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ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу у пресслужбу пропагандисток, які раніше працювали на телеканалах Віктора Медведчука.

Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Так колишня ведуча 112 каналу та NewsOne Юлія Колтак з вересня 2025 року працює речницею Київської обласної прокуратури. 

Колтак

Речниця ДБР Тетяна Сапьян раніше також працювала на 112 каналі.

стерненко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Автор: 

Медведчук Віктор (1710) пропаганда (2921) Стерненко Сергій (405) 112 Україна (179) ДБР (3946) Офіс Генпрокурора (3905)
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Топ коментарі
+21
Та вони б і медведчука взяли б-тож своя людина.
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21.11.2025 08:38 Відповісти
+9
Мда-а Зеленський щось там гавкав про росіянський слід десь-а він тут-під боком зеленського і сбу-і вони не бачать---чи може бачать?
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21.11.2025 09:14 Відповісти
+8
Це суть всієї зеленої наволочі.
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21.11.2025 09:43 Відповісти
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Та вони б і медведчука взяли б-тож своя людина.
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21.11.2025 08:38 Відповісти
Мда-а Зеленський щось там гавкав про росіянський слід десь-а він тут-під боком зеленського і сбу-і вони не бачать---чи може бачать?
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21.11.2025 09:14 Відповісти
так зЕлупа сказав що не в курсі....
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21.11.2025 10:17 Відповісти
Відкрию маленький військовий секретик: контррозвідка,
а тобто сбу, небачить навіть тих полканів і генералів
які влаштовують шикування.
Ну ті шикування по яким потім прилітають кацапські ракети.
Там виними визначають-месенджер "сигнал".
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21.11.2025 21:26 Відповісти
Це суть всієї зеленої наволочі.
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21.11.2025 09:43 Відповісти
В Раде агент сивковича,в охфисе агент гру,в всу агент путина;две шлендры чука пристроились на третьесортные посады - это скандал и зрада
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21.11.2025 09:53 Відповісти
Очевидно, нормальні люди не хочуть в це гі..но лізти.
А медведчуківським шалавам це за щастя, вони "снова в дєлє"!
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21.11.2025 10:18 Відповісти
Сейчас кажний імєєт всі права! (с)
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21.11.2025 12:19 Відповісти
Кругаварот дьерьма в природе....
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21.11.2025 13:55 Відповісти
Именно Зеленский позакрывал все каналы Медведчука. Все должны были почувствовать крепкую руку.
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21.11.2025 14:13 Відповісти
А заодно и три канала гетьмана - на кой ему критиканы? "Крепкую" руку почувствовали все...
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22.11.2025 00:37 Відповісти
Перебирати людьми з досвідом, не на часі! В Штазі, брали спеців з Гестапо, наприклад
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21.11.2025 16:32 Відповісти
оцих шльондр і тих хто їх взяв на роботу - на розстріл. та що ж це робиться?!!
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21.11.2025 21:58 Відповісти
ТАК ВИ З ЧАСІВ ЯНУКОВИЧА ТАМ ЩЕ ШТАТ ПЕРЕВІРТИ !?)
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22.11.2025 02:04 Відповісти
 
 