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Новини Відео Міндічгейт
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Золотий унітаз Міндіча - сором, який зменшує шанси на нормальний мир // Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Гроші на перемогу" Марина Данилюк-Ярмолаєва разом з гостями говорять про те, що таке "Міндічгейт" і чому його наслідки небезпечні для України під час повномасштабної війни. Скандали довкола оточення влади, тіньові схеми та спроби монополізувати доступ до ресурсів — усе це напряму впливає на нашу обороноздатність і довіру міжнародних партнерів.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Гості ефіру

Олена Галушка — співзасновниця Міжнародного центру української перемоги (ICUV), експертка з міжнародної адвокації;

Дар’я Каленюк — виконавча директорка Центру протидії корупції, одна з найвідоміших українських антикорупційних діячок;

Марина Данилюк-Ярмолаєва — журналістка та ведуча, яка ставить найгостріші запитання.

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Про що йдеться у випуску

Розбираємо, як корупційні зв’язки та непрозорі рішення послаблюють державу, хто стоїть за схемами в оборонній промисловості та що може зробити громадянське суспільство, щоб змінити ситуацію. Разом ми пояснюємо, чому "Міндічгейт" — не просто про одного бізнесмена, а про системні загрози, які впливають на зброю, прозорість закупівель і здатність України перемагати.

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (462) Каленюк Дар’я (51)
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Топ коментарі
+18
Українські спецслужби стали обслугою у чма!
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22.11.2025 21:10 Відповісти
+7
Єрмак йому зробить передоз...
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22.11.2025 21:04 Відповісти
+6
Невже українські спецслужби не можуть дістати це чмо?
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22.11.2025 21:05 Відповісти
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Янукович з золотим батоном мабуть зараз вже в ростові, цікаво куди буде тікати "слуга наріду"?
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22.11.2025 21:02 Відповісти
Туди , куди Міндіч втік.
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22.11.2025 22:16 Відповісти
"Золотий унітаз Міндіча - сором, який зменшує шанси на нормальний мир " . Треба уточняти: сором для кого? Сором для жидівської нації , яка породила цю жидівську етнічну банду мародерів, на чолі з синами коліна Ізраїлева: Вовою ***********, д'Єрьмаком , Міндічем. Жиди повинні покаятися за своїх "блудних синів" і видати Україні всіх злочинців, які здриснули в Ізраїль. Звичайно, треба притягнути до відповідальності всіх їхніх шабесгоїв, і в першу чергу Глущенка, Сенюка, ВасюДвамагазина, Рьошика-Фурсенка.
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23.11.2025 12:21 Відповісти
Єрмак йому зробить передоз...
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22.11.2025 21:04 Відповісти
Невже українські спецслужби не можуть дістати це чмо?
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22.11.2025 21:05 Відповісти
Українські спецслужби стали обслугою у чма!
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22.11.2025 21:10 Відповісти
Це верхівка у них в шістках ходить.А специ у нас є дуже навіть ідейні!Можуть показово покарати!
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22.11.2025 21:13 Відповісти
Сам по собі ідейний спец нічого не вартий і не в змозі на щось вплинути, повинна бути система, а вона є от тільки не українсько центрична

пригадай з 91 року багато українофобних гнид було ліквідовано? Отож !
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22.11.2025 21:18 Відповісти
Ідейні специ зробили північні потоки.А в 2022 на початку повномаштабки саме люди в тіні не дали нелоху здати Україну.
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22.11.2025 21:43 Відповісти
як кажуть - не кажи гоп...
нема в нас спецури, бо інакшеб дерьмак щез принаймні
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23.11.2025 09:32 Відповісти
Справжні (патріотичні) Українські спецслужби вже давно б знайшли за що вигнати блазня з його злодійським кодлом.
В Криму в 2014, 90% СБУ перейшло служити кремлю.
Якщо зараз таких подонків і залишилось 10%, то вони вже всі хенерали і полковники.
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22.11.2025 21:53 Відповісти
в мене поряд будинок полкана сбу
2 ляма баксів собівартість принаймні
жінка його принципово ні слова укоаїнською не сказала
я її нахер послав
він дзвонив председателю кооператива, жалівся
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23.11.2025 09:34 Відповісти
Типовий менталітет бидла.
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22.11.2025 21:17 Відповісти

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22.11.2025 21:20 Відповісти
Щоб ти ....
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22.11.2025 21:25 Відповісти
...здох!!! Я правильно зрозумів? То чого боятися реальних бажань зеленому покидьку?
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22.11.2025 22:09 Відповісти
Коли підеш будуть багато порваних баянів.
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23.11.2025 09:10 Відповісти
Владі уже не відмитися від зашквару
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22.11.2025 21:25 Відповісти
Воно і не збирається.
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22.11.2025 21:26 Відповісти
" зашквар" ? цє повний провал вашого " потужного " дутого таргана Ганьбища на весь Світ‼️Каганат збоченців , мародерів , на крові ЗСУ , українців , в змові з рашистами :" двушка ушла на москву" , " мільйн в ізраїль" Провал всіх спецслужб , в воюючий країні під носом СБУ , 7 рік діє бек офіс зрадника сенатора РФ Деркача, якому Державний Єнергоатом відсилає дань
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22.11.2025 21:53 Відповісти
тих людей яких вбила русня ,дякуючі тобі 🤡бидло зелене ,після шашликів та Чонгара , і сьогодні шо ти здаєш українську землю ху* ло ти малороське ...плакати люди будуть ,коли ти підеш ,від болю та горя ,яке ти їм приніс , зманіпулювавши їх довірою , грабуючі ЗСУ ...прокляте ти творіння зла !!! продав свою душу коксу ,тому тобі нормальних людей не шкода , бо ти чорт !!! Геть потвора!!! ...
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22.11.2025 21:30 Відповісти
Чудові панянки .
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22.11.2025 21:37 Відповісти
Золотий унітаз гарантує наглу смерть. Давід Жванія з того світу підтвердить.
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22.11.2025 21:41 Відповісти
Впервые скажу здесь (мы еще не опубликовали эту информацию на канале "Гулагу-нет", но здесь я скажу). У вас очень большая аудитория, вас многие везде смотрят. Давайте проговорим. Наш источник из Москвы сообщает о том, что в ближайшие дни они готовятся активизировать и активизируют уже всю агентурную сеть, которую они создавали годами в Украине для того, чтобы создать условия для возможного государственного переворота и смещения президента Украины Зеленского. Реализация этих коварных планов в Украине поставит под угрозу будущее самой Украины как независимого демократического государства", - рассказал о намерениях Кремля создатель проект "Гулагу-нет" Осечкин
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22.11.2025 21:45 Відповісти
Чушь , операція " 🤢🤥спасти клоуна" такого второго " буратінкі" больше рашистам, нікогда не вистругать Он с ермаком і есть агентурная сеть
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22.11.2025 21:57 Відповісти
Поживемо,побачимо...Тут буде йти за принципом: головне не результат,а процес...
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22.11.2025 22:10 Відповісти
І нахера нам ця маячня? Відомо що сам зеленський був впроваджений за допомою нині здохшого маслякова, як агент впливу!
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22.11.2025 22:18 Відповісти
Нє смєшитє мої капці. Такого президента України, ниівигіднішого рашці, не було і більше ніколи не буде.
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23.11.2025 02:01 Відповісти
Спецслужби продались єврейській мафії і понесуть покарання за це! Як же соромно за них. Продали країну за копійки...
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22.11.2025 22:04 Відповісти
Тому що в долі....
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23.11.2025 06:27 Відповісти
А морди міндічів які захопили Україну хіба не сором?
зеленський хіба не міндіч?
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22.11.2025 22:15 Відповісти
У Львівській області матір-одиначку засудили до 5 років тюрми за крадіжку продуктів із супермаркету. Ця ворогиня України нагло і злочинно вкрала дві палки ковбаси, дві пачки плавленого сиру і кока-колу. Загальна сума збитків становила 575 грн.
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23.11.2025 06:17 Відповісти
Ви справді не знаєте, за що саме її засудили, чи свідомо брешете, що до п'яти років ув'язнення її засудили саме за крадіжку цих двох палиць ковбаси, дві пачки плавленого сиру та кока-колу?
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23.11.2025 08:23 Відповісти
Таваріщь Полєвой, краще вже помовч...
Як вже ці зелені боти зєлєхоронителі остогидли...
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23.11.2025 08:27 Відповісти
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html У прес-службі Львівської обласної прокуратури додали, що засуджена обікрала незрячого потерпілого - ветерана-військовослужбовця з інвалідністю І групи. Вона шахрайським шляхом заволоділа його мобільним телефоном та банківською карткою, з якої зняла понад 6000 грн.
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html «Незважаючи на наданий шанс, обвинувачена не лише скоїла новий тяжкий злочин, а й систематично ухилялася від суду. Через неодноразові неявки її оголосили у розшук, а суд дав дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки», - йдеться у повідомленні.
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html На розгляді суду перебуває інше кримінальне провадження - за звинуваченням жінки у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України). За даними слідства, шляхом обману вона оволоділа велосипедом потерпілого вартістю 5000 грн.
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25.11.2025 14:42 Відповісти
..проффесор.. януковощ був таки порядним бандюганом і жив по понятіям бо у нього був золотий батон . а зелена ******** придумала срати в золотий унітаз а ето не по понятіям
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23.11.2025 08:03 Відповісти
Тепер зрозуміло чого орки під час вторгнення тирили унітази, шукали той золотий унітаз.
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23.11.2025 09:07 Відповісти
Про унітаз ми не вчора дізнались, але висновків не зробили.
Вони вкрали нашу перемогу, наш мир, наші землі, наші життя, наше майбутнє
Оця зелена банда
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23.11.2025 10:16 Відповісти
Ця банда завжди крала, в ім'я гешефту ,головне що Гарант "був" не при справах..,Або що не так...
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23.11.2025 11:34 Відповісти
 
 