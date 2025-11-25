У НАБУ є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій, - Кривонос

Національне антикорупційне бюро проводить низку розслідувань щодо можливих зловживань при будівництві фортифікаційних споруд.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій. Ми провели низку обшуків, але через таємницю досудового розслідування більше вам сказати не можу. Проводитимемо експертизи для підрахування можливого розміру збитків", - зазначив він.

Також, за словами Кривоноса, є провадження щодо фортифікацій в інших областях.

"Це не тільки стосується Полтавської ОДА. Це і Харківська ОДА, і решта. Якщо не помиляюсь, то понад 10 проваджень", - додав директор НАБУ.

Читайте: Польща будує фортифікації на кордоні з РФ за програмою "Східний щит". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Що передувало

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.

НАБУ витребувало до своєї підслідності провадження щодо можливих зловживань чиновниками Полтавської ОВА та підрядниками під час будівництва фортифікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує можливі зловживання на фортифікаціях, які замовляла Полтавська ОВА, - Кривонос