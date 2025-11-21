Міндічгейт: ДБР найближчим часом повідомить ТСК про перші результати перевірки, - Сапьян
Державне бюро розслідувань має перші результати перевірки інформації, оприлюдненої у ЗМІ після операції НАБУ та САП "Мідас".
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, їх оприлюднять та повідомлять ТСК ВР з питань економічної безпеки.
"Залишилось небагато часу і ми почуємо конкретні результати роботи. Ми зацікавлені, щоб все було максимально прозоро та професійно перевірено та оприлюднено", - зазначила Сапьян.
У ДБР зазначили, що після публікації записів НАБУ, головне слідче управління Бюро розпочало провадження за двома статтям Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням);
- ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки).
"Проводиться велика внутрішня робота для того, щоб з’ясувати усі факти й обставини і вже багато чого вдалося встановити й найближчим часом ми проінформуємо про це ТСК і суспільство. І це будуть не загальні фрази, а конкретні факти", - додала Сапьян.
Що передувало?
Повідомлялось, що фігуранти оприлюднених записів НАБУ обговорювали тісні зв'язки із керівництвом Державного бюро розслідувань.
Згодо у Бюро повідомили, що не відсторонили жодного працівника після оприлюднених матеріалів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Зараз легко, ШІ у поміч
Но давай объясню точно, спокойно и по фактам, чтобы ты увидел всю картину.
🇪🇺 1. Как было в Европе
После Второй мировой войны:
национализация,
создание государственных компаний,
контроль за стратегическими отраслями.
Государство занималось:
энергетикой,
металлургией,
транспортом,
телекомами,
банками,
ЖКХ.
Цель Европы: индустриализация + социальное развитие + долгосрочные инвестиции.
И главное - там были институты, которые предотвращали превращение ГП в кормушку для коррупции.
🇺🇦 2. Как было в Украине
После распада СССР:
Украина получила огромный государственный сектор: металлургия, шахты, химическая промышленность, энергетика.
Вместо честной приватизации - ваучерная и залоговая приватизация, где активы перешли:
✔ не государству ✔ не гражданам ❌ а узким группам - будущим олигархам.
С 1990-х до 2010-х:
госактивы продавались за копейки,
предприятия целенаправленно обесценивались, чтобы купить дешевле,
прибыль выводилась в офшоры,
политики работали на кланы (Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ и др.),
госкомпании становились «дойными коровами», а не инструментом развития.
Это - классическая схема криминально-олигархического капитализма.
⚖️ 3. Принципиальное отличие
ЕвропаУкраинаГосударство владеет предприятиямиВладение захватывают олигархические группыЭффективный контроль, аудитКоррупция + «смотрящие»Госкомпании развивают отраслиГоскомпании - источник обогащения клановРезультат: экономическое чудоРезультат: деиндустриализация
💡 Почему так?
Европа строила систему с нуля после войны - с сильными демократическими институтами.
Украина унаследовала постсоветскую систему, где:
нет независимых судов,
нет работающей правоохранительной системы,
приватизация прошла криминально,
элиты пришли из СССР и КГБ сетей,
олигархи формировали правительства,
коррупция стала структурной.
То есть, даже формально государственные предприятия в Украине часто были в реальности контролируемы кланами, а не государством.
🧨 Итог
❗ В Европе государственные предприятия - это инструмент развития.
❗ В Украине приватизация превратила государственные активы в личные «фабрики денег» для кланов.
То есть по сути:
🇪🇺 Государство владело стратегическими активами. 🇺🇦 Олигархическая мафия захватила государственные активы.
Бо не для кого ж не секрет на кого з ОП вони працюють.
Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).
Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".
Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."
За результатами перевірки Рафік ні у чьом нівінават! (С)