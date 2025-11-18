РУС
НАБУ расследует возможные злоупотребления на фортификациях, которые заказывала Полтавская ОВА, - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос

НАБУ ведет несколько уголовных производств по возможным злоупотреблениям при строительстве фортификационных сооружений, заказчиком которых была Полтавская областная военная администрация.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, следствие устанавливает круг причастных, включая тогдашнее руководство области во главе с Филиппом Прониным.

"Сейчас круг причастных к этому преступлению устанавливается, был проведен ряд уже следственных действий и фактически мы изучаем роль каждого, включая руководство на тот момент", - отметил Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин

Директор НАБУ также заявил, что Государственная служба финансового мониторинга, которую сейчас возглавляет Пронин, не содействовала в пределах своих полномочий расследованию возможной коррупции в оборонной сфере. По его словам, в начале года НАБУ направило ряд запросов в рамках оборонных закупок, "на которые мы фактически не получили никакой релевантной информации".

"Нам кажется очень подозрительным именно отсутствие активности в этом направлении", – отметил Кривонос.

Читайте также: Коррупция на фортификациях в Полтавской ОГА: НАБУ пришло с обысками ко всем фигурантам, - Железняк

У Катастрофи Ямщикової (в.о міського голови Полтави) аж 10 радників і 7 заступників! Боневтік і поряд не стояв.
19.11.2025 00:01 Ответить
Ямщикова і її чоловік будуть наступними
19.11.2025 00:03 Ответить
А в Полтавській ОДА, призначенці єрмака-зеленського, готувалися з «довідками про інвалідність» від місцевої МСЕК, уже намародерені гроші на Різдво тратити, які там фортифікації ??!! Аж воно, он, як тепер неловко, корупціонерам стало!! Почалася в службах Полтавської ОДА, мишина возня, хто буде КРАЙНІМ, щоб брати на себе РОЗТРАТИ/КАЗНОКРАДСТВО грошей Українців та Західних Партнерів!!
Дехто, уже рвонув до кордонів на Захід, як міндічі з обрізантами!
19.11.2025 01:37 Ответить
Проніну пообіцяли "кришу", якщо підпише фіктивні фінансові порушення Порошенко для введення санкцій, бо Малюк і Буданов відмовилися, але все може перегратися для Проніна і його друзів, яких він привів з Полтави в фінмоніторинг
19.11.2025 00:02 Ответить
В взагалі Полтавська адміністрація як і обленерго це мабуть самі корумповані адміністрації в Україні (дуже багато будинків взагалі не відключають по графікам в інші сидять по 6 годин на добу зі світлом тільки)
19.11.2025 00:03 Ответить
це ж аксіома - спочатку чиновника ловлять на корупції, йому може світити реальне ув"язнення, але ж це цінний кадр для подальших корупційних схем....Тому його влада відмазує (він вже на гачку) та призначає на посаду, на якій він беззаперечно буде виконувати команди своїх покровителів....
Скільки таких проніних сидять на державних посадах та прикривають дупи своїх *господарів*
19.11.2025 00:04 Ответить
кучно НАБУ бомбить !

.
19.11.2025 02:06 Ответить
 
 