Зеленський і фон дер Ляєн обговорили використання заморожених активів РФ на захист України
Президент Володимр Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка України
"Подякував Урсулі за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті. Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні – продовжуватися", - йдеться в повідомленні.
Про що говорили?
Сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України.
Також Зеленський і фон дер Ляєн скоординували контакти на найближчий час.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Топ коментарі
+3 svojak70
показати весь коментар26.11.2025 15:49 Відповісти Посилання
+2 Василь Васько #582549
показати весь коментар26.11.2025 15:47 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.11.2025 15:48 Відповісти Посилання
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Такую грязь, как про Зеленского
И потом бы ему руки пожимала
Улыбалась бы ему..
В большой политике люди особого замеса
Или ,возможно, и сами не идеальны..
"скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты"