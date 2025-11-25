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Фігуранти "Міндічгейту" збирали "довідки" й на працівників СБУ, - Кривонос
Фігуранти схеми про корупцію в енергетиці збирали "довідки" не лише на працівників НАБУ та САП, але й не співробітників СБУ.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, якісь "рокети" і "тенори" збирали інформацію не тільки про працівників антикорупційних органів.
"Зокрема й на Службу безпеки країни "довідки". Також передам колегам, щоб їхня внутрішня безпека зацікавилася. Тобто ця група збирала й не працівників Служби безпеки України так само. Чомусь цій групі вони, можливо, заважали, якісь офіцери СБУ", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+3 Виктор Ле #550890
показати весь коментар25.11.2025 12:35 Відповісти Посилання
+3 Амандрапапупа
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+2 Любо Неожиданнов
показати весь коментар25.11.2025 12:36 Відповісти Посилання
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По їхніх "понятіях" все "чесно", назвалися "зеленою сім'єю", дон зєля заявив, що він лохам "нічєго не должєн", що "Я ваш вирок" , обізвав Україну повією, Томос - термосом, Голодомор - сеньйором голодомором і т. д. і т. п. , так що ...
Отже, справа не в конспірації, "кодексі честі" та круговій поруці.
Справа лише в неоприлюдненні, в утаємниченні.
А це до пори, до часу.
Я б зробив висновок, що немає там жодної "сім*ї" чи "мафії". Це просто кодло недоумків, що дорвались до можливості красти.
Немає там ні інтелекту, ні організації.