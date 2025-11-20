4 794 25
НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА
В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, почему подозреваемые в коррупции выходят на свободу под залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Объяснение Бюро
"Почему снова залог?" – один из самых популярных комментариев этой и прошлой недели. Объясняем: так прописано в Уголовном процессуальном кодексе Украины", – отметили в НАБУ.
В Бюро объяснили, что есть только несколько преступлений, где залог запрещен вообще, и коррупции в этом списке нет.
"Поэтому суд обязан рассмотреть возможность применения залога во всех случаях, кроме тех, где закон прямо запрещает его применение.
О каких преступлениях идет речь и почему по нашему УПК нельзя держать человека под стражей без альтернативы – отвечаем в карточках", - добавили там.
