Кривонос про виїзд Міндіча: Ми не контролювали його переміщення через ризик витоку інформації

Національне антикорупційне бюро не контролювало переміщення фігуранта справи "Мідас" Тімура Міндіча.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми не контролювали його переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Якби ми контролювали його телефон, то ризик витоку інформації був би високим.

Наше інформування в Держприкордонслужбу, що така-то особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон", - сказав очільник Бюро.

"Ми знайшли талон, по якому пропускали Міндіча, на ньому була буква "К" - контроль стоїть. Документуємо. Хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав", - додав Кривонос.

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Міндічгейт

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