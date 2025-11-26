Зеленский и фон дер Ляйен обсудили использование замороженных активов РФ для защиты Украины
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
"Поблагодарил Урсулу за четкую позицию и месседжи в поддержку Украины во время ее сегодняшнего выступления в Европарламенте. Наш взгляд одинаков: пока Россия будет продолжать отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться, а оборонная и финансовая помощь Украине – продолжаться", – говорится в сообщении.
О чем говорили?
Стороны обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и работу Евросоюза над решением об использовании замороженных российских активов для защиты Украины.
Также Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали контакты на ближайшее время.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Такую грязь, как про Зеленского
И потом бы ему руки пожимала
Улыбалась бы ему..
В большой политике люди особого замеса
Или ,возможно, и сами не идеальны..