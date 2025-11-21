927 15
Галущенко находится на допросе в НАБУ, - СМИ
Экс-министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в НАБУ.
Об этом сообщили журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Бывшего министра сопровождают адвокаты.
Что предшествовало?
19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
а, що ще галущенко?
галущенко мародер та вбивця українців.
галущенко повинен висіти догори дригом на арці дружби народів, а не ходити на допити!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп, має бути закопаним, бо смердить!!