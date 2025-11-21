РУС
Новости заседание фракции слуга народа Миндичгейт
4 765 77

"Слуга народа" Потураев о Миндичгейте: Зеленский сказал, что не знал о том, что делают за его спиной

Миндичгейт: Зеленский не знал, что происходит

Президент Владимир Зеленский, комментируя коррупцию в энергетике, заявил, что не знал о том, что "делается за его спиной".

Об этом сказал нардеп "Слуги народа" Никита Потураев после встречи главы государства с фракцией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Президент ознакомился с предложением нардепа о коалиции и правительстве "национальной стойкости" и заявил, что работает над планом того, как нужно урегулировать кризис, сложившийся после публикации записей НАБУ.

"Он (Зеленский. - Ред.) сказал, что любые его действия будут основываться на содействии расследованию и преследованию всех тех, кто связан с коррупционными схемами. Сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной", - добавил Потураев.

На данный момент идея парламентария об объединенном правительстве не принята, но, по его мнению, "двери не закрыты".

Миндичгейт

Зеленский Владимир (22666) коррупция (8796) Потураев Никита (153)
+21
Зеля 🤡 ніколи не визнає себе винним, як жлоб буде звинувачувати усіх крім себе та дерьмака.

Він не знав, що не всі корупціонери поїхали з країни.
21.11.2025 08:18
+16
Отже, Зєльонкін признався, що він таки ж лох. Навіть ЛОШАРА.
21.11.2025 08:17
+16
Всі призначення йдуть з ОПи. А він не знав. Жодного призначення в Кабміні без погодження з ОПою не відбувається. А він не знав. І Єрмака звільняти не збирається, бо "качають".
Може пригадає свою ж фразу "Дав доручення Кабінету міністрів..."?
21.11.2025 08:20
Отже, Зєльонкін признався, що він таки ж лох. Навіть ЛОШАРА.
21.11.2025 08:17
Зуб даю, що не знав
21.11.2025 08:30
Єх, була б можливість, я б з задоволеннчм бив би в цю харю ногою взутою у чобот з бугая.
21.11.2025 09:07
хто вірить???
21.11.2025 08:38
Марафон ще досі працює? Тоді вірять, і дуже багато
Цю клоаку слід було розігнати ще наприкінці 22-го року.
21.11.2025 09:08
І ви говоритє ! А ,е факти, коли Міндіч , пише СМС , Зейло передзвонюе , Галущенко ‼️🤢🤥Буратіно , не знав , кого призначив , Сенатор Деркач ,на єнергоатом ?По настояною , старших товаріщей з ФСб , закрив академію зовнішньої розвідки
21.11.2025 09:16
Не знав? А може забув? Все на зінку киває, шаріковим прикидується
21.11.2025 09:25
Зеля 🤡 ніколи не визнає себе винним, як жлоб буде звинувачувати усіх крім себе та дерьмака.

Він не знав, що не всі корупціонери поїхали з країни.
21.11.2025 08:18
Але Єрмака все одно рятує.

Це рівень дитячого садка - навкруги обгортки від цукерок, мармиза у шоколаді, але цукерки їв не я.
21.11.2025 08:32
А його жінка теж не знала звідки у тумбочки гроші з'являються
21.11.2025 08:19
ця ***** тобі не допоможе
21.11.2025 08:20
Всі призначення йдуть з ОПи. А він не знав. Жодного призначення в Кабміні без погодження з ОПою не відбувається. А він не знав. І Єрмака звільняти не збирається, бо "качають".
Може пригадає свою ж фразу "Дав доручення Кабінету міністрів..."?
21.11.2025 08:20
Ай яй яй, не знав!
От так і скащав - не знав!
А ти йому і повірив?
Я ні.
Не знав тому терміново евакуював Каросона заздалегіть з країни.
А ларьочник Алі-Баба теж не знав?
21.11.2025 08:21
Цікаво, Потураєв повірив?
21.11.2025 08:24
А дідько його знає. Він про це ничого не сказав. Політика Потураєва - і вашим і нашім.
21.11.2025 08:37
21.11.2025 08:22
змістовно...
21.11.2025 09:10
Да,царь хароший-боярє плахіє...
21.11.2025 08:24
За кого він сприймає нас, українців?
21.11.2025 08:27
За кого не знаю, але данні в ТЧК оновити всеодно потрібно
21.11.2025 08:31
Ти знаєш за кого, бо люди розумні цей організм президентом би не обрали
21.11.2025 08:35
21.11.2025 08:28
Патужна. Незламно
21.11.2025 08:30
Все правильно, тільки з точністю до навпаки.
21.11.2025 08:34
Покажіть мені того, хто сумнівається. Правда, перед цим Ярмак просить, скажи мені Вован ось таке. Ну і далі за текстом.
21.11.2025 09:22
Дайте йому ще 6,5 років, його обманювали, він тільки вчиться
21.11.2025 08:28
... і ще одну Україну
21.11.2025 09:12
Для блазня збрехати це як чхнути. Шось не віриться в цей його висер. Все він знав, і контролював. А коли антикорупційні органи наступили йому на хвіст, вирішив швиденько підпорядкувати їх свойому генпрокурору.
21.11.2025 08:28
Зеля ЛОХ!!!! сам признався.
21.11.2025 08:29
Ну все ,вже взнав?То хай подає в відставку і чистосердечно співпрацює зі слідством, та отримує заслужене покарання.
21.11.2025 08:29
він каже, так як є наївним і тупим, дурником тобто, то не відповідає за свої призначення і за пограбування України його друзями, яким він надав посади
21.11.2025 08:32
А нам то навіщо ,його розповіді? Слідчому, під протокол, той і не таке слухав.
21.11.2025 09:00
А хіба він колись обманював людей? Віримо!
21.11.2025 08:30
- Вийди звідси, розбійник! (с)
21.11.2025 08:31
Це відповідь нє мальчіка, но мужа. Не знав і все. Можна кєровать далі, холопи схавають
21.11.2025 08:30
Взнав тепер і що ?
Єрмака не звільнив , бо це одна банда
21.11.2025 08:31
Допускаємо що ЗЕленський не знав але Єрмак не міг не знати тому що всі призначення проходили через Офіс.Сірий кардинал,так звану роль недаремно отримав Єрмак.Тому ЗЕленському терміново треба звільняти Єрмака тому що тінь "Міндічгейту" впаде на нього.Ще дивує мовчазне відношення баранів "Слуга народа"
21.11.2025 08:31
Если из хранилища моего банка вынесли половину денег, то мне +\- все равно, договорился ли охранник с ворами, или просто проспал всю ночь и ничего не видел.
21.11.2025 08:31
Не знав ...
..
21.11.2025 08:31
21.11.2025 08:32
Якщо "не знав" про ТАКИЙ величезний гешефт своїх кагальних дружків, то тоді найуха країні потрібний такий тупий, який не бачить очевидного, преЗЕдент?
21.11.2025 08:33
Зелені слуги теж не знали. Думали що гроші які їм дають це манна небесна
21.11.2025 08:33
Чикатило також не визнавав себе винним, бо вважав що винні його жертви.
21.11.2025 08:34
НЕВИНАВАТАЯЯ!!!!!
21.11.2025 08:36
Ну що шановні українці у нас на мою думку три варіанти кінця України. Перший і найгірший це повне її зникнення з карти світу. Другий це "грузинський" і третій це "білоруський".
21.11.2025 08:36
Так , таки лох.Дерьмо.
21.11.2025 08:36
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як зеленський перемагає корупцію, знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як зеленський закінчує епоху бідності;
- як зеленський сцить в очі мудрому народу.
21.11.2025 08:40
Останнє затьмарює все попереднє.
Що, що, а то він вміє досконало...
21.11.2025 09:01
Питання до 73% баранів, вірите?
21.11.2025 08:40
Тому евакуював "міндіча_цукермана" до Ізраїлю...

Адже ці двоє були під спостереженням НАБУ. І просто так не могли покинути Україну.

А ще він залишає при собі "алі_бабу"...

блаЗЄнський виродок.
21.11.2025 08:41
"Не знав" не звільняє від відповідальності. Крали друзі Зеленського за сприяння його підлеглих, то ж відповідати йому за законом. А ще мені здається, що на плівках може бути ще більш страшна інформація. Бо не зря НАБУшники її дають дозовано. І не зря так підірвалися спільники цього тирингу. Саме смачне ще попереду
21.11.2025 08:46
У Зеленського ще крайне завдання з центру!
21.11.2025 08:48
Таки ЛОХ!
21.11.2025 08:48
спини з дєрьмаком на сухій мівіні та сухому вині так розжерли, шо за її шириною нічого не бачать і не знають.
21.11.2025 08:48
Якщо він не знає що відбувається за його спиною, то ***** він там взагалі сидить?
21.11.2025 08:50
Я особисто вірю шо Зешмаркля нормальна людина, і він увійде у світову історію як великій переможець Украіни у війні проти кацапні. Зешаркля не може підбирати виконавців, як Трампо, ну то таке, але хто такий Трампо за 10 років, і хто такий Зешмаркля.
21.11.2025 08:51
Ilya Novikov
@vertiporokh
·
16 год
Король Англії Едвард ІІ ніяк не хотів звільняти свого фаворита і коханка Гʼю Диспенсера, який вже всіх в королівстві дістав своєю корупцією. Барони повстали, короля і Гʼю піймали. Гʼю привʼязали до драбини і публічно відрізалі яйця, бо що таке "НАБУ" і "ВАКС" тоді ніхто не знав
21.11.2025 08:53
Залишилось довідатись хто з цих двох король а хто королева.
21.11.2025 09:03
Так опублікуйте всі записи, що були зроблені в кабінеті Міндіча. Чому зєля боїться цих записів і тримає агента НАБУ і його хворого батька в буцегарні та катує їх?
21.11.2025 09:00
і хто повірить цьому брехуну...воно брехало та крало...
21.11.2025 09:01
Хто? От смішний...
73%! В них ніяких сумнівів!
І не те, щоб вірили чи не вірили. Їм то потрібно, щоб хоч якось виправдати власний дебілізм і паскудство. В них навіть виникають підозри, що в 19-му вони таки наробили величезної херні, але ж то все Порошенко винен...
21.11.2025 09:05
І навіть був впевнений, що котеджне містечко в козині чернишов будує власною працею вихідного дня, залучаючи карлсона з шугарменом у підсобники
21.11.2025 09:02
І будує для дітей сиріт, а не для ЗЄ та Єомака.
21.11.2025 09:14
А ти не знав шо твориться в Україні? - а зараз прозрів - криса
21.11.2025 09:04
То шо "пана" президента небуло весь час на руботі???А де...?
21.11.2025 09:05
А може і не знав - не підпишеш документ дорожку кокса ненасиплю , підпишеш насиплю щей лєнці в тумбочку щось положу .
21.11.2025 09:06
Якщо Зеленський не знав що його криси крадуть - значить він профнепридатності і повинен піти у відставку! Лох, йо@аний!
21.11.2025 09:08
Раз ты не знал, что знал весь мир, то ты плохой руководитель, а значит немедленно в отставку
Все время. сколько ты президент, вся страна гудит о коррупции в твоем окружении и в правительстве, журналисты выступают с постоянными разоблачениями, зарубежные партнеры постоянно тебе сообщали о коррупции..., а ты в результате через 6 лет - я не знал.
Не знал, имея под рукой все силовые органы и целую кучу советников, которые все знают.
Зеленский, ты все больше похож на Вовочку из знаменитых анекдотов.
Или анекдоты писались, глядя на тебя, твои поступки и твои высказывания..
21.11.2025 09:08
Грош цена тогда тебе,
21.11.2025 09:08
Нічого не зробиш-будем чекати виборів щоб вигнати цього зеленого йолопа з доміка і потім пересадить його менеджерів тих які не вспінуть втекти
21.11.2025 09:10
Всё кажется в другом ошибкой нам; А примешься за дело сам, Так напроказишь вдвое хуже....євреям не місце в Українському політикумі
21.11.2025 09:13
Зєлємскій, звісно, лох, але Потураєв - гнида ще та. Даремно багато хто називає його більш-менш притомною людиною серед моно-сброда.
21.11.2025 09:14
Моя баба продала з мого хліва свиню, а я що знав? Вона мені не призналась.
21.11.2025 09:16
Зєлєнській і єго візірь нє вінаватиє.Крапка.
21.11.2025 09:21
Зеленський не тільки знав, він очолює цей корупційний, антиукраїнський гадючник.
21.11.2025 09:21
Винні підари і трошки вмериканці?Без згадки Порошенка?Щось новеньке
21.11.2025 09:23
Справді, що можна побачити за широкою, потужною спиною.)
21.11.2025 09:33
 
 