ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу у пресслужбу пропагандисток, які раніше працювали на телеканалах Віктора Медведчука.

Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Так колишня ведуча 112 каналу та NewsOne Юлія Колтак з вересня 2025 року працює речницею Київської обласної прокуратури.

Речниця ДБР Тетяна Сапьян раніше також працювала на 112 каналі.

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