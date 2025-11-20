"Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я лично не планирую идти и не знаю, сколько человек из фракции будет присутствовать на встрече. Настроения были разные. Вопрос в том, насколько будут результаты от этого диалога. Я за диалог и за то, что должно быть нормальное взаимодействие между всеми ветвями власти. Продолжается война с РФ, а президент является еще и верховным главнокомандующим. Именно из этих приоритетов следует исходить.

Но что касается коррупционного скандала, в который замешано ближайшее окружение власти и Офиса Президента, то должны быть кадровые решения. И я надеялся, что они будут анонсированы накануне этой встречи. Потому что в Верховной Раде, даже среди депутатов "Слуги народа", большой запрос на то, чтобы виновные понесли наказание. И те, кто засветился на так называемых пленках, были отстранены от своих должностей", - сказал Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан напомнил, что в 2021 году говорил о коррупции во власти Зеленского: "Такого не было ни при Порошенко, ни при Януковиче". ВИДЕО