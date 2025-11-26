Зеленський і фон дер Ляєн обговорили використання заморожених активів РФ на захист України

Президент Володимр Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Подякував Урсулі за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті. Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні – продовжуватися", - йдеться в повідомленні.

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Про що говорили?

Сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України.

Також Зеленський і фон дер Ляєн скоординували контакти на найближчий час.

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Російські активи для допомоги Україні