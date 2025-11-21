Миндичгейт: ГБР в ближайшее время сообщит ВСК о первых результатах проверки, - Сапьян
Государственное бюро расследований имеет первые результаты проверки информации, обнародованной в СМИ после операции НАБУ и САП "Мидас".
Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, их обнародуют и сообщат ВСК ВР по вопросам экономической безопасности.
"Осталось немного времени и мы услышим конкретные результаты работы. Мы заинтересованы, чтобы все было максимально прозрачно и профессионально проверено и обнародовано", - отметила Сапьян.
В ГБР отметили, что после публикации записей НАБУ, главное следственное управление Бюро начало производство по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством);
- ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия).
"Проводится большая внутренняя работа для того, чтобы выяснить все факты и обстоятельства, и уже многое удалось установить, и в ближайшее время мы проинформируем об этом ВСК и общество. И это будут не общие фразы, а конкретные факты", - добавила Сапьян.
Что предшествовало?
Сообщалось, что фигуранты обнародованных записей НАБУ обсуждали тесные связи с руководством Государственного бюро расследований.
Впоследствии в Бюро сообщили, что не отстранили ни одного сотрудника после обнародованных материалов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз легко, ШІ у поміч
Но давай объясню точно, спокойно и по фактам, чтобы ты увидел всю картину.
🇪🇺 1. Как было в Европе
После Второй мировой войны:
национализация,
создание государственных компаний,
контроль за стратегическими отраслями.
Государство занималось:
энергетикой,
металлургией,
транспортом,
телекомами,
банками,
ЖКХ.
Цель Европы: индустриализация + социальное развитие + долгосрочные инвестиции.
И главное - там были институты, которые предотвращали превращение ГП в кормушку для коррупции.
🇺🇦 2. Как было в Украине
После распада СССР:
Украина получила огромный государственный сектор: металлургия, шахты, химическая промышленность, энергетика.
Вместо честной приватизации - ваучерная и залоговая приватизация, где активы перешли:
✔ не государству ✔ не гражданам ❌ а узким группам - будущим олигархам.
С 1990-х до 2010-х:
госактивы продавались за копейки,
предприятия целенаправленно обесценивались, чтобы купить дешевле,
прибыль выводилась в офшоры,
политики работали на кланы (Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ и др.),
госкомпании становились «дойными коровами», а не инструментом развития.
Это - классическая схема криминально-олигархического капитализма.
⚖️ 3. Принципиальное отличие
ЕвропаУкраинаГосударство владеет предприятиямиВладение захватывают олигархические группыЭффективный контроль, аудитКоррупция + «смотрящие»Госкомпании развивают отраслиГоскомпании - источник обогащения клановРезультат: экономическое чудоРезультат: деиндустриализация
💡 Почему так?
Европа строила систему с нуля после войны - с сильными демократическими институтами.
Украина унаследовала постсоветскую систему, где:
нет независимых судов,
нет работающей правоохранительной системы,
приватизация прошла криминально,
элиты пришли из СССР и КГБ сетей,
олигархи формировали правительства,
коррупция стала структурной.
То есть, даже формально государственные предприятия в Украине часто были в реальности контролируемы кланами, а не государством.
🧨 Итог
❗ В Европе государственные предприятия - это инструмент развития.
❗ В Украине приватизация превратила государственные активы в личные «фабрики денег» для кланов.
То есть по сути:
🇪🇺 Государство владело стратегическими активами. 🇺🇦 Олигархическая мафия захватила государственные активы.
Бо не для кого ж не секрет на кого з ОП вони працюють.
Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).
Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".
Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."