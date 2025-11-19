Представители "Слуги народа" призывают создать коалицию национальной устойчивости, - Потураев

Представители фракции политической партии "Слуга народа" заявили о своей политической позиции в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП в отношении деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Народные депутаты подчеркнули необходимость полной поддержки антикоррупционных органов и применения жестких санкций ко всем фигурантам дела. "Неприкасаемых не должно быть", - отмечается в заявлении.

Коалиция национальной устойчивости

Представители фракции призвали начать переговоры между всеми проукраинскими силами в Верховной Раде для создания коалиции национальной устойчивости, которая должна восстановить доверие граждан и международных партнеров к государству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "500 тысяч на стройку": прокурор Савицкий рассказал подробности финансирования Чернышова из офиса родственников предателя Деркача. ВИДЕО

Правительство национальной устойчивости

После формирования коалиции депутаты предлагают создать Правительство национальной устойчивости без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей". Правительство должно состоять из специалистов с безупречной репутацией, которые будут работать над обеспечением обороноспособности, экономической и энергетической стабильности и бескомпромиссной борьбой с коррупцией.

Во фракции "СН" также подчеркнули необходимость соблюдения конституционного баланса власти и усиления прозрачности института президента. "В раздоре - поражение. В единстве, очищении и справедливости - победа", - подытожили депутаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала увольнение Гринчук с должности министра энергетики

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кривонос о перспективах экстрадиции Миндича: Работаем над этим