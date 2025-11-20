Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ
Увечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, під час розмови він дав зрозуміти, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишиться на своїй посаді.
Єрмака не звільнили
Європейська правда зазначає, що на початку зустрічі обговорювали загальні теми. Потім народна від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запитала, чи планує Зеленський змінити керівника ОП та інших високопосадовців.
Президент відповів, що питання кадрів у його компетенції й відставки Єрмака не буде.
Обговорення нових кандидатур
Також під час зустрічі говорили про заміну міністрів після "Міндічгейту". Зеленський порадив депутатам пропонувати свої кандидатури прем’єрці Юлії Свириденко для розгляду.
Двоє "Слуг народу" на засідання так і не потрапили.
Ігор Кривошеєв відмовився брати участь у зібранні без мобільного телефона, а Василь Мокан публічно відмовився йти на зустріч депутатів із президентом України Володимиром Зеленським.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отаку тупу нахабну паскуду обрали в 2019
Своїх братів - коли ділимо спадщину,
своїх дітей - коли ми постаріли,
своїх друзів - коли попадаємо в біду,
а ідіотів ми пізнаємо під час виборів.
(Народна мудрість).
Ви точно думаєте, що зло перебування цього чорта при владі менше, чим політичний процес виборів під час війни?!
Чим скінчился Майдан2 на емоціях, замість того, щоб янук все підписав, передав владу, об'явив позачергові вібори.
хто почав стрелянину на Майдані? - переодягнені фсбешніки і покатилося(
Ви за це репетуєте під час, коли від тр ініциативи про фактичну капітуляцію потрібно елегантно вітпетляти?