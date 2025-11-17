Кабмін затвердив план перезавантаження державних енергетичних компаній, – Свириденко
Кабінет Міністрів схвалив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
"Ключове завдання – формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору", – заявила очільниця уряду.
План дій передбачає зокрема:
- НАЕК "Енергоатом" – формування нового складу наглядової ради;
- НАК "Нафтогаз" – конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України");
- "Укргідроенерго" – призначення державного представника до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу;
- "Оператор ГТС України" – оновлення державного представника у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу;
- НЕК "Укренерго" – оновлення державного представника у наглядовій раді;
- ПАТ "Центренерго", ЕКУ, "Українські розподільчі мережі", "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ – формування оновленого складу наглядових рад;
- "Гарантований покупець" – перетворення на акціонерне товариство та створення нової наглядової ради;
- Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їхнього формування відповідно до керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами.
"Першочергова задача цього тижня – затвердити нову наглядову раду "Енергоатому", – наголосила Свириденко.
Координацію виконання плану покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, додала вона
Напередодні Юлія Свириденко повідомила, що під час наради з президентом Володимиром Зеленським було погоджено план масштабного перезавантаження енергетичного сектору та низки важливих державних інституцій, які відповідають за його стабільність. Ці рішення з'явилися після публікації даних операції "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері.
Операція "Мідас": що відомо?
10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.
Читайте також: Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"
За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.
Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.
11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.
Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль