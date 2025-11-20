"Слуга народу" Мокан відмовився йти на зустріч фракції із Зеленським. ВIДЕО

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Василь Мокан публічно відмовився йти на зустріч депутатів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Я особисто не планую йти і не знаю, яка з фракції кількість людей буде присутня на зустрічі. Різні настрої були. Питання у тому, наскільки будуть результати від цього діалогу. Я за діалог і за те, що має бути нормальна взаємодія між усіма гілками влади. Продовжується війна з РФ, а президент є ще й верховним головнокомандувачем. Саме з цих пріоритетів слід виходити.

Але що стосується корупційного скандалу, де замішане найближче оточення влади і Офісу Президента, то мають бути кадрові рішення. І я сподівався, що вони будуть анонсовані напередодні цієї зустрічі. Тому що у Верховній Раді, навіть серед депутатів "Слуги народу", великий запит на те, щоб винні несли покарання. І ті, хто засвітився на так званих плівках, були відсторонені від своїх посад", - сказав Мокан.

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