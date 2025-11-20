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"Слуга народу" Кривошеєв відмовився заходити на зустріч із Зеленським через вимогу здати мобільний телефон

Слуга народу Кривошеєв

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв відмовився брати участь у зустрічі із президентом Володимиром Зеленським без мобільного телефона.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Прийшов на зустріч з Президентом. Попросили здати мобільний телефон. Сказав, що не буду здавати мобільний телефон. Не пустили", - написав Кривошеєв.

Депутат висловив переконання, що "Міндіч ніколи ніде мобільний телефон не здавав, але ж він і не присягав народу України".

"Чекаємо на стадію "прийняття" невідворотності політичної відповідальності, але ж для нас кожен день має шалену ціну", - додав "слуга народу".

Слуга народу Кривошеєв

На питання для чого потрібен телефон на зустрічі із президентом, Кривошеєв відповів: "Справді. Треба низько вклонитись, що запросили і мило кивати в такт доповідачу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Мокан відмовився йти на зустріч фракції із Зеленським. ВIДЕО

Автор: 

депутат (1886) Зеленський Володимир (27909) Слуга народу (2866) Кривошеєв Ігор (7)
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Топ коментарі
+19
Пєтухі взбунтавалісь (с)
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20.11.2025 21:47 Відповісти
+15
В них там Конституція
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20.11.2025 21:58 Відповісти
+14
))) бунт на кораблі
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20.11.2025 21:46 Відповісти
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))) бунт на кораблі
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20.11.2025 21:46 Відповісти
Турбота за власну сраку.
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20.11.2025 21:55 Відповісти
Служки з ВРУ, добре розуміють, що діяльність групи осіб на чолі з єрмаком в опу, зачипають важливі, державні інтереси України і наносять їм шкоду!! А це уже, не гроші для служок в канавертиках у ВРУ… Це уже інша стаття ККУ щодо нанесення шкоди Національним інтересам України організованою групою осіб в Особливий період та дію воєнного стану!!!
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20.11.2025 22:05 Відповісти
Єрмак мабуть, попередив своїх служок з УДО, АНАЛтабу??
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20.11.2025 22:11 Відповісти
Пєтухі взбунтавалісь (с)
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20.11.2025 21:47 Відповісти
ого, так у нас тут цілий цінитель совЄцко кацапського кінематографу!
Вимушений тобі повідомити, на твій жаль: в Українських тьюрмах швабрування немає,
на відміну від тюрем кацапляндії де воно поставлено на потік із тирабітами відосів.
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20.11.2025 22:14 Відповісти
Зелена ботяра повертайся в Україну.
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21.11.2025 08:36 Відповісти
здрисни свинособачий підсос, у мене вже є УБД за перші 30 місяців війни від березня 2014 року.
А у тебе сцикун є УБД після 12 років війни?
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21.11.2025 18:53 Відповісти
Зелень витри з-під носа, похмелись і лягай спати.
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21.11.2025 23:24 Відповісти
оце і все, ех, ну чого іще чекати від мамкиного пиріжочка)))
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22.11.2025 06:38 Відповісти
Відсижуйся за кордоном і далі. Зелень руснява.
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22.11.2025 09:14 Відповісти
ти певне коли впав з ліжечка то таки лупанувся голівкою об щось таки тверде?
Я тут з квітня 2017 року, повертатися думаю лише на відпустку в серпні, а так таки тут живу і буду жити. Подалі від дитинчат водіїв маршруток які занають де можна купити УБД.
А тобто подалі від тебе і тобі подібних чмошників сцикунів.
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22.11.2025 10:11 Відповісти
Зелень ти безмозгло-шизофоенична, мені 19 років і я навчаюсь в універі... Так що чмошне сцикло тут ти , сидяче за кордоном . От і не лізь в політику, живи своє життя за кордоном. Пуцвіріньок поросячий
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22.11.2025 10:40 Відповісти
Ой, так ти ще й наше національне насліддя, чи послід. Як там правильно?
жЬІвотноє, якби я і такі як я не лізли в політику то не було б Майданів: 2004, 2013-2014.
А тобто в Україні досі б правив янукович і його послід підкремлівський.
А тобто такі як ти чмошні ідіоти зараз би не катались на шару в ЄС, а штурмували б "наламанш" чергове село десь там в Германії чи в Польші. Ну так як штурмували Бахмут жителі Донецька.
Так що просто лагідно поцілуй мене в сраку і скажи- "дякую дядько за те що ти робив"...
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22.11.2025 10:48 Відповісти
Сам себе цілуй і гатись туди. Не пиши мені більше,витрачати свій час на тебе більше не буду .
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22.11.2025 11:08 Відповісти
Хлоп під позивним "Давінчи" в 19 рочків уже командував взводом))))
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22.11.2025 10:51 Відповісти
зеленський підпише капітуляцію і змиється до Ізраелю ,а ви слуги будете гристи один одного ...казали ж ортодоксальні еврей ,шо війна закінчиться у січні 12 числа...вони готові з'їсти свої шляпи ...чекаємо ...та і поспішати треба 🤡,народ готов його розірвати на клаптикі ...
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20.11.2025 21:51 Відповісти
одне питання, що таке кауфланд?
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20.11.2025 21:58 Відповісти
ну єврею вірити собі дороже проте в цьому випадку так хочеться вірити)))
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20.11.2025 21:59 Відповісти
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20.11.2025 21:51 Відповісти
Слуги абарзєлі.
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20.11.2025 21:51 Відповісти
"На питання для чого потрібен телефон...".
Щоби пропустити його через пристрій для зняття з нього даних: наявних і видалених,поки він слухатиме читання тексту від дімилітвіна.
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20.11.2025 21:51 Відповісти
цікава версія доречі!
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20.11.2025 21:55 Відповісти
будьте ви всі слуги , разом з всією ОПою та єрмакомзеленським прокляти ,на віки вічні !!!...
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20.11.2025 21:53 Відповісти
що не міг в дупі пронести? чи там теж перевіряють?)))
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20.11.2025 21:54 Відповісти
В них там Конституція
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20.11.2025 21:58 Відповісти
Так би мовити в "темному кармані")))
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20.11.2025 22:01 Відповісти
А якщо телефон там завібрує раптом ...?
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20.11.2025 22:10 Відповісти
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20.11.2025 22:19 Відповісти
Так, жінкам простіше. Хтось дасть номера Сюмар? Зателефоную, раптом вона на вібро
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21.11.2025 08:14 Відповісти
Зелупу послали.
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20.11.2025 21:55 Відповісти
Зеля хоче обговрити капітуляцію, та свою втечу - тому потребує підтримки
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20.11.2025 21:57 Відповісти
Шо буде там 3,14здіти лошара? Шоьл типу треба буде голосувати за плак катітуляції України шо Додіку перевели на англійський на Лубянці?
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20.11.2025 21:58 Відповісти
Схема втечі бакая з України, з ДУСі часів кучми-парторга, і сьогодні працює на кордоні???? Деркач і симоненко, підтверджують!!
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20.11.2025 22:09 Відповісти
Схоже, що євреє будуть зливати Україну. Торговець нерухомістю в Америці і Пісюнограй.
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20.11.2025 22:01 Відповісти
Крепосным баоин НЕ разрешает , телефонами пользоваться ? Только у одного хватило мужества , протестовать против такого ?
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20.11.2025 22:02 Відповісти
Вау!Оце вчинок!Орден герою!!!!!
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20.11.2025 22:06 Відповісти
О ничесе, оно вспомнило что присягу давало. 4 года в тряпочку, а тут крысюк вспомнил о присяге. Клеймо слуг урода у вас уже до конца жизни, твари
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20.11.2025 22:09 Відповісти
Яких 4? 6 вже як грабят.
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20.11.2025 22:45 Відповісти
Ну і тормоз ,- взяв би кнопочний телефон і віддав ,- коли так переживаєш що почистять.
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20.11.2025 22:12 Відповісти
А він хто взагалі? Чим відзначився? Тим, що раз за шість років не здав телефон?
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20.11.2025 22:15 Відповісти
Що можна скривати від народа України?Він (ЗЕленський)заявляв що він слуга народа.
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20.11.2025 22:22 Відповісти
З телеграму Гончаренко:

Фракція закінчилась. Зараз все розпишу.

В президії сиділи Єрмак та Арахамія. Ніхто ні в кого не плювався. (публічно)
Два депутати підняли питання, що Єрмак має піти. Одне з таких питань поставила Марʼяна Безугла.
Зеленський їй відповів: ти - *******. іди *****. (не дослівно)
Потім сказав, що ніхто нікуди не йде. У нас складні попереду перемовини. Тому працюєм.

На цьому і розійшлись.

🤡🤡🤡
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20.11.2025 22:26 Відповісти
Новина шо піздєц!
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20.11.2025 22:27 Відповісти
Qualis rex, talis grex !!!
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20.11.2025 22:51 Відповісти
Слуги взнали, що конвертів може вже не бути.
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20.11.2025 22:55 Відповісти
То на зібраннях СН ще й телефони вилучають, як на злочинній сходці.
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21.11.2025 00:30 Відповісти
Так робив сралін. Перед з'їздом, депутанів змушували заповнювати деб?льну анкету на кількох сторінках. Щоб взнати зразки почерку. На самому з'їзді було голосування. Анонимне, письмове: на аркуші пишеш прізвище та кидаєш в урну. За почерком сралін потім визначав, хто "таємно" голосував проти нього. Та вживав заходів з їхньої денаціфікаціі та демілітарізаціі. Природний відбів. Так став Вєликим Чєловєком, якого обожнювало оточення. Ретельно відібране. А цей чужі телефони читає.
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21.11.2025 08:20 Відповісти
 
 