Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Міндічгейт
945 25

Приватизація частки "Енергоатому" покращила б управління в компанії, – Мінекономіки

Приватизація частки "Енергоатому" покращила б управління в компанії

Приватизація частки акцій "Енергоатому" могла б суттєво покращити корпоративне управління в компанії.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на засіданні Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, передає Інтерфакс-Україна.

"Більш дієва реформа, яка може бути, – це приватизація всього, що можливо. Стосовно "Енергоатому": приватизація частки цього підприємства дозволить суттєво покращити корпоративне управління. Період, коли наглядова рада може не ухвалювати рішення, максимально скоротиться, бо буде хтось (акціонер, – ред.), хто відповідає дуже великими грошима", – сказав Соболев.

Таку думку він висловив у процесі обговорення проблем формування та діяльності наглядової ради "Енергоатому", яку уряд розпустив своїм рішенням після розголосу справи "Мідас" від Національного антикорупційного бюро/Спеціалізовної антикорупційної проукратури з матеріалами про численні випадки вимивання коштів підприємства злочинною організацією.

Загалом Соболев наголосив, що корпоратизація "Енергоатому" супроводжувалася тиском фігурантів "Мідас".

"Ми впровадили в рекордні строки корпоратизацію "Енергоатома" до того, як розпочати конкурс на наглядову раду. Як ви розумієте зараз, це була складна задача, тому що опір був завжди, постійно. Ті самі люди, які зараз проходять в цій справі, були контрагентами Міністерства економіки з іншого боку, але ми це зробили, щоб покращити корпоративне управління в цій компанії", – пояснив Соболев.

Описуючи ситуацію з наглядовою радою, він зазначив, що наглядова рада могла відсторонити правління своїм рішенням у будь-який момент.

"Вони очікували, коли товариство закупить їм страхування відповідальності. Вочевидь, товариство саботувало цей процес, тому наглядова рада була повільна", – зауважив Соболев.

Нагадаємо, "Енергоатом" тільки в кінці липня 2025 року оголосив тендер на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради за 19,3 млн грн.

За словами Соболева, на акціонерне товариство покладено багато функцій щодо діяльності наглядових рад, і це, як вийшло на прикладі "Енергоатому", зашкодило корпоративному управлінню.

"Є явний конфлікт між інтересами самого товариства, яке для наглядової ради виконує завдання, наймає радників, обирає корпоративних секретарів, проводить тендери і може велику частку цього саботувати. Якась частина з цього має переїхати, мабуть, у більш централізований орган управління державними компаніями, щоб робити це швидше і без конфлікту інтересів", – запропонував Соболев.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів схвалив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Напередодні Свириденко повідомила, що під час наради з президентом Володимиром Зеленським було погоджено план масштабного перезавантаження енергетичного сектору та низки важливих державних інституцій, які відповідають за його стабільність. Ці рішення з'явилися після публікації даних операції "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері.

Операція "Мідас"

10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

Автор: 

наглядова рада (609) приватизація (1407) енергетика (706) Енергоатом (1241) Мінекономрозвитку (2102) Соболев Олексій (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Продати Деркачу, Єрмаку, чи ще якомусь кацапу! Заживемо!
показати весь коментар
17.11.2025 16:10 Відповісти
+7
ну то есть все по классике: украсть деньги у Предприятия и потом на них же это Предприятие купить....
показати весь коментар
17.11.2025 16:14 Відповісти
+6
предварительно сделав это предприятие убыточным (а значит дешевле)... План в действии...
показати весь коментар
17.11.2025 16:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
WTF? Де можна "закупити страхування відповідальності"? Це як? Маєш страхування - і можна не відповідати за свої дії та/або бездіяльність?

"...наглядова рада могла відсторонити правління своїм рішенням у будь-який момент...
"Вони очікували, коли товариство закупить їм страхування відповідальності. Вочевидь, товариство саботувало цей процес, тому наглядова рада була повільна", - зауважив Соболев." Джерело: https://censor.net/n3585489
показати весь коментар
17.11.2025 16:10 Відповісти
Так він і так Деркача.
показати весь коментар
17.11.2025 16:10 Відповісти
Продати Деркачу, Єрмаку, чи ще якомусь кацапу! Заживемо!
показати весь коментар
17.11.2025 16:10 Відповісти
Де бі Л, тут без лікарів і так видно...
показати весь коментар
17.11.2025 16:11 Відповісти
І яка ж це така розумна тварина пропонує приватизувати. 1мало кучма намахав всю Україну роздавши майже все рідним і приближеним а потім коли проковтнули ту приватизацію всяка погань на крадені чи кримінальні гроші приватизували останнє тепер енергоатом то може і зс приватизуєте потрібно навпаки розкуркулювать алігаторів та криміналітет будуйте працюйте а не лізьте до надбаного не вам тим більше що зайдуть гроші з офшорів від жидів азіатів кацапів через підставних осіб і фірми
показати весь коментар
17.11.2025 16:12 Відповісти
Приватизация «Энергоатома» невозможна в настоящее время, так как законодательство Украины запрещает приватизацию атомных электростанций и ядерных установок. Компания была преобразована в акционерное общество, где 100% акций принадлежит государству, но она остается в госсобственности, речь идет о корпоратизации, где контрольный пакет остается у государства
показати весь коментар
17.11.2025 23:02 Відповісти
ну то есть все по классике: украсть деньги у Предприятия и потом на них же это Предприятие купить....
показати весь коментар
17.11.2025 16:14 Відповісти
предварительно сделав это предприятие убыточным (а значит дешевле)... План в действии...
показати весь коментар
17.11.2025 16:17 Відповісти
" рашистська міна уповільненої дії" в енергетичному секторі все ще працює в Україні і вона в любий час може знищити українську енергосистему по вказівці куйла
показати весь коментар
17.11.2025 16:18 Відповісти
Приклад приватного Приватбанку нічому не вчить? Держпідприємство критично важливе для економіки може працювати з нульовим прибутком, бізнесмен же, тим паче вітчизняного розливу, ******** ціни захмарні і намалює собі навар у 100% мінімум. І буде кричати що збитковий, треба ще ціну за кіловат підвищити.
показати весь коментар
17.11.2025 16:20 Відповісти
Точно!! Продати частину за копійки!! Своїм!!Як раніше заводи - пароходи! Ще можна почати євро друкувати...приватні...та долари,щоб скоріше було...не везти з США!!
показати весь коментар
17.11.2025 16:29 Відповісти
не путайте понятия понятия, речь идет о корпоратизации , где государство остается контрольным акционером
показати весь коментар
17.11.2025 23:00 Відповісти
С министром "економіки, довкілля та сільського господарства" все ясно...

Это ж додуматься до такого : приватизировать стратегическую отрасль во время войны !!
показати весь коментар
17.11.2025 16:32 Відповісти
міндіч з цукерманом назбирали,
готові викупити!
показати весь коментар
17.11.2025 16:38 Відповісти
Дай дурням волю...
показати весь коментар
17.11.2025 16:39 Відповісти
геніально...мабудь вже і покупець є....миндич
показати весь коментар
17.11.2025 16:44 Відповісти
Наперсточники є ??? Дон Ахметов... на вихід...
показати весь коментар
17.11.2025 16:53 Відповісти
Думаю після цього ми отримаємо такі санкції від всього світу, що забудемо як виглядають дешеві макарони та туалетний папір.
показати весь коментар
17.11.2025 16:55 Відповісти
Так...щоби вже на законних підставах ставити "їхні шлагбауми грошові,корупційні".Критично важливими підприємствами має володіти лиш Держава!Морські порти,вся енергетика,залізниця ліси,землі(під наглядом Держави в руках Українців),критична частина оборонки(інше в приватників з долею Держави),річки,озера і таке інше!
показати весь коментар
17.11.2025 17:16 Відповісти
Ви тільки подивіться на цих мародерів! Накрали грошей, розвалили підприємство, а тепер хочуть викупити, а не відповідати за злочин та компенсувати збитки.
"Більш дієва реформа, яка може бути, - це приватизація всього, що можливо." міністр Олексій Соболев
показати весь коментар
17.11.2025 17:23 Відповісти
До 2019 року Енергоатом був прибутковим,з прибутками 4-5 мільярдів гривень.Потрібно призначати нормальних керівників а не кацапських диверсантів.
показати весь коментар
17.11.2025 18:46 Відповісти
не новая практика, так как атомная энергетика является стратегически важной отраслью, в том же ес, многие атомки находятся под частичным государственным контролем, а частичная приватизация выгодна благодаря повышению эффективности управления и привлечению частных инвестиций, что способствует техническому развитию и экономическому росту
показати весь коментар
17.11.2025 22:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 