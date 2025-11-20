НАБУ пояснило, чому підозрювані в корупції виходять із СІЗО під заставу. ІНФОГРАФІКА

У Національному антикорупційному бюро пояснили, чому підозрювані у корупції виходять на волю під заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пояснення Бюро

"Чому знову застава?" – один з найпопулярніших коментарів цього і минулого тижня. Пояснюємо: так прописано в Кримінальному процесуальному кодексі України", - зазначили в НАБУ.

У Бюро пояснили, що є лише кілька злочинів, де застава заборонена взагалі, і корупції в цьому списку немає.

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"Тож суд зобов'язаний розглянути можливість застосування застави в усіх випадках, окрім тих, де закон прямо забороняє її застосування.



Про які злочини йдеться і чому за нашим КПК не можна тримати людину під вартою без альтернативи – відповідаємо у картках", - додали там.

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