"Слуга народа" Потураев о Миндичгейте: Зеленский сказал, что не знал о том, что делают за его спиной
Президент Владимир Зеленский, комментируя коррупцию в энергетике, заявил, что не знал о том, что "делается за его спиной".
Об этом сказал нардеп "Слуги народа" Никита Потураев после встречи главы государства с фракцией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Президент ознакомился с предложением нардепа о коалиции и правительстве "национальной стойкости" и заявил, что работает над планом того, как нужно урегулировать кризис, сложившийся после публикации записей НАБУ.
"Он (Зеленский. - Ред.) сказал, что любые его действия будут основываться на содействии расследованию и преследованию всех тех, кто связан с коррупционными схемами. Сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной", - добавил Потураев.
На данный момент идея парламентария об объединенном правительстве не принята, но, по его мнению, "двери не закрыты".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Цю клоаку слід було розігнати ще наприкінці 22-го року.
Він не знав, що не всі корупціонери поїхали з країни.
Це рівень дитячого садка - навкруги обгортки від цукерок, мармиза у шоколаді, але цукерки їв не я.
Може пригадає свою ж фразу "Дав доручення Кабінету міністрів..."?
От так і скащав - не знав!
А ти йому і повірив?
Я ні.
Не знав тому терміново евакуював Каросона заздалегіть з країни.
А ларьочник Алі-Баба теж не знав?
Єрмака не звільнив , бо це одна банда
..
==========
Чикатило також не визнавав себе винним, бо вважав що винні його жертви.
- як зеленський перемагає корупцію, знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як зеленський закінчує епоху бідності;
- як зеленський сцить в очі мудрому народу.
Що, що, а то він вміє досконало...
Адже ці двоє були під спостереженням НАБУ. І просто так не могли покинути Україну.
А ще він залишає при собі "алі_бабу"...
блаЗЄнський виродок.
@vertiporokh
·
16 год
Король Англії Едвард ІІ ніяк не хотів звільняти свого фаворита і коханка Гʼю Диспенсера, який вже всіх в королівстві дістав своєю корупцією. Барони повстали, короля і Гʼю піймали. Гʼю привʼязали до драбини і публічно відрізалі яйця, бо що таке "НАБУ" і "ВАКС" тоді ніхто не знав
73%! В них ніяких сумнівів!
І не те, щоб вірили чи не вірили. Їм то потрібно, щоб хоч якось виправдати власний дебілізм і паскудство. В них навіть виникають підозри, що в 19-му вони таки наробили величезної херні, але ж то все Порошенко винен...
Все время. сколько ты президент, вся страна гудит о коррупции в твоем окружении и в правительстве, журналисты выступают с постоянными разоблачениями, зарубежные партнеры постоянно тебе сообщали о коррупции..., а ты в результате через 6 лет - я не знал.
Не знал, имея под рукой все силовые органы и целую кучу советников, которые все знают.
Зеленский, ты все больше похож на Вовочку из знаменитых анекдотов.
Или анекдоты писались, глядя на тебя, твои поступки и твои высказывания..