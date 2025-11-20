УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12785 відвідувачів онлайн
Новини Відео Міндічгейт
16 302 47

Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив фрагмент свого інтерв’ю 2021 року, де різко висловлюється про корупцію у системі державного управління та пояснює природу конфлікту з чинним керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Богдана, головна причина конфлікту - принципові відмінності у цінностях та підходах до державної служби. Він стверджує, що його команда приходила "будувати державу та рятувати Батьківщину", тоді як, за його словами, частина нинішнього оточення президента "займається зовсім іншим".

Читайте: Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP

"Ми йшли державу будувати, ми йшли Батьківщину рятувати. А він? Вони займаються хернею. Бабки беруть і ось ці оплески", - заявив Богдан.

Він також наголосив, що корупція нібито перетворилася на відверте вимагання:

"За Порошенка такого не було, за Януковича такого не було, ніколи такого не було, як зараз. Це якась вакханалія… Це не корупція, це вимагання".

Також читайте: Міндіч та Цукерман проводили таємні зустрічі на Трухановому острові у Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Богдан підкреслив, що проблема не в окремих посадовцях, а у всій "системі координат", яка, на його думку, формується на найвищому рівні:

"Риба гниє з голови. Не може бути в державі система координат, коли цар добрий, а навколо все ось таке".

Ексглава ОП заявив, що такі правила, за його словами, були сформовані у владі, і саме вони визначають спосіб, у який ухвалюються рішення, розподіляються ресурси і працюють чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заставу за Чернишова внесли особи, пов’язані із Міндічем, - Железняк

Міндічгейт

Автор: 

корупція (5077) Богдан Андрій (424) Єрмак Андрій (1779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Той випадок, коли й чорт може здаватися ангелом на фоні іншої нечисті!
показати весь коментар
20.11.2025 12:16 Відповісти
+18
Україна для цього бурята не "родіна", як і для лисого. Воно вимушено розкриває правду, бо відірвали від корита. А це боляче
показати весь коментар
20.11.2025 12:16 Відповісти
+15
Зашкварений чи не зашкварений, але сказав правду.
показати весь коментар
20.11.2025 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ше один чорт зашкварений - розумний - аж страшно!
показати весь коментар
20.11.2025 12:14 Відповісти
Зашкварений чи не зашкварений, але сказав правду.
показати весь коментар
20.11.2025 12:22 Відповісти
Україна для цього бурята не "родіна", як і для лисого. Воно вимушено розкриває правду, бо відірвали від корита. А це боляче
показати весь коментар
20.11.2025 12:16 Відповісти
Це не бкрят, 😊 це справжній бойко. Знаю добре його родину, жили у Галичині з діда-прадіда, можна прослідкувати до австро-угорських часів. Люди нормальні, ті його родичі, яких я знавдуже добре, спілкуваася з ними - пооядні люди. Андрюша, як здібний син впливового батька спіймав зірочку, коли пішов працювати до Коломойського.
показати весь коментар
20.11.2025 12:42 Відповісти
Це був алігоричний вислів. Він по своїй суті манкурт. Як і гордон.
показати весь коментар
20.11.2025 13:21 Відповісти
може корито треба прикрити?
бо свиней багато..
показати весь коментар
20.11.2025 14:02 Відповісти
Краще отих свиней різати, щоб до корита бюджетного, не мали доступу!
Сирійці, це дієво зробили!
показати весь коментар
20.11.2025 20:52 Відповісти
Свині не винні!
показати весь коментар
21.11.2025 07:16 Відповісти
всіх не переріжеш..
прийдуть інші..
сирійці свиней не поважають,
бо релігія не дозволяє..
показати весь коментар
21.11.2025 17:09 Відповісти
Ви тики праві, треба просто вішати, як це дієво зробили Сирійці!!
показати весь коментар
21.11.2025 19:14 Відповісти
Згадалась фраза з "руских народньіх сказок": "Бойся рьіжих, пуще прежнего, безбородьіх..." Ви мабуть і не москаль, але ці казки добре підпортили ваш світогляд.
показати весь коментар
20.11.2025 14:32 Відповісти
головне щоб з вашим все було добре, поціновуваче роzійских народних казочок.
показати весь коментар
20.11.2025 16:34 Відповісти
Він такий же крадій як і Зеленський.
показати весь коментар
20.11.2025 12:16 Відповісти
Той випадок, коли й чорт може здаватися ангелом на фоні іншої нечисті!
показати весь коментар
20.11.2025 12:16 Відповісти
Десь в мене дома був скрін як цей вилупок погорів на корупції ще за часів Януковича...
Схоже він тоді волав про корупцію бо з ним не ділилися...
показати весь коментар
20.11.2025 12:18 Відповісти
Хаахаах
показати весь коментар
20.11.2025 12:19 Відповісти
І за Кучми такого не було, і за Кравчука заводи не крали. І за Ющенка просто били всі рекорди, ЄС просто аж прагнув приєжнатися до України. Все просто квітнуло. Дурня. Поки корупціонерів будуть відпускати під застави, а не садити на довічно з конфіскацією всього майна - доти Україна лишатиметься найвідсталішою державою Європи. Без різниці, хто президент.
показати весь коментар
20.11.2025 12:21 Відповісти
Та головы резать дайте уже , зачем этот популизм ?
показати весь коментар
20.11.2025 12:25 Відповісти
це не популізм, а тверезий погляд на те, що є й буде в Україні, і чому нічого хорошого не буде. А ти просто (як завжди) захищаєш корупцію.
показати весь коментар
20.11.2025 12:28 Відповісти
Скажи а тобі Віктор Ющенко, найкращий банкір Европи, на х.й солі насипав, чи вкрав у тебе твої обісцяні вонючі труси? ПС. В. Андрійович очолював політсилу яка давала шанс зсученому совковому бидлу стати нормальними цивілізованими громадянами і будувати правову Європейську державу. Але...Не склалося. Продажного тупорилого бидла, х.хлів манкуртів виявилась більшість серед Громадян України.
показати весь коментар
20.11.2025 17:51 Відповісти
нє, нє, такого не було раніше, тоді взагалі хабарів не брали, системних корупціонерів на посади не призначали. Ахахах. Покличте, знов Януковича, при ньому хоч війни не було.
показати весь коментар
20.11.2025 12:24 Відповісти
спасітєль, *****
показати весь коментар
20.11.2025 12:25 Відповісти
Давно не было слышно! Значит, "заруба" пошла "не детская"!
показати весь коментар
20.11.2025 12:26 Відповісти
Відколи ця держава,відтоді і корупція,небуло українського,ні уряду ні президента
показати весь коментар
20.11.2025 12:27 Відповісти
Еге ж, краще, мабуть, запитати думку тих, хто каже: "Чутки про корупцію в зеленій владі сильно перебільшені"…
показати весь коментар
20.11.2025 13:27 Відповісти
10-20 тисяч посаджених корупціонерів при будь-якому президенту України і нормально працююча влада могли б забезпечити Україні процвітання і відсутність війни, відсутність жертв, і яку тепер хочуть закінчити, але вона не закінчується, бо ніхто - ніхто з тих хто почав не згоден то закінчити на таких умовах.
показати весь коментар
20.11.2025 12:38 Відповісти
гадить від цих керманичів, які рашистською мовлять.. від всіх... на телеекрані всі українською мовлять..а як покажуть журналістів дикторів вже в студії то всі такі культурні ..на русішшвайн...
показати весь коментар
20.11.2025 12:40 Відповісти
Тоб то команда Коломойського -Боголюбова заходила рятувати Україну??? Цікава думка "юриста" 95 кварталу.,..Тоді треба повернути Коломойського - рятівника України...
Або,хоча,Корбана для початку!!
показати весь коментар
20.11.2025 13:16 Відповісти
йоханий бабай !!! погляньте скільки повилазило патріотів та найчесніших людей країни, котрим болить ...котрі пробудились від нечуваної корупції та ринулись і словом і текстом допомогти Україні ......!!!! залишилось ще януковича сльозу проковтнути та обійняти ))
показати весь коментар
20.11.2025 13:20 Відповісти
Нє, ну ви що? Зєвава харошій, най лудшій і найнезламліший. Дєрьмака нє атдаст, дажє єслі Україну угробить.
показати весь коментар
20.11.2025 13:29 Відповісти
зелю геть...
показати весь коментар
20.11.2025 13:30 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17662 Європейська Солідарність:
⚡️ Фракція «ЄС» зареєструвала постанову №14234 - відповідь на наймасштабніший корупційний скандал часів Зеленського. Документ вимагає негайної політичної відповідальності всіх фігурантів «плівок Міндіча».
Ми пропонуємо парламенту звернутись до президента із закликом звільнити
секретаря РНБО Рустема Умєрова
керівника ОП Андрія Єрмака
Ці посадовці своїми рішеннями та бездіяльністю підривають довіру до держави і можуть бути пов'язані з корупційними схемами, які шкодили обороноздатності.
Вимагаємо також, щоб уряд звільнив:
голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна
керівників наглядових рад держпідприємств
усіх фігурантів «плівок Міндіча» у сфері його повноважень
Не можна відновити довіру, поки на посадах залишаються ті, хто «не побачив» мільйонних переказів у Росію.
Окремо «ЄС» вимагає гарантувати повну незалежність НАБУ та звільнити детективів, незаконно утримуваних, щоб зламати слідство.
Антикорупційна інфраструктура має працювати, якщо Україна хоче отримувати підтримку світу.
показати весь коментар
20.11.2025 13:45 Відповісти
І це правда - такого не було при жодному президенту! Але хто попре проти вумного наріду?
показати весь коментар
20.11.2025 13:52 Відповісти
Не меліть дурниць. При януковощі під будівлею Податкової адміністрації у Києві цілий цех був облаштований по пакуванню "чорного налу", який потім вивозили за кордон камазами. А його наступник доларовим мільярдером як став, усе свідоме життя перебуваючи в політиці?
показати весь коментар
20.11.2025 14:58 Відповісти
Розумні речі мелете, Иванов! Янукович, як не крути, мабуть, все ж таки гірший за Зеленського.
Друге за поганістю призове місце!
показати весь коментар
20.11.2025 16:02 Відповісти
Зробили Богдана?
Думав,що партійне гасло ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ його обійде?
Але ж хвалився,що це він придумав і ввів у передвиборчу діяльність партії сн,або
Бумеранг повернувся.
показати весь коментар
20.11.2025 14:13 Відповісти
О, почало "б/у-шне лайно спливати" та "накидувати на вентилятор". Щось підозріло від Разумкова "сповідей", в стилі "я ж казав", не чутно🤗
показати весь коментар
20.11.2025 14:51 Відповісти
О, вилізло, юродиве
показати весь коментар
20.11.2025 14:52 Відповісти
"Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича".
Богдан лише не нагадав,що це він був в числі перших осіб,хто просував проект сн.
Одного лише не розуміє цей мудак,що не він був зачинателем сн,як і не коломоло.
Обох тупо використало бсф: першого-як менеджера, другого - як фінансиста їх проекту,замінника пр.
показати весь коментар
20.11.2025 14:54 Відповісти
блд, уявіть якщо Богдан(!), який далеко не ангел, казав це в 2021(!!!) то що зараз?!!!!
показати весь коментар
20.11.2025 16:54 Відповісти
Як би вони гарно виглядали разом! ... На одній гиляці.
показати весь коментар
20.11.2025 20:42 Відповісти
Янык по сравнению с зелей святой!!
Но это выбор .голоСовали хоть паржем.....
Это только начало . Далей буде.
Ржачней ....
А с инфо помоек знли .летит в уши моча..
Так было всегда. Это традиционно...
показати весь коментар
20.11.2025 23:05 Відповісти
 
 