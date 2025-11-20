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НАБУ пояснило, чому підозрювані в корупції виходять із СІЗО під заставу. ІНФОГРАФІКА
У Національному антикорупційному бюро пояснили, чому підозрювані у корупції виходять на волю під заставу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пояснення Бюро
"Чому знову застава?" – один з найпопулярніших коментарів цього і минулого тижня. Пояснюємо: так прописано в Кримінальному процесуальному кодексі України", - зазначили в НАБУ.
У Бюро пояснили, що є лише кілька злочинів, де застава заборонена взагалі, і корупції в цьому списку немає.
"Тож суд зобов'язаний розглянути можливість застосування застави в усіх випадках, окрім тих, де закон прямо забороняє її застосування.
Про які злочини йдеться і чому за нашим КПК не можна тримати людину під вартою без альтернативи – відповідаємо у картках", - додали там.
Топ коментарі
+27 G.I. Jane 777
показати весь коментар20.11.2025 13:49 Відповісти Посилання
+26 Pan Lipko
показати весь коментар20.11.2025 13:52 Відповісти Посилання
+19 igor shmatko
показати весь коментар20.11.2025 13:52 Відповісти Посилання
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Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.
«Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять».
@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
Не можна сказати, що Зеленський «скасував військову прокуратуру, щоб корупціонери могли тікати під час війни» - це занадто спрощене тлумачення.
У 2019 році справді було ліквідовано військові прокуратури як окрему підсистему, але створені інші спеціалізовані прокуратури для оборонних злочинів.
Процесуальні рамки (наприклад, обвинувачення, розслідування) для військових злочинів та корупції в оборонному секторі залишаються, просто змінено структуру органів, які це роблять.
Щодо застави: я не знайшов законодавчої норми, яка би автоматично забороняла заставу лише тому, що справа «військова» чи «військовий корупціонер» під час війни - така заборона виглядає малоймовірною за чинними (і раніше чинними) правилами.
корупція під час війни - це державна зрада..
Немає!!!
Тому не вигораджуйте.
Деркач з *********** ригоАНАЛЬНИМИ,можуть це засвідчити, прямо в офісі ГПУ з «доброчесністю» і СБУ(за участю обслуговуючих міндіча та обрізанців, посадовців з СБУ)!!
-За хабар!
-А за що випустили?
-За хабар!
І все це за народні гроші, це жах
Є можливість вийти під заставу !!
Тільки вішати всіх цих зрадників і корупціонерів !