Польша строит фортификации на границе с РФ по программе "Восточный щит"
Польша начала строительство фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в рамках программы "Восточный щит".
Об этом сообщил французский военный осинер Клемент Молин, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, на данный момент идентифицированы три небольших участка укреплений вблизи границы с российским эксклавом. Фортификации включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы, которые похожи на украинские инженерные сооружения. Отмечается, что такая оборона должна быть более глубокой, поскольку продвижение войск к границе в случае вторжения является чрезвычайно рискованным.
Molin также отметил, что традиционные фортификации устаревают из-за угрозы дронов. Поэтому при строительстве важно учитывать украинский опыт — в частности переход к скрытым позициям в лесополосах и защищенным укрытиям для техники.
Фортификации начали возводить только на четвертый год полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме Польши, оборонительные линии на восточных границах укрепляют страны Балтии. В то же время в Литве подготовка ограничена: пока установлены только "зубы дракона" на небольшом участке. В других странах Балтии и в Финляндии работы находятся на стадии планирования или подготовки.
подивіться фото ліній Маннергейма, Мажіно чи чеську фортифікацію
ото були майстри !
вся фортифікація вписана в ландшафт та замаскована
це про поляків ?
.
Вони триматимуть кордон мертво. Досвід мають.
.
антитанковий ров одразу за переліском. вони і справді думають, шо тим переліском підуть танки?
сподіваюся хоча б замінували.
фотошопом ніколи не користувалися?