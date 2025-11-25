НАБУ призупинило публікацію записів щодо "Міндічгейту" не через геополітику, - Кривонос

Національне антикорупційне бюро наразі призупинило публікацію "плівок Міндіча" не через геополітику.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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Так, його запитали, чи справді публікацію записів зупинили через геополітику.

"Ми ж не серіал знімали, тому ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує зафіксований, задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Це наша звичайна практика.

Ми розуміємо, що резонанс навколо цього надзвичайно високий і безумовно це суспільству було як і огидно, так і цікаво", - пояснив він.

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"Тому ми не зупинили через геополітику, ми не публікуємо лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії більш глибшого дослідження. Немає на нас жодного тиску, перешкоджань", - підсумував директор Бюро.

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