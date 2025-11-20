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"Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я лично не планирую идти и не знаю, сколько человек из фракции будет присутствовать на встрече. Настроения были разные. Вопрос в том, насколько будут результаты от этого диалога. Я за диалог и за то, что должно быть нормальное взаимодействие между всеми ветвями власти. Продолжается война с РФ, а президент является еще и верховным главнокомандующим. Именно из этих приоритетов следует исходить.

Но что касается коррупционного скандала, в который замешано ближайшее окружение власти и Офиса Президента, то должны быть кадровые решения. И я надеялся, что они будут анонсированы накануне этой встречи. Потому что в Верховной Раде, даже среди депутатов "Слуги народа", большой запрос на то, чтобы виновные понесли наказание. И те, кто засветился на так называемых пленках, были отстранены от своих должностей", - сказал Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан напомнил, что в 2021 году говорил о коррупции во власти Зеленского: "Такого не было ни при Порошенко, ни при Януковиче". ВИДЕО

Автор: 

депутат (3349) Зеленский Владимир (24380) Слуга народа (2679) Мокан Василий (43)
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Топ комментарии
+12
Такі речі потрібно говорити в очі Зеленському, а не боятися їх озвучувати напряму
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20.11.2025 19:27 Ответить
+10
А що так Можна ,- народний обранець тікає від зустрічі , щоб не задати президенту запит про корупцію . Що ними керує і откуда їх взяли , логіки немає Ніякої.
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20.11.2025 19:31 Ответить
+10
Ну то что бунтуют - уже неплохо. Тем более это видео оно ж не для Зели. Оно для Украины в целом и НАБУ в частности. Мол когда всех наших потащат к столбам - я не с ними, я боролся с системой. Меня вешайте за ногу а не за шею.
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20.11.2025 19:52 Ответить
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20.00 - час "Ч" для шобли!!!
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20.11.2025 19:26 Ответить
так шобла "свєряєт врємя по кремлядськім, по самих правільних на всей зємлє, для ніх, часах!"
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20.11.2025 19:48 Ответить
Сирійці, дієво вжили заходів щодо врегулювання вірьовкою подібних злочинів привладними башара асада!!
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20.11.2025 20:42 Ответить
Такі речі потрібно говорити в очі Зеленському, а не боятися їх озвучувати напряму
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20.11.2025 19:27 Ответить
Ну то что бунтуют - уже неплохо. Тем более это видео оно ж не для Зели. Оно для Украины в целом и НАБУ в частности. Мол когда всех наших потащат к столбам - я не с ними, я боролся с системой. Меня вешайте за ногу а не за шею.
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20.11.2025 19:52 Ответить
хіба ж це бунт?...хоче пропетляти між крапельками, як це завчасно зробив вакарчук...адже слуга народу, як і голос вакарчука чи квартал 95, це все колективи згенеровані каналом 1+1
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21.11.2025 01:37 Ответить
Нерукопожатий зебобік
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20.11.2025 19:29 Ответить
А що так Можна ,- народний обранець тікає від зустрічі , щоб не задати президенту запит про корупцію . Що ними керує і откуда їх взяли , логіки немає Ніякої.
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20.11.2025 19:31 Ответить
А нещодавно сам зе дінаміл свою партію і не вважав за доцільне зустрічатися бо немає часу і.т.д.

а тут запахло жареним і збирає всіх на сходку
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20.11.2025 19:31 Ответить
Вся партія Слуг, вже виМокана в дермі єрмака...
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20.11.2025 19:33 Ответить
До відома: Мокан - це перший помічник Разумкова в "Розумній політиці"
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20.11.2025 19:37 Ответить
Тьху,пукнув характер показав
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20.11.2025 19:37 Ответить
взагалі ніфіга не пойняв!!!
то, перестали видавати конвертики?
з якого переляку зелений гній такий борзий?
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20.11.2025 19:44 Ответить
ну сказати у вічі 🤡 шось ,це як пук...а от публічно в медія ,це вже по дорослому...молодець Мокан...
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20.11.2025 19:45 Ответить
Кажуть зебіл не планує звільняти єрмака, бо ж він без нього нуль
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20.11.2025 19:50 Ответить
Ну бувають же принципові люди! Вася сміливо кинувся в кущі!
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20.11.2025 19:50 Ответить
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20.11.2025 19:55 Ответить
Пєрвий щурик пашол!
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20.11.2025 19:57 Ответить
Дно,а не партія.
Нардеп-слуга має бути в курсі,чому ними у раді приставлений керувати неукраїнець,а партією-нечлен тієї партії,а ще відомий на прізвисько,як Козир.
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20.11.2025 20:25 Ответить
в нього аж очі вилізли,
коли дізнався, наскільки з ним
не поділились
корчить з себе незайманого
всі, хто при владі -коліщатка корупції
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20.11.2025 20:33 Ответить
27 слуг готують вихід із фракції, повідомляє нардеп О.Гончаренко.
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20.11.2025 20:42 Ответить
Біжи Лола, біжи!
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20.11.2025 20:51 Ответить
Можна звісно звинувачувати цього пана Василя, що "злякався" патужного але це більш помітний вчинок, ніж піти до ОПи за викликом піськограя і намагатись щось казати йому за зачининими дверима.
Це зєля мав прийти до ВР і звітувати фракції, а не викликати до себе "правінівшихся". В нас Парламентсько - Президентська республіка, а не навпаки.
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20.11.2025 21:00 Ответить
Молодець Мокан, але як виявилося він один серед отори зелених слуг.
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20.11.2025 21:05 Ответить
Спустят тихо все, пар сойдет и будут дальше воровать. На крови солдат и офицеров ежедневно гибнущих на фронте. Там же не исраэльтяне гибнут, а какие то гои-украинцы. Так что гешэфт должет идти. А вы тут со своей хуцпой.
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20.11.2025 22:06 Ответить
Іди нах козел! Чудово памятаю твої виступи на Прямому з 2019 в захист твого *******! Ви там всі однакові п..араси що спочатку, що зараз.
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21.11.2025 01:16 Ответить
 
 