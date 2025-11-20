Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО
Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив фрагмент свого інтерв’ю 2021 року, де різко висловлюється про корупцію у системі державного управління та пояснює природу конфлікту з чинним керівником ОП Андрієм Єрмаком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Богдана, головна причина конфлікту - принципові відмінності у цінностях та підходах до державної служби. Він стверджує, що його команда приходила "будувати державу та рятувати Батьківщину", тоді як, за його словами, частина нинішнього оточення президента "займається зовсім іншим".
"Ми йшли державу будувати, ми йшли Батьківщину рятувати. А він? Вони займаються хернею. Бабки беруть і ось ці оплески", - заявив Богдан.
Він також наголосив, що корупція нібито перетворилася на відверте вимагання:
"За Порошенка такого не було, за Януковича такого не було, ніколи такого не було, як зараз. Це якась вакханалія… Це не корупція, це вимагання".
Богдан підкреслив, що проблема не в окремих посадовцях, а у всій "системі координат", яка, на його думку, формується на найвищому рівні:
"Риба гниє з голови. Не може бути в державі система координат, коли цар добрий, а навколо все ось таке".
Ексглава ОП заявив, що такі правила, за його словами, були сформовані у владі, і саме вони визначають спосіб, у який ухвалюються рішення, розподіляються ресурси і працюють чиновники.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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бо свиней багато..
Сирійці, це дієво зробили!
прийдуть інші..
сирійці свиней не поважають,
бо релігія не дозволяє..
Схоже він тоді волав про корупцію бо з ним не ділилися...
Або,хоча,Корбана для початку!!
⚡️ Фракція «ЄС» зареєструвала постанову №14234 - відповідь на наймасштабніший корупційний скандал часів Зеленського. Документ вимагає негайної політичної відповідальності всіх фігурантів «плівок Міндіча».
Ми пропонуємо парламенту звернутись до президента із закликом звільнити
❌ секретаря РНБО Рустема Умєрова
❌ керівника ОП Андрія Єрмака
Ці посадовці своїми рішеннями та бездіяльністю підривають довіру до держави і можуть бути пов'язані з корупційними схемами, які шкодили обороноздатності.
Вимагаємо також, щоб уряд звільнив:
❌ голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна
❌ керівників наглядових рад держпідприємств
❌ усіх фігурантів «плівок Міндіча» у сфері його повноважень
Не можна відновити довіру, поки на посадах залишаються ті, хто «не побачив» мільйонних переказів у Росію.
Окремо «ЄС» вимагає гарантувати повну незалежність НАБУ та звільнити детективів, незаконно утримуваних, щоб зламати слідство.
Антикорупційна інфраструктура має працювати, якщо Україна хоче отримувати підтримку світу.
Друге за поганістю призове місце!
Думав,що партійне гасло ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ його обійде?
Але ж хвалився,що це він придумав і ввів у передвиборчу діяльність партії сн,або
Бумеранг повернувся.
Богдан лише не нагадав,що це він був в числі перших осіб,хто просував проект сн.
Одного лише не розуміє цей мудак,що не він був зачинателем сн,як і не коломоло.
Обох тупо використало бсф: першого-як менеджера, другого - як фінансиста їх проекту,замінника пр.
Но это выбор .голоСовали хоть паржем.....
Это только начало . Далей буде.
Ржачней ....
А с инфо помоек знли .летит в уши моча..
Так было всегда. Это традиционно...