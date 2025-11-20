"Слуга народу" Кривошеєв відмовився заходити на зустріч із Зеленським через вимогу здати мобільний телефон

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв відмовився брати участь у зустрічі із президентом Володимиром Зеленським без мобільного телефона.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Прийшов на зустріч з Президентом. Попросили здати мобільний телефон. Сказав, що не буду здавати мобільний телефон. Не пустили", - написав Кривошеєв.

Депутат висловив переконання, що "Міндіч ніколи ніде мобільний телефон не здавав, але ж він і не присягав народу України".

"Чекаємо на стадію "прийняття" невідворотності політичної відповідальності, але ж для нас кожен день має шалену ціну", - додав "слуга народу".

На питання для чого потрібен телефон на зустрічі із президентом, Кривошеєв відповів: "Справді. Треба низько вклонитись, що запросили і мило кивати в такт доповідачу".

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