"Слуга народу" Кривошеєв відмовився заходити на зустріч із Зеленським через вимогу здати мобільний телефон
Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв відмовився брати участь у зустрічі із президентом Володимиром Зеленським без мобільного телефона.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшов на зустріч з Президентом. Попросили здати мобільний телефон. Сказав, що не буду здавати мобільний телефон. Не пустили", - написав Кривошеєв.
Депутат висловив переконання, що "Міндіч ніколи ніде мобільний телефон не здавав, але ж він і не присягав народу України".
"Чекаємо на стадію "прийняття" невідворотності політичної відповідальності, але ж для нас кожен день має шалену ціну", - додав "слуга народу".
На питання для чого потрібен телефон на зустрічі із президентом, Кривошеєв відповів: "Справді. Треба низько вклонитись, що запросили і мило кивати в такт доповідачу".
Будь ласка, зачекайте...
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Вимушений тобі повідомити, на твій жаль: в Українських тьюрмах швабрування немає,
на відміну від тюрем кацапляндії де воно поставлено на потік із тирабітами відосів.
А у тебе сцикун є УБД після 12 років війни?
Я тут з квітня 2017 року, повертатися думаю лише на відпустку в серпні, а так таки тут живу і буду жити. Подалі від дитинчат водіїв маршруток які занають де можна купити УБД.
А тобто подалі від тебе і тобі подібних чмошників сцикунів.
жЬІвотноє, якби я і такі як я не лізли в політику то не було б Майданів: 2004, 2013-2014.
А тобто в Україні досі б правив янукович і його послід підкремлівський.
А тобто такі як ти чмошні ідіоти зараз би не катались на шару в ЄС, а штурмували б "наламанш" чергове село десь там в Германії чи в Польші. Ну так як штурмували Бахмут жителі Донецька.
Так що просто лагідно поцілуй мене в сраку і скажи- "дякую дядько за те що ти робив"...
Щоби пропустити його через пристрій для зняття з нього даних: наявних і видалених,поки він слухатиме читання тексту від дімилітвіна.
Фракція закінчилась. Зараз все розпишу.
В президії сиділи Єрмак та Арахамія. Ніхто ні в кого не плювався. (публічно)
Два депутати підняли питання, що Єрмак має піти. Одне з таких питань поставила Марʼяна Безугла.
Зеленський їй відповів: ти - *******. іди *****. (не дослівно)
Потім сказав, що ніхто нікуди не йде. У нас складні попереду перемовини. Тому працюєм.
На цьому і розійшлись.
🤡🤡🤡