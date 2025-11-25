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Новини Міндічгейт
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НАБУ призупинило публікацію записів щодо "Міндічгейту" не через геополітику, - Кривонос

Чому НАБУ призупинило публікацію записів Міндічгейту?

Національне антикорупційне бюро наразі призупинило публікацію "плівок Міндіча" не через геополітику.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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Так, його запитали, чи справді публікацію записів зупинили через геополітику.

"Ми ж не серіал знімали, тому ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує зафіксований, задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Це наша звичайна практика.

Ми розуміємо, що резонанс навколо цього надзвичайно високий і безумовно це суспільству було як і огидно, так і цікаво", - пояснив він.

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"Тому ми не зупинили через геополітику, ми не публікуємо лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії більш глибшого дослідження. Немає на нас жодного тиску, перешкоджань", - підсумував директор Бюро.

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Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос про "Міндічгейт": Є розуміння, що кошти надходили фігурантам не тільки з енергетики

Автор: 

НАБУ (5743) Кривонос Семен (123)
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Топ коментарі
+7
Велика подяка і за той невеличкий сюжет, який відкрив очі критично мислячим українцячм, хто такий Зеленський, хто такі його друзі міндічі-цукермани-чернишови-деркачі та інші. Хто дружить з головою - той розуміє все. Крали вони з дозволу і при підтримці Зеленського з кожного міністерства, а особливо з енергетики й оборони.
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25.11.2025 13:28 Відповісти
+5
Дійшли до "верхів" - і зупинилися
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25.11.2025 13:16 Відповісти
+5
Це має назву - самоцензура. Не на часі.
Бо якось не патріотично - публікувати записи розмов про крадіжки учасників переговорної групи яка вболіває за Україну та її інтереси, яка покладе своє життя, не зважаючи на те що вчора крали, але ж то крали не для себе, а для бідних сирот Флориди, Нью-Йорку та Маямі.
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25.11.2025 13:19 Відповісти
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Всьо бобік здох. За яйці взяли … ну хоч на тому дякуємо.
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25.11.2025 13:14 Відповісти
Бобік не здох. Мабуть просто попросили західні партнери, бо ще парочку таких роздрукованих плівок, то народ негайно піде знімати "патріотів", не чекаючи рішення судів. А цуе не потрібно під час війни.
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25.11.2025 13:29 Відповісти
під час війни треба тільки щоб комфортно красти, а ти нарід заткнись
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25.11.2025 13:48 Відповісти
Дійшли до "верхів" - і зупинилися
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25.11.2025 13:16 Відповісти
Це має назву - самоцензура. Не на часі.
Бо якось не патріотично - публікувати записи розмов про крадіжки учасників переговорної групи яка вболіває за Україну та її інтереси, яка покладе своє життя, не зважаючи на те що вчора крали, але ж то крали не для себе, а для бідних сирот Флориди, Нью-Йорку та Маямі.
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25.11.2025 13:19 Відповісти
Яка цікава казочка!
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25.11.2025 13:19 Відповісти
За Алібабу отвєтіте, Портрет розсердився
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25.11.2025 13:20 Відповісти
Наступним фігурантом справ про грабіж держави під час війни повинен був стати криворізький мародер, але він потрібний заходу одним для укладення миру, іншим - для продовження війни. Тому НАБУ отримало команду притримати публікацію записів для забезпечення лояльності зеленої маріонетки перед зарубіжними господарями
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25.11.2025 13:27 Відповісти
Велика подяка і за той невеличкий сюжет, який відкрив очі критично мислячим українцячм, хто такий Зеленський, хто такі його друзі міндічі-цукермани-чернишови-деркачі та інші. Хто дружить з головою - той розуміє все. Крали вони з дозволу і при підтримці Зеленського з кожного міністерства, а особливо з енергетики й оборони.
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25.11.2025 13:28 Відповісти
Про все действия высоких держслужбовцив и связанных с ними аферистов,каждый украинец имеет полное право знать,тем более если действия имеют признаки безбашенного казнокрадства,а дела ведут сомнительной репутации правоохранительные органы и также же суды,не нужно хитрить хиртунишка.
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25.11.2025 13:29 Відповісти
Усё в Божьих руках, треба в гріхах каятись
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25.11.2025 13:33 Відповісти
 
 