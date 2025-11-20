"Міндічгейт": Після корупційного скандалу з рахунків "Енергоатома" заберуть 20 мільярдів, – Герус

Кабмін та Міністерство фінансів мають намір спрямувати близько 20 мільярдів гривень на рахунках НАЕК "Енергоатом" до державного бюджету.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") повідомив у Facebook.

За його словами, наразі "Енергоатом" має на рахунках мільярди гривень, бо "після підвищення тарифів це стала дуже прибуткова компанія".

"Я вже провів розмову із премʼєр-міністром та міністром фінансів, щоб ці кошти були сплачені, як дивіденди, акціонеру, тобто у державний бюджет. Мова може іти про суму біля 20 млрд грн. Всі із цим погодилися, будемо реалізовувати", – написав Герус.

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Як повідомлялося, у квітні Кабмін затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік із чистим прибутком в 1,3 млрд грн, але дозволив компанії не сплачувати дивіденди до держбюджету.

Разом із тим, ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг дійша висновку, що чинний тариф на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік.

Операція "Мідас": що відомо?

У понеділок, 10 листопада, НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

Зокрема, за даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

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Водночас антикорупційні органи перевіряють причетність Міндіча до компанії Fire Point, як почала отримувати великі замовлення Міноборони на виробництво далекобійних дронів та ракет "Фламінго". Однак розслідування блокує Держфінмоніторинг, який від початку року відмовляється надати відповідь на запит про рух коштів на рахунках компанії, визнавали очільники НАБУ і САП.