Зеленский и фон дер Ляйен обсудили использование замороженных активов РФ для защиты Украины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Поддержка Украины

"Поблагодарил Урсулу за четкую позицию и месседжи в поддержку Украины во время ее сегодняшнего выступления в Европарламенте. Наш взгляд одинаков: пока Россия будет продолжать отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться, а оборонная и финансовая помощь Украине – продолжаться", – говорится в сообщении.

О чем говорили?

Стороны обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и работу Евросоюза над решением об использовании замороженных российских активов для защиты Украины.

Также Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали контакты на ближайшее время.

Российские активы для помощи Украине