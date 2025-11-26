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Новини Міндічгейт
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Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру, - ЗМІ

НАБУ готувало підозру Єрмаку: що відомо?

Після спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП влітку президент Зеленський проводив не одну зустріч із керівниками антикорупційних органів - Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua із посиланням на джерела в ОП та правоохоронних органах.

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Так, стверджують джерела, під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові Офісу Президента Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову.

Також читайте: Кривонос про виїзд Міндіча: Ми не контролювали його переміщення через ризик витоку інформації

"Питання, втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була його реакція.

Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації", - пише видання.

Також, за даними журналістів, вчора, 25 листопада, Умєрова запросили до НАБУ на допит, що є непрямим підтвердженням серйозності намірів Бюро.

Читайте: НАБУ призупинило публікацію записів щодо "Міндічгейту" не через геополітику, - Кривонос

Міндічгейт

Також читайте: Співвласник "Кварталу-95" Міндіч зібрав 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів та журналістів

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Єрмак Андрій (1779) Офіс Президента (2099)
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Топ коментарі
+57
Кращебвтік рятує свою банду .
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26.11.2025 15:02 Відповісти
+48
Рятує свою банду ціною України.
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26.11.2025 15:06 Відповісти
+44
Хабад працює. А ви посидіть без світла, щоб не бухтіли.
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26.11.2025 15:00 Відповісти
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Хабад працює. А ви посидіть без світла, щоб не бухтіли.
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26.11.2025 15:00 Відповісти
Ви ще цемаха забули. Справа у тому, що цей зрадник не є громадянином рф (як і мертвечук), тому міняти його було відвертою зрадою.
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26.11.2025 18:08 Відповісти
Це перше. Друге: Цемах (або будь-хто інший) мали спочатку дати покази слідчим та міжнародному трибуналу по MH-17, отримати вирок суду, і тільки після всього цього- мало бути все інше - обмін/не обмін і тд.
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27.11.2025 08:51 Відповісти
2025 листопад 25% клієнтів дурдому \ ізбіратілєй України\ готові вибрати Зеленського на другий термін президентом.
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27.11.2025 05:54 Відповісти
звідки дані про 25%?..циферка намальована зеленю...максимум 10% дегенератів)))
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27.11.2025 10:00 Відповісти
Так це ж його не врятує.
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26.11.2025 18:06 Відповісти
Цє вжє яка , по черзі , Державна зрада , Зейла - Іуди , починаючи з " Вагнергейта" ⁉️ Чи Держави вжє , можє давно нема ⁉️Є Ze Ностра у якої свої закони , своє НКВД , папочки на неугодних в БЕК ОФіСІ сенатора РФ ‼️🤢🦩Зейло міндічи , відправляють" двушечкі" на москву , , мільйони , на історіческую родіну -Ізраїль , населеніє терпить 💯все , дивлячись серіал 95 🤢🤡🎪🦠зелених гнид "все будє СССР "
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26.11.2025 18:51 Відповісти
Жінка Алі-баби відданіша дєрьмаку ніж оленці-скумбрії
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26.11.2025 15:01 Відповісти
Це великозріле мурло жодного разу не було одруженим!
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26.11.2025 20:43 Відповісти
Він педік
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26.11.2025 21:59 Відповісти
Кращебвтік рятує свою банду .
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26.11.2025 15:02 Відповісти
Рятує свою банду ціною України.
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26.11.2025 15:06 Відповісти
Он готовился СДРЫСНУТЬ
Шоб вы даже не сомневались
Вот только народ поднялся против врага
И НЕЛОХУ пришёл приказ из ФСБ
Сидеть тихо на Банковой
А если все пойдет не по путинскому сценарию - подыграть путину
Чтобы - не дай Бог - путин не проиграл!
И путин - благодаря НЕЛОХУ - не проигрывает
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26.11.2025 19:05 Відповісти
Чебурек піде на угоду із слідством і здасть всіх інших - слаба ланка...
Туди і потрібно тиснути!
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26.11.2025 15:03 Відповісти
Якщо чебурек піде на угоду зі слідством- його закопають, викопають, обісцють і ще раз закопають. І він це чудово розуміе. Тому ніяких угод не буде.
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26.11.2025 15:42 Відповісти
В нього американський паспорт. Так шо не обісцють.
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07.12.2025 22:43 Відповісти
Хід коньом - коли хтось попадає під підозру - послом його в США - Стефанішина - чи старшим куди пошлють - Єрмак
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26.11.2025 15:05 Відповісти
В ось це вірю.Тепер єрмака з умєровим рухати не можна-вони за -мир" домовляються
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26.11.2025 15:05 Відповісти
Ви не розумієте - Бубочка нічого не знав про Єрмака, його просто не проінформували.
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26.11.2025 15:08 Відповісти
І що це щось міняє? Цим самим воно тупоголове кралвальне якось цього московського ублюдка захистило від покарання чи недоторканості?* Буде вісіти разом на гиляках у маріїнському парку аж бігом.
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26.11.2025 15:11 Відповісти
А чим відрізняється хрипатий недомірок від цих виродків?
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26.11.2025 15:11 Відповісти
Спочатку стріляти, потім питати... Не навпаки!
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26.11.2025 15:15 Відповісти
Питати - це у сенсі катувати? Чи запитати? Мені перше подобається🥳
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26.11.2025 15:28 Відповісти
Операція під кодовою назвою - "Спасти жОПУ Єрмака"( Умеров - бонус).
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26.11.2025 15:16 Відповісти
Гидоти паскудні
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26.11.2025 15:16 Відповісти
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26.11.2025 15:18 Відповісти
Війна війною, в бізнес потвор страдати не повинен
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26.11.2025 15:21 Відповісти
я пам'ятаю це кіно ...і все було зрозуміло і так , до того як 🤡 почав його крутити ...
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26.11.2025 18:40 Відповісти
Як у кіно, тільки не танцюємо всі, в тікаємо всі
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26.11.2025 15:19 Відповісти
Прутень ти тупорилий , які в єрмака повноваження ? В його повноваження входить приносити різні папірці на підпис і повідомляти відвідувачів що президент їх не може прийняти в зв'язку з коматозним станом президента .
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26.11.2025 15:20 Відповісти
Гроші
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26.11.2025 15:23 Відповісти
А що за ЗМІ є першим джерелом? хоча я здогадуюсь
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26.11.2025 15:26 Відповісти
Це вже якась явна агонія корупційної банди зелі.
Їм насрати на Україну, головне щоб врятувати свої шкіри і мати можливість ще трохи пограбувати українців та помародерити під час війни.
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26.11.2025 15:28 Відповісти
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26.11.2025 15:29 Відповісти
Ви, головне, на вираз очей дивіться - такі чесні-чесні: "не наї6у ніколи".
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27.11.2025 09:01 Відповісти
Цитую: "Я ж нє лох!" Манав він всіх нас в одно місце
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26.11.2025 15:36 Відповісти
Кого Зеленській здасть першим? Україну х*йлу чи Єрмака з Умеровим в НАБУ? Думаю відповідь всім очевидна так як самого Зеленського теж мали би притягнути до відповідальності але це вже друге питання
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26.11.2025 15:36 Відповісти
Єрмак та Умєров
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Это игла кощея.
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26.11.2025 15:40 Відповісти
Могильов до 27 лютого 14 року був головою ради міністрів АРК і Меджліс оголосив його ворогом кримськотатарського народу. Проти нього відкривали кримінальну справу за здачу АРК москалям але вийшов пшик бо він зберіг усі відповіді Турчинова на свої запити про застосування сили проти зелених чоловічків
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26.11.2025 15:44 Відповісти
Zeлена гнида є capo di tutti i capi цієй шобли яка вбиває українців.
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26.11.2025 15:47 Відповісти
це в його стилі
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26.11.2025 16:08 Відповісти
Тільки негайна зачистка єрмакотатарівського кодла врятує Україну від рашистів!
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26.11.2025 16:09 Відповісти
Зеленський це уособлення жадібності, брехливості, ображеності, корупції. Це Зеленський покриває корупціонерів та мародерів в Україні. Горіти цим свино-чьортам в пеклі, а краще на Хрещатику показово.
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26.11.2025 16:11 Відповісти
студенти з картонками відстояли НАБУ
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26.11.2025 16:14 Відповісти
Та вже немає не яких сумнівів що зе. про все в курсі не дарма він дак віддано захищає агента гру.рф Алі бабу , і інших своїх мародерів серед яких повно кремлівської агентури, всі їхні дії з самого початку були на користь москви, починаючи з вагнергейту , розмінування , навмисним зривом мобілізації, курської афери, систематичного мародерства на фортифікаціїях, енергетиці, виробництві зброї , ручним управлінням армією та багато іншого. Не дарма саме зараз ні фоні корупційного скандалу москва через трампа вкидає план капітуляції України добре розуміючи що їхня агентура в Україні зробила все можливе для послаблення обороноздатності, і підриву державності, знаючи що зе. підпише все що йому накажуть з кремля, одночасно тим самим рятуючи блазня і його московських гнид від наслідків корупційного зашкаару, і семе тому зе.призначає агента козиря на чолі переговорної групи, замість його звільнення , тим самим рятуючи його. Алі баба ще не виконав всі задачі кремля, ще осталось підписати капітуляцію, і забезпечити для зелених гнид амністію за мародерство. В одночас і трампу цей "план миру" вигідно просувати на фоні падіння рейтингів і плівок епштейна. І зе. про все в курсі і в темі, просто основну технічну сторону кремлівських планів і їх впровадженю поставлено єрмака, з чим вони успішно справляються на жаль.
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26.11.2025 16:21 Відповісти
Срочно призначити Умерова послом у США з забороною повертатись в Україну. Бо це слабка ланка - чебурек всіх здасть на першому допиті в НАБУ.
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26.11.2025 17:15 Відповісти
Если я правильно понял, Ермак и Умеров ведут переговоры о мире, вместо того чтобы сесть на скамью подсудимых. По-моему это называется протекция.
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26.11.2025 17:16 Відповісти
не вийшло з зелі гаранта...одне посміховисько
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26.11.2025 17:28 Відповісти
З лайна кулю не зліпиш.
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26.11.2025 18:32 Відповісти
А хто повинен займатися згідно закону іноземними справами?, - міністр зокордонних справ, а до чого тут інші посадови особи знову порушення закону, тим паче посадовці з підозрою.
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26.11.2025 17:53 Відповісти
Не кожен хлоп так б"ється за своє кохання, як Зеленський за Алі-Бабу
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26.11.2025 17:53 Відповісти
буратінка почав конкретно палитися; нервує та робить помилки.
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26.11.2025 18:03 Відповісти
Клептократія
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26.11.2025 18:14 Відповісти
ЗТВАРЬ ГНІДА ЗРАДНИК - У ВІДСТАВКУ І НА СКАМЬЮ ПІДСУДНИХ
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26.11.2025 18:17 Відповісти
Зєля-двушкаНаМоскву та його Організоване Злочинне Угруповання мають бщути затримані, відсторонені від влади та засуджені за зраду та мародерство під час війни !!!
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26.11.2025 18:37 Відповісти
такі чудні . фантазійні дописи . як ви собі уявляєте щоб член опг /не путати з огп . офіс генпрокурора кишенькового а впрочем какая разница/ так щоб член опг дав згоду притягти до відповідальності свого подєльніка .. это не по понятиям . эдак завтра за мной придуть . а нахера нам такой буфет ..
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26.11.2025 18:54 Відповісти
Zn як завжи сбрехало.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/26/8009149/ У НАБУ підтвердили допит Умєрова і наголосили, що він "не є підозрюваним"
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27.11.2025 01:21 Відповісти
Не може бути. Дерьмака і Умеров останні із Стамбульської делегації 22 року, де підписали похорони України. Вові Портрету не має більше на кого спиратись. А записи Міндіча маленькі шалості проти стратегічної сдєлкі Портрету.
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27.11.2025 01:55 Відповісти
Спробував б він цього не зробити! Певен кількість переговорників буде зростати принаймі іззростанням кількості підозр, доки все ОП не виїде на перемовини... чи - ще кращє - просто НА....
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27.11.2025 03:41 Відповісти
дуже скоро ми все ж таки дізнаємося, що зьо - ******* нєдоносок - саме по вуха у лайні, що коїться довколо цього покидька
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27.11.2025 07:47 Відповісти
пєрвий єрмак покоріл сібірь - второй єрмак покоріл Україну !
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27.11.2025 08:20 Відповісти
А Железняк, правдоруб проти корупціонерів у владі, щось став сліпим, глухим, коли це стосується його однопартійця умєрова, якого він так рішуче просував в МО?
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27.11.2025 10:10 Відповісти
Ну правильно, что б могли и не возвращаться…
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27.11.2025 10:29 Відповісти
 
 