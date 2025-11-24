Польша строит фортификации на границе с РФ по программе "Восточный щит"

Польша начала строительство фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в рамках программы "Восточный щит".

Об этом сообщил французский военный осинер Клемент Молин, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, на данный момент идентифицированы три небольших участка укреплений вблизи границы с российским эксклавом. Фортификации включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы, которые похожи на украинские инженерные сооружения. Отмечается, что такая оборона должна быть более глубокой, поскольку продвижение войск к границе в случае вторжения является чрезвычайно рискованным.

Molin также отметил, что традиционные фортификации устаревают из-за угрозы дронов. Поэтому при строительстве важно учитывать украинский опыт — в частности переход к скрытым позициям в лесополосах и защищенным укрытиям для техники.

Фортификации начали возводить только на четвертый год полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме Польши, оборонительные линии на восточных границах укрепляют страны Балтии. В то же время в Литве подготовка ограничена: пока установлены только "зубы дракона" на небольшом участке. В других странах Балтии и в Финляндии работы находятся на стадии планирования или подготовки.

