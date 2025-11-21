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Галущенко перебуває на допиті в НАБУ, - ЗМІ
Ексміністр юстиції Герман Галущенко перебуває на допиті в НАБУ.
Про це повідомили журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Колишнього міністра супроводжують адвокати.
Що передувало?
19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+5 назар добрянський
показати весь коментар21.11.2025 12:11 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар21.11.2025 12:13 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар21.11.2025 12:14 Відповісти Посилання
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а, що ще галущенко?
галущенко мародер та вбивця українців.
галущенко повинен висіти догори дригом на арці дружби народів, а не ходити на допити!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп, має бути закопаним, бо смердить!!