НАБУ приостановило публикацию записей по "Миндичгейту" не из-за геополитики, - Кривонос
Национальное антикоррупционное бюро пока приостановило публикацию "пленок Миндича" не из-за геополитики.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.
Так, его спросили, действительно ли публикацию записей остановили из-за геополитики.
"Мы же не сериал снимали, поэтому мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает зафиксированный, задокументированный эпизод преступной деятельности для подтверждения. Это наша обычная практика.
Мы понимаем, что резонанс вокруг этого чрезвычайно высок и, безусловно, это было для общества как отвратительно, так и интересно", - пояснил он.
"Поэтому мы не остановились из-за геополитики, мы не публикуем только те материалы, которые еще находятся на стадии более глубокого исследования. На нас нет никакого давления, препятствий", - подытожил директор Бюро.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Бо якось не патріотично - публікувати записи розмов про крадіжки учасників переговорної групи яка вболіває за Україну та її інтереси, яка покладе своє життя, не зважаючи на те що вчора крали, але ж то крали не для себе, а для бідних сирот Флориди, Нью-Йорку та Маямі.