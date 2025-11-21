Миндичгейт: ГБР в ближайшее время сообщит ВСК о первых результатах проверки, - Сапьян

Государственное бюро расследований имеет первые результаты проверки информации, обнародованной в СМИ после операции НАБУ и САП "Мидас".

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, их обнародуют и сообщат ВСК ВР по вопросам экономической безопасности.

"Осталось немного времени и мы услышим конкретные результаты работы. Мы заинтересованы, чтобы все было максимально прозрачно и профессионально проверено и обнародовано", - отметила Сапьян.

Читайте также: "Миндичгейт": После коррупционного скандала со счетов "Энергоатома" заберут 20 миллиардов, – Герус

В ГБР отметили, что после публикации записей НАБУ, главное следственное управление Бюро начало производство по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством);

ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия).

"Проводится большая внутренняя работа для того, чтобы выяснить все факты и обстоятельства, и уже многое удалось установить, и в ближайшее время мы проинформируем об этом ВСК и общество. И это будут не общие фразы, а конкретные факты", - добавила Сапьян.

Читайте: "Слуга народа" Потураев о Миндичгейте: Зеленский сказал, что не знал о том, что делают за его спиной

Что предшествовало?

Сообщалось, что фигуранты обнародованных записей НАБУ обсуждали тесные связи с руководством Государственного бюро расследований.

Впоследствии в Бюро сообщили, что не отстранили ни одного сотрудника после обнародованных материалов.

Читайте: ГБР и Офис генпрокурора взяли на работу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Миндичгейт

Читайте также: Галущенко находится на допросе в НАБУ, - СМИ