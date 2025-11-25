Фигуранты "Миндичгейта" собирали "справки" и на сотрудников СБУ, - Кривонос

Фигуранты схемы о коррупции в энергетике собирали "справки" не только на сотрудников НАБУ и САП, но и на сотрудников СБУ.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, какие-то "ракеты" и "теноры" собирали информацию не только о сотрудниках антикоррупционных органов.

"В частности, и на Службу безопасности страны "справки". Также передам коллегам, чтобы их внутренняя безопасность заинтересовалась. То есть эта группа собирала и не сотрудников Службы безопасности Украины так же. Почему-то этой группе они, возможно, мешали, какие-то офицеры СБУ", - добавил он.

Миндичгейт

