на весь мир
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21.11.2025 13:26 Відповісти
Не Америка и не Расея виноваты в коррупции зеленого шобла, а виноват ты ЗЄ, это все твоя команда Вова,

это ты вписал их в свой список или американцы или расеяне водили твоей рукой?

Тогда еще хуже, тогда уже державна зрада
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21.11.2025 13:37 Відповісти
Так що - міндич, цукерман і т.п. жертви проісків москви і сша? 😀😁.
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21.11.2025 13:39 Відповісти
Ты бы, Вова, сначала хорошо подумал, прежде чем сказать такое говорить во всеуслышание.

А то, когда тебя будут сносить, штаты тебя не приютят и другим не "посоветуют"
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21.11.2025 13:42 Відповісти
Лампу зажгите! Он взбесился. - Собака.
Собачье серце
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21.11.2025 13:52 Відповісти
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21.11.2025 16:04 Відповісти
це опудоло треба тільки пенділями вигоняти бо воно вже багато лиха принесло державі, а принесе ще більше, бо воно зрадник і його наглості покривати своїх подільників бандитів і зрадників прикриваючись посадою препизидента нема меж.
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21.11.2025 16:09 Відповісти
На здешний трон охотно
Вскарабкался паяц.
Залез в одном исподнем
И прямо в дамки - бац!

Звон бубенцов в короне
Сопровождает путь.
Он - скоморох на троне, -
В том кроется вся суть.

Из грязи прыгнул в князи
Фигляр, хоть и босяк.
Но в главной ипостаси:
Он - избранный дурак!

-------------------------------------------------------------------------

"А где пастух дурак, там и собаки дуры" - И.А.Крылов.
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21.11.2025 16:14 Відповісти
Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.

Член политсовета «Слуги Народа» и один из ее кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев перед вторжением выехал в россию.

Слюсарев ранее был руководителем Департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
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21.11.2025 13:54 Відповісти
Харьковский нардеп-миллионер от партии "Слуга народа" Евгений https://kh.depo.ua/rus/kh/kvu-nazvav-prizvishche-kharkivskogo-milyonera-z-partii-zelenskogo-yakiy-brav-z-byudzhetu-kompensatsiyu-na-zhitlo-foto-202202041420412 Пивоваров в течение прошлого года принимал бюджетную компенсацию на жилье в Киеве.

https://kh.depo.ua/rus/kh/kharkivskiy-nardep-vid-slugi-narodu-pivovarov-pokinuv-teritoriyu-ukraini-zmi-202202151424499
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21.11.2025 13:55 Відповісти
31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа",

 КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
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21.11.2025 14:00 Відповісти
СЕРЕДА, 27 КВІТНЯ 2022, 15:30

Офису президента, руководствующемуся мудрыми указаниями Ермака,
осталось переименовать партию "Слуга народа" в "Единая Украина", после чего провести законопроект,

разрешающий президенту занимать свой пост неограниченное кол-во раз. Всё, реформы завершены.

Такими темпами "реформ" скоро демократія в Україні мало чим відрізнятиметься від того, що зараз в рефії...

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/27/7342437/
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21.11.2025 14:04 Відповісти
Не виноватая я! Он сам пришел!
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21.11.2025 14:44 Відповісти
Царь хороший, бояре плохие
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21.11.2025 14:45 Відповісти
Просыпается утром генерал с жуткого бодуна.Открывает глаза и видит -
его адьютант сидит на стуле и чистит сильно заблеванный генеральский мундир.
Генрал понимает , что срочно нужно придумать какую-нибудь отмазку
-Иван , ты уж извини , неудобно получилось.Вчера на банкете подошел пьяный
прапорщик , начал целоваться и ,сволочь , мундир мне заблевал .
- Он вам еще и в штаны насрал.
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21.11.2025 14:53 Відповісти
Зєлєнський брехав завжди. І буде брехати доки йому не проломить голову куля або якийсь тупий предмет. Хуцпа це його сутність. А от "сутність" як писав Гегель, являється, а явлення суттєве. Тобто гнилу і брехливу природу Зєлєнского неможливо, як шило в мішку, приховати, і явлення світу цього "шила" ми відчуваємо і бачимо в кожному корупційному викритті...
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21.11.2025 14:58 Відповісти
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства. Без зе оманського міндіча з України ніхто б не випустив. Прикордонники, на запити, як міндіч перетнув кордон не дають відповідь, але на це питання прийдеться відповідати.
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21.11.2025 15:02 Відповісти
Приём здесь Оман? Подельники зелёной жопы прячутся в Израиле, Зельц и Ермак туда же свинтят, мама Римма им компотик замутит, израильские яблочки поспели.
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21.11.2025 15:06 Відповісти
Для Зетаньяху и его пейсатых подельников, есть только одно безопасное место на планете, где они могут спокойно тратить наворованные миллиарды.
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21.11.2025 15:14 Відповісти
Думаю вы просто не хотите признавать, что кагал вас снова обвёл вокруг пальца, поэтому разгоняете шнягу про кремлёвских агентов.
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21.11.2025 15:20 Відповісти
Штучно качають, кажете ((?
Пане президенте, а ви гівнюк.
Ніколи не ділив семітів на євреїв і жидів, але тут картина "маслом" ...
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21.11.2025 15:46 Відповісти
У Зеленського вирішили підстрахуватися..За корупцію з розподілом міжнародної допомоги буде амністія.https://glavcom-ua.cdn.ampproject.org/v/s/glavcom.ua/amp/country/politics/ukrajina-zminila-odin-iz-kljuchovikh-punktiv-amerikanskoho-planu-zavershennja-vijni-wsj-1089385.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17637348247731&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fpolitics%2Fukrajina-zminila-odin-iz-kljuchovikh-punktiv-amerikanskoho-planu-zavershennja-vijni-wsj-1089385.html Українська сторона змінила ключовий пункт угоди..
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21.11.2025 16:27 Відповісти
Так це ж вже було при Порошенку "Не розкачуйте човна а то Путін нападе!" а Зеленський йому відповідає "Я твій вирок!"... а тут знову по тому ж колу і на ті ж граблі.
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21.11.2025 16:38 Відповісти
алі-баба . чегевара . карлсон . портрет . рьошик . професор . рокет . тенор ---- ..бессмертний полк ***** в.в.. бо як можуть руськіє по словам ..портрета.. качати цю ***** в києві під час війни
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21.11.2025 16:48 Відповісти
Вялотикучий шизофренік....
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21.11.2025 17:26 Відповісти
У 2022 РОЦІ ПАГАНІ АМЕРІКАНЦІ НАС ПРО НАПАД ПОПЕРЕДЖАЛИ,ЙОМУ ЦЕ ТЕЖ НЕ ПОДОБАЛОСЬ.
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21.11.2025 20:30 Відповісти
Чудило начудило
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21.11.2025 21:15 Відповісти
Коли ж у нас буде президентом порядна людина з українців???
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21.11.2025 21:22 Відповісти
звісно американці- то ж вони надрукували ті купюри
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21.11.2025 22:00 Відповісти
корупційний скандал - човен, матроси росіяни і трошки американці. А щурів нудить
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21.11.2025 23:15 Відповісти
Яке це ze- кодло мерзенне!
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21.11.2025 23:29 Відповісти
ЩО ПЕРЕКАЧАВСЯ !?)
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21.11.2025 23:56 Відповісти
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