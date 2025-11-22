Золотий унітаз Міндіча - сором, який зменшує шанси на нормальний мир // Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Гроші на перемогу" Марина Данилюк-Ярмолаєва разом з гостями говорять про те, що таке "Міндічгейт" і чому його наслідки небезпечні для України під час повномасштабної війни. Скандали довкола оточення влади, тіньові схеми та спроби монополізувати доступ до ресурсів — усе це напряму впливає на нашу обороноздатність і довіру міжнародних партнерів.

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Гості ефіру

Олена Галушка — співзасновниця Міжнародного центру української перемоги (ICUV), експертка з міжнародної адвокації;

Дар’я Каленюк — виконавча директорка Центру протидії корупції, одна з найвідоміших українських антикорупційних діячок;

Марина Данилюк-Ярмолаєва — журналістка та ведуча, яка ставить найгостріші запитання.

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Про що йдеться у випуску

Розбираємо, як корупційні зв’язки та непрозорі рішення послаблюють державу, хто стоїть за схемами в оборонній промисловості та що може зробити громадянське суспільство, щоб змінити ситуацію. Разом ми пояснюємо, чому "Міндічгейт" — не просто про одного бізнесмена, а про системні загрози, які впливають на зброю, прозорість закупівель і здатність України перемагати.

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