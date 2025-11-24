Польща будує фортифікації на кордоні з РФ за програмою "Східний щит". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з Калінінградською областю РФ у межах програми "Східний щит".
Про це повідомив французький військовий осінтер Клемент Молін, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, наразі ідентифіковано три невеликі ділянки укріплень поблизу кордону з російським ексклавом. Фортифікації включають протитанкові рови, "зуби дракона" та окопи, які схожі на українські інженерні споруди. Наголошується, що така оборона має бути глибшою, оскільки просування військ до кордону у разі вторгнення є надзвичайно ризикованим.
Molin також зазначив, що традиційні фортифікації стають застарілими через загрозу дронів. Тому під час будівництва важливо враховувати український досвід — зокрема перехід до прихованих позицій у лісосмугах і захищених укриттів для техніки.
Фортифікації почали зводити лише на четвертий рік повномасштабної війни РФ проти України. Крім Польщі, оборонні лінії на східних кордонах укріплюють країни Балтії. Водночас у Литві підготовка обмежена: наразі встановлено лише "зуби дракона" на невеликій ділянці. В інших країнах Балтії та у Фінляндії роботи перебувають на стадії планування або підготовки.
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подивіться фото ліній Маннергейма, Мажіно чи чеську фортифікацію
ото були майстри !
вся фортифікація вписана в ландшафт та замаскована
це про поляків ?
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Вони триматимуть кордон мертво. Досвід мають.
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антитанковий ров одразу за переліском. вони і справді думають, шо тим переліском підуть танки?
сподіваюся хоча б замінували.
фотошопом ніколи не користувалися?