Золотий унітаз Міндіча - сором, який зменшує шанси на нормальний мир // Цензор.НЕТ. ВIДЕО
У новому випуску проєкту "Гроші на перемогу" Марина Данилюк-Ярмолаєва разом з гостями говорять про те, що таке "Міндічгейт" і чому його наслідки небезпечні для України під час повномасштабної війни. Скандали довкола оточення влади, тіньові схеми та спроби монополізувати доступ до ресурсів — усе це напряму впливає на нашу обороноздатність і довіру міжнародних партнерів.
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Гості ефіру
Олена Галушка — співзасновниця Міжнародного центру української перемоги (ICUV), експертка з міжнародної адвокації;
Дар’я Каленюк — виконавча директорка Центру протидії корупції, одна з найвідоміших українських антикорупційних діячок;
Марина Данилюк-Ярмолаєва — журналістка та ведуча, яка ставить найгостріші запитання.
Про що йдеться у випуску
Розбираємо, як корупційні зв’язки та непрозорі рішення послаблюють державу, хто стоїть за схемами в оборонній промисловості та що може зробити громадянське суспільство, щоб змінити ситуацію. Разом ми пояснюємо, чому "Міндічгейт" — не просто про одного бізнесмена, а про системні загрози, які впливають на зброю, прозорість закупівель і здатність України перемагати.
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пригадай з 91 року багато українофобних гнид було ліквідовано? Отож !
нема в нас спецури, бо інакшеб дерьмак щез принаймні
В Криму в 2014, 90% СБУ перейшло служити кремлю.
Якщо зараз таких подонків і залишилось 10%, то вони вже всі хенерали і полковники.
2 ляма баксів собівартість принаймні
жінка його принципово ні слова укоаїнською не сказала
я її нахер послав
він дзвонив председателю кооператива, жалівся
зеленський хіба не міндіч?
Як вже ці зелені боти зєлєхоронителі остогидли...
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html «Незважаючи на наданий шанс, обвинувачена не лише скоїла новий тяжкий злочин, а й систематично ухилялася від суду. Через неодноразові неявки її оголосили у розшук, а суд дав дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки», - йдеться у повідомленні.
https://lviv.tsn.ua/lviv/v-********-suvoro-pokaraly-samotniu-matir-cherez-kradizku-kovbasy-ta-syru-na-575-hrn-2959151.html На розгляді суду перебуває інше кримінальне провадження - за звинуваченням жінки у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України). За даними слідства, шляхом обману вона оволоділа велосипедом потерпілого вартістю 5000 грн.
Вони вкрали нашу перемогу, наш мир, наші землі, наші життя, наше майбутнє
Оця зелена банда