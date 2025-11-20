РУС
"Слуга народа" Кривошеев отказался заходить на встречу с Зеленским из-за требования сдать мобильный телефон

Слуга народа Кривошеев

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев отказался участвовать во встрече с президентом Владимиром Зеленским без мобильного телефона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Пришел на встречу с Президентом. Попросили сдать мобильный телефон. Сказал, что не буду сдавать мобильный телефон. Не пустили", - написал Кривошеев.

Депутат выразил убеждение, что "Миндич никогда нигде мобильный телефон не сдавал, но он и не присягал народу Украины".

"Ждем стадии "принятия" неотвратимости политической ответственности, но для нас каждый день имеет безумную цену", - добавил "слуга народа".

Слуга народа Кривошеев

На вопрос, зачем нужен телефон на встрече с президентом, Кривошеев ответил: "Действительно. Надо низко поклониться, что пригласили, и мило кивать в такт докладчику".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО

Автор: 

депутат (3356) Зеленский Владимир (22650) Слуга народа (2684) Кривошеев Игорь (5)
Топ комментарии
+15
Пєтухі взбунтавалісь (с)
показать весь комментарий
20.11.2025 21:47 Ответить
+11
))) бунт на кораблі
показать весь комментарий
20.11.2025 21:46 Ответить
+10
В них там Конституція
показать весь комментарий
20.11.2025 21:58 Ответить
))) бунт на кораблі
показать весь комментарий
20.11.2025 21:46 Ответить
Турбота за власну сраку.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:55 Ответить
Служки з ВРУ, добре розуміють, що діяльність групи осіб на чолі з єрмаком в опу, зачипають важливі, державні інтереси України і наносять їм шкоду!! А це уже, не гроші для служок в канавертиках у ВРУ… Це уже інша стаття ККУ щодо нанесення шкоди Національним інтересам України організованою групою осіб в Особливий період та дію воєнного стану!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 22:05 Ответить
Єрмак мабуть, попередив своїх служок з УДО, АНАЛтабу??
показать весь комментарий
20.11.2025 22:11 Ответить
Пєтухі взбунтавалісь (с)
показать весь комментарий
20.11.2025 21:47 Ответить
ого, так у нас тут цілий цінитель совЄцко кацапського кінематографу!
Вимушений тобі повідомити, на твій жаль: в Українських тьюрмах швабрування немає,
на відміну від тюрем кацапляндії де воно поставлено на потік із тирабітами відосів.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:14 Ответить
зеленський підпише капітуляцію і змиється до Ізраелю ,а ви слуги будете гристи один одного ...казали ж ортодоксальні еврей ,шо війна закінчиться у січні 12 числа...вони готові з'їсти свої шляпи ...чекаємо ...та і поспішати треба 🤡,народ готов його розірвати на клаптикі ...
показать весь комментарий
20.11.2025 21:51 Ответить
одне питання, що таке кауфланд?
показать весь комментарий
20.11.2025 21:58 Ответить
ну єврею вірити собі дороже проте в цьому випадку так хочеться вірити)))
показать весь комментарий
20.11.2025 21:59 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2025 21:51 Ответить
Слуги абарзєлі.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:51 Ответить
"На питання для чого потрібен телефон...".
Щоби пропустити його через пристрій для зняття з нього даних: наявних і видалених,поки він слухатиме читання тексту від дімилітвіна.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:51 Ответить
цікава версія доречі!
показать весь комментарий
20.11.2025 21:55 Ответить
будьте ви всі слуги , разом з всією ОПою та єрмакомзеленським прокляти ,на віки вічні !!!...
показать весь комментарий
20.11.2025 21:53 Ответить
що не міг в дупі пронести? чи там теж перевіряють?)))
показать весь комментарий
20.11.2025 21:54 Ответить
В них там Конституція
показать весь комментарий
20.11.2025 21:58 Ответить
Так би мовити в "темному кармані")))
показать весь комментарий
20.11.2025 22:01 Ответить
А якщо телефон там завібрує раптом ...?
показать весь комментарий
20.11.2025 22:10 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2025 22:19 Ответить
Зелупу послали.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:55 Ответить
Зеля хоче обговрити капітуляцію, та свою втечу - тому потребує підтримки
показать весь комментарий
20.11.2025 21:57 Ответить
Шо буде там 3,14здіти лошара? Шоьл типу треба буде голосувати за плак катітуляції України шо Додіку перевели на англійський на Лубянці?
показать весь комментарий
20.11.2025 21:58 Ответить
Схема втечі бакая з України, з ДУСі часів кучми-парторга, і сьогодні працює на кордоні???? Деркач і симоненко, підтверджують!!
показать весь комментарий
20.11.2025 22:09 Ответить
Схоже, що євреє будуть зливати Україну. Торговець нерухомістю в Америці і Пісюнограй.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:01 Ответить
Крепосным баоин НЕ разрешает , телефонами пользоваться ? Только у одного хватило мужества , протестовать против такого ?
показать весь комментарий
20.11.2025 22:02 Ответить
Вау!Оце вчинок!Орден герою!!!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 22:06 Ответить
О ничесе, оно вспомнило что присягу давало. 4 года в тряпочку, а тут крысюк вспомнил о присяге. Клеймо слуг урода у вас уже до конца жизни, твари
показать весь комментарий
20.11.2025 22:09 Ответить
Яких 4? 6 вже як грабят.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:45 Ответить
Ну і тормоз ,- взяв би кнопочний телефон і віддав ,- коли так переживаєш що почистять.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:12 Ответить
А він хто взагалі? Чим відзначився? Тим, що раз за шість років не здав телефон?
показать весь комментарий
20.11.2025 22:15 Ответить
Що можна скривати від народа України?Він (ЗЕленський)заявляв що він слуга народа.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:22 Ответить
З телеграму Гончаренко:

Фракція закінчилась. Зараз все розпишу.

В президії сиділи Єрмак та Арахамія. Ніхто ні в кого не плювався. (публічно)
Два депутати підняли питання, що Єрмак має піти. Одне з таких питань поставила Марʼяна Безугла.
Зеленський їй відповів: ти - *******. іди *****. (не дослівно)
Потім сказав, що ніхто нікуди не йде. У нас складні попереду перемовини. Тому працюєм.

На цьому і розійшлись.

🤡🤡🤡
показать весь комментарий
20.11.2025 22:26 Ответить
Новина шо піздєц!
показать весь комментарий
20.11.2025 22:27 Ответить
Qualis rex, talis grex !!!
показать весь комментарий
20.11.2025 22:51 Ответить
Слуги взнали, що конвертів може вже не бути.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:55 Ответить
 
 