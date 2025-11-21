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ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу в пресс-службу пропагандисток, которые ранее работали на телеканалах Виктора Медведчука.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, бывшая ведущая 112 канала и NewsOne Юлия Колтак с сентября 2025 года работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры.

Колтак

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ранее также работала на 112 канале.

стерненко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уехал в РФ, где выступал на пропагандистских каналах: будут судить медиа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Автор: 

Медведчук Виктор (1774) пропаганда (3771) Стерненко Сергей (415) 112 Украина (171) ГБР (3440) Офис Генпрокурора (3128)
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Топ комментарии
+21
Та вони б і медведчука взяли б-тож своя людина.
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21.11.2025 08:38 Ответить
+9
Мда-а Зеленський щось там гавкав про росіянський слід десь-а він тут-під боком зеленського і сбу-і вони не бачать---чи може бачать?
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21.11.2025 09:14 Ответить
+8
Це суть всієї зеленої наволочі.
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21.11.2025 09:43 Ответить
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Та вони б і медведчука взяли б-тож своя людина.
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21.11.2025 08:38 Ответить
Мда-а Зеленський щось там гавкав про росіянський слід десь-а він тут-під боком зеленського і сбу-і вони не бачать---чи може бачать?
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21.11.2025 09:14 Ответить
так зЕлупа сказав що не в курсі....
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21.11.2025 10:17 Ответить
Відкрию маленький військовий секретик: контррозвідка,
а тобто сбу, небачить навіть тих полканів і генералів
які влаштовують шикування.
Ну ті шикування по яким потім прилітають кацапські ракети.
Там виними визначають-месенджер "сигнал".
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21.11.2025 21:26 Ответить
Це суть всієї зеленої наволочі.
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21.11.2025 09:43 Ответить
В Раде агент сивковича,в охфисе агент гру,в всу агент путина;две шлендры чука пристроились на третьесортные посады - это скандал и зрада
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21.11.2025 09:53 Ответить
Очевидно, нормальні люди не хочуть в це гі..но лізти.
А медведчуківським шалавам це за щастя, вони "снова в дєлє"!
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21.11.2025 10:18 Ответить
Сейчас кажний імєєт всі права! (с)
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21.11.2025 12:19 Ответить
Кругаварот дьерьма в природе....
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21.11.2025 13:55 Ответить
Именно Зеленский позакрывал все каналы Медведчука. Все должны были почувствовать крепкую руку.
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21.11.2025 14:13 Ответить
А заодно и три канала гетьмана - на кой ему критиканы? "Крепкую" руку почувствовали все...
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22.11.2025 00:37 Ответить
Перебирати людьми з досвідом, не на часі! В Штазі, брали спеців з Гестапо, наприклад
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21.11.2025 16:32 Ответить
оцих шльондр і тих хто їх взяв на роботу - на розстріл. та що ж це робиться?!!
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21.11.2025 21:58 Ответить
ТАК ВИ З ЧАСІВ ЯНУКОВИЧА ТАМ ЩЕ ШТАТ ПЕРЕВІРТИ !?)
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22.11.2025 02:04 Ответить
 
 