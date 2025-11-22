Власник "Кварталу-95" оголошений у міжнародний розшук
Власника "Кварталу-95" і партнера Зеленського Тімура Міндіча, а також бізнесмена Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, оголошено у розшук.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні дані 22 листопада з’явилися у базі МВС.
Профілі підозрюваних відображаються у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення Міндіча вказано 10 листопада 2025 року, а Цукермана – 26 жовтня 2025 року.
За даними правоохоронців, Цукермана звинувачують за ст. 255 ч. 1, ст. 209 ч.3. ККУ. Ст. 255 ч. 1 – це створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Вона передбачає відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією.
Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Цікаво, їм теж дадуть втекти на Батьківщину в Ізраїль?
Може, краще вже не чекати?
https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
це не складно, навіть віз не треба
А тепер грає комедію.
Сам себе арештує за це?
" ... Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»
Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал...."
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
це пройоби голов сбу усіх хто за наш рахунок жирував на володимирський 15
а зара ще й зелупу прикривають
втічеспокійно виїде, тоді и почнуть шукати
Бо Ізраїль своїх не видає. А якщо ні то санкції введені всього на 3 роки із 10 можливих. А потім домовятся з новою владою скорійш за все.
А чо, він же агентомадянин? ой, ну просто громадянин.
І чи такий поганий Ердоган, який каже що може ввести війська в Ізраїль?
ЯКОГО ПРОСТО х.! - Ізраїль тупо дає прихисток вбивцям, мародерам? Спитайте людей, як Зеля казав. - СПИТАЙТЕ - чи хтось загинув за, ой, через те що не поставили стільки то дронів і не збудували НІХУ..., ну як кажуть. ??
ну тоді в Китаї наприклад і за 1% таких "діяньєв" - знищують, але ніхто від того що знищувані люди зробили - не загинув. А тут тупо приховують виродків, які обманули Володимира Зеленського та завдали шкоди державі(Зеленський всі ночі плаче усвідомлюючи що це зробили його друзі, котрі підло вдарили в потужну спину....).... ..... не знаю, скільки треба бабла, шоб я от так от написав.. совість не продаси, цінність понад усе, блаблабла.
хоча реально хз. виправдовував би цю зграю, чи ні, якби був блогером звичайно. А то Горький Лук і голодомор виправдовував. реально. мільйон євро(якщо він не дебілом був) змінює багато що, але не в Невзорова, той блін задарма облизав Бубочку(он в общєм та, нікагда нє бил пойман на лжи(це цитата!)). так що путін правий - в основному ми продажні. певно. ну, як орки в основному більшовикоімперці, чи там чехи в основному атеїсти, чи там в Алабамі в основному всі знають назву того шо в корови на шиї. Ні, не Джо, а грива. чи то у коня. ну, з мене фермер такий собі, давайте краще про Трампа. Антрактида! Антракт!
20.11.2025
Місце зникнення:
Прізвище:
ЦУКЕРМАН
І'мя:
ОЛЕКСАНДР
По батькові:
ДАВИДОВИЧ а чому в цій статті Дата зникнення: 26.10.2025?
..
Весь Захід буде говорити "то є файлед стейт"...
А міндічі-шафіри втішатись та примножувати капітали Ізраїлю та власні статки
- Тимурчик, мИ их обули по полной. Ми щас - свободные люди. Х..й с ними.
)))
"...Хто ж їх посадить?..."
Як мені подобається ця остання фраза!
В кримінального покарання в Україні не існує?
В давайте тоді запроваджувати санкції проти всіх "ухиляниів" що виловлює тцк і позбавляти їх громадянства з вивозом за кордон ! Га?!
Оголошені в розшук по українських паспортах, які вже давно спалені)))