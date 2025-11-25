РУС
Фигуранты "Миндичгейта" собирали "справки" и на сотрудников СБУ, - Кривонос

Фигуранты Миндичгейта собирали справки на сотрудников СБУ

Фигуранты схемы о коррупции в энергетике собирали "справки" не только на сотрудников НАБУ и САП, но и на сотрудников СБУ.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, какие-то "ракеты" и "теноры" собирали информацию не только о сотрудниках антикоррупционных органов.

"В частности, и на Службу безопасности страны "справки". Также передам коллегам, чтобы их внутренняя безопасность заинтересовалась. То есть эта группа собирала и не сотрудников Службы безопасности Украины так же. Почему-то этой группе они, возможно, мешали, какие-то офицеры СБУ", - добавил он.

Миндичгейт

А СБУ чим їм насолили?
показать весь комментарий
25.11.2025 12:30 Ответить
Мафія Зеленого нікчеми.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:35 Ответить
А вони і не соромляться називати свою зелену "сім'ю" (кіпрську компанію Green Family LTD), "сім'єю" на зразок "Кози Ностри" , тобто організацію, яка складається з ієрархічно побудованих груп, відомих як «сім'ї» (famiglia).
По їхніх "понятіях" все "чесно", назвалися "зеленою сім'єю", дон зєля заявив, що він лохам "нічєго не должєн", що "Я ваш вирок" , обізвав Україну повією, Томос - термосом, Голодомор - сеньйором голодомором і т. д. і т. п. , так що ...
показать весь комментарий
25.11.2025 12:43 Ответить
Збирати якісь довідки "на свою в дошку"контору це вже перебір. Нізззззяяяяя.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:36 Ответить
сьогодні Найгундосіший знову розродиться зверненням про Фсьо прапало
показать весь комментарий
25.11.2025 12:36 Ответить
 
 