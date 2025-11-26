Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру, - ЗМІ
Після спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП влітку президент Зеленський проводив не одну зустріч із керівниками антикорупційних органів - Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua із посиланням на джерела в ОП та правоохоронних органах.
Так, стверджують джерела, під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові Офісу Президента Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову.
"Питання, втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була його реакція.
Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації", - пише видання.
Також, за даними журналістів, вчора, 25 листопада, Умєрова запросили до НАБУ на допит, що є непрямим підтвердженням серйозності намірів Бюро.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Шоб вы даже не сомневались
Вот только народ поднялся против врага
И НЕЛОХУ пришёл приказ из ФСБ
Сидеть тихо на Банковой
А если все пойдет не по путинскому сценарию - подыграть путину
Чтобы - не дай Бог - путин не проиграл!
И путин - благодаря НЕЛОХУ - не проигрывает
Туди і потрібно тиснути!
Їм насрати на Україну, головне щоб врятувати свої шкіри і мати можливість ще трохи пограбувати українців та помародерити під час війни.
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Это игла кощея.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/26/8009149/ У НАБУ підтвердили допит Умєрова і наголосили, що він "не є підозрюваним"