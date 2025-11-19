РУС
Представители "Слуги народа" призывают создать коалицию национальной устойчивости, - Потураев

Никита Потураев

Представители фракции политической партии "Слуга народа" заявили о своей политической позиции в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП в отношении деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева.

Народные депутаты подчеркнули необходимость полной поддержки антикоррупционных органов и применения жестких санкций ко всем фигурантам дела. "Неприкасаемых не должно быть", - отмечается в заявлении.

Коалиция национальной устойчивости

Представители фракции призвали начать переговоры между всеми проукраинскими силами в Верховной Раде для создания коалиции национальной устойчивости, которая должна восстановить доверие граждан и международных партнеров к государству.

Правительство национальной устойчивости

После формирования коалиции депутаты предлагают создать Правительство национальной устойчивости без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей". Правительство должно состоять из специалистов с безупречной репутацией, которые будут работать над обеспечением обороноспособности, экономической и энергетической стабильности и бескомпромиссной борьбой с коррупцией.

Во фракции "СН" также подчеркнули необходимость соблюдения конституционного баланса власти и усиления прозрачности института президента. "В раздоре - поражение. В единстве, очищении и справедливости - победа", - подытожили депутаты.

Миндичгейт

Топ комментарии
+28
а керівником коаліції Дерьмака
19.11.2025 14:28 Ответить
+23
Черговий "випуск надлишкового пару" для свого ж лохторату. Що цікаво, - пропонують не уряд єдності, а якийсь "уряд стійкості". Під того же ЄрЗе. Ну, очевидно: шляхом переставляння ліжок в тому ж борделі...
19.11.2025 14:30 Ответить
+18
А можна якось менш пафосно піти до лісу?
19.11.2025 14:30 Ответить
дЄрмак хоче на місце Юлі С.
19.11.2025 14:30 Ответить
то дєрьмаку треба сісти в інвалідне крісло та одягнути лабутени
19.11.2025 15:31 Ответить
Єрмаку, передасть злидня Насралов, оту зелену ковдру казенну з операційної Феофанії, разом з отими лікарями, продажними ***********!!
19.11.2025 16:11 Ответить
Цікаво хто цю палкупромову написав, рятуючи агентів рашизму?
Деркач?
Сівкович?
Медведчук?
А може кінь педальний ? Дуже в його стилі.
19.11.2025 15:30 Ответить
А это чё за хрень такая?!🤗😂🤪🤣😆😵‍💫
19.11.2025 14:28 Ответить
Це означає , що всі схеми дерібану залишаться незмінними - просто до них допустять кілька учасників з інших фракцій !
19.11.2025 14:30 Ответить
розбавлять кількома з інших фракцій, щоби було схоже на коаліцію...і щоб було на кого перевести стрілк при неминучих невдачах...
показать весь комментарий
А невдачі гарантовано !
Аби припинити весь схематоз треба заарештовучати тисячі людей , а на їх місце призначати нових - чесних і професійних . А таких нема
19.11.2025 14:42 Ответить
після такого скандалу уряд у відставку...а слуги навіть з голосом вже не наберуть голосів за свій новий уряд, тому криза або домовленості з усіма фракціями по формуванню парламентської коаліції і нового уряду...але слуг не вчили в трускавці, як це, домовлятись, тому криза...
показать весь комментарий
Складно співає.Тепер питання-в чому підвох?
показать весь комментарий
Нууу, якби це було серйозно - про коаліцію, то санкції з Порошенка вже б знімали. Інакше яка коаліція?
показать весь комментарий
Можливо тому і заспівали про коаліцію що коаліція планується з "проукраїнських" сил?А "проукраїнські" на думку оп -це слуги+бют+риги +половинка голосу
показать весь комментарий
19.11.2025 15:16 Ответить
Як її позбутися цієї слуги народу?
19.11.2025 14:30 Ответить
Поки у макитрах зебільних крутят усім відомий серіальчик, ніяк. Психлікарень не вистачить вилікувати
показать весь комментарий
"Фракція закликала розпочати переговори між усіма проукраїнськими силами"? Підозрюю що це слуги+жпж.Нє?
19.11.2025 14:31 Ответить
Який ідіот з реальних фахівців піде працювати в уряд на зарплати в 500-2000 доларів?
19.11.2025 14:31 Ответить
100 плюс мільйонів гривень в рік керівнику Украпошти це 2000 доларів у місяць? Ну і про інші не менш цікаві зарплати посадовців держустанов можна погуглити.
показать весь комментарий
Забулося вже. Потураєв - це аналтабу, чи інший?
показать весь комментарий
Це той що казав про безчинства тцк-діпфейк.
показать весь комментарий
Той звався Яременко, дякую
показать весь комментарий
https://www.facebook.com/HaiMyroslav/posts/pfbid036GMzbB9mRtjoog55SEs1RMudbbEeBCEbxuKTP6nVPQgvxMFNZqJH7LMtuD8HJj9ml?__tn__=%2CO*F Потураєв - це той самий, хто прочитав першу вступну лекцію в Трускавецькому університеті.
показать весь комментарий
Ні, це Потураєв-діпфейк
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ох як заскавчали. А що сталося? Дєрьмак втратив важелі впливу?
показать весь комментарий
"...застосування жорстких санкцій до всіх фігурантів справи..."
==========================================
пане Потураєве, всі "фіґуранти_справи" підпадають під точно визначені статті Кримінального кодексу. З тяжкими покараннями, оскільки злочинні дії призводили до загибелі людей під час війни. Тобто: в суді найтриваліші терміни ув'язнення без жодних пом'якшень.

А він нам про "санкції"... Тьху на вас.
19.11.2025 14:32 Ответить
А про що ці політичні профурсетки думали, коли одноголосно підмахнули своєму зе-ідолу і проголосували за знищення антикорупційних органів? Що трапилося, прозріли?
показать весь комментарий
Патужна. Незламно
показать весь комментарий
Хряк вгодований, ригоанальний, потураєв дрбре чує рилом смажене, тому поспішає запхати своє жирне тіле з продажною душонкою в «нову» пердоліцію, де слуги урода, одразу стануть святими угодниками.
Мразота! Іди на....й
показать весь комментарий
План-мінімум:
створення коаліції національної стійкості єдності
перерозподіл комітетів згідно регламенту між партіями
відставка уряду
реформування офісу в адміністрацію
призначення уряду національного порятунку
аудит всіх міністерств
19.11.2025 14:36 Ответить
Коли Порох декілька років тому пропонував створити уряд національної єдності, то "слуги" зпочатку послали всіх нах, потім обісрралися по самі гланди, а тепер, обісрані, вонючі і обвішані корупційними скандалами, намагаються створити уряд національної єдності. Тобто пропонують всім іншим вимазатися в зеленому лайні і розділити з ними їх відповідальність. Ну це закономірний кінеці ціʼї історії... (хоча звичайно не кінець. Вони прекрасно знають, шо більшість виборців - дебіли з памʼяттю рибки гупії, то можна не заморочуватися)
показать весь комментарий
Щурі почали перевзуватися. Мені це нагадує 2014 рік, коли риги почали проклинати овоча
показать весь комментарий
Для незламності нації важливо не зламатися. Лише разом, а не окремо, ми будемо як одне ціле. Обіцяємо виконувати попередньо узгоджені та імплементовані обіцянки стосовно подальших кроків у напрямку безпосереднього та незаангажованого очищення усіх гілок влади від корупційних складових. Тримаймося.
показать весь комментарий
ніт такому уряду єдності з 🤡 та дєрмаком ,нема місця в Україні ...їдіть у відставку ,всі слуги разом з ОПо в ср* ку !!!!....
показать весь комментарий
Тобто ідею Порошенка слуги тепер вимушені пропонувати, але вже тіпа як "свою"... Але головне щоб це була не чергова імітація а щоб з цього вийшло щось працююче, реальне та корисне для країни.
показать весь комментарий
а хто з вас понесе відповідальність за призначення фахівців з небездоганою репутацією? і яку?...
показать весь комментарий
Банда злодіїв-слуг Зеленського запропонувала усім створити ще більшу банду - супер пупер мега потужну банду - але під керівництвом знову ж таки всратого Зеленського.

Головне щоб ніхто не заважав Зеленському красти під час війни проти москальських окупантів.
показать весь комментарий
Криси валять з корабля
показать весь комментарий
Ні,ні,ні тільки УРЯД ПОТУЖНОСТІ!
показать весь комментарий
Наравне, кААліция зХ ......
показать весь комментарий
Стрілки від Зелі переводять.
показать весь комментарий
ЧУДО!
Ще один zелений пятушара (рос.) прозрів на прикінцв 4 року повномаштабной війни. Завтра вони почнуть прозрівати косяками, зграями, стадами.
показать весь комментарий
"У розбраті - поразка. В єдності, очищенні та справедливості - перемога", - підсумували депутати "зелені прорашистські слуги" насіння розбрату вУкраїні.котре засіяв куйло .Поки хоч один з них буде при владі.єдності в Україні не буде...
показать весь комментарий
Зелені вже створили з ОПЗЖ. Ще та національна стійкість
показать весь комментарий
Заява потураєва є діпфейком, створеним ворожим іпсом.
показать весь комментарий
Ви ,муделі зелені,за шість років змогли тільки банду мародерів створити, тільки такі самі підари як і ви підуть в ту вашу коаліцію.
показать весь комментарий
Пропоную назвати коаліцію потураєва 'Коаліція вірунів у діпфейк"
показать весь комментарий
Слуги урода поняли что запахло жареным. Не сладенькие, вы уже на свалку истории пойдете. Можете не пыжиться
показать весь комментарий
Цікава пропозиція, тільки в такому уряді не повинно бути міністрів і заступників міністрів, а також усіх чиновників категорії "А", які займали ці посади протягом останніх 10 років.
показать весь комментарий
Перефарбовуються, як хвойди на кільцевій дорозі.
показать весь комментарий
"Слуги народу" закликає створити коаліцію
------------------------------------------------------------
А где вы были в 2022 году?
Почему не предлагали создать коалицию и коалиционное правительство?
Еще не нажрались и не наворовались.
А теперь подавайте им коалицию, чтобы за ней спрятаться. И когда слуг-коррупционеров будут привлекать к уголовной ответственности - орать, что это на руку москвы, так как разрушается коалиция.
19.11.2025 15:42 Ответить
Сволоти вже хотять "стойлості"...
показать весь комментарий
Як глисти зашевелились, бояться від корита відірватись.
показать весь комментарий
зелені шавки "переобуваються" в повітрі Пізно потвори
показать весь комментарий
