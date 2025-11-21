Міндічгейт: ДБР найближчим часом повідомить ТСК про перші результати перевірки, - Сапьян

Державне бюро розслідувань має перші результати перевірки інформації, оприлюдненої у ЗМІ після операції НАБУ та САП "Мідас".

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, їх оприлюднять та повідомлять ТСК ВР з питань економічної безпеки.

"Залишилось небагато часу і ми почуємо конкретні результати роботи. Ми зацікавлені, щоб все було максимально прозоро та професійно перевірено та оприлюднено", - зазначила Сапьян.

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У ДБР зазначили, що після публікації записів НАБУ, головне слідче управління Бюро розпочало провадження за двома статтям Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням);

ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Проводиться велика внутрішня робота для того, щоб з’ясувати усі факти й обставини і вже багато чого вдалося встановити й найближчим часом ми проінформуємо про це ТСК і суспільство. І це будуть не загальні фрази, а конкретні факти", - додала Сапьян.

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Що передувало?

Повідомлялось, що фігуранти оприлюднених записів НАБУ обговорювали тісні зв'язки із керівництвом Державного бюро розслідувань.

Згодо у Бюро повідомили, що не відсторонили жодного працівника після оприлюднених матеріалів.

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Міндічгейт

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