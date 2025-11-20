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"Слуга народу" Мокан відмовився йти на зустріч фракції із Зеленським. ВIДЕО

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Василь Мокан публічно відмовився йти на зустріч депутатів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Я особисто не планую йти і не знаю, яка з фракції кількість людей буде присутня на зустрічі. Різні настрої були. Питання у тому, наскільки будуть результати від цього діалогу. Я за діалог і за те, що має бути нормальна взаємодія між усіма гілками влади. Продовжується війна з РФ, а президент є ще й верховним головнокомандувачем. Саме з цих пріоритетів слід виходити.

Але що стосується корупційного скандалу, де замішане найближче оточення влади і Офісу Президента, то мають бути кадрові рішення. І я сподівався, що вони будуть анонсовані напередодні цієї зустрічі. Тому що у Верховній Раді, навіть серед депутатів "Слуги народу", великий запит на те, щоб винні несли покарання. І ті, хто засвітився на так званих плівках, були відсторонені від своїх посад", - сказав Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО

Автор: 

депутат (1886) Зеленський Володимир (27909) Слуга народу (2866) Мокан Василь (53)
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Топ коментарі
+12
Такі речі потрібно говорити в очі Зеленському, а не боятися їх озвучувати напряму
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20.11.2025 19:27 Відповісти
+10
А що так Можна ,- народний обранець тікає від зустрічі , щоб не задати президенту запит про корупцію . Що ними керує і откуда їх взяли , логіки немає Ніякої.
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20.11.2025 19:31 Відповісти
+10
Ну то что бунтуют - уже неплохо. Тем более это видео оно ж не для Зели. Оно для Украины в целом и НАБУ в частности. Мол когда всех наших потащат к столбам - я не с ними, я боролся с системой. Меня вешайте за ногу а не за шею.
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20.11.2025 19:52 Відповісти
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20.00 - час "Ч" для шобли!!!
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20.11.2025 19:26 Відповісти
так шобла "свєряєт врємя по кремлядськім, по самих правільних на всей зємлє, для ніх, часах!"
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20.11.2025 19:48 Відповісти
Сирійці, дієво вжили заходів щодо врегулювання вірьовкою подібних злочинів привладними башара асада!!
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20.11.2025 20:42 Відповісти
Такі речі потрібно говорити в очі Зеленському, а не боятися їх озвучувати напряму
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20.11.2025 19:27 Відповісти
Ну то что бунтуют - уже неплохо. Тем более это видео оно ж не для Зели. Оно для Украины в целом и НАБУ в частности. Мол когда всех наших потащат к столбам - я не с ними, я боролся с системой. Меня вешайте за ногу а не за шею.
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20.11.2025 19:52 Відповісти
хіба ж це бунт?...хоче пропетляти між крапельками, як це завчасно зробив вакарчук...адже слуга народу, як і голос вакарчука чи квартал 95, це все колективи згенеровані каналом 1+1
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21.11.2025 01:37 Відповісти
Нерукопожатий зебобік
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20.11.2025 19:29 Відповісти
А що так Можна ,- народний обранець тікає від зустрічі , щоб не задати президенту запит про корупцію . Що ними керує і откуда їх взяли , логіки немає Ніякої.
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20.11.2025 19:31 Відповісти
А нещодавно сам зе дінаміл свою партію і не вважав за доцільне зустрічатися бо немає часу і.т.д.

а тут запахло жареним і збирає всіх на сходку
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20.11.2025 19:31 Відповісти
Вся партія Слуг, вже виМокана в дермі єрмака...
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20.11.2025 19:33 Відповісти
До відома: Мокан - це перший помічник Разумкова в "Розумній політиці"
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20.11.2025 19:37 Відповісти
Тьху,пукнув характер показав
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20.11.2025 19:37 Відповісти
взагалі ніфіга не пойняв!!!
то, перестали видавати конвертики?
з якого переляку зелений гній такий борзий?
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20.11.2025 19:44 Відповісти
ну сказати у вічі 🤡 шось ,це як пук...а от публічно в медія ,це вже по дорослому...молодець Мокан...
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20.11.2025 19:45 Відповісти
Кажуть зебіл не планує звільняти єрмака, бо ж він без нього нуль
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20.11.2025 19:50 Відповісти
Ну бувають же принципові люди! Вася сміливо кинувся в кущі!
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20.11.2025 19:50 Відповісти
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20.11.2025 19:55 Відповісти
Пєрвий щурик пашол!
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20.11.2025 19:57 Відповісти
Дно,а не партія.
Нардеп-слуга має бути в курсі,чому ними у раді приставлений керувати неукраїнець,а партією-нечлен тієї партії,а ще відомий на прізвисько,як Козир.
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20.11.2025 20:25 Відповісти
в нього аж очі вилізли,
коли дізнався, наскільки з ним
не поділились
корчить з себе незайманого
всі, хто при владі -коліщатка корупції
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20.11.2025 20:33 Відповісти
27 слуг готують вихід із фракції, повідомляє нардеп О.Гончаренко.
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20.11.2025 20:42 Відповісти
Біжи Лола, біжи!
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20.11.2025 20:51 Відповісти
Можна звісно звинувачувати цього пана Василя, що "злякався" патужного але це більш помітний вчинок, ніж піти до ОПи за викликом піськограя і намагатись щось казати йому за зачининими дверима.
Це зєля мав прийти до ВР і звітувати фракції, а не викликати до себе "правінівшихся". В нас Парламентсько - Президентська республіка, а не навпаки.
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20.11.2025 21:00 Відповісти
Молодець Мокан, але як виявилося він один серед отори зелених слуг.
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20.11.2025 21:05 Відповісти
Спустят тихо все, пар сойдет и будут дальше воровать. На крови солдат и офицеров ежедневно гибнущих на фронте. Там же не исраэльтяне гибнут, а какие то гои-украинцы. Так что гешэфт должет идти. А вы тут со своей хуцпой.
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20.11.2025 22:06 Відповісти
Іди нах козел! Чудово памятаю твої виступи на Прямому з 2019 в захист твого *******! Ви там всі однакові п..араси що спочатку, що зараз.
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21.11.2025 01:16 Відповісти
 
 