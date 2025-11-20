"Слуга народа" Кривошеев отказался заходить на встречу с Зеленским из-за требования сдать мобильный телефон
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев отказался участвовать во встрече с президентом Владимиром Зеленским без мобильного телефона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Пришел на встречу с Президентом. Попросили сдать мобильный телефон. Сказал, что не буду сдавать мобильный телефон. Не пустили", - написал Кривошеев.
Депутат выразил убеждение, что "Миндич никогда нигде мобильный телефон не сдавал, но он и не присягал народу Украины".
"Ждем стадии "принятия" неотвратимости политической ответственности, но для нас каждый день имеет безумную цену", - добавил "слуга народа".
На вопрос, зачем нужен телефон на встрече с президентом, Кривошеев ответил: "Действительно. Надо низко поклониться, что пригласили, и мило кивать в такт докладчику".
Вимушений тобі повідомити, на твій жаль: в Українських тьюрмах швабрування немає,
на відміну від тюрем кацапляндії де воно поставлено на потік із тирабітами відосів.
Щоби пропустити його через пристрій для зняття з нього даних: наявних і видалених,поки він слухатиме читання тексту від дімилітвіна.
Фракція закінчилась. Зараз все розпишу.
В президії сиділи Єрмак та Арахамія. Ніхто ні в кого не плювався. (публічно)
Два депутати підняли питання, що Єрмак має піти. Одне з таких питань поставила Марʼяна Безугла.
Зеленський їй відповів: ти - *******. іди *****. (не дослівно)
Потім сказав, що ніхто нікуди не йде. У нас складні попереду перемовини. Тому працюєм.
На цьому і розійшлись.
