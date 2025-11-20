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Новини Засідання фракції Слуга народу
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Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ

Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком Що відомо

Увечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, під час розмови він дав зрозуміти, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишиться на своїй посаді.

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Єрмака не звільнили

Європейська правда зазначає, що на початку зустрічі обговорювали загальні теми. Потім народна від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запитала, чи планує Зеленський змінити керівника ОП та інших високопосадовців.

Президент відповів, що питання кадрів у його компетенції й відставки Єрмака не буде.

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Обговорення нових кандидатур

Також під час зустрічі говорили про заміну міністрів після "Міндічгейту". Зеленський порадив депутатам пропонувати свої кандидатури прем’єрці Юлії Свириденко для розгляду.

Двоє "Слуг народу" на засідання так і не потрапили. 

Ігор Кривошеєв відмовився брати участь у зібранні без мобільного телефона, а Василь Мокан публічно відмовився йти на зустріч депутатів із президентом України Володимиром Зеленським.

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Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскерівниця АРМА Дума, ймовірно, відвідувала "бек-офіс" Міндіча та Цукермана, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Слуга народу (2866) Єрмак Андрій (1779)
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Топ коментарі
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20.11.2025 23:08 Відповісти
+55
Я так і думав ніколи він не звільнить Єрмака це одна банда, їх може тільки винести Майдан іншого вони не розуміють.
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20.11.2025 23:05 Відповісти
+51
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20.11.2025 23:05 Відповісти
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Цапюра під проксі, йди ти ...
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21.11.2025 05:35 Відповісти
Агент дерьмо має компромат на нелоха тому воно Україну здасть щоб себе захистити
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21.11.2025 05:03 Відповісти
той факт що ..портрет.. не може розлучитися з ..алі-бабою.. говорить нам всім що вони подєльнікі і входять обоє в опг імєнуємоє в простонарєчіі бандой . тепер зрозуміло всім чому ..портрет.. з ..алі-бабою.. хотіли загнати під плинтус набу і сап . якщо оприлюднити всі записи набу то буде колапс і ..портрет.. повинен бути в сізо тому записи дають дозовано а може ..алі-баба.. домовився з керівництвом набу . бабла нашаткували в общак ..карлсона.. дофіга
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21.11.2025 06:24 Відповісти
Дуже скоро судячи з цього ми побачимо повний пздць....
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21.11.2025 07:02 Відповісти
Я не знаю,на що надіялись дебіли,коли залишили зрадника при владі в 2022р.Зрада була очевидна ЗЕ,Єрмак ФСБешна гнида.Наріт **** мудрий,наймудріший в галактиці
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21.11.2025 07:24 Відповісти
Назріває черговий Майдан. І без нього,скоріш за все, не обійдеться. Чмо добровільно не вступиться.
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21.11.2025 07:34 Відповісти
Ото добре, бо я дуже переживав за єрмака.
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21.11.2025 07:54 Відповісти
зеля не здатний керувати державою без єрмака
отаку тупу нахабну паскуду обрали в 2019
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21.11.2025 07:58 Відповісти
Вони не керують, вони ліквідують Україну.
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21.11.2025 09:16 Відповісти
"Нет у вас методов против Єрмака, pardon? Кости Сапрыкина"
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21.11.2025 08:00 Відповісти
Свою пару ми пізнаємо, коли розлучаємося.
Своїх братів - коли ділимо спадщину,
своїх дітей - коли ми постаріли,
своїх друзів - коли попадаємо в біду,
а ідіотів ми пізнаємо під час виборів.
(Народна мудрість).
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21.11.2025 08:12 Відповісти
... єрмак поки не виконає завдання мордору, нікуди не піде .
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21.11.2025 08:16 Відповісти
"я з єрмаком прийшов, я з ним і піду"...а може варто їх обох, вперед ногами?
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21.11.2025 08:52 Відповісти
Скільки нам ще терпіти це чмо?!
Ви точно думаєте, що зло перебування цього чорта при владі менше, чим політичний процес виборів під час війни?!
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21.11.2025 08:55 Відповісти
Для мене Зеленський , як політик , помер після "ЗеленськийГейту" . Криваві гроші і свої злодійські руки ніколи вже не відмити в чистій воді , пане Зеленський . Амінь . .
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21.11.2025 09:09 Відповісти
Тільки вперед ногами вдвох.
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21.11.2025 09:15 Відповісти
якщо єрмак лалишиться то піде і зеленський і єрмак
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21.11.2025 09:31 Відповісти
Ніхто нікуди не піде,Зе та АліБаба це надовго.
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21.11.2025 16:41 Відповісти
Отличная работа пане Президент,бараны не имеют права требовать от пастуха сбросить со скалы,в качестве сакральной жертвы,своего верного пса.
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21.11.2025 09:40 Відповісти
Майдан3 - це здати Україну тепленькой пу. пу прийде порядок наведе?
Чим скінчился Майдан2 на емоціях, замість того, щоб янук все підписав, передав владу, об'явив позачергові вібори.
хто почав стрелянину на Майдані? - переодягнені фсбешніки і покатилося(
Ви за це репетуєте під час, коли від тр ініциативи про фактичну капітуляцію потрібно елегантно вітпетляти?
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21.11.2025 10:24 Відповісти
Була можливість вийти на Майдан але українці все влаштовує, з мільйонного Києва два десятка людей які незгідні з мародерством! У Зе це побачили і зраділи, війна це індульгенція на все! Тому буде війна на десятиріччя...
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21.11.2025 16:34 Відповісти
вова хірант сраний не потрібно на НАРОД маячню чіпляти....єрмаки тобі вже зробили Рентінгни-ги-ги....народ розумніший тебе тому і воює.Єрмак лузер і халявний турист
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21.11.2025 18:22 Відповісти
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