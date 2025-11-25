1 342 7
Фигуранты "Миндичгейта" собирали "справки" и на сотрудников СБУ, - Кривонос
Фигуранты схемы о коррупции в энергетике собирали "справки" не только на сотрудников НАБУ и САП, но и на сотрудников СБУ.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, какие-то "ракеты" и "теноры" собирали информацию не только о сотрудниках антикоррупционных органов.
"В частности, и на Службу безопасности страны "справки". Также передам коллегам, чтобы их внутренняя безопасность заинтересовалась. То есть эта группа собирала и не сотрудников Службы безопасности Украины так же. Почему-то этой группе они, возможно, мешали, какие-то офицеры СБУ", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
По їхніх "понятіях" все "чесно", назвалися "зеленою сім'єю", дон зєля заявив, що він лохам "нічєго не должєн", що "Я ваш вирок" , обізвав Україну повією, Томос - термосом, Голодомор - сеньйором голодомором і т. д. і т. п. , так що ...