"Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я лично не планирую идти и не знаю, сколько человек из фракции будет присутствовать на встрече. Настроения были разные. Вопрос в том, насколько будут результаты от этого диалога. Я за диалог и за то, что должно быть нормальное взаимодействие между всеми ветвями власти. Продолжается война с РФ, а президент является еще и верховным главнокомандующим. Именно из этих приоритетов следует исходить.
Но что касается коррупционного скандала, в который замешано ближайшее окружение власти и Офиса Президента, то должны быть кадровые решения. И я надеялся, что они будут анонсированы накануне этой встречи. Потому что в Верховной Раде, даже среди депутатов "Слуги народа", большой запрос на то, чтобы виновные понесли наказание. И те, кто засветился на так называемых пленках, были отстранены от своих должностей", - сказал Мокан.
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а тут запахло жареним і збирає всіх на сходку
то, перестали видавати конвертики?
з якого переляку зелений гній такий борзий?
Нардеп-слуга має бути в курсі,чому ними у раді приставлений керувати неукраїнець,а партією-нечлен тієї партії,а ще відомий на прізвисько,як Козир.
коли дізнався, наскільки з ним
не поділились
корчить з себе незайманого
всі, хто при владі -коліщатка корупції
Це зєля мав прийти до ВР і звітувати фракції, а не викликати до себе "правінівшихся". В нас Парламентсько - Президентська республіка, а не навпаки.