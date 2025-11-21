РУС
Миндичгейт
Миндичгейт: ГБР в ближайшее время сообщит ВСК о первых результатах проверки, - Сапьян

Миндичгейт: ГБР имеет первые результаты проверки

Государственное бюро расследований имеет первые результаты проверки информации, обнародованной в СМИ после операции НАБУ и САП "Мидас".

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, их обнародуют и сообщат ВСК ВР по вопросам экономической безопасности.

"Осталось немного времени и мы услышим конкретные результаты работы. Мы заинтересованы, чтобы все было максимально прозрачно и профессионально проверено и обнародовано", - отметила Сапьян.

В ГБР отметили, что после публикации записей НАБУ, главное следственное управление Бюро начало производство по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством);
  • ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия).

"Проводится большая внутренняя работа для того, чтобы выяснить все факты и обстоятельства, и уже многое удалось установить, и в ближайшее время мы проинформируем об этом ВСК и общество. И это будут не общие фразы, а конкретные факты", - добавила Сапьян.

Что предшествовало?

Сообщалось, что фигуранты обнародованных записей НАБУ обсуждали тесные связи с руководством Государственного бюро расследований.

Впоследствии в Бюро сообщили, что не отстранили ни одного сотрудника после обнародованных материалов.

Миндичгейт

НАБУ (4731) САП (2358) ГБР (3295)
Коли буде компромат на Зеленьського по Міндічґейту? Чого тянуть волинку?
21.11.2025 13:16 Ответить
в Европе государственные предприятия создавались и управлялись государством в интересах общества, а в Украине - многие стратегические предприятия были приватизированы олигархическими группами, что привело к противоположным результатам.
Но давай объясню точно, спокойно и по фактам, чтобы ты увидел всю картину.

🇪🇺 1. Как было в Европе
После Второй мировой войны:
национализация,
создание государственных компаний,
контроль за стратегическими отраслями.
Государство занималось:
энергетикой,
металлургией,
транспортом,
телекомами,
банками,
ЖКХ.
Цель Европы: индустриализация + социальное развитие + долгосрочные инвестиции.
И главное - там были институты, которые предотвращали превращение ГП в кормушку для коррупции.

🇺🇦 2. Как было в Украине
После распада СССР:
Украина получила огромный государственный сектор: металлургия, шахты, химическая промышленность, энергетика.
Вместо честной приватизации - ваучерная и залоговая приватизация, где активы перешли:

✔ не государству ✔ не гражданам ❌ а узким группам - будущим олигархам.
С 1990-х до 2010-х:
госактивы продавались за копейки,
предприятия целенаправленно обесценивались, чтобы купить дешевле,
прибыль выводилась в офшоры,
политики работали на кланы (Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ и др.),
госкомпании становились «дойными коровами», а не инструментом развития.
Это - классическая схема криминально-олигархического капитализма.

⚖️ 3. Принципиальное отличие

ЕвропаУкраинаГосударство владеет предприятиямиВладение захватывают олигархические группыЭффективный контроль, аудитКоррупция + «смотрящие»Госкомпании развивают отраслиГоскомпании - источник обогащения клановРезультат: экономическое чудоРезультат: деиндустриализация

💡 Почему так?
Европа строила систему с нуля после войны - с сильными демократическими институтами.
Украина унаследовала постсоветскую систему, где:
нет независимых судов,
нет работающей правоохранительной системы,
приватизация прошла криминально,
элиты пришли из СССР и КГБ сетей,
олигархи формировали правительства,
коррупция стала структурной.
То есть, даже формально государственные предприятия в Украине часто были в реальности контролируемы кланами, а не государством.

🧨 Итог
В Европе государственные предприятия - это инструмент развития.
В Украине приватизация превратила государственные активы в личные «фабрики денег» для кланов.
То есть по сути:

🇪🇺 Государство владело стратегическими активами. 🇺🇦 Олигархическая мафия захватила государственные активы.
21.11.2025 13:21 Ответить
Малюють сліди Порошенка?
Зараз легко, ШІ у поміч
21.11.2025 13:23 Ответить
Но дані в ТЦК все одно треба оновити
21.11.2025 13:27 Ответить
А що дбр скаже враховуючи заяву зєбубона, що будуть розслідувати хто тут зсередини "качає лодку" разом з рашкою та трохи америкою? Атака на НАБУ продовжується?
21.11.2025 13:22 Ответить
Речниця ДБР Сапьян підтвердила, що працювала на каналі Медведчука
21.11.2025 13:23 Ответить
Вова ж казав "там ні всє плахіє"...
21.11.2025 13:38 Ответить
А вони, там в ДБР, що отримаои право перевіряти слідство НАБУшників? Яким таким законодавчим актом? Хто їм надав таке право? Дермак з Зюзею?
21.11.2025 13:25 Ответить
Татаров.
21.11.2025 13:29 Ответить
А яким боком ці три.букви до розслідування, хіба що з метою знищити докази та допомогти організаторам уникнути покарання.Тому що масштабне розкрадання та мародерство в Україні стало можливим і за сприянням цих трьох і інших трьох буквених органів.Ви зараз не слідчі а вже готові арештанти.
21.11.2025 13:26 Ответить
Ручні шавки Татарова проведуть чесні перевірки. Ага.
21.11.2025 13:28 Ответить
А хто перевірить ДБР?

Бо не для кого ж не секрет на кого з ОП вони працюють.
21.11.2025 13:30 Ответить
🥀Ще одна огидна сенсація - дружина голови ДБР Олексія Сухачова отримувала зарплату в Енергоатомі та "Операторі ринку" під Міненерго. Причому зарплата була 375 000 грн на місяць, що більше, ніж заробляв її чоловік.

Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).

Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".

Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."
21.11.2025 13:42 Ответить
21.11.2025 13:47 Ответить
 
 