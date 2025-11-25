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Новини Міндіч виїхав з України Міндічгейт
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Кривонос про виїзд Міндіча: Ми не контролювали його переміщення через ризик витоку інформації

У НАБУ прокоментували втечу Міндіч за кордон

Національне антикорупційне бюро не контролювало переміщення фігуранта справи "Мідас" Тімура Міндіча.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми не контролювали його переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Якби ми контролювали його телефон, то ризик витоку інформації був би високим. 

Наше інформування в Держприкордонслужбу, що така-то особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон", - сказав очільник Бюро.

"Ми знайшли талон, по якому пропускали Міндіча, на ньому була буква "К" - контроль стоїть. Документуємо. Хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав", - додав Кривонос.

Читайте: У НАБУ є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій, - Кривонос

Міндічгейт

Читайте: НАБУ призупинило публікацію записів щодо "Міндічгейту" не через геополітику, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5743) Кривонос Семен (123) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+7
ага! так і було! всі повірили!
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25.11.2025 13:38 Відповісти
+5
Дійсно навіщо його контролювати.? Хай їде в нас вон в Дніпрі скільки ще є пейсатих.
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25.11.2025 13:37 Відповісти
+5
Ризик витоку інформації - то нехай Міндіч виїзжає і витоку нема
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25.11.2025 13:41 Відповісти
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Дійсно навіщо його контролювати.? Хай їде в нас вон в Дніпрі скільки ще є пейсатих.
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25.11.2025 13:37 Відповісти
ага! так і було! всі повірили!
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25.11.2025 13:38 Відповісти
Сазав " громов віталій" і ******* оченятами на грізного Подляка
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25.11.2025 20:12 Відповісти
Ризик витоку інформації - то нехай Міндіч виїзжає і витоку нема
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25.11.2025 13:41 Відповісти
Маячня. І не соромно таке казати людям. Тримають українців за лохів, а з 2019 - навіть відверто, не стидаючись, брехня в очі день за днем.
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25.11.2025 13:44 Відповісти
Сказала " Уляна Санина", ще раз звіривши текст із методичкою.
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25.11.2025 20:13 Відповісти
Так, я не була свідомою українкою сім років тому, а редагувати ім'я сервіс не дає.
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26.11.2025 07:35 Відповісти
Краще не виправдовуйтесь, тільки ще лайняніше все виходить.
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25.11.2025 13:48 Відповісти
Ну він же не може сказати що сам гундос наказав міндіча випустити. Каже що може
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25.11.2025 13:51 Відповісти
Відать Портрет крєпко погрожував.
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25.11.2025 13:54 Відповісти
Приблизно три місяці назад в СМІ зявилась інформація про Міндіча і підозру. Також там були новини і про прослушку в його квартирі. Тобто витік вже стався, але НАБУ вирішило почекати поки той втіче? https://censor.net/ua/news/3564606/tymur-mindych-moje-otrymaty-pidozru-vid-nabu
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25.11.2025 14:05 Відповісти
Гнилая отмазка , вообще всех за идиотов держат .
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25.11.2025 14:15 Відповісти
НАБУ больше занимается шантажом и политикой, чем борьбой с коррупцией. Качество дел такое, что большинство разваливается в судах, поэтому взяточники отделываются легким испугом.
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25.11.2025 14:16 Відповісти
Ха ха ха, переміщення вони не контролювали, а патякання для "Української правди" контролювали
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25.11.2025 14:41 Відповісти
Зате МСпіzдіч чітко знав коли треба давати драла
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25.11.2025 15:08 Відповісти
Ну да, ну да!!! Верю, верю, все так и было!!
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25.11.2025 16:43 Відповісти
Звичайно не контролювали. Бо НАБУ в цей час слідкувало хто у постіль до Галущенко впригнув.
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25.11.2025 17:34 Відповісти
 
 