РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
927 15

Галущенко находится на допросе в НАБУ, - СМИ

Герман Галущенко пришел на допрос в НАБУ

Экс-министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в НАБУ.

Об этом сообщили журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бывшего министра сопровождают адвокаты.

Что предшествовало?

19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции.

Смотрите также: Кошарна: Отец Галущенко — львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАБУ (4731) Галущенко Герман (301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А "рижа" де?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:11 Ответить
+3
Адвокатів теж Міндіч "підігнав"?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:12 Ответить
+3
А чому не заарештований?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колеться?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:05 Ответить
під#р зеленорилий
показать весь комментарий
21.11.2025 12:07 Ответить
"Угода зі слідством" підписує...
показать весь комментарий
21.11.2025 12:14 Ответить
Вже час саджати на бочку з порохом, нехай політає!
показать весь комментарий
21.11.2025 13:28 Ответить
А Порох вже у бочці ?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:36 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 12:10 Ответить
Потєряшку проінструктували і допустили до НАБУ, інакше він вже випав би з вікна, або двічі застрелився!
показать весь комментарий
21.11.2025 12:10 Ответить
А "рижа" де?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:11 Ответить
Адвокатів теж Міндіч "підігнав"?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:12 Ответить
А чому не заарештований?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:13 Ответить
Як там активи Міндіча? Вже заарештовані? Міндіча у розшук подали?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:14 Ответить
галущенко покакав?
а, що ще галущенко?

галущенко мародер та вбивця українців.
галущенко повинен висіти догори дригом на арці дружби народів, а не ходити на допити!
показать весь комментарий
21.11.2025 12:16 Ответить
что толку с допита? он будет врать. Если разве что ему скажут сдавать или он получит срок 25 лет.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:23 Ответить
Зеленський, з організованою злочинною групою осіб, спричинили Конституційну та КОРУПЦІЙНУ кризу в Україні, з 2019 року!!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп, має бути закопаним, бо смердить!!
показать весь комментарий
21.11.2025 12:40 Ответить
Та й за шо?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:05 Ответить
 
 