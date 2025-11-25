У НАБУ есть ряд уголовных производств относительно злоупотреблений при строительстве фортификаций, - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро проводит ряд расследований относительно возможных злоупотреблений при строительстве фортификационных сооружений.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть ряд уголовных производств по злоупотреблениям при строительстве фортификаций. Мы провели ряд обысков, но из-за тайны досудебного расследования больше вам сказать не могу. Будем проводить экспертизы для подсчета возможного размера убытков", - отметил он.

Также, по словам Кривоноса, есть производства относительно фортификаций в других областях.

"Это касается не только Полтавской ОГА. Это и Харьковская ОГА, и остальные. Если не ошибаюсь, то более 10 производств", - добавил директор НАБУ.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что не менее 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута по поводу коррупции на строительстве фортификаций.

Полтавская ОГА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений.

НАБУ истребовало к своей подследственности производство по возможным злоупотреблениям чиновниками Полтавской ОГА и подрядчиками во время строительства фортификаций.

