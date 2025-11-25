РУС
Кривонос о выезде Миндича: Мы не контролировали его перемещение из-за риска утечки информации

В НАБУ прокомментировали бегство Миндича за границу

Национальное антикоррупционное бюро не контролировало перемещение фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не контролировали его перемещение, потому что мы не контролировали его телефон. Если бы мы контролировали его телефон, то риск утечки информации был бы высоким. 

Наше информирование в Госпогранслужбу, что такой-то человек собирается выезжать, это тоже риск утечки информации. Мы узнали уже по факту, что он пересек границу", - сказал глава Бюро.

"Мы нашли талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква "К" - контроль стоит. Документируем. Кто на контроль пограничнику ставил этого товарища, чтобы он быстро уехал", - добавил Кривонос.

Миндичгейт

НАБУ (4736) Кривонос Семен (81) Миндич Тимур (139)
Дійсно навіщо його контролювати.? Хай їде в нас вон в Дніпрі скільки ще є пейсатих.
25.11.2025 13:37 Ответить
ага! так і було! всі повірили!
25.11.2025 13:38 Ответить
Ризик витоку інформації - то нехай Міндіч виїзжає і витоку нема
25.11.2025 13:41 Ответить
Маячня. І не соромно таке казати людям. Тримають українців за лохів, а з 2019 - навіть відверто, не стидаючись, брехня в очі день за днем.
25.11.2025 13:44 Ответить
Краще не виправдовуйтесь, тільки ще лайняніше все виходить.
25.11.2025 13:48 Ответить
Ну він же не може сказати що сам гундос наказав міндіча випустити. Каже що може
25.11.2025 13:51 Ответить
Відать Портрет крєпко погрожував.
25.11.2025 13:54 Ответить
Приблизно три місяці назад в СМІ зявилась інформація про Міндіча і підозру. Також там були новини і про прослушку в його квартирі. Тобто витік вже стався, але НАБУ вирішило почекати поки той втіче? https://censor.net/ua/news/3564606/tymur-mindych-moje-otrymaty-pidozru-vid-nabu
25.11.2025 14:05 Ответить
 
 