"Слуга народа" Кривошеев отказался заходить на встречу с Зеленским из-за требования сдать мобильный телефон

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев отказался участвовать во встрече с президентом Владимиром Зеленским без мобильного телефона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Пришел на встречу с Президентом. Попросили сдать мобильный телефон. Сказал, что не буду сдавать мобильный телефон. Не пустили", - написал Кривошеев.

Депутат выразил убеждение, что "Миндич никогда нигде мобильный телефон не сдавал, но он и не присягал народу Украины".

"Ждем стадии "принятия" неотвратимости политической ответственности, но для нас каждый день имеет безумную цену", - добавил "слуга народа".

На вопрос, зачем нужен телефон на встрече с президентом, Кривошеев ответил: "Действительно. Надо низко поклониться, что пригласили, и мило кивать в такт докладчику".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО