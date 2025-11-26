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Новини Використання заморожених активів РФ
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Зеленський і фон дер Ляєн обговорили використання заморожених активів РФ на захист України

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили заморожені активи РФ

Президент Володимр Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Подякував Урсулі за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті. Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні – продовжуватися", - йдеться в повідомленні.

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Про що говорили?

Сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України.

Також Зеленський і фон дер Ляєн скоординували контакти на найближчий час.

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Євросоюз (15200) фон дер Ляєн Урсула (997) заморожені активи (877)
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Топ коментарі
+3
...на захист не України а на захист міндіча, єрмачка і всієї цієї банди мародерів іуди зеленського
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26.11.2025 15:49 Відповісти
+2
всі гроші на Фаєр поінт і на будівництво маєтків зешоблі!
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26.11.2025 15:47 Відповісти
+2
Наші довгоносики хочуть їх відморозити
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26.11.2025 15:48 Відповісти
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всі гроші на Фаєр поінт і на будівництво маєтків зешоблі!
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26.11.2025 15:47 Відповісти
Воно тільки говорити їздить ?
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26.11.2025 16:21 Відповісти
Наші довгоносики хочуть їх відморозити
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26.11.2025 15:48 Відповісти
...на захист не України а на захист міндіча, єрмачка і всієї цієї банди мародерів іуди зеленського
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26.11.2025 15:49 Відповісти
Не могу представить ,чтобы я узнала про кого- то
Такую грязь, как про Зеленского
И потом бы ему руки пожимала
Улыбалась бы ему..
В большой политике люди особого замеса
Или ,возможно, и сами не идеальны..
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26.11.2025 15:51 Відповісти
"Какую грязь ? Что его друг украл 100кк ?"

"скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты"
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26.11.2025 16:41 Відповісти
У Козині ж маєтки з робочими простоюють, це ж не оті фортифікації для України??
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26.11.2025 15:56 Відповісти
Украину грабят все...
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26.11.2025 16:26 Відповісти
 
 