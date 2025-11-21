ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО
ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу в пресс-службу пропагандисток, которые ранее работали на телеканалах Виктора Медведчука.
Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, бывшая ведущая 112 канала и NewsOne Юлия Колтак с сентября 2025 года работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры.
Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ранее также работала на 112 канале.
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а тобто сбу, небачить навіть тих полканів і генералів
які влаштовують шикування.
Ну ті шикування по яким потім прилітають кацапські ракети.
Там виними визначають-месенджер "сигнал".
А медведчуківським шалавам це за щастя, вони "снова в дєлє"!