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Новини Будівництво фортифікацій Розкрадання коштів на фортифікаціях
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У НАБУ є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій, - Кривонос

Зловживання на фортифікаціях: що кажуть у НАБУ?

Національне антикорупційне бюро проводить низку розслідувань щодо можливих зловживань при будівництві фортифікаційних споруд.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

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"У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій. Ми провели низку обшуків, але через таємницю досудового розслідування більше вам сказати не можу. Проводитимемо експертизи для підрахування можливого розміру збитків", - зазначив він.

Також, за словами Кривоноса, є провадження щодо фортифікацій в інших областях.

"Це не тільки стосується Полтавської ОДА. Це і Харківська ОДА, і решта. Якщо не помиляюсь, то понад 10 проваджень", - додав директор НАБУ.

Читайте: Польща будує фортифікації на кордоні з РФ за програмою "Східний щит". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Що передувало

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.

НАБУ витребувало до своєї підслідності провадження щодо можливих зловживань чиновниками Полтавської ОВА та підрядниками під час будівництва фортифікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує можливі зловживання на фортифікаціях, які замовляла Полтавська ОВА, - Кривонос

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НАБУ (5743) Кривонос Семен (123) фортифікації (207)
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І що, смотрящим будете затримувати? Значить, ТиМошонці потрібно приготувати лижі.
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25.11.2025 13:22 Відповісти
Цікаво, яке повине бути покаряння в військовий час для тих крав при будівницьтві захистних споруджень, на броніжилетах, на дронах, на одязі і їжі військових? І це не повний список вкраденого. Мабудь ми дуже жалістні, або дурні.
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25.11.2025 13:36 Відповісти
Ну так давайте , чи нехай далі крадуть бо не часі.
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25.11.2025 13:24 Відповісти
хотів би ще за життя дочекатися посадок
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25.11.2025 13:27 Відповісти
Ліпше скажіть хто не крав - хто ця біла ворона
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25.11.2025 13:29 Відповісти
О, а тут вже підуть інші слуги Зеленського - керівники військово-цивільних адміністрацій. Серед них більшість тих, хто був люстрований після революції Гідності.
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25.11.2025 13:31 Відповісти
 
 