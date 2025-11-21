"Слуга народу" Потураєв про Міндічгейт: Зеленський сказав, що не знав про те, що роблять за його спиною
Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупцію в енергетиці, заявив, що не знав про те, що "робиться за його спиною".
Про це сказав нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв після зустрічі глави держави із фракцією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Президент ознайомився із пропозицією нардепа про коаліцію та уряд "національної стійкості" та заявив, що працює над планом того, як треба врегулювати кризу, що склалася після публікації записів НАБУ.
"Він (Зеленський. - Ред.) сказав, що його будь-які його дії будуть ґрунтуватися на сприянні розслідуванню і переслідуванню всіх тих, хто пов'язаний з корупційними схемами. Сказав, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною", - додав Потураєв.
Станом на зараз ідею парламентаря про об'єднаний уряд не прийняли, але, на його думку, "двері не закриті".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Цю клоаку слід було розігнати ще наприкінці 22-го року.
Він не знав, що не всі корупціонери поїхали з країни.
Це рівень дитячого садка - навкруги обгортки від цукерок, мармиза у шоколаді, але цукерки їв не я.
Може пригадає свою ж фразу "Дав доручення Кабінету міністрів..."?
От так і скащав - не знав!
А ти йому і повірив?
Я ні.
Не знав тому терміново евакуював Каросона заздалегіть з країни.
А ларьочник Алі-Баба теж не знав?
Єрмака не звільнив , бо це одна банда
..
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Чикатило також не визнавав себе винним, бо вважав що винні його жертви.
- як зеленський перемагає корупцію, знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як зеленський закінчує епоху бідності;
- як зеленський сцить в очі мудрому народу.
Що, що, а то він вміє досконало...
Адже ці двоє були під спостереженням НАБУ. І просто так не могли покинути Україну.
А ще він залишає при собі "алі_бабу"...
блаЗЄнський виродок.
@vertiporokh
·
16 год
Король Англії Едвард ІІ ніяк не хотів звільняти свого фаворита і коханка Гʼю Диспенсера, який вже всіх в королівстві дістав своєю корупцією. Барони повстали, короля і Гʼю піймали. Гʼю привʼязали до драбини і публічно відрізалі яйця, бо що таке "НАБУ" і "ВАКС" тоді ніхто не знав
73%! В них ніяких сумнівів!
І не те, щоб вірили чи не вірили. Їм то потрібно, щоб хоч якось виправдати власний дебілізм і паскудство. В них навіть виникають підозри, що в 19-му вони таки наробили величезної херні, але ж то все Порошенко винен...
Все время. сколько ты президент, вся страна гудит о коррупции в твоем окружении и в правительстве, журналисты выступают с постоянными разоблачениями, зарубежные партнеры постоянно тебе сообщали о коррупции..., а ты в результате через 6 лет - я не знал.
Не знал, имея под рукой все силовые органы и целую кучу советников, которые все знают.
Зеленский, ты все больше похож на Вовочку из знаменитых анекдотов.
Или анекдоты писались, глядя на тебя, твои поступки и твои высказывания..
Його корєша д'Єрмака прості студенти опустили нижче плінтуса, а уявіть собі, як вони можуть знищити голобородька. Воно ж самостійно зв'язати кілька слів так і не навчилося за свої 47 років.
Зебіл заявив, що:
🐸 Ситуацією з корупцією качають в Україні сосіяні і трохи США
🐸 Хто проти Ze-мафії, той за рф
🐸 Якщо слуги розводять коаліцію, він оголосить "вибори" - розпустить ВР
🐸 Корупція буває всюди, це нормально, він уже всіх покарав
‼️Резюме: узурпатор анонсував знищення НАБУ і переслідування всіх, хто писав про Міндичгейт 👹
Сподіваюсь, що НАБУ не буде мовчати, і відповість 🐸💥🥊
Терміново рекомендую всім українцям припинити називати самозванця Зе "президентом", а його мафію "законною владою" - згадайте Конституцію України. Інакше ми не виживемо,
Так доведи тепер народу, і посади мародерів на тривалі терміни. І не забудь прихопити Міндіча і розігнати 95