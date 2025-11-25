РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12247 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
2 022 11

НАБУ приостановило публикацию записей по "Миндичгейту" не из-за геополитики, - Кривонос

Почему НАБУ приостановило публикацию записей Миндичгейта?

Национальное антикоррупционное бюро пока приостановило публикацию "пленок Миндича" не из-за геополитики.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, его спросили, действительно ли публикацию записей остановили из-за геополитики.

"Мы же не сериал снимали, поэтому мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает зафиксированный, задокументированный эпизод преступной деятельности для подтверждения. Это наша обычная практика.

Мы понимаем, что резонанс вокруг этого чрезвычайно высок и, безусловно, это было для общества как отвратительно, так и интересно", - пояснил он.

Читайте также: Миндичгейт: ГБР в ближайшее время сообщит ВСК о первых результатах проверки, - Сапьян

"Поэтому мы не остановились из-за геополитики, мы не публикуем только те материалы, которые еще находятся на стадии более глубокого исследования. На нас нет никакого давления, препятствий", - подытожил директор Бюро.

Читайте: Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о нардепах, детективах НАБУ и журналистах, - детектив Абакумов

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос о "Миндичгейте": Есть понимание, что средства поступали фигурантам не только из энергетики

Автор: 

НАБУ (4736) Кривонос Семен (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це має назву - самоцензура. Не на часі.
Бо якось не патріотично - публікувати записи розмов про крадіжки учасників переговорної групи яка вболіває за Україну та її інтереси, яка покладе своє життя, не зважаючи на те що вчора крали, але ж то крали не для себе, а для бідних сирот Флориди, Нью-Йорку та Маямі.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:19 Ответить
+2
Наступним фігурантом справ про грабіж держави під час війни повинен був стати криворізький мародер, але він потрібний заходу одним для укладення миру, іншим - для продовження війни. Тому НАБУ отримало команду притримати публікацію записів для забезпечення лояльності зеленої маріонетки перед зарубіжними господарями
показать весь комментарий
25.11.2025 13:27 Ответить
+1
Всьо бобік здох. За яйці взяли … ну хоч на тому дякуємо.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всьо бобік здох. За яйці взяли … ну хоч на тому дякуємо.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:14 Ответить
Бобік не здох. Мабуть просто попросили західні партнери, бо ще парочку таких роздрукованих плівок, то народ негайно піде знімати "патріотів", не чекаючи рішення судів. А цуе не потрібно під час війни.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:29 Ответить
під час війни треба тільки щоб комфортно красти, а ти нарід заткнись
показать весь комментарий
25.11.2025 13:48 Ответить
Дійшли до "верхів" - і зупинилися
показать весь комментарий
25.11.2025 13:16 Ответить
Це має назву - самоцензура. Не на часі.
Бо якось не патріотично - публікувати записи розмов про крадіжки учасників переговорної групи яка вболіває за Україну та її інтереси, яка покладе своє життя, не зважаючи на те що вчора крали, але ж то крали не для себе, а для бідних сирот Флориди, Нью-Йорку та Маямі.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:19 Ответить
Яка цікава казочка!
показать весь комментарий
25.11.2025 13:19 Ответить
За Алібабу отвєтіте, Портрет розсердився
показать весь комментарий
25.11.2025 13:20 Ответить
Наступним фігурантом справ про грабіж держави під час війни повинен був стати криворізький мародер, але він потрібний заходу одним для укладення миру, іншим - для продовження війни. Тому НАБУ отримало команду притримати публікацію записів для забезпечення лояльності зеленої маріонетки перед зарубіжними господарями
показать весь комментарий
25.11.2025 13:27 Ответить
Велика подяка і за той невеличкий сюжет, який відкрив очі критично мислячим українцячм, хто такий Зеленський, хто такі його друзі міндічі-цукермани-чернишови-деркачі та інші. Хто дружить з головою - той розуміє все. Крали вони з дозволу і при підтримці Зеленського з кожного міністерства, а особливо з енергетики й оборони.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:28 Ответить
Про все действия высоких держслужбовцив и связанных с ними аферистов,каждый украинец имеет полное право знать,тем более если действия имеют признаки безбашенного казнокрадства,а дела ведут сомнительной репутации правоохранительные органы и также же суды,не нужно хитрить хиртунишка.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:29 Ответить
Усё в Божьих руках, треба в гріхах каятись
показать весь комментарий
25.11.2025 13:33 Ответить
 
 