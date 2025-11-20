Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ

Увечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, під час розмови він дав зрозуміти, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишиться на своїй посаді.

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Єрмака не звільнили

Європейська правда зазначає, що на початку зустрічі обговорювали загальні теми. Потім народна від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запитала, чи планує Зеленський змінити керівника ОП та інших високопосадовців.

Президент відповів, що питання кадрів у його компетенції й відставки Єрмака не буде.

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Обговорення нових кандидатур

Також під час зустрічі говорили про заміну міністрів після "Міндічгейту". Зеленський порадив депутатам пропонувати свої кандидатури прем’єрці Юлії Свириденко для розгляду.

Двоє "Слуг народу" на засідання так і не потрапили.

Ігор Кривошеєв відмовився брати участь у зібранні без мобільного телефона, а Василь Мокан публічно відмовився йти на зустріч депутатів із президентом України Володимиром Зеленським.

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Міндічгейт

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