Польща будує фортифікації на кордоні з РФ за програмою "Східний щит". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з Калінінградською областю РФ у межах програми "Східний щит".

Про це повідомив французький військовий осінтер Клемент Молін, передає Цензор.НЕТ.

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За його даними, наразі ідентифіковано три невеликі ділянки укріплень поблизу кордону з російським ексклавом. Фортифікації включають протитанкові рови, "зуби дракона" та окопи, які схожі на українські інженерні споруди. Наголошується, що така оборона має бути глибшою, оскільки просування військ до кордону у разі вторгнення є надзвичайно ризикованим.

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Molin також зазначив, що традиційні фортифікації стають застарілими через загрозу дронів. Тому під час будівництва важливо враховувати український досвід — зокрема перехід до прихованих позицій у лісосмугах і захищених укриттів для техніки.

Фортифікації почали зводити лише на четвертий рік повномасштабної війни РФ проти України. Крім Польщі, оборонні лінії на східних кордонах укріплюють країни Балтії. Водночас у Литві підготовка обмежена: наразі встановлено лише "зуби дракона" на невеликій ділянці. В інших країнах Балтії та у Фінляндії роботи перебувають на стадії планування або підготовки.

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