РУС
Новости Борьба с коррупцией
4 794 25

НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА

Почему подозреваемые в коррупции выходят под залог?

В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, почему подозреваемые в коррупции выходят на свободу под залог.

Объяснение Бюро

"Почему снова залог?" – один из самых популярных комментариев этой и прошлой недели. Объясняем: так прописано в Уголовном процессуальном кодексе Украины", – отметили в НАБУ.

В Бюро объяснили, что есть только несколько преступлений, где залог запрещен вообще, и коррупции в этом списке нет.

"Поэтому суд обязан рассмотреть возможность применения залога во всех случаях, кроме тех, где закон прямо запрещает его применение.

О каких преступлениях идет речь и почему по нашему УПК нельзя держать человека под стражей без альтернативы – отвечаем в карточках", - добавили там.

Топ комментарии
+21
Про те що застава має бути менше суми хабаря також прописано в Кримінальному кодексі?
20.11.2025 13:52 Ответить
+16
😡"Слуга народу" Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

«Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять».

@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
20.11.2025 13:49 Ответить
+15
Ну звісно, закони ж пишуть самі корупціонери, та їх довіренісособи в ВР, чи ОП, тому вони хоч і крадії-хабарники, але не дурні, щоб не забезпечити собі шпаринку не сидіти в СІЗО, якщо схоплять за руку, або жопу! 🤬
20.11.2025 13:52 Ответить
😡"Слуга народу" Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

«Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять».

@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
20.11.2025 13:49 Ответить
Зелений зброд ждунів
20.11.2025 14:00 Ответить
це зброд ждунів, а чергова історія про довбограїв
20.11.2025 14:03 Ответить
А тут через одного незалежні базіки. Знахідка для їхнього генштабу. Пора саджать за військову зраду і підрив обороноздатності
20.11.2025 14:21 Ответить
Тобто саджати НЕ Федієнка, на чиїй совісті кров, а тих, хто називає його убивцею? Я так розумію, доблесне СБУ ще повинно його захистити і похвалити
20.11.2025 14:33 Ответить
Про те що застава має бути менше суми хабаря також прописано в Кримінальному кодексі?
20.11.2025 13:52 Ответить
Ну звісно, закони ж пишуть самі корупціонери, та їх довіренісособи в ВР, чи ОП, тому вони хоч і крадії-хабарники, але не дурні, щоб не забезпечити собі шпаринку не сидіти в СІЗО, якщо схоплять за руку, або жопу! 🤬
20.11.2025 13:52 Ответить
плятські закони міняти потрібно...
корупція під час війни - це державна зрада..
20.11.2025 13:54 Ответить
Безбожники не розуміють справедливості. Читайте Біблію
20.11.2025 14:22 Ответить
Хто підігнав такий Кримінальний кодекс? - Чернишов навіть до СІЗО не дійшов як бабло вже притарабанили
показать весь комментарий
Ааа… депутатики зарання застрахувалися!
показать весь комментарий
Так усі причетні до схем «двушка до москви» під час війни повинні йти по статті державна зрада!
показать весь комментарий
Наш суд самий гуманний суд в мірє(с). Разом з печерським та кацапським басманним
показать весь комментарий
А корупція під час військового стану це хіба не державна зрада???
показать весь комментарий
І де негайна вимога двох очільників НАБУ І САП ПРО НЕГАЙНЕ СКАСУВАННЯ В ЗАКОНІ ЗАСТАВИ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ?????
Немає!!!
Тому не вигораджуйте.
20.11.2025 14:01 Ответить
А НАБУ почало займатися тими хто вніс заставу??? Перевірив чистоту цих коштів?
показать весь комментарий
Привладні та системні корупціонери з Урядового кварталу під патронатом Президентів, зформувати свою систему захисту КОРУПЦІЯ у вищих ешелогхнах влади, яку уже «подолали» громадяни України, зеленський-стефанчук-гончарук-шмигаль-свириденко разом з даниловим+умеровим!!! Верещучка, аж на сраку падала і вищала в очі Західних Партнерів та Українців, - корупцію подолано в істотах з Урядового кварталу?!?! Але служки з приблудами95 зелупня СПРОСТУВАЛИ її вищання!! Міндіч з шиферами, шурмою, чернишовим, умеровим, держслужбовцями, що охороняли та забезпечували втечу через кордон, та цілим Урядом - істотами з Будинку Уряду, це її вищання спростували!
Деркач з *********** ригоАНАЛЬНИМИ,можуть це засвідчити, прямо в офісі ГПУ з «доброчесністю» і СБУ(за участю обслуговуючих міндіча та обрізанців, посадовців з СБУ)!!
показать весь комментарий
Проявіть ініциативу. На часі змінити це непорозуміння. І то негайно
показать весь комментарий
застава 1-300 прожиткових мінімума? 2920 - 876.000 грн для осіб, які киздили мільярдами?
показать весь комментарий
Державна зрада - це умисні дії громадянина України, вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності або безпеці держави. Так як всі корупційні справи зараз пов'язані з грошима на оборону, хорошому прокурору перекваліфікувати справу на держзраду буде не важко, було б бажання.
показать весь комментарий
Аналізуємо виконання президентської програми: скасування застави для підозрюваних у корупції. https://www.slovoidilo.ua/2022/01/27/stattja/polityka/analizuyemo-vykonannya-prezydentskoyi-prohramy-skasuvannya-zastavy-pidozryuvanyx-korupcziyi
показать весь комментарий
Виходять бо заставі смішні. Бойовим генералам по 200 млн., а крадіям тисячну частину від украденого.
показать весь комментарий
А хто у нас приймає закони? А хто у нас затверджує закони? А хто у нас гарантує виконання цих законів? Ото ж...
показать весь комментарий
Ще один тиждень, і про президентську жидву, міндічГЕЙт,всі забудуть ! Шалом Алейхем українці !!!!!!!
показать весь комментарий
А чому дивуватися, коли закони у нас пишуть злодії і хабарники, яких мудрий нарід понаобирав у ВР.
показать весь комментарий
