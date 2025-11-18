НАБУ расследует возможные злоупотребления на фортификациях, которые заказывала Полтавская ОВА, - Кривонос

НАБУ ведет несколько уголовных производств по возможным злоупотреблениям при строительстве фортификационных сооружений, заказчиком которых была Полтавская областная военная администрация.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, следствие устанавливает круг причастных, включая тогдашнее руководство области во главе с Филиппом Прониным.

"Сейчас круг причастных к этому преступлению устанавливается, был проведен ряд уже следственных действий и фактически мы изучаем роль каждого, включая руководство на тот момент", - отметил Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин

Директор НАБУ также заявил, что Государственная служба финансового мониторинга, которую сейчас возглавляет Пронин, не содействовала в пределах своих полномочий расследованию возможной коррупции в оборонной сфере. По его словам, в начале года НАБУ направило ряд запросов в рамках оборонных закупок, "на которые мы фактически не получили никакой релевантной информации".

"Нам кажется очень подозрительным именно отсутствие активности в этом направлении", – отметил Кривонос.

Читайте также: Коррупция на фортификациях в Полтавской ОГА: НАБУ пришло с обысками ко всем фигурантам, - Железняк