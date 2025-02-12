УКР
Богдан про відкриття Миловановим профтеху: "Тимофій, ви можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки"

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що в Україні гостро не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тому KSE відкриває робітничий профтех. Які ще професії потрібні?", - повідомив Милованов. 

Колишній глава Адміністрації Президента Андрій Богдан прокоментував заяву: "Тимофій, мені здається, ви з успіхом, як визнаний практик, можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова "Укрпошти" Смілянський підтвердив збір донатів з посилок у фонд Милованова

+18
12.02.2025 16:03 Відповісти
+10
Хороший жабогадюкинг. Будем болеть за обе стороны. Не останавливайтесь только
12.02.2025 16:05 Відповісти
+7
Кілька років тому, алкаш Мєдвєдєв запропонував паРашкінським вчителям шукати іншу роботу, якщо не подобається мала зарплатня....З'ясувалося, що у нього є послідовники...


12.02.2025 16:07 Відповісти
12.02.2025 16:03 Відповісти
Точно жопу?
12.02.2025 16:08 Відповісти
шедеврально!))))
12.02.2025 16:27 Відповісти
12.02.2025 16:05 Відповісти
12.02.2025 16:07 Відповісти
А Богдан чим кращии?
12.02.2025 16:09 Відповісти
Вони один одного стоять
12.02.2025 16:55 Відповісти
Зустрічаються якось дві проститутки і одна каже іншій: "Ви можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки"
12.02.2025 16:10 Відповісти
Зустрілись якось Чіп і Дейл...
- Привіт, криса!
- Від криси і чую!
12.02.2025 16:16 Відповісти
Що не вистачає вам зварювальників ,слюсарів ,електриків ? А що робила і робить наша рідна держава протягом вже понад 30 років - змішувала з лайном простих робітників ,даючи їм мізерні зарплатні ,а наш агітпроп розповідав ,що робітничі професії - це не престижно ,бо якщо в тебе немає вищої освіти ,то ти людина другого сорту ,от і наштампували за 30 років -"юристів-економістів " і іншої шолупоні яка і нахрін тепер нікому не потрібна .,ось тепер і розхльобуємо і хрін вже розхльобаємо ,бо більшість роботяг або мобілізували ,або вони ще до війни виїхали на заробітки.
12.02.2025 16:17 Відповісти
Можно тепер любу ціну називати за роботу ,не подобається-спробуй найди другого
12.02.2025 16:24 Відповісти
А тобі скажуть добре, але заплатять як було. Коли підеш розбиратись то скажуть що саме так і домовлялись, а ти дурень і нічого не розумієш.
12.02.2025 17:17 Відповісти
на фоні цих, Богдан ще нічого так виглядає.
12.02.2025 16:18 Відповісти
Яка економіка така і "школа", а "прєзідєнтом" в цій "школі економіки" самопризначений хитрий аферист та інтелектуально убогий іудей Мілованов. Чому там вчать і кого? Навіть не уявляю. КSE це вам не LSE з 14 лауреатами Нобелевської премії з економіки. Там "гєній Мілованова" ширяє під стелею і тому студентів там можуть навчити хіба що красти і транжирити бюджетні кошти. Якщо хтось не знав або забув то Мілованов це той шмурдяк який навчив "слуг народу" економіці Зєлєнского-Коломойського в Буковелі...
12.02.2025 16:22 Відповісти
ща нам богданчик ще якогось презика порекомендує
12.02.2025 16:25 Відповісти
а Богдан на якому напрямку?
12.02.2025 16:51 Відповісти
Жабогадюкінг в банді Зеленського.
12.02.2025 18:06 Відповісти
... головний шептун обізвався,
12.02.2025 22:49 Відповісти
 
 