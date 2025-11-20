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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ пояснило, чому підозрювані в корупції виходять із СІЗО під заставу. ІНФОГРАФІКА

Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?

У Національному антикорупційному бюро пояснили, чому підозрювані у корупції виходять на волю під заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пояснення Бюро

"Чому знову застава?" – один з найпопулярніших коментарів цього і минулого тижня. Пояснюємо: так прописано в Кримінальному процесуальному кодексі України", - зазначили в НАБУ.

У Бюро пояснили, що є лише кілька злочинів, де застава заборонена взагалі, і корупції в цьому списку немає.

Читайте: Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка

"Тож суд зобов'язаний розглянути можливість застосування застави в усіх випадках, окрім тих, де закон прямо забороняє її застосування.

Про які злочини йдеться і чому за нашим КПК не можна тримати людину під вартою без альтернативи – відповідаємо у картках", - додали там.

Читайте: Заставу за Чернишова внесли особи, пов’язані із Міндічем, - Железняк

Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?
Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?
Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?
Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?
Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?
Чому підозрювані в корупції виходять під заставу?

Автор: 

НАБУ (5736) застава (766)
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Топ коментарі
+27
😡"Слуга народу" Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

«Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять».

@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
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20.11.2025 13:49 Відповісти
+26
Про те що застава має бути менше суми хабаря також прописано в Кримінальному кодексі?
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20.11.2025 13:52 Відповісти
+19
Ну звісно, закони ж пишуть самі корупціонери, та їх довіренісособи в ВР, чи ОП, тому вони хоч і крадії-хабарники, але не дурні, щоб не забезпечити собі шпаринку не сидіти в СІЗО, якщо схоплять за руку, або жопу! 🤬
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20.11.2025 13:52 Відповісти
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😡"Слуга народу" Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

«Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять».

@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
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20.11.2025 13:49 Відповісти
Зелений зброд ждунів
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20.11.2025 14:00 Відповісти
це зброд ждунів, а чергова історія про довбограїв
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20.11.2025 14:03 Відповісти
це вжє вбивців , а не просто ждунів
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20.11.2025 18:39 Відповісти
А тут через одного незалежні базіки. Знахідка для їхнього генштабу. Пора саджать за військову зраду і підрив обороноздатності
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20.11.2025 14:21 Відповісти
Тобто саджати НЕ Федієнка, на чиїй совісті кров, а тих, хто називає його убивцею? Я так розумію, доблесне СБУ ще повинно його захистити і похвалити
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20.11.2025 14:33 Відповісти
Навіщо взагалі була ця виставка? Щоб расєйська розвідка не парилась і отримала інфу з першоджерела?
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20.11.2025 18:34 Відповісти
Ей , НАБУ, а як жє :" двушка ушла на москву" країну агрессор -террористку , геноцидщіцу ⁉️⁉️
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20.11.2025 18:37 Відповісти
Про те що застава має бути менше суми хабаря також прописано в Кримінальному кодексі?
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20.11.2025 13:52 Відповісти
нажаль ,таку справку наскріб для мене чат ШІ

Не можна сказати, що Зеленський «скасував військову прокуратуру, щоб корупціонери могли тікати під час війни» - це занадто спрощене тлумачення.

У 2019 році справді було ліквідовано військові прокуратури як окрему підсистему, але створені інші спеціалізовані прокуратури для оборонних злочинів.

Процесуальні рамки (наприклад, обвинувачення, розслідування) для військових злочинів та корупції в оборонному секторі залишаються, просто змінено структуру органів, які це роблять.

Щодо застави: я не знайшов законодавчої норми, яка би автоматично забороняла заставу лише тому, що справа «військова» чи «військовий корупціонер» під час війни - така заборона виглядає малоймовірною за чинними (і раніше чинними) правилами.
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20.11.2025 16:23 Відповісти
На усмотрение суда, ха - ха - ха
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20.11.2025 17:19 Відповісти
Ну звісно, закони ж пишуть самі корупціонери, та їх довіренісособи в ВР, чи ОП, тому вони хоч і крадії-хабарники, але не дурні, щоб не забезпечити собі шпаринку не сидіти в СІЗО, якщо схоплять за руку, або жопу! 🤬
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20.11.2025 13:52 Відповісти
Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) був прийнятий Верховною Радою 13 квітня 2012 року, а набрав чинності 20 листопада 2012 року
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20.11.2025 18:29 Відповісти
плятські закони міняти потрібно...
корупція під час війни - це державна зрада..
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20.11.2025 13:54 Відповісти
Безбожники не розуміють справедливості. Читайте Біблію
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20.11.2025 14:22 Відповісти
Так ці ж закони і приймали корупціонери та зрадники під свої потреби!
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20.11.2025 17:33 Відповісти
Хто підігнав такий Кримінальний кодекс? - Чернишов навіть до СІЗО не дійшов як бабло вже притарабанили
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20.11.2025 13:55 Відповісти
Ааа… депутатики зарання застрахувалися!
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20.11.2025 13:57 Відповісти
Так усі причетні до схем «двушка до москви» під час війни повинні йти по статті державна зрада!
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20.11.2025 13:59 Відповісти
Наш суд самий гуманний суд в мірє(с). Разом з печерським та кацапським басманним
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20.11.2025 13:59 Відповісти
А корупція під час військового стану це хіба не державна зрада???
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20.11.2025 14:01 Відповісти
І де негайна вимога двох очільників НАБУ І САП ПРО НЕГАЙНЕ СКАСУВАННЯ В ЗАКОНІ ЗАСТАВИ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ?????
Немає!!!
Тому не вигораджуйте.
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20.11.2025 14:01 Відповісти
А НАБУ почало займатися тими хто вніс заставу??? Перевірив чистоту цих коштів?
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20.11.2025 14:02 Відповісти
Привладні та системні корупціонери з Урядового кварталу під патронатом Президентів, зформувати свою систему захисту КОРУПЦІЯ у вищих ешелогхнах влади, яку уже «подолали» громадяни України, зеленський-стефанчук-гончарук-шмигаль-свириденко разом з даниловим+умеровим!!! Верещучка, аж на сраку падала і вищала в очі Західних Партнерів та Українців, - корупцію подолано в істотах з Урядового кварталу?!?! Але служки з приблудами95 зелупня СПРОСТУВАЛИ її вищання!! Міндіч з шиферами, шурмою, чернишовим, умеровим, держслужбовцями, що охороняли та забезпечували втечу через кордон, та цілим Урядом - істотами з Будинку Уряду, це її вищання спростували!
Деркач з *********** ригоАНАЛЬНИМИ,можуть це засвідчити, прямо в офісі ГПУ з «доброчесністю» і СБУ(за участю обслуговуючих міндіча та обрізанців, посадовців з СБУ)!!
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20.11.2025 14:04 Відповісти
Проявіть ініциативу. На часі змінити це непорозуміння. І то негайно
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20.11.2025 14:06 Відповісти
застава 1-300 прожиткових мінімума? 2920 - 876.000 грн для осіб, які киздили мільярдами?
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20.11.2025 14:24 Відповісти
Державна зрада - це умисні дії громадянина України, вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності або безпеці держави. Так як всі корупційні справи зараз пов'язані з грошима на оборону, хорошому прокурору перекваліфікувати справу на держзраду буде не важко, було б бажання.
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20.11.2025 14:24 Відповісти
Аналізуємо виконання президентської програми: скасування застави для підозрюваних у корупції. https://www.slovoidilo.ua/2022/01/27/stattja/polityka/analizuyemo-vykonannya-prezydentskoyi-prohramy-skasuvannya-zastavy-pidozryuvanyx-korupcziyi
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20.11.2025 14:44 Відповісти
Виходять бо заставі смішні. Бойовим генералам по 200 млн., а крадіям тисячну частину від украденого.
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20.11.2025 14:44 Відповісти
А хто у нас приймає закони? А хто у нас затверджує закони? А хто у нас гарантує виконання цих законів? Ото ж...
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20.11.2025 14:55 Відповісти
А чому дивуватися, коли закони у нас пишуть злодії і хабарники, яких мудрий нарід понаобирав у ВР.
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20.11.2025 15:32 Відповісти
-За що тебе посадили?
-За хабар!
-А за що випустили?
-За хабар!
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20.11.2025 15:54 Відповісти
Сам факт що навіть за пешок вносять залог у 12 - 20 мільйонів (сума яку пересічний українець не заробляє навіть за все життя) вже є найкращим підтвердженням вини того за кого це вносять і наявності корупційного злочину вчиненого групою осіб.

І все це за народні гроші, це жах
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20.11.2025 16:10 Відповісти
Двушка на москву - корупція !!
Є можливість вийти під заставу !!
Тільки вішати всіх цих зрадників і корупціонерів !
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20.11.2025 17:32 Відповісти
все-таки,друзі,зверніть увагу: як воно вийшло вчасно,наче пази склалися-після 1,5 року пильного спостереження НАБУ та ФБР за дружками Зе,Міндічем.Цукерманом і Ко,були оприлюднені плівки і підозри НАБУ (правда, 2 чуваки правильної нації були акуратно переправлені до себе в Ізраїль), і одночасно з"явилися 28 пропозицій Трампа про мир (які чомусь на 100% відповідають хотілкам Путіна), амери десь таємно і вагомо натякнули,Зе що їх треба підписувати,а не то......але ложкою фекалій у цій амеровській діжці кока-коли стали файли Епштейна щодо Рудого де,начеб-то,Рудий вступив в акт ротової любові з Б.Клінтоном,як колись Моніка Лєвінскі...
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20.11.2025 17:43 Відповісти
чого ж ви не пишет і не кажете, що гроші внесені за заставу в любому випадку повертаються особі навіть тоді коли буде вирок і її визнають винуватою?
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20.11.2025 18:36 Відповісти
 
 