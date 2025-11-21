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Новини Міндічгейт
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Міндічгейт: ДБР найближчим часом повідомить ТСК про перші результати перевірки, - Сапьян

Міндічгейт: ДБР має перші результати перевірки

Державне бюро розслідувань має перші результати перевірки інформації, оприлюдненої у ЗМІ після операції НАБУ та САП "Мідас".

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, їх оприлюднять та повідомлять ТСК ВР з питань економічної безпеки.

"Залишилось небагато часу і ми почуємо конкретні результати роботи. Ми зацікавлені, щоб все було максимально прозоро та професійно перевірено та оприлюднено", - зазначила Сапьян.

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У ДБР зазначили, що після публікації записів НАБУ, головне слідче управління Бюро розпочало провадження за двома статтям Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням);
  • ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Проводиться велика внутрішня робота для того, щоб з’ясувати усі факти й обставини і вже багато чого вдалося встановити й найближчим часом ми проінформуємо про це ТСК і суспільство. І це будуть не загальні фрази, а конкретні факти", - додала Сапьян.

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Що передувало?

Повідомлялось, що фігуранти оприлюднених записів НАБУ обговорювали тісні зв'язки із керівництвом Державного бюро розслідувань.

Згодо у Бюро повідомили, що не відсторонили жодного працівника після оприлюднених матеріалів.

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5736) САП (2615) ДБР (3946)
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Топ коментарі
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Ручні шавки Татарова проведуть чесні перевірки. Ага.
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21.11.2025 13:28 Відповісти
+4
🥀Ще одна огидна сенсація - дружина голови ДБР Олексія Сухачова отримувала зарплату в Енергоатомі та "Операторі ринку" під Міненерго. Причому зарплата була 375 000 грн на місяць, що більше, ніж заробляв її чоловік.

Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).

Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".

Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."
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21.11.2025 13:42 Відповісти
+3
А хто перевірить ДБР?

Бо не для кого ж не секрет на кого з ОП вони працюють.
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21.11.2025 13:30 Відповісти
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Коли буде компромат на Зеленьського по Міндічґейту? Чого тянуть волинку?
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21.11.2025 13:16 Відповісти
Малюють сліди Порошенка?
Зараз легко, ШІ у поміч
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21.11.2025 13:23 Відповісти
в Европе государственные предприятия создавались и управлялись государством в интересах общества, а в Украине - многие стратегические предприятия были приватизированы олигархическими группами, что привело к противоположным результатам.
Но давай объясню точно, спокойно и по фактам, чтобы ты увидел всю картину.

🇪🇺 1. Как было в Европе
После Второй мировой войны:
национализация,
создание государственных компаний,
контроль за стратегическими отраслями.
Государство занималось:
энергетикой,
металлургией,
транспортом,
телекомами,
банками,
ЖКХ.
Цель Европы: индустриализация + социальное развитие + долгосрочные инвестиции.
И главное - там были институты, которые предотвращали превращение ГП в кормушку для коррупции.

🇺🇦 2. Как было в Украине
После распада СССР:
Украина получила огромный государственный сектор: металлургия, шахты, химическая промышленность, энергетика.
Вместо честной приватизации - ваучерная и залоговая приватизация, где активы перешли:

✔ не государству ✔ не гражданам ❌ а узким группам - будущим олигархам.
С 1990-х до 2010-х:
госактивы продавались за копейки,
предприятия целенаправленно обесценивались, чтобы купить дешевле,
прибыль выводилась в офшоры,
политики работали на кланы (Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ и др.),
госкомпании становились «дойными коровами», а не инструментом развития.
Это - классическая схема криминально-олигархического капитализма.

⚖️ 3. Принципиальное отличие

ЕвропаУкраинаГосударство владеет предприятиямиВладение захватывают олигархические группыЭффективный контроль, аудитКоррупция + «смотрящие»Госкомпании развивают отраслиГоскомпании - источник обогащения клановРезультат: экономическое чудоРезультат: деиндустриализация

💡 Почему так?
Европа строила систему с нуля после войны - с сильными демократическими институтами.
Украина унаследовала постсоветскую систему, где:
нет независимых судов,
нет работающей правоохранительной системы,
приватизация прошла криминально,
элиты пришли из СССР и КГБ сетей,
олигархи формировали правительства,
коррупция стала структурной.
То есть, даже формально государственные предприятия в Украине часто были в реальности контролируемы кланами, а не государством.

🧨 Итог
В Европе государственные предприятия - это инструмент развития.
В Украине приватизация превратила государственные активы в личные «фабрики денег» для кланов.
То есть по сути:

🇪🇺 Государство владело стратегическими активами. 🇺🇦 Олигархическая мафия захватила государственные активы.
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21.11.2025 13:21 Відповісти
Но дані в ТЦК все одно треба оновити
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21.11.2025 13:27 Відповісти
А що дбр скаже враховуючи заяву зєбубона, що будуть розслідувати хто тут зсередини "качає лодку" разом з рашкою та трохи америкою? Атака на НАБУ продовжується?
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21.11.2025 13:22 Відповісти
Речниця ДБР Сапьян підтвердила, що працювала на каналі Медведчука
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21.11.2025 13:23 Відповісти
Вова ж казав "там ні всє плахіє"...
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21.11.2025 13:38 Відповісти
А вони, там в ДБР, що отримаои право перевіряти слідство НАБУшників? Яким таким законодавчим актом? Хто їм надав таке право? Дермак з Зюзею?
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21.11.2025 13:25 Відповісти
Татаров.
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21.11.2025 13:29 Відповісти
А яким боком ці три.букви до розслідування, хіба що з метою знищити докази та допомогти організаторам уникнути покарання.Тому що масштабне розкрадання та мародерство в Україні стало можливим і за сприянням цих трьох і інших трьох буквених органів.Ви зараз не слідчі а вже готові арештанти.
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21.11.2025 13:26 Відповісти
Ручні шавки Татарова проведуть чесні перевірки. Ага.
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21.11.2025 13:28 Відповісти
А хто перевірить ДБР?

Бо не для кого ж не секрет на кого з ОП вони працюють.
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21.11.2025 13:30 Відповісти
🥀Ще одна огидна сенсація - дружина голови ДБР Олексія Сухачова отримувала зарплату в Енергоатомі та "Операторі ринку" під Міненерго. Причому зарплата була 375 000 грн на місяць, що більше, ніж заробляв її чоловік.

Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).

Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".

Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."
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21.11.2025 13:42 Відповісти
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21.11.2025 13:47 Відповісти
Дружина керівника ДБР працювала в Енергоатомі і отримувала там дуже-дуже хороші гроші. Перепрошую, як може глава ДБР перевіряти Енергоатом?
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21.11.2025 13:55 Відповісти
Вангую що підконтрольне щурятнику ДБР не знайде доказів корупції.
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21.11.2025 13:55 Відповісти
хтось вірить дбр?це ручні шавки міндіча і зеленського--гидота одна
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21.11.2025 14:05 Відповісти
До дбр немає ніякої довіри вони підстилилися під жопу опи. Таке враження що там зрадникі на службі
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21.11.2025 14:14 Відповісти
Якою треба бути гнидою щоб там сьогодні працювати на опу це шистьоркі, а не офіцери
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21.11.2025 14:17 Відповісти
"Конкретні факти"- немає доказів!!!
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21.11.2025 15:12 Відповісти
Вангую:
За результатами перевірки Рафік ні у чьом нівінават! (С)
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21.11.2025 15:55 Відповісти
ДБР буде розслідувати свої злочини, точніше їхнього керівництва. Цікавий епізод. Дуже чекаємо їх звіту, хоча можу вже зараз спрогнозувати що нічого чутливого не знайдуть. А от СБУ разом з МВС неначе гівна в рота набрали. Мабуть взагалі плівки не слухають бо не цікаво.
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21.11.2025 15:59 Відповісти
 
 