Представители "Слуги народа" призывают создать коалицию национальной устойчивости, - Потураев
Представители фракции политической партии "Слуга народа" заявили о своей политической позиции в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП в отношении деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева.
Народные депутаты подчеркнули необходимость полной поддержки антикоррупционных органов и применения жестких санкций ко всем фигурантам дела. "Неприкасаемых не должно быть", - отмечается в заявлении.
Коалиция национальной устойчивости
Представители фракции призвали начать переговоры между всеми проукраинскими силами в Верховной Раде для создания коалиции национальной устойчивости, которая должна восстановить доверие граждан и международных партнеров к государству.
Правительство национальной устойчивости
После формирования коалиции депутаты предлагают создать Правительство национальной устойчивости без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей". Правительство должно состоять из специалистов с безупречной репутацией, которые будут работать над обеспечением обороноспособности, экономической и энергетической стабильности и бескомпромиссной борьбой с коррупцией.
Во фракции "СН" также подчеркнули необходимость соблюдения конституционного баланса власти и усиления прозрачности института президента. "В раздоре - поражение. В единстве, очищении и справедливости - победа", - подытожили депутаты.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Деркач?
Сівкович?
Медведчук?
А може кінь педальний ? Дуже в його стилі.
Аби припинити весь схематоз треба заарештовучати тисячі людей , а на їх місце призначати нових - чесних і професійних . А таких нема
==========================================
пане Потураєве, всі "фіґуранти_справи" підпадають під точно визначені статті Кримінального кодексу. З тяжкими покараннями, оскільки злочинні дії призводили до загибелі людей під час війни. Тобто: в суді найтриваліші терміни ув'язнення без жодних пом'якшень.
А він нам про "санкції"... Тьху на вас.
Мразота! Іди на....й
створення коаліції національної
стійкостієдності
перерозподіл комітетів згідно регламенту між партіями
відставка уряду
реформування офісу в адміністрацію
призначення уряду національного порятунку
аудит всіх міністерств
Головне щоб ніхто не заважав Зеленському красти під час війни проти москальських окупантів.
Ще один zелений пятушара (рос.) прозрів на прикінцв 4 року повномаштабной війни. Завтра вони почнуть прозрівати косяками, зграями, стадами.
------------------------------------------------------------
А где вы были в 2022 году?
Почему не предлагали создать коалицию и коалиционное правительство?
Еще не нажрались и не наворовались.
А теперь подавайте им коалицию, чтобы за ней спрятаться. И когда слуг-коррупционеров будут привлекать к уголовной ответственности - орать, что это на руку москвы, так как разрушается коалиция.