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Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк
На думку Володимира Зеленського, тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяне та американці. Про це Зеленський сказав під час зустрічі із народними депутатами фракції "Слуга народу".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Качають зараз скандал росіяни, та і трохи американці приєдналися. Але ми знаємо хто це робить в середині, вже розслідуємо це ….хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію", - навів слова президента нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Як я і говорив, навіть не думають звільняти Єрмака. Хоча були питання", - додав він.
Топ коментарі
+77 CrossFirenko
показати весь коментар20.11.2025 23:31 Відповісти Посилання
+50 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.11.2025 23:32 Відповісти Посилання
+50 Dic Dolovo
показати весь коментар20.11.2025 23:33 Відповісти Посилання
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"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
Там вистачає пунктів, які тягнуть державну зраду
Ця його поведінка підкреслює, що заради "себя любимого" він здасть Україну
а сам я (и мои друзя) кристально чистый и в белом пальте
Вова, ти вже скочуєшся все нижче і нижче
Як тобі не соромно навіть показувати свою фізію у гундосиках і дивитися в очі українцям ?
І в цьому винен ти сам і твої друзя, не падай ще нижче, бо дно вже й так пробите
СООТВЕТСТВЕННО Расия заинтересована в раздувании темы.
Но не стоит гавниться и делать вид что ВООБЩЕ ВСЁ придумали враги!
Это уже похоже на то, как ребенок , который сломал что-то, говорит - "это не я, это оно само".
Не позорьтесь , а это уже стыдно за вас народу Украины.
Испанский стыд
Не позорьте Украину окончательно на весь мир
это ты вписал их в свой список или американцы или расеяне водили твоей рукой?
Тогда еще хуже, тогда уже державна зрада
А то, когда тебя будут сносить, штаты тебя не приютят и другим не "посоветуют"
Собачье серце
Вскарабкался паяц.
Залез в одном исподнем
И прямо в дамки - бац!
Звон бубенцов в короне
Сопровождает путь.
Он - скоморох на троне, -
В том кроется вся суть.
Из грязи прыгнул в князи
Фигляр, хоть и босяк.
Но в главной ипостаси:
Он - избранный дурак!
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"А где пастух дурак, там и собаки дуры" - И.А.Крылов.
Член политсовета «Слуги Народа» и один из ее кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев перед вторжением выехал в россию.
Слюсарев ранее был руководителем Департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.
В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
https://kh.depo.ua/rus/kh/kharkivskiy-nardep-vid-slugi-narodu-pivovarov-pokinuv-teritoriyu-ukraini-zmi-202202151424499
КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
Офису президента, руководствующемуся мудрыми указаниями Ермака,
осталось переименовать партию "Слуга народа" в "Единая Украина", после чего провести законопроект,
разрешающий президенту занимать свой пост неограниченное кол-во раз. Всё, реформы завершены.
Такими темпами "реформ" скоро демократія в Україні мало чим відрізнятиметься від того, що зараз в рефії...
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/27/7342437/
его адьютант сидит на стуле и чистит сильно заблеванный генеральский мундир.
Генрал понимает , что срочно нужно придумать какую-нибудь отмазку
-Иван , ты уж извини , неудобно получилось.Вчера на банкете подошел пьяный
прапорщик , начал целоваться и ,сволочь , мундир мне заблевал .
- Он вам еще и в штаны насрал.
Пане президенте, а ви гівнюк.
Ніколи не ділив семітів на євреїв і жидів, але тут картина "маслом" ...