Кривонос о выезде Миндича: Мы не контролировали его перемещение из-за риска утечки информации

Национальное антикоррупционное бюро не контролировало перемещение фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не контролировали его перемещение, потому что мы не контролировали его телефон. Если бы мы контролировали его телефон, то риск утечки информации был бы высоким.

Наше информирование в Госпогранслужбу, что такой-то человек собирается выезжать, это тоже риск утечки информации. Мы узнали уже по факту, что он пересек границу", - сказал глава Бюро.

"Мы нашли талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква "К" - контроль стоит. Документируем. Кто на контроль пограничнику ставил этого товарища, чтобы он быстро уехал", - добавил Кривонос.

Миндичгейт

