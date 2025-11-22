Власник "Кварталу-95" оголошений у міжнародний розшук

Власника "Кварталу-95" і партнера Зеленського Тімура Міндіча, а також бізнесмена Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, оголошено у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні дані 22 листопада з’явилися у базі МВС.

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Профілі підозрюваних відображаються у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення Міндіча вказано 10 листопада 2025 року, а Цукермана – 26 жовтня 2025 року.

За даними правоохоронців, Цукермана звинувачують за ст. 255 ч. 1, ст. 209 ч.3. ККУ. Ст. 255 ч. 1 – це створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Вона передбачає відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

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Міндічгейт