"Слуга народа" Потураев о Миндичгейте: Зеленский сказал, что не знал о том, что делают за его спиной

Президент Владимир Зеленский, комментируя коррупцию в энергетике, заявил, что не знал о том, что "делается за его спиной".

Об этом сказал нардеп "Слуги народа" Никита Потураев после встречи главы государства с фракцией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Президент ознакомился с предложением нардепа о коалиции и правительстве "национальной стойкости" и заявил, что работает над планом того, как нужно урегулировать кризис, сложившийся после публикации записей НАБУ.

"Он (Зеленский. - Ред.) сказал, что любые его действия будут основываться на содействии расследованию и преследованию всех тех, кто связан с коррупционными схемами. Сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной", - добавил Потураев.

На данный момент идея парламентария об объединенном правительстве не принята, но, по его мнению, "двери не закрыты".

