ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу в пресс-службу пропагандисток, которые ранее работали на телеканалах Виктора Медведчука.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, бывшая ведущая 112 канала и NewsOne Юлия Колтак с сентября 2025 года работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры.

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ранее также работала на 112 канале.

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