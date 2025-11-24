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Новини Будівництво фортифікацій
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Польща будує фортифікації на кордоні з РФ за програмою "Східний щит". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Польща розпочала будівництво фортифікацій на кордоні з Калінінградською областю РФ у межах програми "Східний щит".

Про це повідомив французький військовий осінтер Клемент Молін, передає Цензор.НЕТ.

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Польща будує фортифікації на кордоні з Калінінградом

За його даними, наразі ідентифіковано три невеликі ділянки укріплень поблизу кордону з російським ексклавом. Фортифікації включають протитанкові рови, "зуби дракона" та окопи, які схожі на українські інженерні споруди. Наголошується, що така оборона має бути глибшою, оскільки просування військ до кордону у разі вторгнення є надзвичайно ризикованим.

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Molin також зазначив, що традиційні фортифікації стають застарілими через загрозу дронів. Тому під час будівництва важливо враховувати український досвід — зокрема перехід до прихованих позицій у лісосмугах і захищених укриттів для техніки.

Фортифікації почали зводити лише на четвертий рік повномасштабної війни РФ проти України. Крім Польщі, оборонні лінії на східних кордонах укріплюють країни Балтії. Водночас у Литві підготовка обмежена: наразі встановлено лише "зуби дракона" на невеликій ділянці. В інших країнах Балтії та у Фінляндії роботи перебувають на стадії планування або підготовки.

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Польща (9334) росія (70347) фортифікації (207)
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Топ коментарі
+11
А нафіга ти яценюка сюди приплів?Може зе з єрмаком краще для ілюстрації провалу обороноздатності підходять?
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24.11.2025 18:00 Відповісти
+8
Респект! Зробили висновки "із ... шашликів"
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24.11.2025 17:45 Відповісти
+8
... на Запоріжжі відсутні фортифікації..

це про поляків ?

.
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24.11.2025 18:01 Відповісти
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Респект! Зробили висновки "із ... шашликів"
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24.11.2025 17:45 Відповісти
людство розівчилось будувати фортифікації - знову траншеї в чистому полі.
подивіться фото ліній Маннергейма, Мажіно чи чеську фортифікацію
ото були майстри !
вся фортифікація вписана в ландшафт та замаскована
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24.11.2025 17:58 Відповісти
На четвертий рік
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24.11.2025 17:59 Відповісти
... на Запоріжжі відсутні фортифікації..

це про поляків ?

.
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24.11.2025 18:01 Відповісти
А чому б не поставити там рольнікуф?

Вони триматимуть кордон мертво. Досвід мають.
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24.11.2025 17:45 Відповісти
тільки якщо перед ними буде опудало українського фермера.

.
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24.11.2025 17:59 Відповісти
Тільки не фермера, а зернотрейдера, який задурно скуповує зерно у українських фермерів і демпінгує в Польщі.
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24.11.2025 18:40 Відповісти
Яценюк, зубко, гройсман, бриль, та ще з два десятка осіб «хєнєсралів» з інженерного управління ГШ ЗСУ, можуть проконсультувати, як це зробити і ні за що не відповідати, з протоколами нарад та суворих доручень від осіб Будинку Уряду!!
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24.11.2025 17:47 Відповісти
А нафіга ти яценюка сюди приплів?Може зе з єрмаком краще для ілюстрації провалу обороноздатності підходять?
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24.11.2025 18:00 Відповісти
Прізвища на посадах змінюються, а наслідки для Українців, кривавим залишаються, і безкарними для посадовців, включно з держсекретарями КМУ і ЦОВВ…!!
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24.11.2025 18:03 Відповісти
Брехня.ти тупо маніпулюєш
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24.11.2025 18:04 Відповісти
давай вже краще змінюй прізвища на "зелено - будівничих оборонно - захисних розкрадачів " в часі повномасштабної війни...
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24.11.2025 18:21 Відповісти
траншеї прямо на відкритій місцевості - ну нічому не вчаться.
антитанковий ров одразу за переліском. вони і справді думають, шо тим переліском підуть танки?
сподіваюся хоча б замінували.
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24.11.2025 17:49 Відповісти
все уже збудовано і все в іншому місці ...
фотошопом ніколи не користувалися?
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24.11.2025 17:51 Відповісти
хто кого зафотошопив, пардоньте? поляки супутникові знімки? чи осінтери?
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24.11.2025 17:58 Відповісти
Як їм,як сказав би міндічь,дєнєх нє жаль?Можна ж розпилять і все?
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24.11.2025 17:58 Відповісти
Боевых фермеров пусть цепями у пулеметам прикуют что бы не спердоляли..
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24.11.2025 18:14 Відповісти
як будують....і грошей не жалко...терминово викликайте заминдичей...не буде ні грошей ні фортифікацій
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24.11.2025 18:32 Відповісти
Такие укрепления как я балерина. В который раз убеждаюсь что европка на 4 год летает где-то в облаках с розовыми пони
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24.11.2025 19:05 Відповісти
 
 