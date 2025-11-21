"Слуга народу" Потураєв про Міндічгейт: Зеленський сказав, що не знав про те, що роблять за його спиною

Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупцію в енергетиці, заявив, що не знав про те, що "робиться за його спиною".

Про це сказав нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв після зустрічі глави держави із фракцією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Президент ознайомився із пропозицією нардепа про коаліцію та уряд "національної стійкості" та заявив, що працює над планом того, як треба врегулювати кризу, що склалася після публікації записів НАБУ.

"Він (Зеленський. - Ред.) сказав, що його будь-які його дії будуть ґрунтуватися на сприянні розслідуванню і переслідуванню всіх тих, хто пов'язаний з корупційними схемами. Сказав, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною", - додав Потураєв.

Станом на зараз ідею парламентаря про об'єднаний уряд не прийняли, але, на його думку, "двері не закриті".

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