НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА

В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, почему подозреваемые в коррупции выходят на свободу под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Объяснение Бюро

"Почему снова залог?" – один из самых популярных комментариев этой и прошлой недели. Объясняем: так прописано в Уголовном процессуальном кодексе Украины", – отметили в НАБУ.

В Бюро объяснили, что есть только несколько преступлений, где залог запрещен вообще, и коррупции в этом списке нет.

"Поэтому суд обязан рассмотреть возможность применения залога во всех случаях, кроме тех, где закон прямо запрещает его применение.



О каких преступлениях идет речь и почему по нашему УПК нельзя держать человека под стражей без альтернативы – отвечаем в карточках", - добавили там.

