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Новини Міндічгейт
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Галущенко перебуває на допиті в НАБУ, - ЗМІ

Герман Галущенко прийшов на допит в НАБУ

Ексміністр юстиції Герман Галущенко перебуває на допиті в НАБУ.

Про це повідомили журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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Колишнього міністра супроводжують адвокати.

Що передувало?

19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції.

Також дивіться: Кошарна: Батько Галущенка — львівський КГБіст, він давно знає зрадника Деркача // Без цензури. ВIДЕО

Міндічгейт

Читайте: НАБУ пояснило, чому підозрювані в корупції виходять із СІЗО під заставу. ІНФОГРАФІКА

Герман Галущенко прийшов на допит в НАБУ

Автор: 

НАБУ (5736) Галущенко Герман (653)
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Топ коментарі
+5
А "рижа" де?
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21.11.2025 12:11 Відповісти
+5
А чому не заарештований?
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21.11.2025 12:13 Відповісти
+5
"Угода зі слідством" підписує...
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21.11.2025 12:14 Відповісти
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21.11.2025 12:05 Відповісти
під#р зеленорилий
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21.11.2025 12:07 Відповісти
"Угода зі слідством" підписує...
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21.11.2025 12:14 Відповісти
Вже час саджати на бочку з порохом, нехай політає!
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21.11.2025 13:28 Відповісти
Ага, сидить там з довжелезним, товстим та іржавим шилом, очікує 🤣
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21.11.2025 14:05 Відповісти
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21.11.2025 12:10 Відповісти
Потєряшку проінструктували і допустили до НАБУ, інакше він вже випав би з вікна, або двічі застрелився!
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21.11.2025 12:10 Відповісти
А "рижа" де?
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21.11.2025 12:11 Відповісти
Адвокатів теж Міндіч "підігнав"?
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21.11.2025 12:12 Відповісти
А чому не заарештований?
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21.11.2025 12:13 Відповісти
Як там активи Міндіча? Вже заарештовані? Міндіча у розшук подали?
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21.11.2025 12:14 Відповісти
галущенко покакав?
а, що ще галущенко?

галущенко мародер та вбивця українців.
галущенко повинен висіти догори дригом на арці дружби народів, а не ходити на допити!
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21.11.2025 12:16 Відповісти
что толку с допита? он будет врать. Если разве что ему скажут сдавать или он получит срок 25 лет.
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21.11.2025 12:23 Відповісти
Зеленський, з організованою злочинною групою осіб, спричинили Конституційну та КОРУПЦІЙНУ кризу в Україні, з 2019 року!!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп, має бути закопаним, бо смердить!!
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21.11.2025 12:40 Відповісти
Та й за шо?
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21.11.2025 13:05 Відповісти
Я даже слышу, как он кричит!
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21.11.2025 15:15 Відповісти
 
 