ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО
ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу у пресслужбу пропагандисток, які раніше працювали на телеканалах Віктора Медведчука.
Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
Так колишня ведуча 112 каналу та NewsOne Юлія Колтак з вересня 2025 року працює речницею Київської обласної прокуратури.
Речниця ДБР Тетяна Сапьян раніше також працювала на 112 каналі.
Топ коментарі
+21 warvik war
показати весь коментар21.11.2025 08:38 Відповісти Посилання
+9 Вадим Ва
показати весь коментар21.11.2025 09:14 Відповісти Посилання
+8 MD_DB
показати весь коментар21.11.2025 09:43 Відповісти Посилання
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а тобто сбу, небачить навіть тих полканів і генералів
які влаштовують шикування.
Ну ті шикування по яким потім прилітають кацапські ракети.
Там виними визначають-месенджер "сигнал".
А медведчуківським шалавам це за щастя, вони "снова в дєлє"!