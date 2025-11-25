Фігуранти "Міндічгейту" збирали "довідки" й на працівників СБУ, - Кривонос

Фігуранти схеми про корупцію в енергетиці збирали "довідки" не лише на працівників НАБУ та САП, але й не співробітників СБУ.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, якісь "рокети" і "тенори" збирали інформацію не тільки про працівників антикорупційних органів.

"Зокрема й на Службу безпеки країни "довідки". Також передам колегам, щоб їхня внутрішня безпека зацікавилася. Тобто ця група збирала й не працівників Служби безпеки України так само. Чомусь цій групі вони, можливо, заважали, якісь офіцери СБУ", - додав він.

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Міндічгейт

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