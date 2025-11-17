Кабмін затвердив план перезавантаження державних енергетичних компаній, – Свириденко

Кабінет Міністрів схвалив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Ключове завдання – формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору", – заявила очільниця уряду.

План дій передбачає зокрема:

НАЕК "Енергоатом" – формування нового складу наглядової ради;

НАК "Нафтогаз" – конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України");

"Укргідроенерго" – призначення державного представника до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу;

"Оператор ГТС України" – оновлення державного представника у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу;

НЕК "Укренерго" – оновлення державного представника у наглядовій раді;

ПАТ "Центренерго", ЕКУ, "Українські розподільчі мережі", "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ – формування оновленого складу наглядових рад;

"Гарантований покупець" – перетворення на акціонерне товариство та створення нової наглядової ради;

Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їхнього формування відповідно до керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами.

"Першочергова задача цього тижня – затвердити нову наглядову раду "Енергоатому", – наголосила Свириденко.

Координацію виконання плану покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, додала вона

Напередодні Юлія Свириденко повідомила, що під час наради з президентом Володимиром Зеленським було погоджено план масштабного перезавантаження енергетичного сектору та низки важливих державних інституцій, які відповідають за його стабільність. Ці рішення з'явилися після публікації даних операції "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері.

Операція "Мідас": що відомо?

10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.