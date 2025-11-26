Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру, - ЗМІ

Після спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП влітку президент Зеленський проводив не одну зустріч із керівниками антикорупційних органів - Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua із посиланням на джерела в ОП та правоохоронних органах.

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Так, стверджують джерела, під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові Офісу Президента Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову.

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"Питання, втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була його реакція.

Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації", - пише видання.

Також, за даними журналістів, вчора, 25 листопада, Умєрова запросили до НАБУ на допит, що є непрямим підтвердженням серйозності намірів Бюро.

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Міндічгейт

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