Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка

Кабінет Міністрів України вважає за необхідне змінити склад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після того, як Національне антикорупційне бюро встановило серед учасників схеми "Мідас" члена НКРЕКП Сергія Пушкара.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у Верховній Раді під час розгляду питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук 19 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що в світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП мали б теж піти зі своїх посад як із незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", – сказав Качка.

За його словами, НКРЕКП є незалежним органом, який має реалізовувати свою незалежність як авторитетний орган перед суб'єктами ринку, перед споживачами і перед парламентом.

"Такі факти, які оприлюднені, нівелюють цю незалежність як таку. Тому очевидно, що це якісні характеристики тих людей і склад НКРЕКП має бути змінено", – наголосив він.

Нагадаємо, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції в сфері енергетики, що отримала назву "Мідас", є член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Сергій Пушкар. Пушкар у 2022-2025 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому". Із вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору був призначений на посаду члена НКРЕКП. До складу керівництва НКРЕКП наразі входять сім членів, включно з головою комісії Юрія Власенка.

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Як повідомлялося, 18 листопада Кабінет Міністрів оголосив конкурс кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад акціонерних товариств НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом".

після корупційного скандалу в енергетиці за участі оточення президента Кабінет Міністрів схвалив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Серед іншого, план дій передбачає конкурсний відбір до наглядової ради "Нафтогазу" та формування виконавчих органів групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України").

До того міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що приватизація частки акцій "Енергоатому" могла б суттєво покращити корпоративне управління в компанії.

Операція "Мідас"

10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.