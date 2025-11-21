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Новини Засідання фракції Слуга народу Міндічгейт
9 656 100

"Слуга народу" Потураєв про Міндічгейт: Зеленський сказав, що не знав про те, що роблять за його спиною

Міндічгейт: Зеленський не знав, що відбувається

Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупцію в енергетиці, заявив, що не знав про те, що "робиться за його спиною".

Про це сказав нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв після зустрічі глави держави із фракцією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Президент ознайомився із пропозицією нардепа про коаліцію та уряд "національної стійкості" та заявив, що працює над планом того, як треба врегулювати кризу, що склалася після публікації записів НАБУ.

"Він (Зеленський. - Ред.) сказав, що його будь-які його дії будуть ґрунтуватися на сприянні розслідуванню і переслідуванню всіх тих, хто пов'язаний з корупційними схемами. Сказав, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною", - додав Потураєв.

Станом на зараз ідею парламентаря про об'єднаний уряд не прийняли, але, на його думку, "двері не закриті".

Читайте: Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Міндічгейт

Дивіться: "Слуга народу" Мокан відмовився йти на зустріч фракції із Зеленським. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) корупція (5077) Потураєв Микита (150)
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Топ коментарі
+36
Отже, Зєльонкін признався, що він таки ж лох. Навіть ЛОШАРА.
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21.11.2025 08:17 Відповісти
+36
Зеля 🤡 ніколи не визнає себе винним, як жлоб буде звинувачувати усіх крім себе та дерьмака.

Він не знав, що не всі корупціонери поїхали з країни.
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21.11.2025 08:18 Відповісти
+33
Зуб даю, що не знав
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21.11.2025 08:30 Відповісти
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Отже, Зєльонкін признався, що він таки ж лох. Навіть ЛОШАРА.
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21.11.2025 08:17 Відповісти
Зуб даю, що не знав
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21.11.2025 08:30 Відповісти
Єх, була б можливість, я б з задоволеннчм бив би в цю харю ногою взутою у чобот з бугая.
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21.11.2025 09:07 Відповісти
Права рука незнає що робить ліва 😁
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21.11.2025 10:19 Відповісти
хто вірить???
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21.11.2025 08:38 Відповісти
Марафон ще досі працює? Тоді вірять, і дуже багато
Цю клоаку слід було розігнати ще наприкінці 22-го року.
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21.11.2025 09:08 Відповісти
І ви говоритє ! А ,е факти, коли Міндіч , пише СМС , Зейло передзвонюе , Галущенко ‼️🤢🤥Буратіно , не знав , кого призначив , Сенатор Деркач ,на єнергоатом ?По настояною , старших товаріщей з ФСб , закрив академію зовнішньої розвідки
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21.11.2025 09:16 Відповісти
Не знав? А може забув? Все на зінку киває, шаріковим прикидується
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21.11.2025 09:25 Відповісти
потураев , обісрався, що попер , проти елдака , зараз горбатого ліпе , не , знав зейло , що ойго подельнік , якийсь гр Ізраїля Міндіч , не маючи , доступу до Держ таемниці , роздає вказівки , Міністрам енергетики і оборони , призначає послицю , під двома кримінальними справами , Стефанішину , яким , боком гр Ізраїля міндіч до ракетних програм ? Ну , не знав - профнепригодний , геть з посади , 2р вжє просроченє
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21.11.2025 09:47 Відповісти
Зеля 🤡 ніколи не визнає себе винним, як жлоб буде звинувачувати усіх крім себе та дерьмака.

Він не знав, що не всі корупціонери поїхали з країни.
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21.11.2025 08:18 Відповісти
Але Єрмака все одно рятує.

Це рівень дитячого садка - навкруги обгортки від цукерок, мармиза у шоколаді, але цукерки їв не я.
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21.11.2025 08:32 Відповісти
А його жінка теж не знала звідки у тумбочки гроші з'являються
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21.11.2025 08:19 Відповісти
ця ***** тобі не допоможе
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21.11.2025 08:20 Відповісти
Всі призначення йдуть з ОПи. А він не знав. Жодного призначення в Кабміні без погодження з ОПою не відбувається. А він не знав. І Єрмака звільняти не збирається, бо "качають".
Може пригадає свою ж фразу "Дав доручення Кабінету міністрів..."?
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21.11.2025 08:20 Відповісти
Ай яй яй, не знав!
От так і скащав - не знав!
А ти йому і повірив?
Я ні.
Не знав тому терміново евакуював Каросона заздалегіть з країни.
А ларьочник Алі-Баба теж не знав?
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21.11.2025 08:21 Відповісти
Цікаво, Потураєв повірив?
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21.11.2025 08:24 Відповісти
А дідько його знає. Він про це ничого не сказав. Політика Потураєва - і вашим і нашім.
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21.11.2025 08:37 Відповісти
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21.11.2025 08:22 Відповісти
змістовно...
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21.11.2025 09:10 Відповісти
Да,царь хароший-боярє плахіє...
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21.11.2025 08:24 Відповісти
За кого він сприймає нас, українців?
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21.11.2025 08:27 Відповісти
За кого не знаю, але данні в ТЧК оновити всеодно потрібно
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21.11.2025 08:31 Відповісти
Ти знаєш за кого, бо люди розумні цей організм президентом би не обрали
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21.11.2025 08:35 Відповісти
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21.11.2025 08:28 Відповісти
Патужна. Незламно
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21.11.2025 08:30 Відповісти
Все правильно, тільки з точністю до навпаки.
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21.11.2025 08:34 Відповісти
Покажіть мені того, хто сумнівається. Правда, перед цим Ярмак просить, скажи мені Вован ось таке. Ну і далі за текстом.
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21.11.2025 09:22 Відповісти
Воно не обережно брякнуло те, чого у титрах не було.
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21.11.2025 10:55 Відповісти
Дайте йому ще 6,5 років, його обманювали, він тільки вчиться
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21.11.2025 08:28 Відповісти
... і ще одну Україну
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21.11.2025 09:12 Відповісти
Для блазня збрехати це як чхнути. Шось не віриться в цей його висер. Все він знав, і контролював. А коли антикорупційні органи наступили йому на хвіст, вирішив швиденько підпорядкувати їх свойому генпрокурору.
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21.11.2025 08:28 Відповісти
Зеля ЛОХ!!!! сам признався.
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21.11.2025 08:29 Відповісти
Ну все ,вже взнав?То хай подає в відставку і чистосердечно співпрацює зі слідством, та отримує заслужене покарання.
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21.11.2025 08:29 Відповісти
він каже, так як є наївним і тупим, дурником тобто, то не відповідає за свої призначення і за пограбування України його друзями, яким він надав посади
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21.11.2025 08:32 Відповісти
А нам то навіщо ,його розповіді? Слідчому, під протокол, той і не таке слухав.
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21.11.2025 09:00 Відповісти
А хіба він колись обманював людей? Віримо!
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21.11.2025 08:30 Відповісти
- Вийди звідси, розбійник! (с)
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21.11.2025 08:31 Відповісти
Це відповідь нє мальчіка, но мужа. Не знав і все. Можна кєровать далі, холопи схавають
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21.11.2025 08:30 Відповісти
Взнав тепер і що ?
Єрмака не звільнив , бо це одна банда
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21.11.2025 08:31 Відповісти
Допускаємо що ЗЕленський не знав але Єрмак не міг не знати тому що всі призначення проходили через Офіс.Сірий кардинал,так звану роль недаремно отримав Єрмак.Тому ЗЕленському терміново треба звільняти Єрмака тому що тінь "Міндічгейту" впаде на нього.Ще дивує мовчазне відношення баранів "Слуга народа"
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21.11.2025 08:31 Відповісти
Если из хранилища моего банка вынесли половину денег, то мне +\- все равно, договорился ли охранник с ворами, или просто проспал всю ночь и ничего не видел.
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21.11.2025 08:31 Відповісти
Не знав ...
..
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21.11.2025 08:31 Відповісти
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21.11.2025 08:32 Відповісти
Якщо "не знав" про ТАКИЙ величезний гешефт своїх кагальних дружків, то тоді найуха країні потрібний такий тупий, який не бачить очевидного, преЗЕдент?
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21.11.2025 08:33 Відповісти
Зелені слуги теж не знали. Думали що гроші які їм дають це манна небесна
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21.11.2025 08:33 Відповісти
"Слуга народа" Потураев о Миндичгейте: Зеленский сказал, что не знал о том, что делают за его спиной Источник: https://censor.net/ru/n3586168
==========
Чикатило також не визнавав себе винним, бо вважав що винні його жертви.
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21.11.2025 08:34 Відповісти
НЕВИНАВАТАЯЯ!!!!!
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21.11.2025 08:36 Відповісти
Ну що шановні українці у нас на мою думку три варіанти кінця України. Перший і найгірший це повне її зникнення з карти світу. Другий це "грузинський" і третій це "білоруський".
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21.11.2025 08:36 Відповісти
Так , таки лох.Дерьмо.
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21.11.2025 08:36 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як зеленський перемагає корупцію, знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як зеленський закінчує епоху бідності;
- як зеленський сцить в очі мудрому народу.
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21.11.2025 08:40 Відповісти
Останнє затьмарює все попереднє.
Що, що, а то він вміє досконало...
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21.11.2025 09:01 Відповісти
Питання до 73% баранів, вірите?
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21.11.2025 08:40 Відповісти
Тому евакуював "міндіча_цукермана" до Ізраїлю...

Адже ці двоє були під спостереженням НАБУ. І просто так не могли покинути Україну.

А ще він залишає при собі "алі_бабу"...

блаЗЄнський виродок.
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21.11.2025 08:41 Відповісти
От і виникає питання: НАБУ - всьо? Здулося? Бо те, що нам показали, це навіть не верхівка айсберга, це був лише помет хворого пінгвіна на тій верхівці.
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21.11.2025 09:40 Відповісти
"Не знав" не звільняє від відповідальності. Крали друзі Зеленського за сприяння його підлеглих, то ж відповідати йому за законом. А ще мені здається, що на плівках може бути ще більш страшна інформація. Бо не зря НАБУшники її дають дозовано. І не зря так підірвалися спільники цього тирингу. Саме смачне ще попереду
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21.11.2025 08:46 Відповісти
У Зеленського ще крайне завдання з центру!
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21.11.2025 08:48 Відповісти
Таки ЛОХ!
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21.11.2025 08:48 Відповісти
спини з дєрьмаком на сухій мівіні та сухому вині так розжерли, шо за її шириною нічого не бачать і не знають.
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21.11.2025 08:48 Відповісти
Якщо він не знає що відбувається за його спиною, то ***** він там взагалі сидить?
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21.11.2025 08:50 Відповісти
Так само як і ДБР, СБУ, БЕБ, НАЗК, МВС та решта "контор". І відповідь тут проста - всі вони "в долі" і слухняно виконують забаганки верховного смарагдового "янелоха" та його друзів. Ось і маємо сЦуддів-доларових мільйонерів, прокурВорів-інвалідів, генералів СБУ-хабарників і т.д. Країна мрії одного зеленого вилупка.
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21.11.2025 09:46 Відповісти
Я особисто вірю шо Зешмаркля нормальна людина, і він увійде у світову історію як великій переможець Украіни у війні проти кацапні. Зешаркля не може підбирати виконавців, як Трампо, ну то таке, але хто такий Трампо за 10 років, і хто такий Зешмаркля.
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21.11.2025 08:51 Відповісти
Ilya Novikov
@vertiporokh
·
16 год
Король Англії Едвард ІІ ніяк не хотів звільняти свого фаворита і коханка Гʼю Диспенсера, який вже всіх в королівстві дістав своєю корупцією. Барони повстали, короля і Гʼю піймали. Гʼю привʼязали до драбини і публічно відрізалі яйця, бо що таке "НАБУ" і "ВАКС" тоді ніхто не знав
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21.11.2025 08:53 Відповісти
Залишилось довідатись хто з цих двох король а хто королева.
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21.11.2025 09:03 Відповісти
"При додаванні чисел порядок доданків не впливає на результат" - аксіома
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21.11.2025 09:51 Відповісти
Так опублікуйте всі записи, що були зроблені в кабінеті Міндіча. Чому зєля боїться цих записів і тримає агента НАБУ і його хворого батька в буцегарні та катує їх?
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21.11.2025 09:00 Відповісти
і хто повірить цьому брехуну...воно брехало та крало...
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21.11.2025 09:01 Відповісти
Хто? От смішний...
73%! В них ніяких сумнівів!
І не те, щоб вірили чи не вірили. Їм то потрібно, щоб хоч якось виправдати власний дебілізм і паскудство. В них навіть виникають підозри, що в 19-му вони таки наробили величезної херні, але ж то все Порошенко винен...
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21.11.2025 09:05 Відповісти
І навіть був впевнений, що котеджне містечко в козині чернишов будує власною працею вихідного дня, залучаючи карлсона з шугарменом у підсобники
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21.11.2025 09:02 Відповісти
І будує для дітей сиріт, а не для ЗЄ та Єомака.
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21.11.2025 09:14 Відповісти
А ти не знав шо твориться в Україні? - а зараз прозрів - криса
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21.11.2025 09:04 Відповісти
То шо "пана" президента небуло весь час на руботі???А де...?
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21.11.2025 09:05 Відповісти
А може і не знав - не підпишеш документ дорожку кокса ненасиплю , підпишеш насиплю щей лєнці в тумбочку щось положу .
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21.11.2025 09:06 Відповісти
Якщо Зеленський не знав що його криси крадуть - значить він профнепридатності і повинен піти у відставку! Лох, йо@аний!
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21.11.2025 09:08 Відповісти
Раз ты не знал, что знал весь мир, то ты плохой руководитель, а значит немедленно в отставку
Все время. сколько ты президент, вся страна гудит о коррупции в твоем окружении и в правительстве, журналисты выступают с постоянными разоблачениями, зарубежные партнеры постоянно тебе сообщали о коррупции..., а ты в результате через 6 лет - я не знал.
Не знал, имея под рукой все силовые органы и целую кучу советников, которые все знают.
Зеленский, ты все больше похож на Вовочку из знаменитых анекдотов.
Или анекдоты писались, глядя на тебя, твои поступки и твои высказывания..
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21.11.2025 09:08 Відповісти
Вовочка з анекдотів - зразок дотепності та гумору, на відміну від цього нікчеми.
Його корєша д'Єрмака прості студенти опустили нижче плінтуса, а уявіть собі, як вони можуть знищити голобородька. Воно ж самостійно зв'язати кілька слів так і не навчилося за свої 47 років.
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21.11.2025 10:00 Відповісти
Грош цена тогда тебе,
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21.11.2025 09:08 Відповісти
Нічого не зробиш-будем чекати виборів щоб вигнати цього зеленого йолопа з доміка і потім пересадить його менеджерів тих які не вспінуть втекти
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21.11.2025 09:10 Відповісти
Всё кажется в другом ошибкой нам; А примешься за дело сам, Так напроказишь вдвое хуже....євреям не місце в Українському політикумі
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21.11.2025 09:13 Відповісти
Зєлємскій, звісно, лох, але Потураєв - гнида ще та. Даремно багато хто називає його більш-менш притомною людиною серед моно-сброда.
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21.11.2025 09:14 Відповісти
Моя баба продала з мого хліва свиню, а я що знав? Вона мені не призналась.
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21.11.2025 09:16 Відповісти
Зєлєнській і єго візірь нє вінаватиє.Крапка.
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21.11.2025 09:21 Відповісти
Зеленський не тільки знав, він очолює цей корупційний, антиукраїнський гадючник.
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21.11.2025 09:21 Відповісти
Винні підари і трошки вмериканці?Без згадки Порошенка?Щось новеньке
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21.11.2025 09:23 Відповісти
Справді, що можна побачити за широкою, потужною спиною.)
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21.11.2025 09:33 Відповісти
о це булу б цікаво коли він сказав би "так, знав, допомагав чим міг, кришував"
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21.11.2025 09:39 Відповісти
""По зустрічі наркомакаки зі слугами урода: Дєрьмака вчора не вигнали, і Арагнидію теж 🤡
Зебіл заявив, що:
🐸 Ситуацією з корупцією качають в Україні сосіяні і трохи США
🐸 Хто проти Ze-мафії, той за рф
🐸 Якщо слуги розводять коаліцію, він оголосить "вибори" - розпустить ВР
🐸 Корупція буває всюди, це нормально, він уже всіх покарав

‼️Резюме: узурпатор анонсував знищення НАБУ і переслідування всіх, хто писав про Міндичгейт 👹
Сподіваюсь, що НАБУ не буде мовчати, і відповість 🐸💥🥊

Терміново рекомендую всім українцям припинити називати самозванця Зе "президентом", а його мафію "законною владою" - згадайте Конституцію України. Інакше ми не виживемо,
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21.11.2025 09:40 Відповісти
коли зеленський правду говорив?)
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21.11.2025 09:42 Відповісти
Цар не знав, що бояри крали.
Так доведи тепер народу, і посади мародерів на тривалі терміни. І не забудь прихопити Міндіча і розігнати 95
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21.11.2025 09:46 Відповісти
Ха-ха-ха,а кто не верит.....,может идти на хэ.
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21.11.2025 09:46 Відповісти
Нелох все таки Лох. Штош, я так и знал...
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21.11.2025 09:53 Відповісти
тепер у НАБУ є шанс , як тільки ця зеленська паскудо 🤡 захоче підписати якусь муйню по трампу проти України , вони можуть вкинути інфу ,як зеленський "не знав " і скільки раз...
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21.11.2025 09:57 Відповісти
Скоти, роблять з людей ідіотів, хоча 73%, то їм парять.
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21.11.2025 09:57 Відповісти
Так це таки робиться? Чи це качають росія та сша? Ще не визначився, що брехати, тупий уйобок? Якщо це робиться за його спиною, то це спина лошари, а не гаранта Конституції та Верховного Головнокомандувача.
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21.11.2025 10:05 Відповісти
Здристнули в Європу, побігали там тиждень, і випрацювали стратегію відмахування: нічого не знали, будемо чекати судових рішень, качають кацапи і амери, тягнемо час. І головне - ця каліч без єрмака, як без рук, та й голови теж. Підозрюю, що козирю даний наказ "ні шагу назад, дєржатца да паслєднєва" за зелене чмо, щоб крутити ним, як циган сонцем. І зверніть увагу на реакцію сбу - вже мабудь до середини земної кулі докопали, так шукають компромат на набу та сап. А те, що бекофіс деркача знаходився поруч, не бачили, або ж кришували його
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21.11.2025 10:21 Відповісти
Ну, брехати буратінка добре вміє... А шо він ще сказав по суті? Чергову вечірню казочку?
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21.11.2025 10:50 Відповісти
начальник, який не в курсі діла, - х?йовий начальник, або слабак і сцикун
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21.11.2025 11:12 Відповісти
Алібаба не розказував ???!!!
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21.11.2025 11:47 Відповісти
Ну звичайно ж не знав... а закон про обмеження повноважень НАБУ та САП він підписав випадково.
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21.11.2025 17:58 Відповісти
Ні,Зе ми маємо вірити,що не знав,а Порох такого права на сьогодні НЕМАЄ,але якщо він прийде до влади,то все повернеться НАВПАКИ і Зе буде бігати по судах ,доводити,що він не ЗРАДНИК!!! Але я думаю,що в нього бабунців не вистачить,а кореша--ХЕР дадуть!! Особливо Коломойша!
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21.11.2025 18:39 Відповісти
Ми аж бігом повірили
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21.11.2025 22:46 Відповісти
 
 