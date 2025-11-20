Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив фрагмент свого інтерв’ю 2021 року, де різко висловлюється про корупцію у системі державного управління та пояснює природу конфлікту з чинним керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Богдана, головна причина конфлікту - принципові відмінності у цінностях та підходах до державної служби. Він стверджує, що його команда приходила "будувати державу та рятувати Батьківщину", тоді як, за його словами, частина нинішнього оточення президента "займається зовсім іншим".

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"Ми йшли державу будувати, ми йшли Батьківщину рятувати. А він? Вони займаються хернею. Бабки беруть і ось ці оплески", - заявив Богдан.

Він також наголосив, що корупція нібито перетворилася на відверте вимагання:

"За Порошенка такого не було, за Януковича такого не було, ніколи такого не було, як зараз. Це якась вакханалія… Це не корупція, це вимагання".

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Богдан підкреслив, що проблема не в окремих посадовцях, а у всій "системі координат", яка, на його думку, формується на найвищому рівні:

"Риба гниє з голови. Не може бути в державі система координат, коли цар добрий, а навколо все ось таке".

Ексглава ОП заявив, що такі правила, за його словами, були сформовані у владі, і саме вони визначають спосіб, у який ухвалюються рішення, розподіляються ресурси і працюють чиновники.

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