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Новини Міндічгейт
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Власник "Кварталу-95" оголошений у міжнародний розшук

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана за корупцію

Власника "Кварталу-95" і партнера Зеленського Тімура Міндіча, а також бізнесмена Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, оголошено у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні  дані 22 листопада з’явилися у базі МВС.

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Профілі підозрюваних відображаються у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення Міндіча вказано 10 листопада 2025 року, а Цукермана – 26 жовтня 2025 року.

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана за корупцію

Цукермана оголошено у розшук

За даними правоохоронців, Цукермана звинувачують за ст. 255 ч. 1, ст. 209 ч.3. ККУ. Ст. 255 ч. 1 – це створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Вона передбачає відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

Читайте: Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Міндічгейт

Автор: 

Міндіч Тімур (335) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+44
Чекаємо, поки така сама новина з'явиться про Зеленського, Єрмака, Татарова й інших?
Цікаво, їм теж дадуть втекти на Батьківщину в Ізраїль?
Може, краще вже не чекати?
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22.11.2025 12:38 Відповісти
+36
Пройшов тиждень як Зеля їх переправив в Ізраїль.
А тепер грає комедію.
Сам себе арештує за це?
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22.11.2025 12:45 Відповісти
+26
Почекали поки облаштується та зашифрується, потім об'явили... А чого ХВото мАндича немає?
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22.11.2025 12:43 Відповісти
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Чекаємо, поки така сама новина з'явиться про Зеленського, Єрмака, Татарова й інших?
Цікаво, їм теж дадуть втекти на Батьківщину в Ізраїль?
Може, краще вже не чекати?
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22.11.2025 12:38 Відповісти
Зєрмакоміндічам потрібно боятися екстрадиції із Ізраіля не в Україну , а в США, бо між Ізраілем і США працює договір про екстрадицію. США обов'язково відкриє криінальну справу проти незаконних корупційних операцій з долларами США. Такими справами займаються ФБР і Міністерство фінансів. Тим паче, що вже випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам.
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22.11.2025 12:47 Відповісти
До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями

https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
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22.11.2025 12:55 Відповісти
А ким стане твій улюбленець Зеленьський, коли втіче?
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22.11.2025 13:00 Відповісти
Це дивлячись на те куди втече.
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22.11.2025 13:44 Відповісти
... нікуди він уже не втече , він уже чесний як і все його кодло , .. трампило дає індульгенцію в обмін на потужну " перемогу " у вигляді здачі Краматорська , Словянська та остатків динеччини .. , а ще російську мову , російську церкву , неНАТУ , скорочення армії.... здається вже скоро ..
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22.11.2025 14:28 Відповісти
сподіваюсь перегноєм
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22.11.2025 17:57 Відповісти
дурниці. Ізраїль це хвіст,який крутить великим дурним псом,Америкою. яка екстрадиція?
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22.11.2025 13:07 Відповісти
можна поїхати приватно розібратись як з портновим
це не складно, навіть віз не треба
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22.11.2025 17:58 Відповісти
Хаахах
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22.11.2025 12:40 Відповісти
Та ты шо итак можно было?Вау!!!
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22.11.2025 12:41 Відповісти
Евреям нічого не буде. Взять хотя б Кернеса
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22.11.2025 17:41 Відповісти
Думаешь и их тоже мумифицируют, и они в таком состоянии еще полгода будут подписывать нужные документы?
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22.11.2025 18:23 Відповісти
Почекали поки облаштується та зашифрується, потім об'явили... А чого ХВото мАндича немає?
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22.11.2025 12:43 Відповісти
Згідно купленим білетам. )
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22.11.2025 12:48 Відповісти
Поки майно та бабло поховають, а потім, можна й у розшук
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22.11.2025 13:50 Відповісти
Пройшов тиждень як Зеля їх переправив в Ізраїль.
А тепер грає комедію.
Сам себе арештує за це?
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22.11.2025 12:45 Відповісти
Сказати де шукати?
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22.11.2025 12:45 Відповісти
"- Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело..." (х/ф)
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22.11.2025 12:46 Відповісти
Дуже оперативно спрацювали.
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22.11.2025 12:46 Відповісти
Раз, два, три, четыре, пять, - я иду искать. )))
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22.11.2025 12:47 Відповісти
А Шефіра, хоча би одного?? Ще ні?
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22.11.2025 12:50 Відповісти
Подивився на фото, бачу козаки та й козаки, нічого особливого,чимось даже на нашого гетьмана зє схожі
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22.11.2025 12:50 Відповісти
Аж проситься кусок тексту з пісеньки "Когда еврейское казачество восстало".
" ... Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»

Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.

На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал...."
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22.11.2025 12:53 Відповісти
спочатку випустили, а потім розшукують
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22.11.2025 12:52 Відповісти
Заховали, а тепер шукають ))
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22.11.2025 13:41 Відповісти
зєля, етА нє смєшно..
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22.11.2025 12:52 Відповісти
😂😂😂

Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

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22.11.2025 12:54 Відповісти
У Цукермана таке честное лице. Одразу хочеться отдать йому всі гроші.
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22.11.2025 12:55 Відповісти
«Главный конструктор» «крылатой ракеты» «Фламинго» так и сделал. ))))))))))
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22.11.2025 14:43 Відповісти
Їх знайдуть, але вже в мішках. Такі тіпи не живуть довго, занадто багато знають. Сам беня вже сказав, що то ходячі мерці.
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22.11.2025 12:56 Відповісти
Чому так звані "правоохоронні органи" завжди чекають чарівного пендаля від народу у вигляді розголосу чи відвертого бунту?
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22.11.2025 12:57 Відповісти
Вопрос риторический, я надеюсь.
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22.11.2025 13:03 Відповісти
Тому що такі ж безбожники, як і їх клієнти
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22.11.2025 13:06 Відповісти
Прикриваючись вірою люди чинять самі важкі злочини. Облиште віру, вона тут ні до чого.
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22.11.2025 13:34 Відповісти
тому що нікого не покарали за війну навіть
це пройоби голов сбу усіх хто за наш рахунок жирував на володимирський 15

а зара ще й зелупу прикривають
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22.11.2025 18:00 Відповісти
В зелених покідьків ще багато є тих кому красти з ними во главі, а чому "ні", якщо за шість років цієї влади ніхто не відповів по закону, хтось встиг звалити з країни а хтось навіть так і залишився на владних постах, тільки змінив одне крісло на інше в іншому кабінеті іншого міністерства.
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22.11.2025 13:03 Відповісти
Кися та ося вже сховалися? Таді мона
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22.11.2025 13:05 Відповісти
Головне щоб до весни їх знайшли, ботсаджати нікого буде.
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22.11.2025 13:05 Відповісти
а чи нема тут ознак нацизму і антисемітизму? ютубер і великий "друг" України Тамар,вже про це так і каже!
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22.11.2025 13:08 Відповісти
Клоуни бл** зелені, дешева вистава для холопів
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22.11.2025 13:10 Відповісти
Такого як цукерман зустрінеш уночі, можна інфаркт отримати
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22.11.2025 13:11 Відповісти
Знімусь у фільмі жахів без гриму
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22.11.2025 14:53 Відповісти
А Єрмака ? Він же всім керував
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22.11.2025 13:17 Відповісти
от коли втіче спокійно виїде, тоді и почнуть шукати
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22.11.2025 13:26 Відповісти
А інтерпол знає? І громадянство анулювали на рнбо? Якщо так, то їм навіть краще.
Бо Ізраїль своїх не видає. А якщо ні то санкції введені всього на 3 роки із 10 можливих. А потім домовятся з новою владою скорійш за все.
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22.11.2025 13:19 Відповісти
як зручно, пограбували українців і дали дьору в ізраїль, який своїх громадян не видає
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22.11.2025 13:36 Відповісти
Умовно відправляєм умовного Мундіча, умовно він там творить діла всякі, і навіть на користь Ізраїлю(ну наприклад такого як Трамп), потім тікає, і ми його не видаємо.
А чо, він же агентомадянин? ой, ну просто громадянин.
І чи такий поганий Ердоган, який каже що може ввести війська в Ізраїль?
ЯКОГО ПРОСТО х.! - Ізраїль тупо дає прихисток вбивцям, мародерам? Спитайте людей, як Зеля казав. - СПИТАЙТЕ - чи хтось загинув за, ой, через те що не поставили стільки то дронів і не збудували НІХУ..., ну як кажуть. ??
ну тоді в Китаї наприклад і за 1% таких "діяньєв" - знищують, але ніхто від того що знищувані люди зробили - не загинув. А тут тупо приховують виродків, які обманули Володимира Зеленського та завдали шкоди державі(Зеленський всі ночі плаче усвідомлюючи що це зробили його друзі, котрі підло вдарили в потужну спину....).... ..... не знаю, скільки треба бабла, шоб я от так от написав.. совість не продаси, цінність понад усе, блаблабла.
хоча реально хз. виправдовував би цю зграю, чи ні, якби був блогером звичайно. А то Горький Лук і голодомор виправдовував. реально. мільйон євро(якщо він не дебілом був) змінює багато що, але не в Невзорова, той блін задарма облизав Бубочку(он в общєм та, нікагда нє бил пойман на лжи(це цитата!)). так що путін правий - в основному ми продажні. певно. ну, як орки в основному більшовикоімперці, чи там чехи в основному атеїсти, чи там в Алабамі в основному всі знають назву того шо в корови на шиї. Ні, не Джо, а грива. чи то у коня. ну, з мене фермер такий собі, давайте краще про Трампа. Антрактида! Антракт!
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22.11.2025 13:19 Відповісти
А Тімура шукатимуть по походке, що фото немає в розшуковому листі?
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22.11.2025 13:29 Відповісти
Дата зникнення:

20.11.2025

Місце зникнення:

Прізвище:

ЦУКЕРМАН

І'мя:

ОЛЕКСАНДР

По батькові:

ДАВИДОВИЧ а чому в цій статті Дата зникнення: 26.10.2025?
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22.11.2025 13:36 Відповісти
Спочатку самі сприйняли їого бігству, а зараз оголошуюь в розшук. Знущаются з Українців потвори зелені.
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22.11.2025 13:37 Відповісти
бізнесмен? КРАДІЙ.
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22.11.2025 13:52 Відповісти
Готовий сюжет для нових серій "кварталу" - "Алі-Баба та 40 менеджерів".)
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22.11.2025 13:53 Відповісти
Як своєчасно... Піпець
..
Весь Захід буде говорити "то є файлед стейт"...
А міндічі-шафіри втішатись та примножувати капітали Ізраїлю та власні статки
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22.11.2025 14:01 Відповісти
Фото свіже і надійшло спецзв'зком
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22.11.2025 14:05 Відповісти
А коли будуть чекати Зеленського ?
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22.11.2025 14:33 Відповісти
- Саня, ну ты тока посмотри! Я же тока раскладывал бабули по пакетам, а этот поц мИня у розыск!

- Тимурчик, мИ их обули по полной. Ми щас - свободные люди. Х..й с ними.

)))
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22.11.2025 14:40 Відповісти
Якщо в мене знайдуть мого Свинарчука, я піду ( Хроніки потужної потужності том 1,. Зелений поц).
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22.11.2025 15:16 Відповісти
"Так тимуре дивився, ти їдеш , потім як переберешся за кордон в безпечне місце і потім нам подзвониш щоб ми подали тебе типо в розшук для бидлонаселення України це щоб не вякало, нас це не стосується " якось так була розмова зеленого з ним.
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22.11.2025 15:45 Відповісти
А чего так оперативно ? Можно было ещё пару лет подождать .
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22.11.2025 15:51 Відповісти
Спочатку випустили, а тепер в розшук...
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22.11.2025 16:15 Відповісти
Самі зелені чмирі під своїм супроводом вивезли міндіча за кордон,а тепер тіпа міжнародний розшук.Ідіоти.
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22.11.2025 16:33 Відповісти
Ідіоти це ті на кого цей цирк розрахований.
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23.11.2025 09:21 Відповісти
Це вже щось а не санкції для відмазки.
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22.11.2025 16:59 Відповісти
Серіал від серунів явно затягнувся і в "я прішьол на один срок" явно не помістився
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22.11.2025 17:08 Відповісти
Можете Ермака с Зельцом объявлять, клали они на ваш Интерпол, нырнут в Израиль и поминайте как звали.
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22.11.2025 17:13 Відповісти
Цікаво, а Міндфч оголошений в розшук, як громадянин України? Щоб ніколи не змогли затримати? Це як Зеля оголосив санкції проти громадянина Ізраїлю Міндіча. На якого, як громадянина Ізраїлю, в Україні нічого не зареєстровано, і конфіскації, або арешту не підлягає. Зате лохам шоу.
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22.11.2025 17:22 Відповісти
Оперативно дали втекти ,через 10 днів оголосили в розшук ,тільки Ізраїль своїх не видає ,там понад сотня корупціонерів знаходится і вони з великими коштами які вкрали в українського народу і з світлом.
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22.11.2025 17:28 Відповісти
у нас при владі опг . ні мабуть українською це звучить так організоване злочинне угруповання --- ну а як інакше як у них у всіх є поганяло ..чегевара..-чернишов -віцепрем.єр кум зеленських . далі ..карлсон.. міндіч дружбан партнер бо бізнесу ..портрета.. зєльця і директор 95го кварталу організатор піздьожа бабла в особливо великих розмірах --- єрмак..алібаба.. істота яка ніде не ставить свій підпис. ніде не прописана в конституції але веде переговори замість міністра зак. справ ----- і це тільки квіточки . якщо набу оприлюднить всі записи то нашому ..портрету.. буде ******* і потрібно вибирати між ганьбою ..алібабою.. і інтересами держави --- ..портрет.. вибрав ..алібабу.. ай вей фофа ти такі нє прав ..алібаба.. ніхто і звуть його ніяк за все тобі відповідати
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22.11.2025 17:50 Відповісти
Силы небесные, украинцы какие же вы легковерные, вы поверили пейсатому кагалу, а это смерти подобно.
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22.11.2025 17:50 Відповісти
Им никто не верил. Они тотально сфальсифицировали выборы. смотри предвыборный роли Гундосика на стадионе, где на борту единственная цифра "73". И длина ролика 73 секунды. "Соупадение".
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22.11.2025 18:27 Відповісти
За Байдена тоже все кладбища США проголосовали, ну и дальше что?
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22.11.2025 19:46 Відповісти
Насипте їм солі на хвоста. Вони не громадяни України.
"...Хто ж їх посадить?..."
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22.11.2025 18:27 Відповісти
Лицо не обезображенное интеллектом.
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22.11.2025 18:46 Відповісти
"Зеленський запровадив санкції"
Як мені подобається ця остання фраза!
В кримінального покарання в Україні не існує?
В давайте тоді запроваджувати санкції проти всіх "ухиляниів" що виловлює тцк і позбавляти їх громадянства з вивозом за кордон ! Га?!
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22.11.2025 18:48 Відповісти
Банкова, 11 м. Київ
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22.11.2025 19:23 Відповісти
Але громадянства позбавив президент і залишилося в нього ізраїльське,а може ще якесь.
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22.11.2025 19:27 Відповісти
но, позвольте, - как же он служил в очистке?
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22.11.2025 21:20 Відповісти
Ця країна неймовірна... із неймовірними....
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22.11.2025 21:40 Відповісти
З такими бабками, пуй він клав на весь цей розшук!
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23.11.2025 00:22 Відповісти
Цирк на дроті)))
Оголошені в розшук по українських паспортах, які вже давно спалені)))
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23.11.2025 02:00 Відповісти
Зеоенський зробив абсолютно правильно що подав в розшук на міндича та цукера. Зеоенський залишається нашим Президентом, незважаючи на те що його приятель вирішив переступити закон. То нехай той хто перестуив закон відповідає за свій вчинок.
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23.11.2025 05:39 Відповісти
Нам сміятись?... Ви свято ще вірите в клована?... Тоді це діагноз.
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23.11.2025 06:18 Відповісти
Це місцевий дурачок. Він свято вірить в клована
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23.11.2025 08:13 Відповісти
Та не вони перші і не останні. Для такого цирку -випустити і потім шукати - ще хренова туча кандидатур
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23.11.2025 06:15 Відповісти
Потрібно за прикладом американців оголошувати суму за тушки міндічей і цукерманів. Будь хто і будь де може вбити жидівське падло і отримати винагороду від держави Україна. Так буде правильно. Вони плювали на Закон і Закон має таких ставити "поза Законом".
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23.11.2025 07:42 Відповісти
А чого так швидко? І півроку не пройшло
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23.11.2025 09:27 Відповісти
 
 