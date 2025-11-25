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Новини Міндічгейт
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Фігуранти "Міндічгейту" збирали "довідки" й на працівників СБУ, - Кривонос

Фігуранти Міндічгейту збирали довідки на працівників СБУ

Фігуранти схеми про корупцію в енергетиці збирали "довідки" не лише на працівників НАБУ та САП, але й не співробітників СБУ.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, якісь "рокети" і "тенори" збирали інформацію не тільки про працівників антикорупційних органів.

"Зокрема й на Службу безпеки країни "довідки". Також передам колегам, щоб їхня внутрішня безпека зацікавилася. Тобто ця група збирала й не працівників Служби безпеки України так само. Чомусь цій групі вони, можливо, заважали, якісь офіцери СБУ", - додав він.

Читайте: Кривонос про "Міндічгейт": Є розуміння, що кошти надходили фігурантам не тільки з енергетики

Міндічгейт

Також читайте: Свириденко разом із депутатами узгодить кандидатури на посади глав Мін’юсту та Міненерго, - Зеленський

Автор: 

НАБУ (5743) СБУ (13938) Кривонос Семен (123)
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Топ коментарі
+3
Мафія Зеленого нікчеми.
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25.11.2025 12:35 Відповісти
+3
Збирати якісь довідки "на свою в дошку"контору це вже перебір. Нізззззяяяяя.
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25.11.2025 12:36 Відповісти
+2
сьогодні Найгундосіший знову розродиться зверненням про Фсьо прапало
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25.11.2025 12:36 Відповісти
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А СБУ чим їм насолили?
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25.11.2025 12:30 Відповісти
"хто не з нами, той поти нас", мабуть, принцип був такий...
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25.11.2025 14:33 Відповісти
Мафія Зеленого нікчеми.
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25.11.2025 12:35 Відповісти
А вони і не соромляться називати свою зелену "сім'ю" (кіпрську компанію Green Family LTD), "сім'єю" на зразок "Кози Ностри" , тобто організацію, яка складається з ієрархічно побудованих груп, відомих як «сім'ї» (famiglia).
По їхніх "понятіях" все "чесно", назвалися "зеленою сім'єю", дон зєля заявив, що він лохам "нічєго не должєн", що "Я ваш вирок" , обізвав Україну повією, Томос - термосом, Голодомор - сеньйором голодомором і т. д. і т. п. , так що ...
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25.11.2025 12:43 Відповісти
судячи з усього, що ми чуємо, незаконна діяльність цієї шушари не є таємницею для тих, хто повинен знати про такі речі.
Отже, справа не в конспірації, "кодексі честі" та круговій поруці.
Справа лише в неоприлюдненні, в утаємниченні.
А це до пори, до часу.
Я б зробив висновок, що немає там жодної "сім*ї" чи "мафії". Це просто кодло недоумків, що дорвались до можливості красти.
Немає там ні інтелекту, ні організації.
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25.11.2025 14:41 Відповісти
Збирати якісь довідки "на свою в дошку"контору це вже перебір. Нізззззяяяяя.
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25.11.2025 12:36 Відповісти
сьогодні Найгундосіший знову розродиться зверненням про Фсьо прапало
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25.11.2025 12:36 Відповісти
С начала скандала с Миндичем, я не наше ни одного заявления СБУ о гос .измене фигурантов. Хотя деньги уходили и в Россию. Ждем-с...
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25.11.2025 13:32 Відповісти
Насипте солі Міндичу на х... Він же виїхав ,,законно,, мабуть по повному ,,пакету послуг,, і від ТЦК і ДПСУ та й на елітному таксі з торбою налу. ,, Еліта,,!!!! Випхали ,,додому,, щоб бодай ненароком щось зайвого не ляпнув,боже братва тут осталася.
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25.11.2025 16:55 Відповісти
 
 