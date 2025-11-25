НАБУ призупинило публікацію записів щодо "Міндічгейту" не через геополітику, - Кривонос
Національне антикорупційне бюро наразі призупинило публікацію "плівок Міндіча" не через геополітику.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.
Так, його запитали, чи справді публікацію записів зупинили через геополітику.
"Ми ж не серіал знімали, тому ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує зафіксований, задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Це наша звичайна практика.
Ми розуміємо, що резонанс навколо цього надзвичайно високий і безумовно це суспільству було як і огидно, так і цікаво", - пояснив він.
"Тому ми не зупинили через геополітику, ми не публікуємо лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії більш глибшого дослідження. Немає на нас жодного тиску, перешкоджань", - підсумував директор Бюро.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Бо якось не патріотично - публікувати записи розмов про крадіжки учасників переговорної групи яка вболіває за Україну та її інтереси, яка покладе своє життя, не зважаючи на те що вчора крали, але ж то крали не для себе, а для бідних сирот Флориди, Нью-Йорку та Маямі.