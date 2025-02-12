Богдан про відкриття Миловановим профтеху: "Тимофій, ви можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки"

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що в Україні гостро не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тому KSE відкриває робітничий профтех. Які ще професії потрібні?", - повідомив Милованов.

Колишній глава Адміністрації Президента Андрій Богдан прокоментував заяву: "Тимофій, мені здається, ви з успіхом, як визнаний практик, можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова "Укрпошти" Смілянський підтвердив збір донатів з посилок у фонд Милованова