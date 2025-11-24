РУС
Польша строит фортификации на границе с РФ по программе "Восточный щит"

Польша начала строительство фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в рамках программы "Восточный щит".

Об этом сообщил французский военный осинер Клемент Молин, передает Цензор.НЕТ.

Польша строит фортификации на границе с Калининградом

По его данным, на данный момент идентифицированы три небольших участка укреплений вблизи границы с российским эксклавом. Фортификации включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы, которые похожи на украинские инженерные сооружения. Отмечается, что такая оборона должна быть более глубокой, поскольку продвижение войск к границе в случае вторжения является чрезвычайно рискованным.

Molin также отметил, что традиционные фортификации устаревают из-за угрозы дронов. Поэтому при строительстве важно учитывать украинский опыт — в частности переход к скрытым позициям в лесополосах и защищенным укрытиям для техники.

Фортификации начали возводить только на четвертый год полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме Польши, оборонительные линии на восточных границах укрепляют страны Балтии. В то же время в Литве подготовка ограничена: пока установлены только "зубы дракона" на небольшом участке. В других странах Балтии и в Финляндии работы находятся на стадии планирования или подготовки.

А нафіга ти яценюка сюди приплів?Може зе з єрмаком краще для ілюстрації провалу обороноздатності підходять?
24.11.2025 18:00 Ответить
... на Запоріжжі відсутні фортифікації..

це про поляків ?

.
24.11.2025 18:01 Ответить
Респект! Зробили висновки "із ... шашликів"
24.11.2025 17:45 Ответить
Респект! Зробили висновки "із ... шашликів"
24.11.2025 17:45 Ответить
людство розівчилось будувати фортифікації - знову траншеї в чистому полі.
подивіться фото ліній Маннергейма, Мажіно чи чеську фортифікацію
ото були майстри !
вся фортифікація вписана в ландшафт та замаскована
24.11.2025 17:58 Ответить
На четвертий рік
24.11.2025 17:59 Ответить
... на Запоріжжі відсутні фортифікації..

це про поляків ?

.
24.11.2025 18:01 Ответить
А чому б не поставити там рольнікуф?

Вони триматимуть кордон мертво. Досвід мають.
24.11.2025 17:45 Ответить
тільки якщо перед ними буде опудало українського фермера.

.
24.11.2025 17:59 Ответить
Тільки не фермера, а зернотрейдера, який задурно скуповує зерно у українських фермерів і демпінгує в Польщі.
показать весь комментарий
24.11.2025 18:40 Ответить
Яценюк, зубко, гройсман, бриль, та ще з два десятка осіб «хєнєсралів» з інженерного управління ГШ ЗСУ, можуть проконсультувати, як це зробити і ні за що не відповідати, з протоколами нарад та суворих доручень від осіб Будинку Уряду!!
24.11.2025 17:47 Ответить
А нафіга ти яценюка сюди приплів?Може зе з єрмаком краще для ілюстрації провалу обороноздатності підходять?
24.11.2025 18:00 Ответить
Прізвища на посадах змінюються, а наслідки для Українців, кривавим залишаються, і безкарними для посадовців, включно з держсекретарями КМУ і ЦОВВ…!!
24.11.2025 18:03 Ответить
Брехня.ти тупо маніпулюєш
24.11.2025 18:04 Ответить
давай вже краще змінюй прізвища на "зелено - будівничих оборонно - захисних розкрадачів " в часі повномасштабної війни...
показать весь комментарий
траншеї прямо на відкритій місцевості - ну нічому не вчаться.
антитанковий ров одразу за переліском. вони і справді думають, шо тим переліском підуть танки?
сподіваюся хоча б замінували.
24.11.2025 17:49 Ответить
все уже збудовано і все в іншому місці ...
фотошопом ніколи не користувалися?
24.11.2025 17:51 Ответить
хто кого зафотошопив, пардоньте? поляки супутникові знімки? чи осінтери?
24.11.2025 17:58 Ответить
Як їм,як сказав би міндічь,дєнєх нє жаль?Можна ж розпилять і все?
24.11.2025 17:58 Ответить
Боевых фермеров пусть цепями у пулеметам прикуют что бы не спердоляли..
24.11.2025 18:14 Ответить
як будують....і грошей не жалко...терминово викликайте заминдичей...не буде ні грошей ні фортифікацій
24.11.2025 18:32 Ответить
 
 