НАБУ приостановило публикацию записей по "Миндичгейту" не из-за геополитики, - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро пока приостановило публикацию "пленок Миндича" не из-за геополитики.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

Так, его спросили, действительно ли публикацию записей остановили из-за геополитики.

"Мы же не сериал снимали, поэтому мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает зафиксированный, задокументированный эпизод преступной деятельности для подтверждения. Это наша обычная практика.

Мы понимаем, что резонанс вокруг этого чрезвычайно высок и, безусловно, это было для общества как отвратительно, так и интересно", - пояснил он.

"Поэтому мы не остановились из-за геополитики, мы не публикуем только те материалы, которые еще находятся на стадии более глубокого исследования. На нас нет никакого давления, препятствий", - подытожил директор Бюро.

