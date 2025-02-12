Богдан про відкриття Миловановим профтеху: "Тимофій, ви можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки"
Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що в Україні гостро не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тому KSE відкриває робітничий профтех. Які ще професії потрібні?", - повідомив Милованов.
Колишній глава Адміністрації Президента Андрій Богдан прокоментував заяву: "Тимофій, мені здається, ви з успіхом, як визнаний практик, можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки".
Топ коментарі
+18 YU ST
показати весь коментар12.02.2025 16:03 Відповісти Посилання
+10 18c49ed2
показати весь коментар12.02.2025 16:05 Відповісти Посилання
+7 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.02.2025 16:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Привіт, криса!
- Від криси і чую!