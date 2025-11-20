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Новини Міндічгейт
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"Міндічгейт": Після корупційного скандалу з рахунків "Енергоатома" заберуть 20 мільярдів, – Герус

герус

Кабмін та Міністерство фінансів мають намір спрямувати близько 20 мільярдів гривень на рахунках НАЕК "Енергоатом" до державного бюджету.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") повідомив у Facebook.

За його словами, наразі "Енергоатом" має на рахунках мільярди гривень, бо "після підвищення тарифів це стала дуже прибуткова компанія".

"Я вже провів розмову із премʼєр-міністром та міністром фінансів, щоб ці кошти були сплачені, як дивіденди, акціонеру, тобто у державний бюджет. Мова може іти про суму біля 20 млрд грн. Всі із цим погодилися, будемо реалізовувати", – написав Герус.

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Як повідомлялося, у квітні Кабмін затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік із чистим прибутком в 1,3 млрд грн, але дозволив компанії не сплачувати дивіденди до держбюджету.

Разом із тим, ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг дійша висновку, що чинний тариф на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік.

Операція "Мідас": що відомо?

У понеділок, 10 листопада, НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

Зокрема, за даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

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Водночас антикорупційні органи перевіряють причетність Міндіча до компанії Fire Point, як почала отримувати великі замовлення Міноборони на виробництво далекобійних дронів та ракет "Фламінго". Однак розслідування блокує Держфінмоніторинг, який від початку року відмовляється надати відповідь на запит про рух коштів на рахунках компанії, визнавали очільники НАБУ і САП.

Автор: 

держбюджет (1728) Енергоатом (1242) Герус Андрій (267) Міндіч Тімур (31)
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Топ коментарі
+27
Це не дивіденти, це гроші вкрадені в людей під час війни, які і так страждають!
Герус У Р О Д!!!!
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20.11.2025 17:22 Відповісти
+24
Тут 20 млрд., забрати кошти з телемарафону, обрізати фінансування шкідника-президента, залишивши йому тільки зарплату, щоб випадково не здох - ось і набереться сума для військових!
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20.11.2025 17:21 Відповісти
+21
проблема Зе у тому що він тупий, жадібний, та не хоче визнавати свою помилку...

Це коли поїхав п'яний за кермом, є докази, але він як кацап буде впиратися щоб тількі його не бачили винним у коррупції.

Бо тоді на стадіоні Зеля кричав голосніше усіх про коррупцію у Порошенка.

а тут виявилося, навпаки що сам Зе з друзямі більше всього крадуть у держави
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20.11.2025 17:20 Відповісти
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проблема Зе у тому що він тупий, жадібний, та не хоче визнавати свою помилку...

Це коли поїхав п'яний за кермом, є докази, але він як кацап буде впиратися щоб тількі його не бачили винним у коррупції.

Бо тоді на стадіоні Зеля кричав голосніше усіх про коррупцію у Порошенка.

а тут виявилося, навпаки що сам Зе з друзямі більше всього крадуть у держави
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20.11.2025 17:20 Відповісти
Нема Зєлі з друзями, є Зєля зі співучасниками.
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20.11.2025 18:08 Відповісти
Зе давно завербований рахою.Хоть воно і тупе,але вказівки виконує чітко.Йому покуй на Україну.
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20.11.2025 18:46 Відповісти
Ще з 2003го
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21.11.2025 06:31 Відповісти
Тут 20 млрд., забрати кошти з телемарафону, обрізати фінансування шкідника-президента, залишивши йому тільки зарплату, щоб випадково не здох - ось і набереться сума для військових!
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20.11.2025 17:21 Відповісти
З голоду зе не здохне є мівіна і скумбрія по сім гривень.
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20.11.2025 17:34 Відповісти
не турбуйтесь , за хамеліона оманського звісно , краще , щоб здох але , від голоду не здохне ніколи ‼️Намародерив , за 7 р сотні мільярдів
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21.11.2025 06:23 Відповісти
Це не дивіденти, це гроші вкрадені в людей під час війни, які і так страждають!
Герус У Р О Д!!!!
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20.11.2025 17:22 Відповісти
Г е р у с йде в міністри....
Кандидат!
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20.11.2025 17:24 Відповісти
Так тобі і кажуть урод. Другим таки посади не пропонують
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20.11.2025 17:30 Відповісти
Це нкреп заміндічиней встановлював грабужницькі тарифи, бо «тімур» наказав!
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20.11.2025 17:24 Відповісти
Це справедливо, бо там вже красти небезпечно
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20.11.2025 17:28 Відповісти
Зеленського з єрмаком, геть з Банкової, на гілляку!!
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20.11.2025 17:39 Відповісти
В Геруса якийсь підозрілий погляд.🧐
Щось він від українців приховує.🤔
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20.11.2025 17:44 Відповісти
А той бюджет часом не у сусідньому будинку на володимирівській? Елітінтєлєктуалцентр 2?
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20.11.2025 17:49 Відповісти
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20.11.2025 18:09 Відповісти
Було б краще щоб він свій ДН не в офісі Ще відмітив за гратами.Там де йому місце,разом з його "формальним" начальником.Вони ж разом в одній кімнаті ночували,то чому ж і в кутузці разом не посидіти?
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21.11.2025 10:33 Відповісти
цей прорашистський прихвостень зізнається в грабежі українського народу.на піднятті тарифів....Що ще потрібно НАБУ.САП.ГЕНПРОКУРАТУРІ ДБР.щоб він довічно споглядав небо в "квадратик"
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20.11.2025 19:37 Відповісти
То ті всякі "енерги" типу ледве дихають.то прибуток ох..... і ****..ть в особливо типу великих.Що в мене за держава?
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20.11.2025 19:41 Відповісти
Не дарма його Ляшко кошмарив, знав, що це Херос з великої літери, давно я не бачив цього чела на горизонті, згадали. А ось і він...
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20.11.2025 21:23 Відповісти
А що Міндіч не встиг украсти, разом з Гундосим?
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20.11.2025 21:30 Відповісти
Тобто про тарифи вони навіть не думають згадувати...
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20.11.2025 22:46 Відповісти
Герус же марионетка фсбшника - Ахметова
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20.11.2025 23:50 Відповісти
а що з наглядових ?? не будуть стягувати?? ну так.. роботу ж робили..наглядали з вікна..Кошти ці підуть на ще одну тисячу для українців, чи мо все - таки на військо???Донати різко впали.. і ця тисяча на закрила вуха та очі українцям... Кипить розум в українців..пар не спускається і всі хочуть бачити ЗЕ і його команду на нарах..Забувши що є Україна.. Припустимо так..являється вітька януковіч і разом з ЗЕ ідуть в президенти.. хто переможе на виборах?? То таке вже було??? Дай БОг щоб сьогодні чи завтра ЗЕ не піддався на ту капітуляцію
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21.11.2025 04:28 Відповісти

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